"Пусть они придут!" В Молдове продолжаются пророссийские демонстрации, власти ждут диверсий Москвы

Люси Уильямсон

Би-би-си

40 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Молдова много лет зависела от российского газа, а в прошлом году Москва сократила поставки наполовину

Около огромного здания парламента Молдовы медленно проходит колонна недовольных людей. Автобусы тысячами везли их сюда со всей страны, и каждый из них ехал со своей личной историей о бедности и безысходности.

Этот материал был опубликован на английском языке, оригинал можно прочитать здесь.

"Мы просто посмешище, правительство над нами издевается", - говорит мне Алла. Эта женщина в синей вязаной шапке практически прижимает свое широкое бледное лицо к моему. "Здесь люди, у которых по четверо-пятеро детей, и им в буквальном смысле нечего есть".

По словам президента Молдовы, на домашние счета за электричество у людей в ее стране сейчас уходит более 70% семейного дохода.

Алла говорит, что платит за электричество половину своей пенсии. "Когда мы выбирали нынешнее правительство, они обещали нам, что поднимут зарплаты и пенсии, но пока мы не видели ни копейки", - добавляет она.

Воскресные протесты в Кишиневе проводит пророссийская партия "Шор". Сообщалось, что именно она оплатила автобусы для участников, большинство из которых ехали в столицу из других городов.

Протесты, организованные партией "Шор", проходят в Кишиневе по воскресеньям с середины сентября. Однако последняя акция привлекла к себе особо пристальное внимание наблюдателей из-за рубежа.

За несколько дней до нее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит в ее стране мятеж с целью свержения прозападного правительства и установления пророссийского режима. По данным разведки Молдовы, этот план должны были осуществить засланные в страну люди с военным опытом, выдавая себя за гражданских лиц.

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Россия назвала эти обвинения попыткой властей Молдовы отвлечь общественность от собственных неудач в экономической и социальных сферах.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину соседняя Молдова оказалась в особо уязвимом положении.

Во-первых, на ее территории есть Приднестровье - самопровозглашенное образование с пророссийскими настроениями. Во-вторых, Молдова очень зависит от российского газа. С начала октября Москва сократила его поставки наполовину, что добавило проблем Кишиневу, который пытается не допустить противоречий между румыно- и русскоговорящим населением.

Протесты из-за роста цен на газ и электричество начались осенью 2022 года.

В прошлый понедельник, выступая на брифинге, президент Санду заявила, что Россия уже попыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове при помощи энергетического кризиса. По ее словам, власти ожидают, что он вызовет острое недовольство у населения и ожесточенные протесты.

Она заявила со ссылкой на данные спецслужб, что российские "диверсанты с военными навыками [готовятся предпринять] насильственные действия, нападения на здания и государственные учреждения и даже захват заложников".

За последние несколько дней пограничники Молдовы не дали въехать в страну 57 людям из стран, где многие симпатизируют России. В их числе - группа сербских футбольных болельщиков и несколько боксеров из Черногории.

Кроме того, на прошлой неделе над страной на несколько часов было закрыто воздушное пространство. По данным управления гражданской авиации, это было сделано из-за неопознанного летающего объекта, похожего на метеозонд.

"Совершенно ясно, что Россия является страной-агрессором", - сказал в интервью Би-би-си Росиан Василой, глава пограничной полиции Молдовы.

По его словам, угроза Молдове увеличилась после 24 февраля, когда началось вторжение в Украину, но сейчас, подчёркивает он, "ситуация иная: это комбинация внешних и внутренних угроз".

Пока Украина продолжает бороться и идет к победе, риски для Молдовы ниже, считает Василой. "Если Украина падет, Молдова - следующая, - говорит он. - Но страха у меня нет".

С тех пор как началась война, президент Санду приложила немало усилий для диверсификации источников энергии страны и сокращения ее зависимости от российского газа. Но из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и высокой стоимости импорта электричества из Румынии сделать это было очень непросто.

В своем выступлении Санду подчеркнула, что предполагаемый мятеж россияне планировали осуществить при поддержке внутренних сил - таких, как оппозиционная партия "Шор". Она призвала парламент принять более жесткие законы для обеспечения безопасности страны.

Лидером партии "Шор" является Илан Шор - бизнесмен, который сейчас скрывается от молдавских правоохранительных органов в Израиле. Ранее его признали виновным в причастности к хищению 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы. В октябре прошлого года США и Великобритания ввели против него санкции.

Возглавляла воскресные протесты у парламента генеральный секретарь партии "Шор" Марина Таубер. Она утверждает, что ее партия не настроена против Евросоюза, а хочет хороших отношений со всеми сторонами.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Марина Траубер из партии "Шор" утверждает, что эта политическая сила хочет хороших отношений со всеми сторонами

Но некоторые другие члены партии "Шор" признают, что хотели бы вмешательства России в ситуацию в Молдове.

В городе Орхей в часе езды от Кишинёва живет множество сторонников партии "Шор". Там мы встречаемся с представителем партии Юрием Беленьким. "Мы не боимся, - говорит он. - Потому что если бы Россия хотела взять Молдову, она бы это сделала за полдня".

На вопрос о том, как бы он лично к этому отнесся, Беленький ответил однозначно. "Лично я - за. - сказал он. - С Россией нам было бы намного лучше, чем сейчас".

Многие в Кишиневе считают, что более близкие отношения с Западом помогут Молдове закрепить свою независимость и демократию в это решающее время. У партии Майи Санду в парламенте уверенное большинство.

Но люди, которые в выходные собрались около здания парламента, выражали другую точку зрения, и существует риск, что раскол между сторонами в обществе Молдовы усилится.

Этот риск очевиден, если послушать, что отвечает Алла и ее друзья на вопрос о том, верят ли они, как и президент Санду, что Россия хочет контролировать их страну.

"Да, пусть они придут! - кричат они. - Мы хотим, чтобы они сюда пришли. Мы хотим быть частью России!"

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