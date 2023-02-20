Без телефонов и 10 часов на поезде. Как готовили секретную поездку Байдена в Киев

Сара Смит

Би-би-си

38 минут назад

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Автор фото, Reuters

Это была смелая, почти неслыханная поездка американского президента.

Этот материал был опубликован на английском языке, оригинал можно прочитать здесь.

Чиновники Белого дома описывают неожиданный визит Джо Байдена в Киев - город, находящийся в зоне боевых действий и постоянно подвергающийся ударам, - как "не имеющий прецедентов в современности".

Они напоминают, что предыдущие поездки президентов США в Ирак и Афганистан поддерживались множеством американских военных, дислоцированных в этих странах.

И несмотря на то, что журналисты активно обсуждали возможность поездки Байдена в Украину, это событие стало для всех полной неожиданностью.

Его появление вместе с президентом Владимиром Зеленским в самом центре Киева в момент, когда в городе звучала сирена воздушной тревоги, - намного более сильное заявление, чем любые слова, которые можно произнести во время выступления в Польше.

"Это рискованный поступок, и ни у кого не должно быть сомнений, что для Джо Байдена решимость - это очень серьезное понятие", - сказала официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд.

Без телефонов

Планировалось, что в понедельник Байден вылетит из США в Варшаву с двухдневным визитом.

Но в обнародованном расписании поездки присутствовали подозрительно большие пробелы, и это заставило многих предполагать, что как раз это время может быть использовано для поездки в Украину.

Репортеры, посещающие ежедневные брифинги в Белом доме, постоянно спрашивали о возможности такого визита. Но нам говорили, что встреча Зеленского и Байдена не планируется, и в расписании "в настоящий момент" нет никаких остановок президента США за пределами Варшавы.

Автор фото, Reuters

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Окончательное решение о поездке в Киев было принято только в пятницу, хотя ее планировали в течение многих месяцев с участием нескольких высокопоставленных сотрудников администрации президента США.

В воскресенье в официальном расписании визита Байдена все еще было сказано, что он вылетит в направлении Варшавы в 19:00 по местному времени в понедельник вечером. На самом деле президентский самолет отправился в 04:15 в воскресенье утром.

На борту находилась намеренно немногочисленная делегация самых основных сотрудников, группа медиков и сотрудники служб безопасности.

С президентом разрешили поехать только двум журналистам. От них потребовали хранить молчание до момента, пока Байден не прибудет в Киев.

Как сообщил советник по делам национальной безопасности США Джейк Салливан, за несколько часов до вылета визите Байдена проинформировали Россию. Он сказал, что это было сделано "с целью деконфликтации". "Я не буду говорить, как они ответили или каким конкретно было наше сообщение, но могу подтвердить, что мы дали такое предупреждение", - отметил Салливан.

Мощный сигнал американской публике

Джо Байден провел 10 часов в поезде, который направлялся в Киев. Он имел возможность посетить другие точки на территории Украины, куда было проще добраться, но сделал выбор в пользу Киева как важного с точки зрения символики.

Поездка Байдена призвана показать Москве, что Белый дом полон решимости помогать Киеву - но это еще и мощный сигнал для американских избирателей.

На прошлой неделе пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер спросили об опросах общественного мнения, которые показали некоторое снижение поддержки Украины среди американцев.

Она ответила, что выступления президента США адресованы американскому народу - так же, как людям по всему миру. Своим визитом Байден дает наглядный ответ республиканском меньшинству, которое задает вопросы о том, долго ли еще США могут помогать Украине.