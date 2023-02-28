Обострение на Ближнем Востоке принимает опасные формы. Удастся ли избежать новой интифады?

10 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Армия обороны Израиля заявила о наращивании своего присутствия в зонах конфликта для пресечения дальнейших столкновений

Обстановка на Западном берегу реки Иордан продолжает накаляться, и многие в Израиле опасаются, что на этот раз все указывает на возможность полномасштабного конфликта - очередной палестинской интифады.

Ситуация начала выходить из-под контроля в ноябре прошлого года: за короткий период в палестинских терактах и в результате рейдов израильской армии погибли десятки человек с обеих сторон.

С минувшего воскресенья противостояние между еврейскими поселенцами и палестинцами достигло крайней точки кипения, пишут израильские СМИ.

Хронология насилия

После того как 26 февраля днем палестинский боевик убил двух израильских поселенцев, братьев Илеля (20 лет) и Игаля (22 года) Янив, обстреляв их машину на контрольно-пропускном пункте в Хаваре, вечером того же дня жители близлежащих израильских поселений устроили самые масштабные за много десятилетий погромы в четырех палестинских деревнях.

Были подожжены десятки автомобилей, вандализму подверглись порядка 200 зданий, около 30 домов загорелись.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Это одна из парковок в Хаваре, сгоревших в результате погрома, учиненного израильскими поселенцами

Правозащитники говорят о сотнях пострадавших палестинцах и одном погибшем, однако эта информация нуждается в независимой проверке.

По сообщениям израильских источников, несколько палестинских семей были спасены из горящих зданий силами безопасности.

Армия обороны Израиля заявила о наращивании своего присутствия в зонах конфликта для пресечения дальнейших столкновений.

В понедельник в районе Иерихона был убит еще один израильтянин - третий за два дня.

Автор фото, Carmel Dangor Twitter Подпись к фото, По данным израильских источников, в понедельник выстрелом в лобовое стекло автомобиля был убит израильтянин возле Иерихона

"Даже когда кровь и голова кипит - прошу не брать закон в свои руки", - обратился к израильтянам премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Крушить врагов одного за другим"

Пресса и эксперты левого толка не удивлены происходящим. По их мнению, обострение было лишь вопросом времени после прихода к власти ультраправого правительства.

Автор фото, JACK GUEZ/AFP Подпись к фото, Сотни израильтян вышли в понедельник на акцию протеста в Тель-Авиве, призывая власти прекратить угнетение палестинцев и негодуя в связи с действиями еврейских погромщиков

Правое крыло израильской политики отвечает, что проблема безопасности на палестинских территориях существовала всегда, обостряясь время от времени, и нынешняя вспышка - повод для радикальных действий.

"Наши враги должны усвоить не только нашу позицию по вопросу поселений, но и то, что мы будем крушить их одного за другим", - заявил накануне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, прибыв в форпост Эвьятар на Западном берегу.

Это небольшое поселение стало символом новой волны противостояния не только между израильтянами и палестинцами, но и внутри израильской политики.

В ночь на 27 февраля военная полиция МАГАВ в соответствии с решением командования Армии обороны Израиля приступила к эвакуации Эвьятара как незаконного еврейского поселения.

Минобороны Израиля проводит умеренную политику в отношении еврейских поселений на палестинских территориях. Многие из таких поселений охраняются израильскими военными, но некоторые признаются незаконными.

Ультраправые политики в правительстве, такие как Итамар Бен-Гвир, осуждают подобную умеренность и призывают поселенцев не подчиняться военным и полиции.

Таким образом, интерпретация эвакуации Эвьятара зависит от политических взглядов: сторонники ультранационалистов называют ее полицейским произволом, а умеренные заявляют, что поселенцы-радикалы мешают военным действовать в целях безопасности страны.

Поиск экстренных решений

В минувшее воскресенье Иордания созвала экстренный саммит с участием представителей Израиля и Палестинской автономии, а также наблюдателей из США и Египта.

Встречи в таком формате являются большой редкостью, а в данном случае впервые за много лет в ней приняли участие руководители израильских и палестинских служб безопасности

Вашингтон на встрече, прошедшей в курортном городе Акаба, представлял советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк.

Автор фото, JAAFAR ASHTIYEH Подпись к фото, Различные группы палестинских боевиков в совместном заявлении осудили Иорданию, взявшую на себя роль посредника, и заявили о неготовности выполнять договоренности саммита

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Стороны обсудили резкое обострение ситуации на Западном берегу Иордана и попытались согласовать шаги по деэскалации, однако больших прорывов не произошло.

Самой значимой договоренностью стало обещание Израиля в течение четырех месяцев не предпринимать никаких шагов для дальнейшего строительства еврейских поселений на палестинских территориях, а палестинцы со своей стороны обязуются не действовать против Израиля в ООН.

Однако выполнение этих взаимных обещаний представляется практически невозможным.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, представляющий в коалиционном правительстве Нетаньяху ультраправую группировку вместе с Итамаром Бен-Гвиром, ответил на решения саммита, пообещав, что строительство и расширение поселений на Западном берегу реки Иордан не будет приостановлено ни на один день.

Группировка ХАМАС, контролирующая Сектор Газа, назвала переговоры в Акабе бесполезными и раскритиковала власти ПА за участие в них.