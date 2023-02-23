"Очень активный мальчик": что известно о Максиме Лыпкане, самом молодом обвиняемом в "военных фейках"

Наталия Зотова

Би-би-си

15 минут назад

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Автор фото, Maxim Lypkan/vk.com

Самому молодому россиянину, обвиняемому по делу о "военных фейках", недавно исполнилось 18 лет. Максим Лыпкань хотел организовать 24 февраля антивоенный митинг на Лубянке и даже подал заявку на его согласование. Акцию запретили, а к самому Максиму домой ворвались силовики.

Москвич Максим Лыпкань интересуется политикой давно. Еще в 16 лет он ходил на мероприятия партии "Яблоко" и суды по ликвидации "Мемориала" (в России эта правозащитная организация признана "иностранным агентом"), фотографировался с бело-красно-белым флагом белорусского протеста. На его странице "Вконтакте" фото с лидером псковского "Яблока" Львом Шлосбергом и оппозиционным писателем Виктором Шендеровичем перемежаются видеозаписями, где Максим поет песни "Гражданской обороны" под гитару. Ее Лыпкань называет своей любимой группой, а песнями ГрОба сопровождает посты о событиях в стране, о политзаключенных - и о своих задержаниях.

Впервые Лыпканя задержали весной 2021 года на форуме "Муниципальная Россия". Силовики тогда упаковали в автозаки всех участников форума муниципальных депутатов: выступить успели только знаменитости вроде Ильи Яшина и Евгения Ройзмана. Правоохранители утверждали, что мероприятие организовано "нежелательной организацией", а поэтому незаконно.

Правонарушения 16-летнего Лыпканя тогда рассматривал не суд, а комиссия по делам несовершеннолетних. По словам самого Максима, ему тогда назначили штраф в 5 тыс. рублей.

"Хороший, но радикальный"

В соцсетях молодого человека множество фотографий в офисе "Яблока". Юношу там помнят.

"Он не член партии, - объяснил член федерального бюро партии Кирилл Гончаров. - Его друзья пришли в "Яблоко", а он был с ними рядом, но в партию так и не вступил". По правилам, чтобы стать членом "Яблока", нужно два года пробыть сторонником партии или кандидатом в члены. Лыпкань записывался на собеседование в сторонники, но так на него и не явился.

"Не скажу, что он всегда разделял наши взгляды. Но, поскольку мы остались единственной легальной демократической силой в России, он к нам и пришел", - предполагает Гончаров. Его друзья учились в федеральной партийной школе "Яблока" (это проект подготовки молодых кадров). Лыпкань записывался и туда, но не пришел ни на одно занятие, вспоминает Гончаров.

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"Он хороший искренний парень, но очень молодой, очень радикальный в своих действиях, методах. Он как будто искренне не понимает, что может причинить вред другим: например, когда призывает выйти на несанкционированный митинг на Лубянку, - сказал Гончаров Би-би-си. - Он своими искренними действиями мог подставить людей, и не понимал, что должен нести ответственность за них".

На одном из первых судов по ликвидации "Мемориала" в конце 2021 года Лыпкань познакомился с волонтером "Мемориала" Андреем Ребровым.

"Он приходил в качестве группы поддержки. Я туда ходил с друзьями, мы общались между собой, а он был один - и прибился в нашу компанию, - вспоминает Ребров в разговоре с Би-би-си. - Мне сразу показалось занятным, как он пытается обращать внимание на себя. К нам подошли взять комментарий журналисты, и он всех отодвинул, вышел вперед: я хочу дать комментарий. Хотя тогда ему было 16 лет".

Ребров вспоминает о Максиме как об увлекающемся, ищущем свою компанию человеке: "Он очень активный мальчик. В целом такое ощущение, что его очень много. Он мог написать посреди ночи, начать звонить."

"В четверг придется ехать в спецприемник"

Когда началась война с Украиной, Лыпканю было 17 лет. Максим выступал на концерте в поддержку политзаключенных, переписывался с попавшими в СИЗО политиком Владимиром Кара-Мурзой (признан "иноагентом") и журналисткой Марией Пономаренко, чтобы их поддержать.

Летом 2022 года он придумал устроить возложение цветов к московскому памятнику жертвам сталинских репрессий в память о погибших украинцах. Участников задержали, Лыпканя - юридически еще ребенка - отправили в спецприемник для несовершеннолетних на 13 дней. В это время его семья отдыхала в аннексированном Крыму и не спешила к нему на помощь.

По словам юноши, его родители - совсем других взглядов и не понимают его антивоенного настроя. "Мама пишет, чтобы я нёс ту ответственность, которую мне вменяют, за то, что я возложил цветы, - писал молодой человек. - В четверг придётся ехать в спецприемник, как мне сказали тут, - ЦВСНП, если она не напишет доверенность на моего дядю в ближайшее время. Сейчас моя мама, папа и сестра находятся в оккупированном Крыму, отдыхают, говорят".

Впрочем, родители, видимо, и его возили в Крым. Годом раньше - в мае 2021 года - Лыпкань и сам постил фото оттуда.

Отношения с родителями не налаживались. "Родители меня по-прежнему не поддерживают. Они очень аккуратные люди и сильно опасаются последствий моих действий, за меня переживают. Родители просят прекратить это все, я отказываюсь, и они это сейчас принимают", - рассказывал Лыпкань в интервью "Радио Свобода" (объявлено в России "иностранным агентом"), опубликованном в феврале 2023 года.

К тому моменту Лыпканю уже исполнилось 18 лет. Он сразу же стал заявителем антивоенного митинга в Москве, и не где-нибудь, а на Лубянской площади. Молодой человек прямо на смотровой площадке "Детского мира" записал видео, обещав, что 24 февраля выйдет на площадь. Акцию он предложил назвать "Год ада". Мэрия отказала Лыпканю в проведении митинга: он даже обжаловал отказ в суде, но проиграл.

На следующее утро силовики выломали дверь в его квартиру и провели у Лыпканя обыск. Арест Максима не слишком удивил его знакомых.

"Было видно, что он ведет себя очень напористо, пытается заявить о себе. Он себя совершенно не цензурировал, находясь в Москве, - говорит волонтер "Мемориала" Андрей Ребров. - И, видимо, силовики ждали, когда ему исполнится 18 лет. Мы с друзьями обсуждали, что, может быть, его скоро задержат. Я ему буквально за день до обыска написал: побереги себя. Он обиделся, сказал, что понимает все риски и идет на них".

"Моя позиция: делай, что делаешь, и будь что будет. Я считаю, что это критически важно сейчас - высказывать позицию", - говорил Лыпкань в феврале.

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