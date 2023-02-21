Ядерное сдерживание в "топке противостояния". Что значит решение Путина о приостановке участия России в СНВ-3

Павел Аксенов, Елизавета Фохт, Сергей Горяшко

Русская служба Би-би-си

37 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, О приостановке участия в СНВ-III Владимир Путин объявил во время обращения к Федеральному собранию

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Это соглашение с США оставалось последним документом, ограничивавшим ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество. Эксперты предупредили, что решение Кремля может спровоцировать новую гонку вооружений и создает угрозы применения ядерного оружия.

Сотрудничество России и США по вопросу СНВ не прекращалось даже на фоне кризиса в отношениях стран. В 2021 году президенты продлили действие СНВ-III, несмотря на претензии, которые были у Вашингтона и Москвы к содержанию договора.

США требовали, чтобы к договору присоединился Китай. Россия говорила, что в нем тогда могли бы участвовать и Великобритания с Францией, чьи ядерные потенциалы соизмеримы с китайским.

В своем выступлении Путин упомянул об этих претензиях, фактически поставив участие Лондона и Парижа в СНВ условием возобновления участия в нем Москвы.

"Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания? И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы? То есть совокупный ударный потенциал альянса. Они сейчас своим заявлением сделали по сути заявку на участие в этом процессе. Ну, слава богу. Давайте, мы не против", - сказал он.

Во вторник вечером стало известно, что президент внес в Госдуму проект федерального закона о приостановке участия России в СНВ-III. Договор этот был в свое время ратифицирован российским парламентом - значит, потребуется утвердить и прекращение его действия. Тогда в справке к законопроекту говорилось, что продление договора отвечает национальным интересам России.

СНВ-III оставался едва ли не последним большим российско-американским соглашением о контроле над вооружениями, которое продолжало действовать. В 2019 году США и Россия разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2020-2021 гг. США и Россия вышли из Договора по открытому небу, который разрешал свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов документа.

Через несколько часов после выступления Путина российский МИД выпустил разъяснение, согласно которому Россия обещает соблюдать количественные ограничения в рамках СНВ, а также продолжать уведомлять США о пусках баллистических ракет.

Однако это обещание, во-первых, не является обязательным, поскольку прозвучало после официального объявления о приостановке участия в договоре, а во-вторых, это очень небольшая часть всех положений соглашения.

"Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности", - говорится в заявлении МИД.

Срыв инспекций

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Второй претензией Путина в области СНВ стали сложности с проведением инспекций на ядерных объектах США. Он обвинил в срыве этих поездок Вашингтон.

"Нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают. Наши неоднократные заявки об осмотре тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям. И проверить толком мы ничего не можем на той стороне. Хочу подчеркнуть, США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести стратегическое поражение России. И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам? В том числе новейшим?" - сказал Путин.

Проблемы с инспекциями в рамках СНВ начались еще в 2022 году. В начале августа Россия объявила о приостановке инспекционных поездок из-за ограничений, которые ввели США.

Российский МИД обвинил США в том, что их союзники закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов с инспекторами, в результате чего нормальное авиасообщение было прервано.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Во время инспекций представители двух стран посещают военные базы с ядерным оружием

Инспекции в рамках СНВ-III прекращались в 2020 году из-за пандемии COVID-19, но, как утверждает Госдепартамент США, уже после ее окончания Россия стала искусственно затягивать возвращение нормальных инспекционных поездок. Это происходило еще до августа 2022 года.

"Несмотря на две личные двусторонние встречи, многочисленные звонки и обширный обмен документами, Россия только увеличила количество своих мнимых требований в связи с COVID-19 и дополнительных предварительных условий, которые, как она утверждала, потребовала, прежде чем согласиться на возобновление инспекционной деятельности", - говорится в докладе Госдепартамента Конгрессу от 13 января 2023 года.

В том же документе говорится, что США не чинили никаких препятствий российским инспекторам, а "заявление России о неспособности осуществлять свои инспекционные права в Соединенных Штатах является ложным".

Договор предусматривает проведение 18 инспекционных поездок в год для групп из России и США. Инспекции бывают двух типов. Одни проводятся на объектах с развернутыми, то есть установленными на носители и готовыми к применению ядерными бомбами. Другие проводятся на объектах с неразвернутыми стратегическими системами.

Во время инспекций развернутых стратегических вооружений каждая сторона должна раскрывать, сколько боеголовок находится на каждом средстве доставки (баллистические ракеты, бомбардировщики и крылатые ракеты), базирующемся на инспектируемой базе. Инспектирующая страна имеет право проверить загрузку на одном средстве доставки по своему выбору для подтверждения точности декларации.

Что значит российская приостановка участия в СНВ?

До последнего времени вопрос ядерных вооружений держался отдельно от ухудшавшихся отношений России и США: что бы ни происходило, эти ограничения продолжали соблюдать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Инспекции в рамках СНВ-III прекращались в 2020 году из-за пандемии COVID-19 (на снимке - российская мобильная пусковая установка "Ярс")

"Видимо, сейчас принято политическое решение, что контроль над вооружениями больше не рассматривается отдельно от общего состояния российско-американских отношений - какие отношения, такой и arms control. Даже такие вещи пошли в топку противостояния", - сказал Би-би-си старший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий.

"Приостановка участия России в ДСНВ означает, что между Москвой и Вашингтоном прекратится обмен данными о ядерном оружии, контакты в рамках государственных институтов, не возобновятся инспекции, прекратится работа Двусторонней консультативной комиссии (ДКК)", - рассуждает в беседе с Би-би-си военный эксперт Александр Ермаков.

ДКК - главный орган по соблюдению и реализации СНВ, который собирается не реже двух раз в год, если не согласовано иначе. Эта комиссия обсуждает и решает все проблемы и сложности с соблюдением или реализацией договора.

Приостановка российского участия в СНВ не обязательно означает намерение выхода за пределы установленных договором лимитов по количеству развернутых ядерных носителей и боезарядов, считает Ермаков. Того же мнения придерживается и Баклицкий: Россия, по его словам, пока будет придерживаться этих ограничений.

Договор ограничивает количество носителей на уровне 800 единиц (при этом только 700 из них могут быть развернуты), а боезарядов - на уровне 1550 единиц.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Нажмет ли Путин красную кнопку? Главные вопросы о ядерной угрозе

"Если бы Россия вышла из договора, то эти ограничения не действовали бы. Но поскольку Россия не вышла из договора - можно, наверное, рассчитывать, что потолки будут соблюдаться, - сказал Би-би-си старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта "Ядерные силы России" Павел Подвиг. - Но другое дело, что, поскольку уведомления и инспекционная деятельность будут прекращены, проверить ничего никто не сможет. Плюс будет большое политическое напряжение - "мы не знаем, что в России происходит, значит, возможно, они там делают что-то ужасное". Об этом же риске упомянул и Баклицкий.

Именно приостановка договора, а не выход из него - старая российская традиция. Так, в 2007 году Россия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и хотя формально она в нем все еще состоит, для всех участников договора понятно, что Россия в ДОВСЕ фактически больше не участвует.

Кроме того, приостановка договора дает возможность вернуться в него без правовых проблем, говорит Баклицкий. Подвиг же отметил, что в договоре СНВ-III не предусмотрено возможности его приостановки одной стороной.

"Поэтому четко никто не знает, что это означает. Мы можем говорить о том, что какие-то вещи исчезнут, а какие-то останутся. [...] По-видимому остановится процесс уведомлений, которые Россия отправляет, согласно договору, в США - по развертыванию ракет, их перемещению, ликвидации. Там есть большой режим постоянных уведомлений, я думаю, что это остановится", - сказал он. Этих же последствий ожидает и Павел Подвиг.

Согласно договору, каждая сторона предоставляет другой декларацию о своих развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках. Кроме того, Россия и США раз в год обмениваются телеметрической информацией о пяти пусках межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования (например, в ходе испытаний или учений). Эти измерения различных технических параметров производятся для мониторинга характеристик ракет во время испытаний.

Стороны также регулярно уведомляют друг друга относительно состояния и базирования всех стратегических средств доставки и пусковых установок, рассказывают о новых типах и новых вариантах систем, которые поступают на вооружение, уведомляют о запусках баллистических ракет, подпадающих под действие договора.

В худшем случае, считает Александр Ермаков, приостановка участия России может привести и к полному развалу системы ДСНВ. "Мы движемся в сторону распада всего этого контроля и движемся довольно быстро", - говорит Баклицкий. Без сдерживающих факторов все обладатели ядерного оружия будут наращивать свои силы: "Ситуация и так была не очень приятная для перспектив контроля над вооружениями, теперь стала еще более неприятной и тревожной".

Непрозрачность и подозрительность

Прекращение обмена данными сделает систему непрозрачной, и в результате как раз и породит подозрительность, о которой говорят эксперты.

Каждая сторона будет планировать развитие собственных ядерных сил и разрабатывать доктрины, исходя из собственных представлений о том, что творится у потенциального противника.

Поначалу такие прогнозы будут основаны на данных, полученных в ходе обмена в рамках СНВ, но чем дальше, тем представления об угрозе будут все более призрачными, а оценка необходимой мощности собственного арсенала - все более завышенной.

В такой атмосфере недоверия возрастает риск начала конфликта с применением ядерного оружия - он может начаться по ошибке или в результате какого-нибудь инцидента с участием военных двух стран.

"Вы начинаете думать, исходя из самых плохих сценариев. Потом вы начинаете переживать за выживаемость своих ядерных сил. Может быть, противник наращивает свои, потому что пытается повоевать с вами, кто знает? Вам нужно не пропустить упреждающий удар. В случае каких-то данных с системы раннего предупреждения - сразу же отвечать. Это все ведет к возможности ошибок, которые могут, к сожалению, закончиться катастрофой", - такой сценарий описывает Баклицкий.

Правда, по словам Павла Подвига, резко увеличить размер ядерного арсенала не получится ни у России, ни у США.

"Россия производит, по-моему, в последние годы где-то по 20 межконтинентальных ракет наземного базирования. Такого, чтобы завтра их можно было начать производить как сосиски, нет. Но есть определенная возможность увеличить количество боезарядов. Есть развернутые ракеты, на которых один, три боевых блока, а в принципе она может нести пять или шесть. Такая возможность существует - эти боезаряды где-то есть. Не думаю, что это будет сделано. Но если даже будет, то существенно это ситуацию не поменяет", - сказал он.

Похожая ситуация сложилась и в США, считает эксперт: американскому ОПК будет сложно резко нарастить количество ракет. А вот количество боезарядов на своих носителях США может увеличить вдвое в достаточно короткие сроки. "Но уверен, что делать этого США не будут", - подчеркнул Подвиг.

Ядерные испытания

Еще одно высказывание Путина касалось ядерных испытаний. По его словам, Россия должна быть готова провести такие испытания, если их совершат США.

Российский президент убежден, что американцы стремятся к проведению ядерных тестов в процессе разработки новых видов ядерных вооружений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу, хотя был подписан еще в 1996 году

Ядерные испытания в настоящее время не ограничены международными соглашениями. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу, хотя был подписан еще в 1996 году. По данным ООН, его подписали 185 государств, а 170 из них ратифицировали. Среди них три ядерные державы - Великобритания, Франция и Россия.

Однако для того, чтобы он вступил в силу, его должны ратифицировать Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США. Тем не менее с 1996 года в мире не проходило крупных ядерных испытаний, если не считать северокорейские.

Мировое сообщество привыкло к тому, что ядерное оружие больше не используется даже в тестовом режиме.

Но в конце концов, как полагает Ермаков, страны "ядерной пятерки" (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай), которые ввели односторонний мораторий на подземные ядерные испытания, все равно когда-нибудь могли бы отказаться от него, поскольку тестовые взрывы нужны для разработки нового поколения зарядов.

Хотя инженеры и ученые, которые разрабатывают ядерные боеприпасы, возможно, и хотели бы проверить свои изделия "в деле", но любой "тестовый" ядерный взрыв вызовет всплеск напряженности. Собственно, даже само упоминание о гипотетической возможности таких взрывов - уже эскалация напряженности.

С другой стороны, провести в России ядерные испытания сложно еще и с юридической стороны.

"Согласно Венской конвенции, если вы подписываете договор, даже если вы его не ратифицировали, вы должны воздерживаться от действий, противоречащих договору", - сказал Баклицкий. Россия, в отличие от США, даже ратифицировала договор, и для проведения ядерных испытаний свою подпись под ним придется отозвать, а Госдуме - денонсировать документ.

"Пока не очевидно, что США проводят ядерные испытания, а президент пообещал ориентироваться на США - так что это какие-то общие слова", - считает эксперт.

По мнению Подвига, в нынешних условиях слова Путина об испытаниях можно с осторожностью воспринимать и как хорошую новость: "По сути, прозвучало заявление, из которого можно сделать вывод, что если США не будут проводить такие испытания, то и Россия не начнет. На безрыбье и рак рыба - в принципе Путин мог бы сказать, мол, "ратификацию отзываем, идем испытывать". Его слова значат, что какие-то барьеры еще остаются".

В том, что ядерные испытания могут начать проводить в США, Подвиг сильно сомневается. По его мнению, на это много причин, но одна из них заключается в том, что Вашингтон вряд ли захочет дополнительно обострять ситуацию.

Эксперимент для всех

Значит ли приостановка ДСНВ еще более серьезную эскалацию в отношениях России и США? Ответить на этот вопрос с уверенностью сложно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по окончании послания заявил, что решение Путина "вызывает глубокое сожаление" и в Вашингтоне считают его "безответственным". При этом объявлять о "зеркальной" приостановке глава Госдепа не стал и даже подчеркнул, что США готовы в любое время вернуться к диалогу об ограничении стратегических вооружений - независимо от того, что еще происходит в мире или в российско-американских отношениях.

В то же время Блинкен пообещал, что США будут внимательно следить за действиями России в связи с приостановкой ДНСВ.

С сожалением о приостановке договора высказался и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. "В последние годы Россия нарушила и вышла из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. С сегодняшним решением об СНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована. Я настоятельно призываю Россию пересмотреть свое решение и соблюдать существующие договоренности", - заявил он.

По мнению Баклицкого, приостановка договора не изменит ничего в жизни простого человека "сегодня-завтра". Но разрушение системы безопасности "семимильными шагами" приводит к тому, что мир становится опаснее.

"Как это будет влиять на сдерживание - сказать сложно. Честно говоря, я бы не хотел ставить такие натурные эксперименты, но нам всем придется в нем поучаствовать, - говорит эксперт. - Гонка вооружений подзабылась, возможно, теперь придется вспоминать".

Павел Подвиг считает, что российская приостановка ДСНВ, мягко говоря, не улучшает ситуацию в мировой безопасности. "Но надо понимать, что все эти договоры отражают действующее состояние взаимоотношений России и США. Учитывая, где мы находимся, ничего удивительного в том, что договоры рушатся, нет. Это все, конечно, очень печально", - отмечает Подвиг. По его словам, говорить о начале новой гонки вооружений пока явно рано, но отношения России и США, безусловно, ухудшатся еще больше.

Баклицкий обращает внимание и на еще одно возможное последствие приостановки ДСНВ. По словам эксперта ООН, обострения в отношениях России и США могут спровоцировать наращивание стратегических вооружений и в других странах.

"Если увеличат ядерные арсеналы Россия и США, это затронет и Китай, Индию, которая на Китай ориентируется; и Пакистан, который смотрит на Индию, - говорит эксперт. - У нас был тренд, что ядерного оружия остается все меньше и меньше, что его необходимость ограниченная. Сейчас этот тренд меняется: страны считают, чем больше оружия - тем лучше".

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