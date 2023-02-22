Гринвичская королевская обсерватория назвала лауреатов конкурса фотографий звездного неба

час назад

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Королевская обсерватория в Гринвиче назвала лауреатов приза зрительских симпатий по итогам ежегодного проводимого конкурса "Астрономический фотограф года".

Автор фото, Aleix Roig

Третье место присуждено Алешу Ройгу за сделанный им снимок туманности, расположенной в созвездии Большого Пса.

Облако водорода, раскинувшееся почти на 60 световых лет и раскаленное ультрафиолетовым излучением, окружает массивную звезду, которая находится на последних стадиях своей эволюции и относительно скоро (по космическим меркам) должна вспыхнуть сверхновой.

Официальное название туманности - Sh2-308, но между собой астрономы называют ее проще - "Голова Дельфина".

Автор фото, Miguel Claro

В отличие от основных победителей конкурса, работы которых оценивает профессиональное жюри, приз зрительских симпатий присуждается почти на полгода позже, по итогам проведения выставки лучших присланных фотографий в расположенном по соседству Национальном морском музее.

Второго места посетители экспозиции удостоили снимок Мигеля Кларо. Работа, названная автором "Солнечный исполин", запечатлела выброс солнечной материи, напоминающий своими очертаниями гигантскую фигуру человека, словно стоящего на поверхности звезды.

Автор фото, Daniel Zafra

Абсолютным победителем в номинации "Приз зрительских симпатий" стал Даниэль Зафра, камера которого запечатлела нашу галактику Млечный Путь, раскинувшуюся над вершинами горного хребта Кордильера-Уайуаш в перуанских Андах, и ее отражение в зеркальной глади горного озера Каруакоча, расположенного на высоте около свыше 4 км.