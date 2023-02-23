Фото: война

32 минуты назад

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Подсчитано, что уже за первые два с половиной месяца войны из Украины пришло столько же текстовой, фото- и видеоинформации, сколько поступило за два с половиной года предыдущего крупного конфликта - войны в Сирии. Вторжение России в Украину, начатое 24 февраля 2022 года, сопровождается множеством фото- и видеосвидетельств, приходящих практически моментально, и съемки простых очевидцев часто не уступают в выразительности работам военных фотографов и операторов. За этот год отснято столько материалов, что даже самые драматические снимки очень быстро теряют свою новизну. Мы собрали самые впечатляющие (на взгляд редакции) кадры, иллюстрирующие основные события войны в Украине.

Автор фото, Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Город Чугуев в Харьковской области стал одной из первых целей российского вторжения в Украину.

Хореограф и учительница Елена Курило получила ранения 24 февраля 2022 года, после того как снаряды попали в жилой дом. На следующей день снимок ее окровавленного лица попал на передовицы многих газет мира.

Осколки стекла попали и в глаза, серьезно повредив зрение. Месяц Курило жила в Чугуеве под обстрелами, но потом сумела выехать в Польшу на лечение. Ей сделали три операции, но, как говорит сама Елена, полностью вернуть зрение пока не удалось.

Автор фото, DANIEL LEAL/AFP via Getty Images

На фото - многоэтажка в Киеве, разрушенная российской ракетой 26 февраля. Чудом никто из жильцов в пострадавших квартирах не погиб.

К лету жители собрали деньги на консервацию поврежденных этажей. Затем ремонт дома на себя взяли киевские власти, и сейчас капитальные разрушения практически ликвидированы. К весне обещают завершить ремонт разрушенных квартир. Всего, по оценкам украинских властей, на конец января 2023 года разрушено 140 тысяч домов, из них 18 тысяч - многоэтажных.

Автор фото, Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket/Getty

Житель Харькова со своей собакой на станции метро, превращенной в бомбоубежище. К началу марта 2022 года в метро Киева и Харькова стали ночевать тысячи человек.

Автор фото, Chris McGrath/Getty Images

Эвакуация жителей из Ирпеня 7 марта 2022 года. Кадры того, как по тонким доскам, проложенным рядом с разрушенным разрывами мостом через реку Бучу, эвакуируют жителей всех возрастов, тоже обошли все мировые СМИ.

За два дня по этому пути эвакуировали около полутора тысяч жителей Ирпеня и находящейся за ним Бучи. Многие жители, пытавшиеся выехать из киевских пригородов на машинах, погибли. К концу первой недели марта российские войска захватили оба населенных пункта, и эвакуация остановилась.

Автор фото, Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Дым над северными пригородами Киева - Гостомелем, Бучей, Ирпенем. Как стало известно позже, в российские планы входило быстрое продвижение к Киеву в течение нескольких дней.

Но ко второй неделе марта стало ясно, что войска России не могут дойти до окраин украинской столицы.

Автор фото, Anadolu Agency

Ожесточенные бои шли за Гостомельский аэропорт, куда российская армия собиралась перебрасывать подкрепления. В итоге российские военные не сумели использовать Гостомель для переброски десантных отрядов.

В результате боев был полностью уничтожен уникальный самолет Ан-225 "Мрия" - самый тяжелый авиалайнер в мире. Существует второй такой самолет, недостроенный, и украинские власти пообещали, что появится новая "мечта" (так переводится название лайнера). Однако многие компоненты этого самолета уже давно не выпускаются, так что точных прогнозов о возрождении Ан-225 никто дать не может.

Автор фото, Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies

Растянувшаяся бронеколонна российских войск на шоссе у Иванькова, Киевская область. В момент этой съемки из космоса колонна достигала 3 километров.

К середине марта она разрослась до циклопических размеров - около 60 километров, бензовозы не могли добраться до головы колонны, объезжать дорогу по полям было опасно. В итоге снабжение российских войск было парализовано. Это стало одной из причин, по которым к концу марта российские военачальники объявили о сворачивании наступления на Киев и отводе войск. Россия пыталась представить это как "жест доброй воли", но на самом деле бросила силы на оккупацию юго-востока Украины: Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Автор фото, MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Март 2022-го, житель Ирпеня утешает собаку, парализованную страхом из-за звуков обстрелов.

Животные страдают от войны не меньше людей - им тоже приходится прятаться от бомбардировок и бежать из дома вместе с хозяевами.

К сожалению, во время спешной эвакуации многие люди оставляли своих питомцев на произвол судьбы, и те гибли от стресса и голода. Но множество волонтерских групп пытаются помогать животным, чьи жизни затронула война: они вызволяют котов и собак из запертых квартир, развозят корм, вывозят четвероногих из зон самых ожесточенных боев и ищут им новые любящие дома.

Автор фото, RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В последние дни марта российская армия оставила Ирпень и Бучу. 1 апреля в пригороды вошли украинские войска и с ними - иностранные журналисты.

Корреспонденты Би-би-си были одними из первых, кто сообщил о многочисленных трупах людей в гражданской одежде, лежащих на дорогах. Позже стало ясно, что многие были расстреляны - их нашли со связанными руками.

У церкви Андрея Первозванного в Буче обнаружили первые массовые захоронения. Позже нашли и другие массовые могилы. К началу осени идентифицировали останки 422 местных жителей. Многочисленные журналистские расследования, проведенные в течение весны и лета, доказали, что российские солдаты расстреливали местных жителей как за подозрение в помощи украинской армии, так и совершенно случайным образом.

Аналогичные трагедии произошли и в других населенных пунктах, которые оккупировала российская армия - Ирпене, Бородянке. Общее число погибших в городах-спутниках Киева превысило 1000 человек.

Но именно Буча стала нарицательным обозначением зверств и нарушений законов войны, которые с самого начала вторжения совершила российская армия.

Автор фото, REUTERS/Zohra Bensemra

Красный маникюр на пальцах Ирины Филькиной - одно из самых известных фото, снятых в Буче.

Историю Ирины рассказали несколько изданий: 24 февраля 52-летняя жительница села Михайловка-Рубежовка отправилась в Киев, где работала оператором котельной. Из-за обстрелов Ирине пришлось на неделю остаться в Киеве, укрываться в бомбоубежище. 5 марта она решила отправиться домой, не зная, что Ирпень и Буча, через которые она обычно добиралась, уже оккупированы. В Ирпене стало ясно, что на машине до Михайловки не добраться, и она взяла у знакомых велосипед.

"Доехав до центра Ирпеня, откуда ей оставалось добираться до дома 15 минут, Ирина позвонила дочери, - рассказывает о последних минутах жизни Филькиной издание "Холод". - «Я ей сказала: "Мам, там сейчас проходит эвакуация из Ирпеня, всех эвакуируют. Бросай велик, беги на речку, сейчас они тебя отвезут. Не едь домой"», - вспоминает [дочь] Ольга их разговор.

Она говорит, что в тот день с самого утра читала телеграм-каналы и знала о боевых действиях и оккупации. "Все, дочка, мама любит тебя, пока. Мне тяжело крутить педали, я перезвоню", - ответила Ольге Ирина. Но так и не перезвонила".

Автор фото, Alexey Furman/Getty Images

Дом номер 361 по улице Центральной в Бородянке стал еще одним символом разрушений и неизбирательного применения российской армией тяжелых вооружений.

До войны этот городок в 30 километрах от Киева был мало кому известен. Бородянка находилась на одном из центральных направлений февральского наступления российских войск, и стрелять по городу - из артиллерии, танков и с самолетов - начали с первых дней войны. Два подъезда дома 361 просто рухнули. Под обломками оставались живые люди, но, как рассказала корреспондентам Би-би-си одна из местных жительниц, Светлана, помочь им было невозможно.

"Это все были наши соседи. После обстрелов люди слышали голоса из-под завалов, но российские солдаты не дали возможности кого-то откопать. Пригрозили начать стрельбу, если попытаются".

Автор фото, Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket/Getty

Кухонный шкафчик и статуэтка петушка на нем - вот все, что осталось от кухни одного из разрушенных домов в Бородянке. Снимки эти разлетелись по соцсетям, украинцы писали, что шкафчик с петушком символизируют непреклонность духа.

Декоративный петушок - керамический кувшин производства мастеров из Василькова - другого западного пригорода Киева. Такой кувшин позже получит в подарок тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ставший первым иностранным лидером, посетившим Киев с начала вторжения.

Владелицу оригинального петушка позже отыскали украинские СМИ - ею оказалась одинокая пенсионерка Надежда Сватко. Она с семьей заехала в квартиру в этом доме в 1985 году, практически сразу после его постройки. Вскоре после Чернобыльской катастрофы погиб ее муж, а потом и старший сын. Младший сын, с которым она жила в этой квартире, умер несколько лет назад. Женщина уехала на запад Украины в первые дни вторжения - ее не было дома, когда ее дом обрушился.

Автор фото, John Moore/Getty Images

Ряды новых могил на кладбище в Ирпене. Идентификация погибших, найденных в домах, на улицах или в массовых могилах в Киевской области, продолжалась несколько месяцев.

С самого начала в Буче, Ирпене, Бородянке и других местах, где происходили убийства мирных людей, параллельно с украинской полицией и прокуратурой работали сотрудники международных расследовательских групп и НКО, помогающие собирать материалы для предстоящих судебных процессов о нарушении законов войны.

К середине мая украинские расследователи зарегистрировали свыше 10 тысяч военных преступлений, совершенных российской армией. В конце мая украинский суд вынес первый обвинительный приговор - 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина признали виновным в убийстве 62-летнего мирного жителя Александра Шелипова в селе Камыши Сумской области. Россиянин получил 15 лет лишения свободы. "Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - объяснил свой поступок Шишимарин.

Автор фото, Oleg Pereverzev/Global Images Ukraine via Getty

Город Тростянец в Сумской области российские войска захватили в первый день вторжения. ВСУ освободили его 26 марта. За это время привокзальная площадь, где размещался штаб российских войск, превратилась в руины.

Перед отступлением, рассказали местные жители, из БТРа обстреляли один из жилых домов, его охватил пожар. По горькой иронии, единственное, что осталось в относительной целости на площади - постамент с советским Т-34, поставленным в честь танкистов советской 40-й армии, освобождавших город от гитлеровских войск в 1943 году.

Все 12 месяцев войны проходят на фоне безуспешных попыток российских властей объяснить необходимость вторжения в Украину и те задачи, которые они там якобы пытаются решить. В марте 2022-го одной из основных таких задач называлась "денацификация" Украины. В чем она должна заключаться, внятно так никто и не объяснил, а вот сравнения российской армии с нацистской начались в первые же дни войны и не прекращаются до сих пор.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Выгоревшее здание в оккупированном Донецке с российской военной техникой во дворе. От войны и обстрелов страдают и жители городов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, особенно - Донецка.

Несмотря на год тяжелых боев, линия фронта по-прежнему проходит по окраине города. Власти самопровозглашенной "республики" регулярно сообщают о разрывах снарядов, повреждении зданий, ранениях и потерях.

В середине сентября 2022 года "мэр" Донецка заявил российскому изданию, что с февраля в городе погибли 192 человека. Но у независимых журналистов и международных организаций нет доступа в районы, контролируемые пророссийскими властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и на территории, захваченные в ходе вторжения. Проверить эти данные, даже со скидкой на неточность любой военной статистики, невозможно.

Автор фото, Evgeniy Maloletka/AP

9 марта 2022 года, первые минуты после обстрела мариупольского роддома номер 2. К тому моменту бои за Мариуполь - город на Азовском море с довоенным населением 400 тысяч человек - шли уже полным ходом: российские войска наступали с востока, северо-востока и юго-запада; ВСУ держали оборону в городе.

Авторы этого снимка, Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, фотокорреспондент и видеожурналист информационного агентства Associated Press, оставались последними журналистами иностранного издания в городе. Их фоторепортаж из разбомбленного роддома облетел мировые СМИ - а российская пропаганда обвинила их в постановке.

Врачам не удалось спасти ни героиню этой фотографии, ни ее новорожденного ребенка. Через несколько дней после того, как был сделан этот снимок, Чернов и Малолетка покинули Мариуполь - по словам журналистов, их искали российские военные. К тому моменту город находился уже в практически полной блокаде: там не было электричества, водоснабжения, медикаментов, продовольствия и связи. В Мариуполе оставались сотни тысяч мирных жителей, которые не успели покинуть обстреливаемый со всех сторон город.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Эвакуация из Мариуполя, 24 марта 2022 г. Долгие недели остававшиеся в Мариуполе мирные жители не могли выбраться из города, в который пришла война. Люди прятались в подвалах, готовили еду на огне во дворах и набирали воду из луж. Множество людей - их точное число до сих пор не известно - погибли от обстрелов, их похоронили соседи просто во дворах домов.

Наконец в конце марта начали работать гуманитарные коридоры - гражданские автомобили и организованные автобусы могли выехать под контролем российских военных в направлении аннексированного Россией Крыма, оккупированной части Донецкой области или украинского Запорожья.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Чтобы выехать из Мариуполя, мирным жителям приходилось проходить часто унизительный, а иногда - опасный процесс так называемой "фильтрации".

Российские силовики искали действующих и бывших украинских военных и правоохранителей. Под подозрение также могли попасть их родственники или любые связанные с ними люди.

Прошедшие фильтрацию - мужчины и женщины - впоследствии рассказывали журналистам, что сотрудники ФСБ просматривали содержимое телефонов, искали на теле татуировки, которые могли бы указать на политические взгляды или принадлежность к ВСУ, осматривали личные вещи и задавали много вопросов. Некоторых допрашивали по несколько часов и даже пытали.

Автор фото, Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies

Осада Мариуполя длилась почти три месяца, бои не прекращались ни на день. Ежедневные обстрелы и бомбардировки сровняли с землей исторический центр города, что хорошо видно на снимках с воздуха.

Украинские власти Мариуполя заявляли о разрушении 50% жилого фонда и 90% инфраструктуры. После перехода под контроль российской армии из 400 тысяч жителей в городе осталось 120 тысяч.

Точное количество погибших неизвестно до сих пор: по предварительным оценкам украинских властей, в Мариуполе могли погибнуть до 22 тысяч мирных жителей - эта цифра приблизительная и не входит в общие подсчеты ООН.

Автор фото, REUTERS/Pavel Klimov

Одной из самых трагических страниц осады Мариуполя был удар по драматическому театру, в котором укрывались мирные жители.

Украинские власти заявляли, что в театре в момент российского авиаудара могли находиться полторы тысячи человек - сотни оказались погребены заживо под обломками. Их не спасла даже надпись "дети" на асфальте с двух сторон здания.

Точное количество жертв неизвестно - украинскими властями и независимыми обозревателями назывались цифры от 300 до 600 человек.

Российская пропаганда выдвигала несколько версий, согласно которым драмтеатр мог быть разрушен ударом украинских военных или взрывом изнутри; все они были впоследствии опровергнуты несколькими журналистскими расследованиями и отчетами правозащитных организаций.

Автор фото, DMYTRO 'OREST' KOZATSKYI/AFP

В апреле остававшиеся в Мариуполе украинские войска - 36-я отдельная бригада морской пехоты и полк "Азов" - перешли в укрытие в подземные лабиринты завода "Азовсталь", некогда главного предприятия города.

Сейчас завод, где работали 11 тысяч человек - металлический скелет, изрешеченный российской артиллерией и авиацией, раскинувшийся на несколько километров на юге Мариуполя.

Комплекс стал укрытием и для сотен мирных жителей. Мир узнавал о том, что происходит в бункерах завода, в том числе из фоторепортажей автора этого снимка - бойца "Азова" Дмитрия "Ореста" Козацкого. На этом фото - раненые украинские военные с ампутированными конечностями.

На "Азовстали" оставалось некоторое количество продовольствия и питьевой воды, но с медикаментами было плохо. Сложные операции военным врачам часто приходилось делать без обезболивающих, раны плохо заживали и гноились. Украинское командование организовывало сложные и опасные операции по эвакуации раненых военных и гражданских с "Азовстали", но забрать удавалось немногих.

Автор фото, DMYTRO 'OREST' KOZATSKYI

После полутора месяцев обороны "Азовстали" стало понятно, что украинским властям не удастся убедить Россию и другие государства - в первую очередь, Турцию - организовать процедуру так называемой экстракции (вывода личного состава армии из враждебной среды), о которой просили командиры украинских частей.

Вместо этого Украина и Россия договорились об организованной эвакуации мирного населения и сдаче украинских военных в плен. Это фото Ореста - последнее опубликованное им из "Азовстали". 2439 украинских военных с "Азовстали" сдались в плен. Большинство из них до сих пор не вернулись домой.

Автор фото, Anatolii STEPANOV / AFP

Удар ракетой по железнодорожной станции в Краматорске - один из самых кровавых по количеству гражданских жертв за год войны.

Всего за несколько дней до этого украинские власти, ожидая наступления российских войск и усиления боев, и помня опыт таких городов, как Мариуполь и Волноваха, объявили эвакуацию мирного населения из Краматорска. Именно этот город стал административным центром Донецкой области после фактической оккупации Донецка в 2014 году, здесь располагалась военная администрация региона.

В момент удара на вокзале находились тысячи человек, которые ожидали эвакуационных поездов. Погибло 52 человека, около 100 получили ранения.

Россия вновь обвинила в обстреле ВСУ - якобы ракета прилетела с контролируемого Украиной направления, но эти утверждения были быстро опровергнуты независимыми расследователями.

Автор фото, Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

На этом фото - 11-летняя Яна Степаненко, одна из выживших после удара по станции в Краматорске. Яне и ее маме Наталье оторвало ноги ударом российской ракеты, ее брат-близнец Ярик остался невредимым. Во время удара Яна с мамой вышли из здания вокзала на улицу за чаем - мальчик остался внутри сторожить вещи.

Сперва семью отправили на лечение в Днепр, где и был сделан этот снимок, а затем во Львов. Позже Яна с мамой смогли попасть на программу протезирования и реабилитации в США, где им сделали протезы и помогли заново научиться ходить.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Северодонецк в июле 2022 года, после отступления ВСУ. Первые обстрелы этого промышленного центра на северо-западе Луганской области начались еще в марте 2022-го. Но линия соприкосновения, сложившаяся после 2014 года, была хорошо укреплена, а сам Северодонецк, с большими индустриальными массивами, удобен для обороны.

Российским войскам понадобилось четыре месяца на то, чтобы овладеть городом полностью. Российская армия обрушила на Северодонецк всю мощь имевшейся у нее артиллерии.

Памятуя о судьбе Мариуполя и его жителей, украинские власти стали призывать местное население к эвакуации в первые недели боев, но многие жители оттягивали отъезд до последнего.

Российская армия полностью взяла под контроль Северодонецк 25 июня. Лисичанск, находящийся в нескольких километрах через реку Северский Донец, был оставлен украинскими войсками через несколько дней. Эти два города стали последним крупным завоеванием российских сил в 2022 году. За месяцы боев Северодонецк и Лисичанск были в значительной степени разрушены.

Автор фото, Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

К концу мая Северодонецк был практически полностью отрезан от территории, подконтрольной Украине. Каждый день приносил десятки жертв среди мирного населения.

На этом снимке - жительница Северодонецка, которой осколком снаряда оторвало ступню. Раненую привезли в центр гуманитарной помощи и пытались остановить кровь. Спасти женщину не удалось, она умерла в течение получаса.

Автор фото, ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Лисичанск. Отец бежит к телу сына, погибшего при обстреле, предположительно, кассетными снарядами.

По данным на первую неделю февраля, подтвержденным Управлением ООН по правам человека, в Украине погибли 7155 мирных жителей, 11622 были ранены. ООН предупреждает, что эти данные не окончательны и реальные потери среди населения гораздо выше.

Автор фото, Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Остров Змеиный в Черном море превратился в мем в первые же дни войны, после того как стало известно, каким маршрутом украинский пограничник послал российских моряков, предложивших гарнизону сдаться в плен. Змеиный взяли штурмом. Несколько дней считалось, что украинские военнослужащие погибли, однако вскоре выяснилось, что моряков взяли в плен и увезли в Севастополь, к лету большинство из них вернулись в Украину.

Судьба россиян на острове удачной не была: этот клочок суши в 35 километрах по морю от Одессы невозможно эффективно защищать от обстрелов с воздуха. 30 июня российский отряд был эвакуирован со Змеиного, по заявлению российского Минобороны, в виде "жеста доброй воли". А 13 апреля в результате ракетного удара был подожжен и потоплен флагман черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва", принимавший участие в штурме Змеиного.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Уборка пшеницы на территориях, захваченных Россией в Херсонской области. С самого начала вторжения судьба украинского урожая стала отдельной линией конфликта. Весной в украинских портах Черного моря заблокированными оказались десятки миллионов тонн зерна, собранного в 2021 году.

Дефицит пшеницы и кукурузы поднял мировые цены на продовольствие, особенно болезненным это было для стран Ближнего Востока и Африки, традиционных импортеров украинского зерна. 22 июля, после переговоров при посредничестве Турции, представители Украины и России договорились о разблокировании черноморских портов для сухогрузов с зерном и пока, невзирая на угрозы России выйти из соглашения, оно продолжает действовать. Параллельно с этим российские оккупационные власти начали вывозить в Россию зерно и подсолнечник из хранилищ на захваченных землях.

Расследование Би-би-си установило, что фермеров либо склоняли к продаже зерна по заниженной цене, либо вовсе отнимали собранное.

Автор фото, Dmytro Smolyenko/ Ukrinform/Future Publishing

Горящее поле пшеницы в Запорожской области, на территориях, контролируемых Украиной. К зиме Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что в военных условиях общий собранный урожай сократился почти вдвое. Сильнее всего пострадали сборы кукурузы и пшеницы. На треть сократилась и площадь посевных для урожая 2023-го.

Автор фото, Press service of the Interior Ministry of Ukraine

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар после освобождения из российского плена. В середине сентября произошел крупный обмен военнопленными между Украиной и Россией. Он был не первым, но - знаковым: по результатам обмена освободились 108 военнослужащих "Азова", сдавшиеся в Мариуполе, в том числе командиры подразделения.

В обмен на "азовцев" и еще почти сотню украинских военнослужащих Россия получила 55 своих солдат. А также главного проводника российской политики в довоенной Украине - Виктора Медведчука, кума Владимира Путина и бывшего руководителя запрещенной сейчас партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Медведчука арестовали весной при попытке покинуть Украину весной. До этого обмена пленными еще 40 бойцов "Азова" были возвращены Украине. Однако в плену остаются сотни других военнослужащих, вывезенных с завода в Мариуполе. Кроме того, пленные из "Азова" были среди 53 погибших и пострадавших в результате взрыва в тюрьме Еленовки, в Донецкой области, на аннексированной Россией территории.

Российские власти заявили, что тюрьма была обстреляна из Украины снарядами ракетной системы HIMARS, но снимки разрушений и травм у погибших не убедили специалистов. На территорию колонии, невзирая на обещания Москвы, так и не были допущены представители международных гуманитарных организаций. В Украине предполагают, что помещение, куда были свезены военнопленные, уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток и гибели заключенных.

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Российский солдат в выгоревшем здании Мариупольского театра. Через много месяцев после взрывов, разрушивших театр, дальнейшая судьба здания остается неясной. Российские власти заявляли, что оно будет восстановлено, однако осенью за строительной сеткой, натянутой по периметру, стало видно, что театр сносят.

Летом власти самопровозглашенной ДНР анонсировали проведение суда над захваченными в плен бойцами "Азова" в якобы восстанавливаемом театре, рассуждали даже о том, что подсудимые будут помещены в большую клетку на сцене. К недоумению провоенных комментаторов в России, все эти разговоры закончились обменом "азовцев" на российских солдат и Медведчука.

Автор фото, AFP via Getty Images

Пожар на Керченском мосту, 8 октября 2022 года. Конец лета и начало осени были отмечены взрывами на военных объектах в аннексированном Крыму - были атакованы аэродромы в Новофедоровке близ города Саки и в Балаклаве под Севастополем.

Рано утром 8 октября под ударом оказался символ российской власти над Крымом - мост через Керченский пролив, открытый в 2019 году. Формально Украина так и не признала, что удары были совершены ВСУ. Маловероятно, что в этих нападениях использовали западное оружие - по состоянию на конец лета в Украину не поставляли снарядов подходящей дальнобойности.

Стало ясно, что Крым более не может безусловно считаться безопасной для российских сил территорией. Россия ответила на подрыв моста массированным ракетным обстрелом десятков украинских городов, и это положило начало практике ракетных ударов по мирной инфраструктуре Украины, в первую очередь - объектам электроэнергетики.

Автор фото, Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Обгоревшая и ржавеющая БМП в поле, Харьковская область. Начало сентября было отмечено быстрым наступлением ВСУ на юге Харьковской и севере Донецкой областей. За неделю освободили Балаклею и Изюм - два опорных пункта российской армии.

Российские войска под угрозой окружения бежали, оставляя технику и боеприпасы. За месяц контрнаступления украинские силы сумели вернуть несколько тысяч квадратных километров территории - от Лимана на южном фланге наступления до украино-российской границы на северном.

Автор фото, Scott Peterson/Getty Images

Украинские солдаты перегоняют брошенный танк Т-72, Изюм. Хаотичное отступление российской армии обогатило украинскую сотнями танков, БМП, десятками БТРов и артиллерийских установок. Все это плохо сочеталось с заявленной российским Минобороны "организованной переброской" подразделений.

Год войны радикально истощил военные запасы с обеих сторон, то и дело говорят о "снарядном голоде" и необходимости обслуживания пушек, изношенных многомесячной работой. Российские власти не скупятся на вливания в оборонный заказ, однако эффективность и скорость, с которой эти вложения будут приносить плоды, остаются под вопросом. Украина все больше полагается на западные вооружения и боеприпасы - снарядов для оставшихся в наследство советских пушек за пределами России производят мало.

За год войны западная военная помощь серьезно преобразовалась: от переносных противотанковых установок - до РСЗО, систем ПВО и бронемашин, а также обещанных, но пока не прибывших на передовую немецких и американских танков.

Автор фото, OLEG PETRASYUK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

После отступления российской армии выяснилось, что Изюм - еще одно место военных преступлений.

Как и в Буче, и Ирпене за полгода до этого, в Изюме обнаружились массовые захоронения - 17 неопознанных тел, сваленных в кучу и засыпанных песком в сосновом лесу, и сотни могил - лишь некоторые из них с именами и датами на самодельных крестах.

Погибли ли эти люди за шесть месяцев оккупации или во время отступления российских войск, были ли они гражданскими или военными - все это предстоит установить следователям и судмедэкспертам.

Автор фото, Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Жительницы города Лиман у своего дома. Возвращение законной власти на освобожденные территории не означает, что жизнь в отвоеванных городах быстро наладится.

Предварительные оценки ущерба гражданской инфраструктуре давно исчисляются десятками миллиардов долларов. Украинские власти предостерегают жителей от возвращения в покинутые дома. Не исключено, что Лиман снова окажется на передовой.

Автор фото, Celestino Arce/NurPhoto

Два жителя села Архангельское Херсонской области, освобожденного ВСУ.

В конце октября украинская армия начала продвижение к Херсону - единственному областному центру, захваченному россиянами в первые дни войны. На этот раз отступление российской армии было менее хаотичным, но сопровождалось угрозами на высшем уровне - говорили то о возможности ограниченного ядерного удара, то о подрыве дамбы Каховского водохранилища и затоплении территории близ Херсона.

Угрозы не реализовались, хотя в феврале спутниковые снимки показали массовый сброс воды из водохранилища. Цели этого пока не ясны.

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Коля Серга, украинский музыкант и телеведущий, а ныне военнослужащий, выступает на концерте на площади Свободы в Херсоне.

Российские власти объявили о сдаче Херсона 9 ноября, отступив за Днепр. Но после освобождения украинские власти призывали жителей покинуть город. Теперь областной центр оказался на передовой со всеми вытекающими последствиями: периодическими обстрелами, в которых гибнет мирное население, отсутствием света, тепла и воды.

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Мобилизованный проходит мимо толпы родственников на сборном пункте в Москве.

21 сентября, после серии военных неудач, российский президент дал старт тому, что власти много раз обещали не делать - мобилизации. Ее назвали "частичной", но до сих пор ее точные параметры остаются неизвестными. В указе о мобилизации упомянута цифра 300 тысяч, однако в документе существует засекреченный пункт. Отправка мобилизованных на фронт сопровождалась многочисленными скандалами - людей увозили плохо экипированными и необученными.

Объявление мобилизации вызвало исход мужчин призывного возраста из России - по разным оценкам, бежать от призыва в соседние страны могли от ста до трехсот тысяч человек.

В первых числах ноября стало известно о массовых потерях среди новых военнослужащих в Луганской области. Выжившие рассказали, что их бросали прямо на передовую с легким оружием и без огневой поддержки. Тех, кто выходил из мест боев и отказывался воевать, сажали в импровизированные тюрьмы-подвалы. К концу 2022-го темпы мобилизации снизились, однако она так и не была объявлена завершенной.

Канун Нового года ознаменовался массовой гибелью мобилизованных: украинские ракеты накрыли здание ПТУ в Макеевке, где разместились сотни новых солдат. Удалось подтвердить гибель 107 мобилизованных.

К годовщине войны разговоры о возможности новой волны набора не прекращаются, Россия несет огромные потери, пытаясь завалить противника живой силой, продвигаясь на считанные метры в день в ключевых районах типа Бахмута и Угледара.

По данным на середину февраля 2023 года, подтверждена по открытым источником гибель 1082 мобилизованных. Реальное число погибших будет гораздо выше.

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10 октября 2022 года, ракетный удар по Киеву вновь напомнил украинской столице об ужасе, который она переживала в первые месяцы войны.

Ракеты прилетели в самое сердце Киева - одна из них оставила зияющую воронку на месте детской площадки в парке имени Тараса Шевченко напротив здания Национального университета. Атака пришлась на утро понедельника, когда киевляне ехали на работу.

Взрывы даже попали на камеру во время прямого включения корреспондента Би-би-си Хьюго Бачеги на фоне Софийской площади.

Женщина на этом фото - одна из пострадавших, российские ракеты лишили ее жилья. Всего в тот день в столице пострадали почти 50 человек, семеро погибли. Эта атака на Киев и другие города, предпринятая в ответ на удар по Крымскому мосту, стала началом новой фазы конфликта: Россия атакует большие украинские города и критическую инфраструктуру в попытке лишить жителей света и отопления накануне и во время зимы.

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Октябрь, ясное осеннее утро в Киеве омрачено атакой российских дронов-камикадзе "Герань-2", или "Шахед 136", закупленных у Ирана.

В тот день рой дронов разрушил многоквартирный дом - под обломками погибла молодая пара, женщина была на шестом месяце беременности. Иранские "мопеды", как презрительно окрестили их украинцы за характерный жужжащий звук при полете, принесли много разрушений Украине и ее критической инфраструктуре.

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Украинский военнослужащий в изнеможении опустился на землю после безуспешных попыток сбить дрон из автомата. Летящие группами, низко и относительно медленно, беспилотники часто обходят системы ПВО и взрываются при попадании в цель.

Применение дронов в целом стало едва ли не главным новшеством этой войны. С начала вторжения украинская армия успешно применяла против российской пехоты и танков турецкие "Байрактары". А китайские квадрокоптеры "Мавик-2" используются обеими сторонами и для разведки, и для атак на небольшие группы противника.

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Руины Свято-Георгиевского скита Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Долина Донецкая область. И лавра, и отдельно стоящий от нее скит подверглись сильным обстрелам весной 2022-го, когда российские войска пытались перейти реку Северский Донец и продвинуться к находящемуся в 30 км на юг Славянску.

Обстрелы продолжались несмотря на то, что в церквях укрывались сотни местных жителей и невзирая на то, что на момент обстрелов церкви принадлежали УПЦ Московского патриархата. Осенью вернувшаяся к монастырю группа монахов констатировала, что скит разрушен полностью.

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Ноябрь 2022-го, вопреки запугиваниям российской пропаганды, да и опасениям самих украинцев, западная поддержка Украины к началу девятого месяца войны не иссякла. Пока государства лишь наращивали военную поддержку на уровнях, немыслимых в начале войны, поддержка гражданского общества и культурной среды тоже оказалась беспрецедентной.

На этом фото - граффити одного из самых именитых и дорогостоящих художников Великобритании Бэнкси. В ноябре его муралы появились в семи местах в Киевской области. Изображение девушки, выполняющей стойку на руках, обнаружилось на разрушенном здании в Бородянке, пережившей оккупацию в первые месяцы вторжения. А в декабре Бэнкси выставил на продажу 50 оттисков своих работ для сбора средств в поддержку гражданского населения Украины.

Украину также поддержали участник Pink Floyd Дэвид Гилмор, немецко-британский художник Вольфганг Тильманс, американские художники советского происхождения Илья и Эмилия Кабаковы, гитарист Queen Брайан Мэй, сэр Пол Маккартни и многие другие. Всего с начала войны Украина получила свыше 108 миллиардов долларов финансовой, гуманитарной и военной поддержки от 46 стран.

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Дмитрий Чубенко, сотрудник прокуратуры в Харькове, обходит склад обломков ракет, выпущенных по городу с начала войны. Он говорит, что учет всего, что "прилетело" в жилые кварталы, составит основу доказательств в судебных делах о нарушении законов войны, а таких производств, по его словам, только в Харькове и Харьковской области открыли более 5 тысяч.

Военные специалисты еще в середине прошлого года утверждали, что запасы ракет у России истощаются и для обстрелов она вынуждена применять боеприпасы с низкой точностью, в том числе ракеты для войны в море или не предназначенные для поражения наземных целей снаряды систем ПВО.

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С осени украинская энергосистема сильно пострадала от российских обстрелов. Плановые и экстренные отключения электричества к зиме стали обыденностью для жителей больших украинских городов. На этом фото - пожар на одной из теплоэлектростанций Киева после ракетного удара.

По оценкам украинских властей, по состоянию на конец января 2023 года Россия уничтожила или повредила около 700 объектов критической инфраструктуры - это аэродромы, мосты, нефтебазы, электроподстанции и электростанции. Украинские власти обвиняли Россию в намерении "погрузить Украину во тьму".

Если до осени российские власти открещивались от обстрелов гражданских объектов, повторяя, что "удары наносятся лишь по военным объектам", то после октября руководство РФ и пропагандисты перестали отрицать атаки на критическую инфраструктуру.

Международные правозащитники осудили эти действия и напомнили, что обстрелы гражданской инфраструктуры незаконны с точки зрения международного права.

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На этом фото продавщица магазина в Николаеве сидит в полной темноте во время блэкаута после очередного российского удара по энергосистеме Украины.

Обстрелы критической инфраструктуры еще больше подорвали истерзанную годом войны украинскую экономику. От блэкаутов пострадали десятки тысяч магазинов, заводов, кафе, офисов и учреждений по всей стране. Бизнес несет убытки, люди теряют работу.

Экономисты пока не берутся оценивать ущерб от ударов, но в целом, по данным властей, украинская экономика с начала войны сократилась более чем на треть.

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Украинские солдаты ведут огонь на линии фронта у Бахмута. С лета 2022 года у ВС РФ не было серьезных попыток овладеть хоть чем-то - кроме Бахмута. Этот город, находящийся на пути от северной границы аннексированной ДНР к промышленным центрам Краматорску и Славянску, российские отряды атакуют уже более полугода.

О стратегическом значении этой цели аналитики спорят: по мнению одних, овладение Бахмутом не откроет легких путей на Краматорск и Славянск, по мнению других, овладение городом - а точнее, тем, что от него осталось - существенно поможет в продвижении на северо-запад Донецкой области. На это наступление Россия бросила огромные силы, и число погибших при крайне медленном продвижении исчисляется тысячами.

Но и ВСУ в этом районе истощены, потери украинской стороны очень значительны, снабжение отрядов боеприпасами становится более сложным по мере того, как противник берет город в полукольцо, да и самих боеприпасов становится меньше.

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Врачи в полевом госпитале в Бахмуте оказывают первую помощь раненому украинскому солдату. Каждый день число погибших и раненых в боях за город исчисляется трехзначными цифрами, и еще до нового этапа в российском наступлении украинские власти признавали, что это - самый сложный для украинской армии участок фронта.

О работе военных медиков белорусскому изданию "Зеркало" рассказала украинская журналистка и волонтер Виктория Хамаза:

"Наши медики в Бахмуте интенсивность боев описывали по поступлению раненых: иногда за день 70 человек, и даже тогда врачи зашивались, потому что не успеваешь осмотреть одного - еще троих привезли. Такой конвейер. А бывает, за день - вообще полтысячи. На ту же группу врачей […] Врачи там - вообще супергерои, делают невероятные вещи! Им привозили тяжелых бойцов, без конечностей, а они их собирали, стабилизировали и передавали дальше на эвакуацию. Когда в городе еще был госпиталь, но света, генераторов уже не было, - оперировали бойца просто в налобных фонариках! Как говорят они сами, бывает, за сутки выкуривают одну сигарету. Поесть, попить, сходить в туалет времени совсем нет - просто меняют перчатки, стерилизуют руки и не отходят от стола. Могут стоять и по 20 часов в операционной".

Автор фото, TASS

Боец ЧВК "Вагнер" в захваченном россиянами Соледаре, рядом с Бахмутом.

Весь год войны компания, основанная Евгением Пригожиным, привлекала к себе чуть ли не больше внимания, чем регулярные российские войска.

Пригожин начал вербовать на войну заключенных, публично пикировался с руководством минобороны. Отдельные вопросы вызывали правила и условия амнистирования мобилизованных заключенных - а также методы "работы" ЧВК, включающие в себя внесудебные казни.

В конце 2022-го Пригожин перестал скрывать сам факт существования ЧВК "Вагнер" и с помпой открыл в Петербурге бизнес-центр с одноименным названием. Последние месяцы он утверждал, что основная заслуга в боях за Бахмут и Соледар принадлежит именно бойцам ЧВК, а не регулярным частям. Пригожин и чиновники Минобороны соревновались в рапортах о том, чьим частям принадлежит заслуга очередного продвижения вперед.

Но к началу февраля пиар-запал петербургского бизнесмена стал выдыхаться, и в середине февраля он заявил, что останавливает набор добровольцев в тюрьмах. Сколько именно заключенных завербовали и сколько из них погибли - неизвестно. Правозащитники, занимающиеся заключенными, предполагают, что эта цифра очень велика - бывшие зэки идут в первых рядах атакующих.

Автор фото, Taras Ibragimov/Suspilne Ukraine

14 января 2023 года во время очередной волны ракетных обстрелов по украинским городам ракета попала в дом 118 на Набережной Победы в Днепре. Обрушились два подъезда, полностью уничтожены 72 квартиры, еще более 200 были сильно повреждены. Под обломками или после тяжелых ранений погибли 45 человек. Выживших среди бетонных обломков искали почти трое суток. Удалось спасти 39 жителей.

Пятитонная ракета Х-22, попавшая в дом на Набережной Победы, не предназначена для боев на суше, ее разрабатывали в 1960-х для войны с кораблями, на земле ее зона поражения слишком неточна. Но из-за дефицита современных боеприпасов Россия применяет эти ракеты уже несколько месяцев. Ими, в частности, были летом 2022-го обстреляны торговый центр в Кременчуге (20 погибших) и база отдыха в Одесской области (21 погибший).

Российские пропагандисты ухватились за предположение, высказанное внештатным представителем офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, что ракета могла попасть в жилой дом из-за работы украинской ПВО. Арестович не говорил об этом как о точном факте, но в результате поднявшегося скандала подал в отставку.

Министерство обороны Украины заявило, что такие мощные ракеты, как Х-22, установки ПВО, стоящие сейчас на вооружении, перехватить не могут, и версия, что российская ракета была сбита с какого-то другого курса, несостоятельна.

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Би-би-си собрала рассказы и впечатления тех, кто жил в этом доме. "Фото одной из квартир - оранжевая кухня, яблоки на столе, одной стены нет - облетело весь мир. Отличный мужик Михаил Михайлович Кореновский. Человек-легенда, воспитавший много хороших спортсменов, чемпионов…" - написали в телеграм-канале "Днепр областной".

"В субботу после утренних соревнований тренер поднялся в квартиру, семья ждала во дворе. Через 15 минут без отца остались две девочки, без мужа - жена. Возвращаться им теперь не только не к кому, но и некуда - квартира уничтожена. Вместе с детьми Кореновского у дома стояли двое других школьников - 14-летняя Каролина и 9-летний Максим. Полгода назад их родители Ирина и Максим Шевчук собрали детей и переехали в Днепр из области, спасаясь от постоянных обстрелов. Квартиру сняли в жилмассиве Победа. В субботу после трех все четверо собирались гулять, и дети ждали отца с матерью на улице. Не дождались".

Автор фото, Reuters

Трагедия в Днепре всколыхнула в России утихшие было после жестких разгонов митингов и пикетов протесты против войны. Сначала в Москве, у памятника Лесе Украинке, а затем и в других городах, у памятников или на улицах, имеющих хоть какое-то отношение к Украине, стали появляться стихийные мемориалы - фотографии руин, свечи, цветы.

Даже эти одиночные акции пресекались правоохранителями. В середине февраля суд в Твери назначил 30 тысяч штрафа жительнице, которая принесла две желтые хризантемы. За неимением каких-либо связанных с Украиной памятных мест она положила цветы у здания, где в конце 1930-х располагалась тюрьма НКВД.

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Жители Киева на остановленном эскалаторе пережидают очередную ракетную тревогу. Весь год войны метро в Киеве и Харькове оставалось укрытием для десятков тысяч горожан. Многие украинцы говорят, что за год привыкли к обстрелам и научились жить в атмосфере внезапной и крайней опасности. Звук воздушной тревоги и необходимость проводить несколько часов в бомбоубежищах не вызывают ужас, который охватывал в первые дни вторжения. Расчеты российских стратегов на то, что лишения и отчаяние заставят людей склониться к мысли о возможном компромиссе с агрессором, не оправдываются.

В сентябре, после первых российских ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре, президент Владимир Зеленский обратился к России: "Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас".