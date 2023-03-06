Как Карлу III готовят к коронации трон святого Эдуарда

47 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, По словам реставратора Кристы Блессли, коронационный трон стал очень хрупким

Реставраторы трудятся над восстановлением знаменитого кресла, или трона святого Эдуарда, на котором будет восседать Карл III во время церемонии коронации.

Она состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, и к этому моменту кресло, которое, по словам экспертов, за 700 лет стало чрезвычайно хрупким, предстоит укрепить, почистить и восстановить осыпающуюся позолоту.

По словам реставратора Кристы Блессли, это историческое кресло - уникальное произведение искусства, которое веками использовалось для проведения коронаций.

"Это самый старинный из всех известных предметов мебели, который до сих пор используется по своему первоначальному предназначению", - поясняет Блессли.

Автор фото, Duncan Stone Подпись к фото, Король Карл будет коронован в Вестминстерском аббастве, как и большинство его предшественников

Кресло было изготовлено по приказу Эдуарда I, который правил Англией с 1272 по 1307 год, и с тех пор не пропустило практически ни одной коронации.

Неудивительно, что с ним обращались вовсе не как с музейным экспонатом, и креслу немало досталось за его долгую жизнь. Еще в XVIII веке и даже в XIX веке туристы и школьники (ни те, ни другие, похоже не меняются) считали свои долгом что-нибудь накарябать на троне.

"П. Эббот спал в этом кресле с 5 на 6 июля 1800 года", - гласит, к примеру, одна из записей, уже сама по себе ставшая историческим документом.

Даже суфражистки (участницы движения за предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав) приложили к нему руку: в 1914 году трон пострадал от бомбы, заложенной, как считается, именно этими эмансипированными дамами.

"Кресло в самом деле очень хрупкое, - говорит Блессли, - оно имеет сложную многослойную структуру, позолота часто осыпается, поэтому приходится тщательно приклеивать ее, чтобы она наверняка выдержала предстоящую коронацию".

Автор фото, Duncan Stone Подпись к фото, Знаменитый трон "украшают" многочисленные граффити

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Реставратор работает с троном вот уже четыре месяца.

"Если немного изменяется уровень влажности, дерево начинает вести, вся многослойная структура начинает двигаться, и вскрываются новые проблемы, - говорит Блессли. - Еще месяц назад мы могли закрепить этот участок, а через два месяца он опять требует работы".

При этом она очень горда тем, что ей доверили работать с таким великолепным образцом средневекового искусства, и ей даже удалось обнаружить ранее неизвестное изображение пальцев на задних ножках кресла.

В первоначальном виде все кресло было украшено позолотой и цветным стеклом с изображениями птиц, растений, животных, святых и самого короля.

Трон был спроектирован так, чтобы вмещать так называемый Скунский камень, или Камень Судьбы, кусок красного песчаника весом в полтораста килограммов, считавшийся в Шотландии святой реликвией и захваченный Эдуардом I. Сейчас Камень Судьбы находится в Эдинбурге, но для коронации его временно перевезут в Вестминстер.

Во время последних коронаций трон в готическом стиле с высокой спинкой оставляли непокрытым, однако как рассказывает историк Королевского колледжа Лондона доктор Джордж Гросс, во времена Тюдоров и Стюартов, в XVI-XVII веках, трон принято было драпировать богато расшитым золотом покрывалом.

Учитывая важную религиозную составляющую церемонии коронации, древний трон приобрел, по словам доктора Гросса, собственный священный статус, превратившись в "глубоко мистическую реликвию, излучающую некие духовные волны".

Автор фото, Universal History Archive Подпись к фото, В последний раз на этом троне короновалась Елизавета II в 1953 году

Кстати, о самой церемонии: на сегодня уже известно, что она будет короче, чем коронация Елизаветы II в 1953 году, да и гостей будет меньше - две тысячи вместо восьми.

Вместе с Карлом коронуют и королеву-консорта Камиллу, при этом в ее короне не будет знаменитого и, как говорят, притягивающего большие неприятности алмаза Кохинур.

О самих гостях можно пока только гадать, и сегодня все задаются вопросом, будут ли приглашены герцог и герцогиня Сассекские.