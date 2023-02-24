Колонна, которая не прошла в Киев. Как и почему армия РФ проиграла битву за столицу Украины

Сергей Морфинов

для BBC News Украина

35 минут назад

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Автор фото, 72-я бригада ВСУ

Российские военные планировали войти в Киев в первые же сутки полномасштабного вторжения. Для этого 24 февраля 2022 года они не только высадили десант на Гостомельском аэродроме под Киевом, но и максимально быстро продвигались из Беларуси через Чернобыльскую зону в пригороды украинской столицы в надежде не встретить сопротивления.

Когда первый замысел не удался, российская армия задействовала еще несколько тысяч военных из резерва - и к середине марта попыталась снова наступать на Киевском направлении.

Украинская служба Би-би-си получила от генштаба ВСУ масштабный аналитический обзор того, каким был замысел россиян, по каким маршрутам они двигались, и как в результате украинская армия остановила и частично уничтожила российскую ударную группировку под Киевом.

19 батальонных тактических групп

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В феврале 2022 года Россия объясняла концентрацию своих войск в Беларуси "совместными учениями"

По данным генштаба, наступление на Киев через Чернобыльскую зону утром 24 февраля начали девять батальонных тактических групп (БТГ) российской армии. Еще 10 БТГ оставались в резерве в Гомельской области у белорусско-украинской границы.

Одна регулярная российская БТГ насчитывает 600-800 бойцов, 10 или более танков, до 40 БМП и других видов транспорта.

Однако, по оценкам многих военных обозревателей, в начале полномасштабного вторжения российские батальонные тактические группы были усилены и их численность могла доходить до тысячи бойцов.

Направление российского наступления со стороны Чернобыля на правом берегу Днепра в украинском штабе называют Полесским.

Армия РФ также пыталась продвигаться в Киев с другой стороны Днепра - по Черниговщине к Броварам (еще один пригород Киева).

Впрочем, судя по количеству сконцентрированных около Киевской области сил (в общей сложности до 19 БТГ, то есть порядка 20 тысяч военных) и Гостомельской десантной операции, именно на Полесское направление россияне возлагали главные надежды.

Быстрое наступление

Автор фото, New York Times Подпись к фото, New York Times опубликовала подробный график движения российских воздушно-десантных войск из Беларуси в окрестности Киева. Американское издание утверждает, что получило его от Главного управления разведки минобороны Украины. Первые "опорные точки" движения действительно совпадают с тем, как наступали российские десантники 24 февраля.

Атака должна была стать стремительной.

Журналисты New York Times опубликовали полученную от Главного управления разведки Минобороны Украины таблицу планировавшегося продвижения колонн российских подразделений к Киеву через опорные пункты.

Первым должна была стать "Пальмира" ("Исходный рубеж" - где-то на полигоне в Гомельской области) - понтонно-мостовая переправа через реку Припять (еще на территории Беларуси).

Далее Белая Сорока (белорусское село на границе с Украиной), затем Черевач (оставленная деревня в Чернобыльской области у моста через реку Уж).

И, наконец, - Иванков (село в Вышгородском районе у реки Тетерев - Бабинцы (в Бучанском районе возле реки Здвиж) и Стоянка (село у реки Ирпень в нескольких километрах от административных границ Киева по Житомирской трассе).

Автор фото, Google Maps Подпись к фото, Запланированный маршрут движения российских подразделений от белорусской границы до села Стоянка возле Киева

Среди подразделений, которые должны были выдвигаться по этому маршруту, большинство составляли десантники: 104-й десантно-штурмовой полк из Пскова, 76-я "Псковская" десантно-штурмовая дивизия, а также 234-й и 237-й десантно-штурмовые полки из той же Псковщины.

В то же время, если верить таблице, в первой волне с десантниками должны были идти росгвардейцы из ОМОНа и подразделение СОБР "Белгород".

Этот маршрут из "Пальмиры" к Стоянке протяженностью более 200 км россияне должны были преодолеть примерно за 13 часов и "сосредоточиться на рубеже блокировки".

Как сказано в аналитике генштаба ВСУ, которой располагает Украинская служба Би-би-си, "рассчитывая на быстрое продвижение без сопротивления со стороны ВСУ, российские войска двигались в походных колоннах без боевого развертывания".

Замедление

Автор фото, 72-а бригада ЗСУ Подпись к фото, План продвижения россиян оказался нереалистичным

Но пройти за полсуток по запланированному маршруту у российских десантников и росгвардейцев не получилось.

И хотя им удалось быстро пересечь Чернобыльскую зону, дальше россияне столкнулись с противодействием ВСУ.

На тот момент большая часть сил Украины была сконцентрирована на Донбассе, а Киев прикрывала 72-я бригада и несколько других подразделений.

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В условиях значительного численного превосходства россиян наиболее эффективным способом их сдерживания оказался подрыв мостов - в первые дни были уничтожены мосты возле Иванкова, Дымера, Демидова, Гостомеля и Ирпеня.

Это замедлило россиян, но не остановило их полностью.

"Столкнувшись с сопротивлением, противник был вынужден разворачиваться в боевые порядки и с боями продвигаться в направлении столицы. В течение трех суток, до конца дня 27 февраля, наступавшие с Чернобыльского направления передовые подразделения ВС РФ вышли и закрепились на рубеже населенных пунктов Стоянка - Гостомель - Демидов", - говорится в аналитике генштаба.

Российский десант в Гостомеле был почти полностью уничтожен в ночь с 24 на 25 февраля, но позже к нему уже по земле подошло подкрепление армии РФ, и украинские военные вынуждены были отойти.

Из-за высокой интенсивности боев к 27 февраля россияне начали испытывать дефицит боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других ресурсов.

Это также замедлило их наступление и вынудило вводить резервы с территории Беларуси.

Колонна

Автор фото, MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Огромная колонна техники, двигавшаяся на Киев, состояла из резервов, которыми российское командование надеялось усилить наступление

Получившую известность многокилометровую колонну российской техники, двигавшуюся в сторону Киева, впервые зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies 28 февраля.

Тогда ее протяженность была оценена в 15,5 км.

Колонна двигалась с территории Беларуси через то же село Белая Сорока и дальше по маршруту: Чернобыль - Дитятки- Иванков - Феневичи - Новое Залесье - Здвижевка - аэродром Гостомель.

Автор фото, Google Maps Подпись к фото, Основной маршрут колонны

"К вечеру 28 февраля колонна увеличилась за счет прибытия новой техники почти до 24 км, а 1 марта спутниковые снимки Махаг Technologies показывали колонну протяженностью уже 56 км", - отмечают в генштабе ВСУ.

Предполагается, что это были четыре батальонные тактические группы из "белорусских" резервов, которые россияне решили ввести в бой 28 февраля.

Вместе с боевой техникой (40 танков и 160 БМП или БМД для десантных подразделений) двигались автозаправщики с горючим, грузовики с боеприпасами и продовольствием.

Позже из Беларуси выдвинулись остальные батальонные тактические группы из российского резерва: "1 марта колонна увеличилась за счет следующих резервных шести БТГ - 6 тысяч военнослужащих, 60 танков и 240 БМП). Также в нее включили оперативно-тактические комплексы "Точка-У" и "Искандер-М", средства ПВО, ствольную и реактивную артиллерию, понтонное оборудование".

Таким образом, огромная колонна, которая должна была захватить украинскую столицу, состояла из 10 резервных БТГ, подогнанных с белорусской территории. По ориентировочным оценкам, она насчитывала до 10 тысяч бойцов, около 100 танков и 400 БМП и БМД.

В общей сложности, с учетом первых девяти БТГ, российскую группировку на Полесском направлении можно оценить в 19-20 батальонных тактических групп.

Что произошло с российской группировкой

Автор фото, 72-а бригада ЗСУ

Российские войска двигались в одной колонне только на отрезке ближе к белорусской границе. Далее резервы разделили для усиления российских наступательных группировок, которые уже действовали в разных районах Киевской области и испытывали трудности с продвижением.

К примеру, 27 февраля российскую колонну БМД и БТР, которая на тот момент уже двинулась из Гостомеля дальше, уничтожили в Буче при попытке продвинуться в город Ирпень и дальше в Киев.

Российское командование также искало пути восполнить потери резервами.

"Уже 1 марта одна батальонная тактическая группа была передана для наступления в Гостомель, одна - для усиления группировки, которая пыталась прорваться в Фастов (южнее Киева), одна - в Дымер, одна - в село Мощун, еще одна - в село Раковка, где продолжались бои за переправу через реку Ирпень", - говорится в аналитике генштаба ВСУ.

"С марта противник, усилив резервами войска, возобновил наступление по направлениям: Бабинцы - Буча - Киев; Бородянка - Ворзель - Ирпень; Ворзель - Белогородка; Копылов - Мотыжин - Ясногородка", - описывают в генштабе главные направления продвижения российских войск на Киевщине в первой половине марта.

Судьба БТГ из российской наступательной группировки сложилась по-разному.

Часть войск увязла в боях за переправу через реку Ирпень в районе села Мощун.

Это небольшое село расположено всего в трех километрах от Пущи-Водицы, которая административно входит в территорию Киева. Бой за него стал одним из ключевых эпизодов обороны украинской столицы.

В результате Мощун был разрушен почти полностью, но украинской армии удалось там устоять и отбросить россиян.

Другая российская БТГ была уничтожена артиллерийским огнем и силами специальных операций ВСУ после того, как она переправилась через реку Ирпень в селе Раковка севернее Мощуна.

Автор фото, 72-а бригада ЗСУ Подпись к фото, Российские БТГ планомерно уничтожались украинской артиллерией, противотанковыми подразделениями и спецназом

Еще две батальонные тактические группы украинская артиллерия постепенно в течение марта перемолола в районе Гостомеля.

В генштабе говорят, что часть российских войск была разгромлена ударами авиации и артиллерии. В частности, в селе Здвижевка 370 тентованных грузовых армейских автомобилей стояли с 26 февраля по 3 марта фактически без движения и в итоге были уничтожены огневым ударом украинской артиллерии.

"Неудачные попытки наступления на Киев, в которых систематически уничтожались войска противника по всем направлениям, продолжались до 19 марта, когда подразделения Вооруженных сил РФ перешли к обороне и начали окапываться. Позже, в результате контрнаступления ВСУ, остатки российских подразделений покинули территорию Киевщины", - суммируют в генштабе.

"Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", - объяснил тогда действия российской армии глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Мединский.

Российская сторона тогда назвали это жестом доброй воли.