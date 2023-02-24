Безучастное участие: что стоит за мирным планом Китая по Украине?

Ольга Ившина

Би-би-си

3 часа назад

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Автор фото, Getty Images

В годовщину начала масштабного российского вторжения в Украину Министерство иностранных дел Китая опубликовало свои предложения по "урегулированию украинского кризиса". Что это - реальное предложение по мирным переговорам, пиар ход или что-то еще? Би-би-си собрала мнения экспертов, чтобы разобраться.

Опубликованный Пекином документ называется "позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Он включает в себя 12 пунктов, выполнение которых, по мнению Китая, приблизит окончание войны.

В тексте много обтекаемых формулировок и дипломатических реверансов. Но если кратко пересказать суть написанного, то получится следующее. Китай предлагает:

Прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Пекин считает, что необходимо возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом. При этом обе стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга (как конкретно это можно реализовать, учитывая непримиримые позиции сторон по этому вопросу, не сообщается).

Отказаться от менталитета холодной войны и, в том числе, прекратить расширение военных блоков. "Не допускаются попытки обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности других стран, а также политика блоковой конфронтации", - говорится в документе.

Обеспечить безопасность атомных электростанций и не организовывать вооруженные нападения на мирные ядерные объекты.

Не допустить применения ядерного, химического или бактериологического оружия.

Прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек производства и поставок.

Создавать гуманитарные коридоры, соблюдать права мирных жителей и военнопленных.

С одной стороны, в озвученных постулатах нет ничего нового. С другой стороны, интересно то, какое внимание Пекин уделяет вопросу потенциального использования ядерного оружия, а также теме экономических последствий этой войны.

“Китай обеспокоен тем, что конфликт России и Украины затягивается. Пекин, в первую очередь, волнует возможностью эскалации этой войны до такой степени, что будет применено ядерное оружие” - отметил в интервью Би-би-си китаист Леонид Ковачич.

Усидеть на двух стульях

Автор фото, GREG BAKER/POOL/AFP via Getty Images Подпись к фото, Кадры встречи президента России Владимира Путина, во время его визита в Китай в 2018 году

Вторжение России в Украину заставило власти Китая переоценить приоритеты собственной внешней политики. Пекин открыто называл Вашингтон ответственным за эту войну - якобы она связана с расширением НАТО в Европе. Но при этом он пока не спешит оказывать помощь России (хотя США недавно говорили о том, что в Пекине рассматривают возможность начать поставки оружия Москве).

Пекин опубликовал свою "Позицию по урегулированию" вскоре после визита в Москву самого высокопоставленного китайского дипломата, функционера Коммунистической партии Ван И. Он встречался с президентом России Владимиром Путиным. Детали их разговора неизвестны, более того, до сих пор не ясно, состоится ли визит в Москву лидера Китая Си Цзиньпина.

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По сообщению большого числа источников, китайские чиновники были шокированы неудачами Путина в первые несколько месяцев вторжения и сейчас стараются не ухудшать свои отношения с коллективным Западом. А где возможно - даже улучшить их.

Например, с одной стороны, Китай не присоединился к санкциям Запада против России. С другой стороны, многие китайские компании по сути введенные ограничения соблюдают, по крайней мере, публично.

Все это дает китайским дипломатам, политикам и бизнесменам возможность лавировать, обходя острые углы, и минимизировать негативные последствия российской войны в Украине для китайской экономики.

Сохранение темпов экономического роста внутри страны - важнейшая задача и проблема для Си Цзиньпина. В последние годы ситуация осложнялась то пандемией коронавируса, то кризисом на рынке недвижимости, а теперь и затяжной войной. В прошлом году китайская экономика увеличилась всего на 3% - такого с ней не случалось последние полвека.

Из-за того, что Китай отказался осудить российское вторжение, у него осложнились отношения с главными торговыми партнерами. А это, как показывают цифры, вовсе не Россия, а США и Евросоюз. Плюс к этому из-за развязанной Путиным газовой войны против Европы у западных потребителей стало куда меньше денег на покупку китайских товаров.

Темпы роста экономики Китая играют имеют первостепенное влияние и на место Пекина на международной арене, и на популярность политических лидеров и компартии внутри страны.

Участие без участия

И Евросоюз, и США, и Украина уже подчеркнули, что относятся к китайскому документу как к заявлению о позиции, но не как к реальному плану урегулирования или предложению о переговорах сторон.

Автор фото, Ukrinform/Future Publishing Подпись к фото, Во время встречи представителей Украины и Китая в 2021 году

"Китай не имеет большого доверия, поскольку не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Украина сформулировала свою позицию еще жестче. “Нельзя предлагать решение, которое по сути выгодно только одной стороне - безусловному агрессору,” - сказал Би-би-си советник президента Украины Михаил Подоляк.

“Это война совсем не про территории, но про существовании украинской государственности. Про абсолютное право людей на суверенитет. Про доминирование или провал международного права. Именно поэтому любой "мирный план", который предполагает только "немедленное прекращение огня" и, как следствие, обязательную "новую линию разделения" и продолжение российской оккупации части территории Украины - это совсем не про мир, а исключительно про умышленное замораживание войны", - добавил Подоляк.

По мнению экспертов, на самом деле Китай и не пытается организовать какие-то переговоры. Как раз наоборот, он старается максимально дистанцироваться от войны России в Украине.

"Китай не собирается вмешиваться в этот конфликт глубоко и тем более не собирается занимать позицию, которая приведет Россию и Украину за общий стол переговоров, - отмечает регионовед Темур Умаров. - Пекин занял наиболее выгодную для себя позицию - наблюдателя. Так что все эти документы - это лишь символ того, что Китай это не просто страна, а влиятельный мировой игрок. И вот он что-то делает".

Самый неприятный для Пекина момент - это неизбежные в любых переговорах упоминания о верховенстве международного права и уважении суверенитета.

"Этот вопрос - всегда ловушка для Пекина. С одной стороны, если Китай не будет подчеркивать необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета, он подставит сам себя в вопросе Тайваня [который в Пекине считают своей отколовшейся провинцией - Би-би-си]. Каждый раз, когда кто-нибудь из западных политиков едет на Тайвань или высказывается по тайваньскому вопросу, Китай отвечает тирадами о том, что нужно уважать его суверенитет и территориальную целостность. С другой стороны, как быть с этой темой в контексте конфликта России и Украины? Китай старается избегать этих вопросов. Напомню, Китай так и не признал публично, например, Крым российской территорией" - отмечает китаист Леонид Ковачич.

В итоге сейчас Китай старается почаще напоминать всем - в том числе и России - о таких принципах своей внешней политики, как неприсоединение к военным блокам, отказ от конфронтации и союзов против третьих сторон.

А это уже гораздо дальше от концепции заявлений "о дружбе, не имеющей границ", которые Пекин и Москва подписывали еще год назад.

По мнению экспертов, в будущем Китай может попытаться взять на себя роль посредника в переговорах Украины и Москвы. Но пока не видно ни предпосылок к этим переговорам, ни признаков реального желания Пекина этим вопросом заниматься.