Атака дронов. Что показал массированный удар беспилотниками по нескольким российским регионам

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Anadolu Подпись к фото, Белгородская область не первый раз подвергается обстрелам. На снимке - последствия обстрела рынка в Шебекино 4 ноября 2022 года

Массированный налет беспилотников на несколько областей в России стал самым большим подобным событием с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Три беспилотника в понедельник вечером упали или были сбиты в Белгороде, еще один - над Суражским районом в Брянской области. Ночью в результате удара дрона произошёл взрыв на нефтебазе в Туапсе, и еще один аппарат упал в Адыгее. Утром во вторник появилась информация о том, что неподалеку от газокомпрессорной станции в Коломенском районе Московской области упал еще один дрон.

Наконец, воздушное пространство в Ленинградской области было перекрыто на некоторое время из-за неопознанного летающего объекта, передает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

Различные источники сообщали, что военные передали в "Единую систему организации воздушного движения" условный сигнал "Ковер", что означает попытку пересечения воздушной государственной границы России. После передачи такого сигнала обычно всем гражданским воздушным судам предписывается немедленно покинуть район или приземлиться.

Минобороны России впоследствии заявило, что проводило тренировку "по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением", сообщив, что в воздух поднимались истребители.

О том, был ли в воздухе некий объект, точной информации нет.

В Киеве никак не комментируют эти происшествия, но, учитывая то, что в Украине уже больше года продолжается полномасштабная война, в ходе которой против России уже применялись беспилотники, есть все основания считать, что и за этими ударами стоит ВСУ.

Кроме того, в начале декабря по нескольким аэродромам в Саратовской и Рязанской областях были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами. Минобороны России обвинило в них Украину, заявив, что та использовала старые советские разведывательные беспилотники, переделанные в ударные. Единственным подобным аппаратом с дальностью, позволявшей долететь до этих целей, был Ту-141, запасы которых есть у Украины.

О жертвах ничего не сообщается. Разрушения имеются в результате взрыва в Туапсе. Кроме того, были повреждены многоэтажные дома в Белгороде. О том, все ли дроны имели боевую часть со взрывчаткой и сработали ли эти взрывные устройства, тоже точно не известно.

Подготовленный, скоординированный, массированный налет

В этом ударе есть несколько особенностей, которые отличают его от остальных атак.

Впервые беспилотник долетел до Подмосковья. Это означает, что во-первых, потенциально под ударом может оказаться и Москва с ее правительственными зданиями, критически важными объектами инфраструктуры и населением, которое как минимум зависит от них.

Падение беспилотника в Подмосковье, безусловно, окажет и психологический эффект на жителей Москвы и области. До сих пор, как отмечают наблюдатели, в столице России война, которая идет в сотнях километров от нее, почти не чувствовалась.

Однако после того, как в конце января в Москве на крышах нескольких зданий были установлены системы ПВО, местные жители отмечали в соцсетях, что это было многими воспринято с тревогой - такие системы свидетельствовали о возможной реальной опасности. Теперь такая опасность из гипотетической стала реальной - беспилотник долетел до Подмосковья.

При этом расстояние от украинской границы до места падения дрона в Подмосковье составляет более 450 километров. От Туапсе до линии фронта в Украине около 420 километров, а от поселка Новый в Адыгее - около 380.

Еще одно важное обстоятельство - то, что несколько ударов были нанесены примерно в одно время, с разницей в несколько часов. Даже для страны с развитой системой ПВО отражать удар с нескольких направлений труднее, чем справляться с кризисом в одном месте.

Причем уже утром в нескольких российских регионах местные радиостанции и телеканалы передали оповещение о воздушной тревоге. В их эфире зазвучали объявления о "ракетном ударе" с призывом - на фоне звуков сирен - немедленно проследовать в укрытие. В МЧС России потом заявили, что это стало следствием взлома систем оповещения хакерами.

Если это действительно так, то такая акция только усилит психологический эффект от самого факта уязвимости российской территории.

Разные аппараты

Кроме того, что эта атака была массированной и скоординированной, она была еще и выполнена при помощи разных средств.

Судя по фотографиям с места падения беспилотника в Адыгее, он был оснащен турбореактивным двигателем - на снимке хорошо видны лопатки турбины. Удар по объекту в Туапсе попал в объектив камеры наблюдения. Вероятно, она записывала и звук, хотя на кадрах видеоряд и аудиодорожка не совпадают. Однако если это оригинальный звук, то, судя по нему, и этот беспилотник был оснащен реактивным двигателем, который работал до момента столкновения с землей.

Автор фото, Boris Kavashkin/TASS Подпись к фото, Ту-141 - старый советский беспилотник, который в Украине, предположительно, переделали в ударный дрон

Если эти удары были совершены ВСУ, то, скорее всего, эти реактивные дроны были переделанными советскими беспилотниками Ту-141. Украина уже применяла их во время ударов по аэродромам дальней и стратегической авиации в декабре.

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Судя по фотографиям с места падения беспилотника в Подмосковье, это был другой аппарат. Он внешне напоминает UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". Это менее крупный аппарат класса средневысотных беспилотных летательных аппаратов с длительной продолжительностью полета (medium-altitude long-endurance - MALE).

Такие беспилотники на войне обычно используются для разведки, наблюдения и применения различного вооружения - бомб или ракет. UJ-22 может сбрасывать небольшие боеприпасы.

Это не очень большой аппарат для такого класса: размах крыльев - всего 4,6 метра. Для сравнения, у его "одноклассника" TB-2 Bayraktar размах крыльев 12 метров.

UJ-22 Airborne не предназначен для действия как дрон-камикадзе, но его полезную нагрузку можно менять. Он способен поднять в воздух до 20 килограммов, но для увеличения дальности нагрузка может быть снижена. Этот аппарат способен летать на расстояние до 100 километров под управлением оператора, либо до 800 километров в автономном режиме.

Автор фото, Igor Onuchin/TASS Подпись к фото, НПЗ "Роснефти" в Туапсе

На кадрах, которые были сняты в Белгородской области, виден дрон, который очертаниями и пропорциями похож на UJ-22 Airborne, но точно определить его тип трудно.

То, что в ходе налета были применены столь разные дроны, тоже осложняет работу ПВО. Дело в том, что каждая из этих целей обладает своими особенностями. Ту-141 - большой металлический объект, который хорошо заметен на экранах радаров. Он может лететь на небольшой высоте и довольно высокой скорости. Его метка на экране будет соответствовать реактивному истребителю.

UJ-22 на экране радаров виден намного хуже - в его конструкции применяется углепластик, да и сам аппарат, летящий довольно медленно на небольшой высоте, плохо виден для наземных локаторов. С проблемой отслеживания пусков дальних дронов столкнулись в ВСУ, когда Россия стала обстреливать территорию Украины дронами "Шахед-136" иранского производства.

Сообщение о пожаре в Туапсе поступило около двух часов ночи. Глава Адыгеи сообщил, что взрыв в районе поселка Новый тоже был зафиксирован примерно в это время. В обоих случаях, предположительно, применялись Ту-141.

Сообщения об ударах беспилотников по Белгороду стали поступать накануне вечером. Когда был сбит беспилотник в Брянской области, не сообщается. Об инцидентах в Московской и Ленинградской областях сообщили во вторник утром.

То, что все эти удары происходили "волнами", также могло осложнить работу ПВО. Если применялись действительно Ту-141 и UJ-22, то они по-разному выглядят на экране радаров и летят с разной скоростью - после каждой волны ПВО могла готовиться к поиску тех аппаратов, о которых было известно в предыдущем пуске.

К чему привела "атака дронов"?

Цели этого удара остались неизвестными. По всей видимости, только один дрон смог поразить объект - нефтехранилище в Туапсе. В Подмосковье беспилотник упал рядом с объектом инфраструктуры.

Остальные либо были сбиты системами ПВО или РЭБ, либо упали по каким-то другим причинам, причем о каких-то важных объектах вблизи мест падения не сообщалось.

Высказывалась, в частности, версия о том, что в Белгороде беспилотники просто столкнулись с домами из-за ошибок в навигации, а дрон, упавший в Подмосковье, либо был неточно нацелен, либо у него кончилось горючее.

У этого удара есть психологический эффект - атаки показали, что у Украины, вероятно, могут быть средства для поражения объектов в глубине российской территории, и ПВО не всегда способна справиться с ними.

Наконец, есть еще один результат, который мог быть достигнут такой атакой - в ходе этого налета можно было получить информацию о работе систем ПВО. Особенно это касается беспилотников, атаковавших цели в Туапсе и Адыгее.

Они находятся вблизи Черного моря, над которым с начала российского вторжения дежурят самолеты-разведчики западных стран. Поэтому побочной целью таких ударов могло быть вскрытие систем противовоздушной обороны - в частности, расположение радаров.

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