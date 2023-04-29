Короны и коронации. Часть I: короны как символ власти - чьи, где и когда

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

23 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, Корона Св.Эдуарда, коронационная для британских монархов. Хотя у этой традиции немало исключений. После Карла II, для которого она и была сделана, ею были коронованы его брат - Джеймс (Яков) II и его зять - Уильям III в 1689 году. После него наступил перерыв в несколько столетий, и корона Св. Эдуарда вновь стала главным атрибутом коронаций в 1911 году. Ею были коронованы Георг V, Георг VI и Елизавета II

Коронация Карла III и его жены, королевы-консорта Камиллы, состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. На сегодняшний день Соединенное Королевство является единственной европейской страной, которая коронует своих монархов по традиционным правилам и в традиционном месте.

Другие монархии Европы ограничиваются коротким "введением в должность" и хранят короны как символ государственности, но не конкретного величества.

Однако в историческом и доисторическом прошлом к короне относились гораздо серьезнее.

История символа

Автор фото, Gary Todd from Xinzheng, China Подпись к фото, Самая древняя из известных нам корон. Относится к 4500-3500 г. до н.э. Мы никогда не узнаем, чью голову она венчала, но "звериное начало" очевидно

Точно вам не скажет ни один историк, но считается, что головные уборы, обозначавшие позицию первого человека рода-племени, появились где-то в конце неолита, когда охотники-собиратели открыли для себя пользу скотоводства, земледелия и постоянного места жительства.

Как символ власти они, как правило, изготавливались из наиболее дорогих и редких материалов, а сама концепция была позаимствована из животного мира и представляла собой не что иное как имитацию пышных перьев на голове удода, ветвистых рогов оленя или густой гривы льва, то есть любого признака, по которому можно безошибочно определить альфа-самца.

Автор фото, James Steakley Подпись к фото, Железная корона Лонгобардского королевства. Считается старейшей короной христианской Европы и относится к VI-VII векам. На самом деле, железа в ней нет. Внутри золотого обруча есть узкий обруч из серебра, который по легенде был выкован из одного из гвоздей, которым пригвоздили к кресту Иисуса

Самая древняя из дошедших до нас корон была найдена в пещере неподалеку от Мертвого моря в 1961 году. Ей порядка 6000 лет, она сделана из меди и представляет собой полый цилиндр высотой в 18 см, на котором размещены два грифа, две решетки и две пары рогов, наглядно демонстрируя животное происхождение символа власти.

По мере того как человечество взрослело и обрастало мировоззрениями и философиями, усложнялся и символизм корон. Каждая цивилизация подходила к коронам по-своему, исходя из географии и геологии (какие драгоценные камни и минералы имелись в наличии).

Египет: корона двух дам

Автор фото, inigoarza Подпись к фото, Статуя Рамзеса II в Луксоре. О культуре Древнего Египта мы знаем довольно много, главным образом благодаря похоронным традициям. Подавляющее большинство захоронений были разграблены, но фрески на стенах сохранились довольно хорошо. Здесь фараон изображен в двойной короне, надетой на специальный платок, немес. Он отлично известен по золотой посмертной маске Тутанхамона

Поскольку исторически древний Египет состоял из двух царств, Верхнего и Нижнего (по отношению к течению Нила), то и корон у фараонов объединенного царства было две. Дешрет - красная корона Нижнего Египта, и хеджет - белая корона Верхнего.

Дешрет. О ее существовании нам известно исключительно по сохранившимся рельефам и фрескам. Поэтому точно сказать, из чего она была сделана, невозможно, хотя египтологи считают, что исходными материалами были кожа и медная проволока.

Автор фото, Keith Schengili-Roberts Подпись к фото, Один из первых фараонов исторического периода, Нармер в Дешрете

Согласно египетской мифологии, бог земли Геб подарил корону дешрет богу Гору, чтобы подтвердить его власть над Нижним Египтом. Ее также носила и богиня Ваджит (или Уаджит), которая считалась одной из покровительниц власти фараонов и изображалась либо в виде кобры, либо в виде женщины с коброй на голове.

Хеджет. Белая корона, которая всегда ассоциировалась с Верхним (южным) Египтом. Очень древний символ, восходящий еще к додинастическому периоду. Ни один экземпляр до нас опять же не дошел, поэтому остается только гадать, из чего она делалась.

Автор фото, Keith Schengili-Roberts Подпись к фото, И он же в короне белой. Египтяне не меняли формы своих корон несколько тысячелетий. К сожалению, ни одной из них до нас не дошло, а вот изображений - предостаточно

С ней связана еще одна богиня, Нехбет, символом которой был гриф-стервятник. Нехбет и Ваджит египтяне почтительно называли Госпожами Двух земель.

Пшент. Двойная корона, дословный перевод "две сильных", два предыдущих головных убора, надетых одновременно.

Автор фото, Richard T. Nowitz Подпись к фото, Фараон в военной синей короне. Тут он, правда, собирает урожай, но в руках все-таки хорошо режущий предмет. Военную корону можно было носить когда угодно

Следующим номером идет хепреш, синяя шапка, предназначенная для военных операций, которую делали из кожи, покрашенной в синий цвет.

И напоследок - корона атеф, фактически хеджет, украшенная страусиными перьями. С ней ассоциируется бог Озирис, хотя фараоны тоже могли ею пользоваться.

Китай, или Император не для того, чтобы на него глазеть

Автор фото, Deadkid dk Подпись к фото, Мианьгуань, корона китайского императора из гробницы китайского императора династии Мин

Из всех головных уборов, венчавших августейшие головы, китайский (а также пошедшие от него корейский и японский) вызывает у непросвещенного западного взора наибольшее удивление.

Называлась эта шапка-корона мианьгуань. Представьте себе цилиндр. На него крепится прямоугольная доска, с которой свисают бусы… Но в этом есть, как всегда у китайцев, глубокий смысл. Цилиндр, являющийся кругом в поперечном сечении, представляет небеса. Прямоугольная доска - землю. Почему? Спросите китайцев, но, по словам китайского поэта Сун Юя, "Земля - это повозка, а небеса - ее полог".

Автор фото, Gary Todd from Xinzheng, China Подпись к фото, И корона принца, подвесок уже только девять

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Бусы имеют и практическое, и символическое значение. Практическое - частично скрыть высочайший лик, потому что подданным не положено на него глазеть. Кроме того, они камуфлируют выражение императорского лица, чтобы выступающие с речью советники не могли скорректировать свои слова в соответствии с царственной реакцией. Символически же они выражали очищение и охрану от скверны.

Императору, и только ему, полагалось иметь 12 подвесок спереди и столько же сзади. Число 9 представляет императора, плюс еще 3: небеса, землю и человека.

Бусины же были всегда пяти цветов: красные, белые, зеленые, желтые и черные, чередующиеся исключительно в такой последовательности. Мне встречались разные объяснения, что именно символизирует каждый из цветов, но наиболее убедительным было и самое простое: 5 - число, обозначающее изобилие во всех его проявлениях, и очень удачно, что в Китае как раз есть пять сортов разноцветного нефрита. Чтобы, значит, далеко за сырьем не ходить.

Автор фото, michaelztong Подпись к фото, А этот молодой человек изображен уже в императорском платье манчжурской династии империи Цин, когда главным символом императора был желтый халат с драконами, а не корона

Впрочем, другим людям повышенной знатности тоже разрешалось носить шапки с бусинами, но число ниток строго регулировалось. Наследнику престола, например, полагалось всего девять, ну и так далее, по нисходящей.

Позднее, особенно с приходом иностранных династий, с шапками было покончено, и главным признаком императора стал золотой халат, ну и драконы, конечно.

Древняя Персия, или Кто во что горазд

Автор фото, Arashk rp2 Подпись к фото, Дарий, или Ксеркс. Барельеф из дворца в Персеполе. За царем стоит наследный принц. У обоих на головах короны в виде жестких цилиндров, причем где король, а где его сын, можно понять только по тому, кто за кем стоит, головные уборы одинаковы

Как вы уже поняли, персидские короны не имели ни стандартной формы, ни традиционных материалов. Более того, даже древнеперсидское слово "корона" до нас просто не дошло. В памяти поколений остались греческие термины: кидар (что-то типа диадемы), курбасия (остроконечная шапка) и тиара, с которой мы и так отлично знакомы.

Вещественных доказательств древние персы, так же как и древние египтяне, для нас не сохранили, поэтому судить о персидских коронах можно исключительно по дошедшим до нас рельефам. Персидские правители чаще всего изображались в коронах двух типов: обручах с зубцами и тиарах разной высоты. Как первые, так и вторые можно было носить либо со специальными мягкими шапками, либо просто на волосах.

Автор фото, CNG Подпись к фото, Артаксеркс II. Корона с зубьями, которая потом прижилась уже в христианской Европе

Позднее зубцы перекочевали в европейские короны, которые для подчеркивания христианской сущности правителей часто делались крестообразной формы.

Еще одна любопытная деталь состоит в том, что на рельефах и сам царь, и его наследник появлялись в почти идентичных головных уборах. Возможно, корона принца делалась из менее дорогих материалов, но по рельефам этого не понять.

Диадема, корона, тиара

Автор фото, Metropolitan Museum of Art Подпись к фото, Золотая диадема из Индии, IX-X век. По большому счету - любое украшение, представляющее собой надеваемый на голову круг

Любой словарь скажет вам, что диадема - это круглое украшение, которое носят на голове, чтобы продемонстрировать статус и власть.

Именно она является собирательным термином, под который подпадают и короны с тиарами. Происходит от греческого διαδέω (diadéō), что, если верить Оксфордскому словарю, означает нечто повязанное вокруг (чего угодно, в данном случае головы).

К диадемам также относятся и лавровые венки, которыми увенчивали, например, римских императоров и полководцев, возвращавшихся из успешных завоевательных походов.

Автор фото, Hulton Archive Подпись к фото, Королева Елизавета II в бриллиантовой диадеме Георга IV на входе в Королевскую оперу в Ковент-Гардене. Относится к королевским регалиям Соединенного Королевства и даже изображена на монетах

Большой разницы между диадемой и короной нет, хотя корона обязательно должна быть украшена некой символикой, объясняющей особое положение носящего, крестом или, допустим, цветком лилии, или и тем, и другим.

У наиболее близких к нам по времени корон всегда закрытый верх. Диадемы же открывают голову носящего всем погодным элементам. Исходя из этого, корона, которую Ричард III носил в битве при Босуорте (золотой обруч с зубцами, надетый на шлем) и которую потом возложили на голову победителя - Генриха VII, на самом деле была диадемой.

Если бы Шекспир придерживался правильной терминологии, то одна из последних строф "Ричарда III" должна была бы звучать так: "Вот с головы кровавого злодея украденную снял я диадему, чтоб ею увенчать твое чело".

Автор фото, Chris Jackson Подпись к фото, Первое официальное мероприятие для герцогины Кембриджской в статусе принцессы Уэльской. На голове у нее тиара "любовный узел"

Тиары же к королям непосредственного отношения не имеют, хотя коронованные особы, разумеется, могут их носить просто для красоты, потому что особого августейшего статуса они не обозначают. И главное отличие: тиара - это не полный круг, так что возлагать ее можно на любую голову, не переделывая. Нынешняя принцесса Уэльская и нынешняя герцогиня Сассекская, а также обе дочери принца Эндрю, выходили замуж в диадемах, одолженных покойной королевой.

Нелегкие судьбы символа власти

Автор фото, CSvBibra Подпись к фото, Корона Людовика XV - единственная сохранившаяся корона французского королевства

По непонятной причине человечество гораздо более озабочено символами, нежели стоящими за ними людьми. Большевики азартно скидывали царских орлов, современные студенты не менее азартно сбрасывают статуи людей, чья жизнь не слишком соответствует нынешней политкорректности, восставшие народы во все времена уничтожали главные символы ненавистных тиранов.

Поэтому коронам в странах с революционным прошлым не слишком повезло, хотя некоторым удалось уцелеть, потому что их объявили народным достоянием и назначили нести назидательную функцию: вот, посмотрите, как плохо жил народ, когда цари и императоры тратили огромные деньги вот на такие бирюльки.

В Англии, например, после казни Карла I в 1649 году непримиримый пуританин Оливер Кромвель приказал сломать державу и скипетр, поскольку, по его словам, они символизировали "омерзительное правление королей".

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Королевские регалии Карла I, картина неизвестного художника. Хорошо, что она сохранилась, и удалось создать похожую корону для его сына. Она действительно очень похожа на нынешнюю корону Св. Эдуарда

А саму древнюю корону Св. Эдуарда Исповедника, которой короновали английских королей с XI века и которая хранилась в Вестминстерском аббатстве как реликвия, разобрали на составные части: камни выковыряли и продали, золото расплавили и пустили на монеты.

Новые регалии, включая и новую корону, которая тоже называется короной Св. Эдуарда, сделали в 1660 году для коронации Карла II. В мае она же увенчает голову и Карла III.

Но больше всего не повезло Франции - 19 французских корон были уничтожены в 1793 году в ходе революции. Государство на этом не слишком разбогатело, а вот историческое наследие заметно оскудело.

Автор фото, Andrewmckie Подпись к фото, Замок Доннатар, вернее, то, что от него осталось. Но и по развалинам понятно, что захватить его было очень непросто

Кромвель, кстати, хотел добраться и до шотландской короны - как-никак, ненавистные ему Стюарты были шотландской династией, но тут у него ничего не вышло. А ему точно хотелось, потому что первой августейшей особой, коронованной ею, была Мария Стюарт, которая мало того, что была королевой, так еще и католичкой.

Вообще-то шотландская корона была гораздо старше Марии Стюарт. Считается, что ею был коронован сын короля-освободителя Роберта Брюса, Дэвид, еще в XIV веке, а отец Марии, Джеймс (Яков) V, в 1540 году повелел только слегка переделать свой главный головной убор, дабы он соответствовал тогдашним вкусам.

После того как Кромвель вторгся в Шотландию и довольно быстро занял Эдинбург, корона вместе со скипетром и мечом (символами шотландской монархии) были тайно увезены и спрятаны в замке Доннатар.

Автор фото, Kim Traynor Подпись к фото, Спасение королевских регалий Шотландии от солдат Кромвеля, инсталляция в Эдинбургском замке

Вскоре солдаты Кромвеля добрались и до него. К счастью, он был построен на почти неприступной скале, и гарнизон всего в 70 человек успешно сопротивлялся более восьми месяцев. Когда же стало понятно, что замок не удержать, осажденные шотландцы придумали хитрый трюк.

Все королевские регалии были спущены на веревке по стене, обращенной к морю, где как раз "собирала водоросли" дружественная защитникам замка служанка. Она как-то спрятала их в корзине и отнесла в находящуюся неподалеку церковь.

Автор фото, Kim Traynor Подпись к фото, После объединения парламентов Англии и Шотландии в 1707 году королевские регалии за ненадобностью засунули в сундук и на сто лет о них забыли. Их отыскал известный автор исторических романов Вальтер Скотт. Правда, все знали, что они где-то в замке, но не знали, где именно

Преподобный Джеймс Грейнджер и его жена завернули регалии в льняное полотно и темной ночью закопали их под глинобитным полом церкви. Каждые три месяца на протяжении девяти лет, пока Кромвель так или иначе вершил дела в стране, храбрая супружеская пара откапывала и проветривала главное шотландское сокровище, чтобы оно не испортилось в темноте и сырости.

Много корон хороших и разных

У британского королевского дома корон много, но монарх пользуется далеко не всеми. Собственно королевских, так называемых корон суверена, семь, но некоторые вышли из употребления или не соответствуют нынешним обстоятельствам, как, например...

Императорская корона Индии

Автор фото, Pietro & Silvia Подпись к фото, Императорская корона Индии

Она была специально изготовлена к визиту Георга V, прадеда нынешнего короля, в Индию непосредственно после его вступления на престол. Существует неписанная традиция, запрещающая драгоценностям короны покидать пределы Соединенного Королевства. Считается, что это было придумано для того, чтобы стесненные в средствах короли и королевы не закладывали достояние нации, дабы незамедлительно получить кругленькую сумму. Прецеденты в истории имелись, так что тех, кто эту традицию придумал, понять можно.

Поэтому специально для этого вояжа и была изготовлена новая корона. Сейчас она хранится в лондонском Тауэре, где на нее могут полюбоваться все желающие.

Бриллиантовая корона королевы Виктории

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Бриллиантовая корона королевы Виктории

После смерти своего мужа принца Альберта Виктория до конца своих дней облачалась исключительно в траур.

Когда ее с большим трудом все-таки уговорили вернуться к исполнению монарших обязанностей, выяснилось, что корона Британской империи, которую положено надевать, например, при ежегодном открытии парламента, на вдовье покрывало (Виктория категорически отказалась его снять) просто не налезала. В результате была изготовлена специальная небольшая корона, которой Виктория и пользовалась на всех важных мероприятиях.

Корона принца Уэльского

Автор фото, Lauri Itäkannas Подпись к фото, Корона принца Уэльского, временно выставленная в музее Виктории и Альберта. Ее постоянное место экспозиции - лондонский Тауэр

Она считается королевской драгоценностью исключительно Уэльса, а не всей страны целиком. Она была изготовлена к инвеституре (официальному подтверждению титула) принца Чарльза (ныне король Карл III) в 1969 году. Теперь ее владельцем стал его старший сын, Уильям.

Корона королевы Елизаветы (бабушки Карла III, матери Елизаветы II)

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Корона королевы-консорта Елизаветы. Короны для правящих монархов и для их жен отличаются. Для королевы это символ власти, для королевы-консорта - символ удачного брака. Почему жена короля является королевой, а муж королевы не является королем? Дипломатично ответим, что так, мол, исторически сложилось

Эта корона была сделана специально для матери покойной королевы перед ее коронацией. В нее вставлен знаменитый бриллиант Кохинор. По его поводу до сих пор ведется много разговоров относительно того, какой же стране он все-таки принадлежит, но одно сомнений не вызывает: у Кохинора - дурная слава.

Говорят, что он приносит массу несчастий, но не всем, а только владеющим им мужчинам, на которых в этом случае свалится столько бед, что они потеряют все. Видимо, поэтому его и вставили в корону королевы, а не короля.

Корона Британской империи

Автор фото, Max Mumby/Indigo Подпись к фото, Корона Британской империи на катафалке Елизаветы II

Именно ее возложили на гроб Елизаветы II. Главная, официальная корона монарха, которую требуется надевать при открытии парламента и на других важных мероприятиях, требующих подтверждения традиций и королевского блеска.

Корона Шотландии

Автор фото, Andrew Cowan Подпись к фото, Корона Шотландии. Церемония открытия парламента, на которой присутствовала Елизавета II

Судьба у нее действительно интересная, потому что спасенная от Кромвеля корона вместе с мечом и скипетром вышла из употребления в 1707 году, после окончательного объединения Англии и Шотландии при королеве Анне.

Их привезли в Эдинбургский замок и засунули в какой-то сундук, напрочь забыв, в какой именно. Там они и лежали более ста лет, пока их не нашел и не вытащил на свет божий известный романист Вальтер Скотт.

Это - самая старая королевская драгоценность британской монархии, но относится к регалиям только Шотландии. Она лежала на гробе с телом королевы, когда он был выставлен для прощания в соборе Св. Эгидия в Эдинбурге.

И, наконец, корона Св. Эдуарда, которую каждый король надевает только один раз, во время коронации.

Автор фото, Bet_Noire