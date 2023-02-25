На линии фронта в Угледаре: "Что бы ни утверждала Россия, ее действия говорят больше, чем слова"

Орла Герин

Корреспондент Би-би-си, Угледар

26 минут назад

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Автор фото, Goktay Koraltan/BBC Подпись к фото, Украинским военным удается удерживать Угледар на востоке страны, несмотря на яростные попытки России захватить его

Командир с позывным Зверь выглядит измотанным.

Вокруг его глаз под защитным шлемом глубокие темные тени. Он сражался всю ночь. Как и многие на восточном фронте Украины, он закален и одновременно потрепан в тяжелых боях.

"Трудно. Люди не высыпаются. Они держатся на ногах по 20 часов. Бой идет круглосуточно. Больше ничего не могу сказать, это секрет. Но мы не можем отступать", - говорит командир.

Его подразделение из состава 35-й бригады участвует в обороне Угледара. Когда-то в этом процветающем шахтерском городке жили 15 тысяч человек. Но теперь это пустошь - одна из многих на 1300-километровой линии фронта в Украине.

Почерневшие жилые дома возвышаются над пустынными улицами. От церкви остался только мрачный остов - с нее слетела крыша и выбиты окна. Еще стоит крест, пробитый осколками. В горке на детской площадке видны пулевые отверстия. Детей в Угледаре давно нет.

Город расположен на возвышенности на востоке Донбасса. Отсюда Украина может обстреливать железнодорожные пути, используемые россиянами для пополнения запасов. Украинцам нужно удержать этот бастион. России нужно его взять. Здесь шли одни из самых ожесточенных боев последних месяцев.

"Линия фронта в километре отсюда", - говорит командир. Его плохо слышно из-за грохота крупнокалиберного пулемета.

"Они напирают, а нам не хватает брони. Дождемся лендлиза и будем наступать". Эти слова часто приходится слышать на передовой. Украина ждет западные танки, обещанные ее союзниками.

Автор фото, Goktay Koraltan/BBC Подпись к фото, Командир с позывным Зверь говорит, что украинские силы ждут западного оружия, прежде чем смогут перейти в наступление

А пока защитники Угледара воюют тем, что у них есть.

Несколько солдат выдвигаются на позиции. Они выпускают в сторону противника череду минометных выстрелов и крепких выражений, после чего быстро отходят, чтобы самим не попасть под огонь.

Мы осторожно продвигаемся вперед в 500 метрах от линии фронта. Нас защищают окружающие здания. Вдруг раздается предупреждающий окрик. Нам надо укрыться у стены. Солдаты что-то услышали над головой - возможно, это российский беспилотник. Нужно отходить.

Автор фото, Goktay Koraltan/BBC Подпись к фото, Некогда цветущий шахтерский город превратился в обугленные руины

В начале этого месяца неудачная попытка россиян захватить город обернулась для них большими потерями и еще большим унижением. Колонна танков и бронемашин двинулась на украинские позиции по открытой местности прямо через минные поля. Украинцы перебили их на месте.

Примерно так же было в прошлом году с российской бронетанковой колонной под Киевом. Если российские военные и извлекли из этого какие-то уроки, то в Угледаре это никак не проявилось.

Около 300 стариков остаются в этом разрушенном городе без тепла и света. Два раза в неделю к ним приходит Олег Ткаченко - веселый пастор-евангелист в боевом снаряжении.

Автор фото, Goktay Koraltan/BBC Подпись к фото, Пастор Олег (справа) раздает еду и объятия во время гуманитарных поездок в Угледар

Он приезжает рано утром, до начала самого мощного обстрела. К его бронированному фургону выстраивается очередь - мужчины и женщины, в зимних пальто и шапках, их руки тянутся за свежеиспеченным хлебом.

"Не спешите, - говорит пастор, - одна буханка на человека".

73-летняя Валентина спокойно ждет своей очереди. Худощавая женщина, низко склонившаяся над тростью, с фонариком на шее. Она говорит нам, что ей больше некуда идти.

"Мы, конечно, напуганы. Но что мы можем сделать? Мы живем с этим. Мы же не можем сказать: "Не стреляйте!" У них своя работа. У нас своя жизнь".

Она вспоминает, как здесь жили до вторжения. "Город был тихий, спокойный и чистый. Люди работали, имели деньги. Что сказать? Хороший был город".

Ее голос срывается, и она умолкает.

Автор фото, Goktay Koraltan/BBC Подпись к фото, Валентина - одна из 300 жителей, оставшихся в охваченном боевыми действиями городе

У фургона пастор Олег дает несколько советов, на прощание быстро обнимает людей и просит их поскорее разойтись. Толпа - это мишень.

"Постоянно идут обстрелы, - объясняет пастор. - Мы стараемся не собирать много людей. Паркуемся осторожно, в самых безопасных местах, у входа в здание, где люди могут укрыться. Мы помогаем, потому что это вопрос жизни или смерти. Награда - спасенные человеческие жизни".

Ему больно за Угледар, где он прожил три года. "Я думаю, совершенно очевидно, что Россия ненавидит Украину. Она ненавидит наши города, наших людей, и уничтожает все, что ненавидит. Что бы ни утверждала Россия, ее действия говорят больше, чем слова".

Автор фото, Goktay Koraltan/BBC Подпись к фото, Украинские солдаты на передовой в Угледаре очень рассчитывают на приход западной военной помощи

История Угледара повторяется на многих участках восточного фронта. Украина сопротивляется, напрягая все силы. Россияне не побеждают, но и не сдаются.

Здесь, на передовой, царит холодная суровая правда. Спустя год после вторжения Путин по-прежнему владеет почти пятой частью этой огромной страны.