"Всемирная история" Мела Брукса: легенда американской комедии выпускает сиквел к своему фильму 40-летней давности

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

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Автор фото, Variety Подпись к фото, Вечно неунывающий Мел Брукс на открытии Фестиваля классического кино. 26 апреля 2018 г. Лос-Анджелес.

Мелу Бруксу так много лет, что его давно уже считают прошлым американской комедии, многие даже и не подозревали, что знаменитый комедиант, актер и режиссер по-прежнему жив. Оказывается, не только жив, но и выпускает в марте этого года сиквел к своему давнему, еще 1981 года, фильму "Всемирная история. Часть 1".

Само название старой картины "Всемирная история. Часть 1" предполагало, что за частью первой должна последовать вторая. Более того, в финале "Части 1" зритель увидел тизер "Части 2".

На самом деле неукротимый пересмешник Брукс, создав "Часть 1", вовсе не предполагал делать "Часть 2". И разделяющие эти две картины четыре с лишним десятилетия - тому наилучшее подтверждение. Взятое для фильма название, как практически и все, что он делал на протяжении своей растянувшейся на три четверти века карьеры в комедии, театре, кино и на телевидении - пародия.

В данном случае - пародия на фундаментальную "Всемирную историю в пяти книгах", написанную английским государственным деятелем, путешественником и писателем елизаветинской поры сэром Уолтером Рэли во время пятнадцати лет его заточения в Тауэре, с момента попадания в немилость после смерти Елизаветы I в 1603 году и казнью в 1618-м.

И вот в 2023 году списанный было в архив истории Мел Брукс возвращается к своему старому проекту и выпускает в свет "Всемирную историю. Часть 2".

Чтобы понять, что может нас ждать в новом фильме, стоит вспомнить фильм старый. И напомнить, что собой представляет необычайно важная для истории комедии фигура Мела Брукса.

Автор фото, Richard Blanshard/Getty Images Подпись к фото, В 80-е годы Брукс был настолько широко известен. что стал объектом сатирического шоу Би-би-си Spitting Image, по образцу и подобию которого в России была создана программа "Куклы". Слева направо: Мел Брукс, телеведущий Би-би-си Иэн Маккэскилл, актриса и певица Лайза Минелли. 1985 г.

О важности и значимости этой фигуры в истории американской культуры лучше всего свидетельствует тот факт, что Брукс принадлежит к узкому кругу артистов, носящих почетный титул EGOT, то есть лауреатов всех четырех главных премий американского шоу-бизнеса: телевизионной "Эмми", музыкальной "Грэмми", кинематографического "Оскар" и театральной "Тони".

Мел Брукс

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На самом деле в историю Брукс вошел вовсе, прямо скажем, не своей малоудачной "Всемирной историей" (почему неудачной - ниже).

Его самый знаменитый, самый скандальный и удостоенный наибольшего числа наград, в том числе "Оскара" за лучший оригинальный сценарий, - вышедший в 1967 году невероятно изобретательный и уморительно смешной режиссерский дебют "Продюсеры".

Брукс принадлежит к той же славной традиции американского еврейского юмора, к которой относятся его современники и часто соратники Вуди Аллен, Нил Саймон, Джин Уайлдер, Ленни Брюс, Карл Райнер и их последователи вплоть до уже другого поколения - Адама Сандлера, Бена Стиллера и Эми Шумер.

Восходит эта традиция еще к юмору местечек, вывезенному поколением родителей Брукса из Восточной Европы, откуда они массово переселялись за океан на рубеже 19-20 веков.

Ассимиляция - процесс небыстрый, и поначалу местечковая культура существовала в Америке вполне автономно, в многочисленных идиш-театрах Нью-Йорка (в Нижнем Ист-Сайде Манхеттена в 20-е годы существовал целый Yiddish Theater District - район идиш-театров) и в так называемом "Борщовом поясе" в холмистых районах штата Нью-Йорк.

Названная по привезенному вместе с юмором из России и Украины любимому евреями кушанью местность представляла собой скопление дешевых курортов, куда массово приезжали отдыхать евреи из Нью-Йорка. Отсюда и название - "Борщовый пояс", и еще одно, не менее красноречивое, - "Еврейские Альпы". Там сформировалась сеть из нескольких сотен театриков и кабаре, настолько популярных и влиятельных, что их принято считать одной из колыбелей американского шоу-бизнеса.

Брукс, родившийся в 1926 году в семье недавних еврейских эмигрантов из Германии и России, успел застать расцвет пришедшего в послевоенные годы в упадок "Борщового пояса". Именно там, еще до войны, в возрасте 14 лет, он дебютировал на сцене в роли комика и начинающего музыканта - его наставником был знаменитый джазовый барабанщик Бадди Рич.

В 1944 году еще даже не закончивший школу 18-летний Брукс был призван в армию и попал на фронт, где принял участие в кровавой Арденнской операции. Война была страшным опытом для впечатлительного юноши.

"Всеобщий враг - это смерть, - рассказывал он в одном из поздних интервью. - Как бы ты ни ненавидел нацистов, смерть - враг страшнее любого немецкого солдата".

Еще в армии он сумел найти применение своему таланту комедианта и в составе специальной концертной бригады разъезжал по военным частям, снискав себе и любовь сослуживцев, и признание командиров.

Демобилизовавшись, он на короткое время вернулся в "Борщовый пояс", где оттачивал свое мастерство стэнд-ап комика и завязал тесную дружбу и сотрудничество с будущим знаменитым актером и режиссером Карлом Райнером, более всего известным за пределами Америки по роли импозантного Сола Блума в серии фильмов об обаятельном гангстере Оушене и его друзьях.

В 1950-е годы Брукс и Райнер придумали построенную на серии скетчей комедию "Двухтысячелетний человек", в которой Брукс играл говорившего с ярко выраженным еврейским акцентом "древнего еврейского джентльмена" в возрасте 2000 лет, который видел всех от Иисуса Христа до Сталина, имел несколько сот жен и 42 тысячи детей.

Автор фото, Martin Mills Подпись к фото, Карл Райнер и Мел Брукс (справа) в комедии "Двухтысячелетний человек". 1967 г.

Увидев спектакль, авторитетный британский театральный критик Кеннет Тайнен назвал Брукса самым оригинальным комиком-импровизатором, которого ему когда бы то ни было доводилось видеть. А альбом с записью скетчей "Двухтысячелетнего человека" разошелся тиражом в миллион экземпляров.

В течение 60-х активная работа на радио, телевидении и в бродвейских шоу неизбежно привела Брукса к кино. Первым киноопытом стала анимационная короткометражка "Критик" (1963) - едкая сатира на распространившийся в те годы претенциозный киноавангард. Картина получила "Оскара" как лучший короткометражный мультфильм и придала Бруксу уверенности в подступе к главному его шедевру - полнометражным "Продюсерам" (1967).

"Продюсеры"

В основе "Продюсеров" - основанная на бродвейском опыте Брукса парадоксальная комедийная ситуация. Незадачливый театральный продюсер Макс Бялысток (Зеро Мостель) погряз в долгах, вызванных бесконечными провалами его шоу, и существует только на подаяния своих престарелых поклонниц.

Призванный на помощь бухгалтер Лео Блум (Джин Уайлдер) предлагает Максу аферу - продать акции на заведомо провальное шоу, которое позволит списать все долги в убыток и избежать таким образом уголовного преследования за прежние махинации.

Автор фото, Movie Poster Image Art Подпись к фото, Рекламный плакат к фильму "Продюсеры" гласит: "Пожалуй, самый смешной фильм последних 25 лет"

Они нанимают свихнувшегося нациста Франца Либкинда, который пишет сценарий "Весна для Гитлера" - тема, по мнению Бялыстока и Блума, обрекающая их затею на желаемый и неизбежный провал.

Однако приглашенный режиссер-гомосексуал придает спектаклю характер феерического мюзикла, в котором в роли Гитлера неожиданно блистает безумный фрик и хиппи Лоренцо Сан-Дюбуа, имя которого в полном соответствии с духом хиппистской "власти цветов" и "лета любви" 1967 года зашифровывается как ЛСД.

Почтенная нью-йоркская публика поначалу в шоке от неуместности и дурновкусия откровенной нацистской пропаганды на сцене, но со временем до нее доходит пародийно-комедийный характер представления, и "Весна для Гитлера" пользуется колоссальным успехом.

Задумка Бялыстока и Блума не удается, они все же попадают в тюрьму, но, окрыленные успехом, задумывают новые шоу.

Отдавая себе отчет в том, что его рискованный фильм может вызвать такую же реакцию отторжения и неприятия, каким в самой картине поначалу был встречен спектакль "Весна для Гитлера", Брукс говорил: "Устроенный нацистами холокост - величайшее преступление ХХ века. Сравнить его не с чем. Ну и… что я могу с этим поделать? Насмешкой и издевкой с тоталитарными режимами можно покончить скорее, чем любыми проклятиями и обличениями".

Опасения Брукса были не напрасными. Руководство продюссировавшей фильм компании Embassy Pictures сочло картину проявлением дурного вкуса и поначалу вообще не хотело ее выпускать. Премьерный показ 22 ноября 1967 года закончился провалом, и в Embassy были готовы положить фильм на полку.

Спасло вмешательство популярного британского комедийного актера Питера Селлерса, предполагавшегося поначалу на роль Блума и пользовавшегося колоссальной репутацией после своего участия в классической сатирической комедии Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу".

Селлерс поместил во влиятельном киножурнале Variety от своего имени рекламное объявление в поддержку проката картины.

Реакция критики и зрителей была в лучшем случае смешанной. Одни были в ужасе от вульгарности и цинизма в эксплуатации темы нацизма и холокоста спустя всего лишь двадцать с небольшим лет после окончания войны. Другие восторгались дерзостью и искрящимся юмором Брукса.

Со временем споры утихли, и сегодня "Продюсеры" - признанный шедевр, классика комедийного кино. Уже на церемонии Оскаров 1969 года Брукс получил золотую статуэтку за лучший оригинальный сценарий.

В 1996 году картина была включена в Национальный реестр фильмов, имеющих большое культурное, историческое или эстетическое значение. Американский институт киноискусства в 2000 году включил "Продюсеров" в число 100 самых смешных американских фильмов за 100 лет.

В 2001 году на Бродвее прошла премьера поставленного Бруксом одноименного мюзикла, который обошел театральные сцены многих стран мира. А оригинальная бродвейская постановка была удостоена 12 премий "Тони", в том числе в номинации за лучший мюзикл.

В 2005 году театральный спектакль был перенесен на киноэкран с Нейтаном Лейном и Мэттью Бродериком в главных ролях.

Мастер пародии

Успех, пусть и спорный, но, главное, скандал вокруг "Продюсеров" сделали Мела Брукса признанным мастером американской комедии и востребованным режиссером Голливуда. Правда, следующая его работа - экранизация классического советского романа "Двенадцать стульев" - стала неудачной.

Автор фото, LMPC via Getty Image Подпись к фото, Рекламный плакат к снятой Бруксом по собственному сценарию экранизации романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". Слева направо: Рон Муди - Ипполит Матвеевич Воробьянинов, Дом ДеЛуиз - отец Федор, Мел Брукс - дворник Тихон. 1970 г.

Тонкая ткань юмора Ильфа и Петрова, передача уморительно смешных реалий жизни СССР 1920-х годов оказались американскому режиссеру неподвластными. Фильм провалился и в прокате, и у критиков, один из которых без обиняков охарактеризовал его как образец того, как нельзя делать комедию.

Брукс вернулся к хорошо им освоенному и любимому жанру пародии. В качестве объектов своих пародий он выбирал классические образы и штампы американского кино. Немой кинематограф начала века в фильме "Немое кино" (1976); знаменитые триллеры Хичкока, в частности его великолепное "Головокружение" в фильме Брукса "Страх высоты" (1977); готическая легенда Мэри Шелли в "Молодом Франкенштейне" (1974); "Звездные войны" Джорджа Лукаса в фильме "Космические яйца" (1987); многочисленные ленты о Робине Гуде в картине "Робин Гуд: Мужчины в трико" (1993) и о Дракуле в фильме "Дракула: Мертвый и довольный" (1995).

Автор фото, Stanley Bielecki Movie Collection Подпись к фото, Мел Брукс в фильме "Немое кино"

В том же ряду стоит и снятая в 1981 году "Всемирная история", готовящаяся сейчас к выходу вторая часть которой и стала поводом для нас вспомнить о Меле Бруксе.

"Всемирная история"

Пародийность "Всемирной истории", даже для тех, кто не подозревает о существовании в общем-то давно уже забытого монументального пятитомного труда сэра Уолтера Рэли, заявлена откровенно, демонстративно, с первых же кадров.

Фильм открывается прологом - демонстративно неприкрытой цитатой-пародией на пролог к легендарной "Космической Одиссее 2001" Стэнли Кубрика. Наши прародители неандертальцы радостно пляшут, обретя для себя орудия труда - правда, в отличие от кубриковского фильма, они не швыряют кость в небо, где она превращается в космический корабль.

"Всемирная история" Брукса построена как антология из нескольких разделов, каждый из которых отражает тот или иной период человеческой истории: "Каменный век", "Ветхий завет", "Римская империя", "Испанская инквизиция", "Французская революция". В четырех из пяти разделов сам Брукс играет главные роли, а во "Французской революции" даже две. Для придания картине весомости на роль повествователя, читающего закадровый текст, приглашен великий Орсон Уэллс.

Все действие построено по принципу гэгов, насыщено аллюзиями на современность и шутками, нередко довольно плоскими, а зачастую и просто скабрезными, даже не на грани, а за гранью вкуса.

Так, например, в "Каменном веке" за первым брачным союзом между мужчиной и женщиной тут же следует первый гомосексуальный союз. Рождение музыки изображено в виде уроненного на ногу огромного камня и последующего за ним вопля. И дальше собравшиеся в хор пещерные люди один за другим издают вопли от боли, в ответ на швыряемые дирижером по их ногам камни. Вопли постепенно превращаются в генделевскую "Мессу".

В "Ветхом завете" бородатый Моисей держит в руках три каменные плиты с нанесенными на них письменами и возвещает народу, что несет ниспосланные Богом пятнадцать - на этих словах одну плиту он роняет и тут же поправляется: "Десять заповедей".

В "Римской империи" бегущие от преследования легионеров "стэнд-ап-философ" Комикус (сам Брукс), его возлюбленная девственница-весталка и друг раб-еврей Йосиф нейтрализуют врагов, нарвав в придорожной канаве растущую там марихуану и сворачивают ее в огромный, метр длиной, джойнт, дым от которого расслабляет врагов.

Там же, в таверне в Иудее, где Иисус собрал на прощальный ужин своих учеников, вдруг появляется веселый Леонардо да Винчи и рассаживает собравшихся за столом напротив друг друга будущих апостолов так, чтобы они составили композицию его великого полотна "Тайная вечеря".

"Испанская инквизиция" и вовсе выстроена как танцевальный мюзикл, в стиле масштабных хореографических мистерий американского режиссера и хореографа Басби Беркли, апофеозом которого служит гигантская сцена синхронного плавания с участием десятков красавиц-пловчих.

Ну а во "Французской революции" придворные, чтобы спасти короля Людовика XVI от гильотины, подменяют его на двойника - так называемого писс-боя, работа которого состоит в том, чтобы подносить в версальском парке желающим облегчиться ведро. И короля, и писс-боя играет сам Брукс. Когда же писс-боя Жака приводят вместо короля на эшафот, он просит дать ему обезболивающий новокаин.

Отдавая должное изобретательности и брызжущему юмору Брукса, критика по большей части была довольно жесткой. Патриарх американской кинокритики Роджер Эберт назвал картину "бессвязным, хаотичным, подчас даже постыдным провалом одного из самых талантливых комедиантов нашего времени".

Даже отнесшийся к фильму с симпатией другой видный критик Джонатан Розенбаум охарактеризовал его хорошим английским выражением "guilty pleasure", которое можно перевести как "постыдное удовольствие". В своей рецензии он написал: "То, что в фильме хорошо, настолько смешно, что заставляет терпимо отнестись и к тому, что в нем откровенно ужасно".

Зритель, подогретый неоспоримой репутацией Мела Брукса как блестящего комедианта, сначала повалил в кинотеатры, но уничижительная критика сильно сбила зрительский интерес, и в результате кассовые сборы оказались куда ниже ожидавшихся.

По итогам 1981 года фильм двукратного оскаровского лауреата был номинирован на звание худшего фильма года, уступив, правда, этот почетный приз картине "Тарзан, человек-обезьяна".

Справедливости ради стоит сказать, что когда присуждающий эти титулы комитет в 2007 году пересмотрел свои решения, номинация "Всемирной истории" на худший фильм была снята и заменена номинацией на "самую болезненно несмешную комедию". В этом соревновании фильм Брукса одержал уверенную победу.

Так что же сиквел?

Итак, что же можно ожидать от выходящей 6 марта на стриминговой платформе Hulu "Всемирной истории. Часть 2"?

Как я уже писал, "Часть 1" завершилась тизером-превью продолжения, в котором нам были обещаны три сюжета: ледовое шоу "Гитлер на льду", средневековый исторический эпос "Похороны викинга" и пародия на "Звездные войны" под названием "Евреи в космосе". Завершался фильм титрами, в точности, как в "Звездных войнах", уходящими в бескрайнюю глубину космоса - под величественную музыку Джона Уильямса из оригинального фильма.

Увидим ли мы в новой картине хоть один из обещанных сюжетов, пока неясно. Известно, что, в отличие от "Части 1", "Часть 2" будет представлять собой минисериал из восьми эпизодов.

По появившейся в кинопрессе предварительной информации, вторая часть покроет такие эпохальные исторические события как строительство египетских пирамид, Гражданская война в Америке, революция в России и многое-многое другое.

К выходу сериала компания HULU подготовила сразу два трейлера

Судя по той же предварительной информации и по опубликованным трейлерам, сериал представит широчайший набор исторических и мифических персонажей: собирающий в свой ковчег всякой твари по паре библейский Ной (Сет Роген), Иисус Христос, Мария Магдалена (прославленная сериалом "Атланта" Зази Битц), Марко Поло, Авраам Линкольн, Александр Грэм Белл, Григорий Распутин, Лев Троцкий, Иосиф Сталин (Адам Сандлер) и Зигмунд Фрейд (Тайка Вайтити).

Автор фото, HuLU Подпись к фото, Тайка Вайтити в роли Зигмунда Фрейда во "Всемирной истории. Часть 2"

Кроме упомянутых, в огромном актерском составе есть и такие звездные имена как Дэнни ДеВито, Стив Мартин, Дэвид Духовны, Сара Сильверман, Джейсон Мандзукас, Джонни Ноксвилл и многие другие. Ну и, разумеется, Мел Брукс, который выступает еще и в роли автора сценария, режиссера и продюсера.

Никто пока не может сказать, удастся ли 96-летнему ветерану-комедиографу избежать во "Всемирной истории. Часть 2" промахов и огрехов "Всемирной истории. Часть 1".