"Не такой славы хотелось отцу". Школу в Приморье незаметно переименовали в честь участника "спецоперации"

Ксения Чурманова

Русская служба Би-би-си

2 марта 2023, 04:17 GMT Обновлено 13 минут назад

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Автор фото, AFP

Школу во Владивостоке назвали именем убитого в Украине Евгения Орлова. Он воевал в Донбассе и Сирии и внесен в украинские санкционные списки как наемник ЧВК "Вагнер". Орлова в постановлении администрации Владивостока и на сайте школы называют Героем России, но его семья уверена - такую награду ему не вручали. Руководство школы не в курсе этого - там якобы просто следовали указаниям администрации города. Би-би-си рассказывает, кого и как делают примером для подражания в российских школах.

Школе №14 во Владивостоке добавили имя участника войны еще в октябре прошлого года - тогда было подписано постановление мэра о переименовании. Но об этом не рассказали ни местные СМИ, ни руководство школы в соцсетях или в новостной ленте на сайте. Обычно такие мероприятия проходят торжественно - обязательно в присутствии представителей власти. Как правило, на этом пиарится "Единая Россия".

Осенью на сайте школы и в учредительных документах появилась фраза "имени Героя Российской Федерации - участника специальной военной операции на Украине Евгения Михайловича Орлова". Такой человек действительно воевал в Украине - его имя есть в списке погибших российских военнослужащих, который ведет Би-би-си вместе с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом").

Орлова погиб в Украине летом прошлого года. Об этом впервые написали 22 июня в телеграм-канале "Мазай" - таким был позывной Орлова. Он воевал как минимум с начала апреля, когда в его телеграм-канале появилось сообщение: "Я уезжаю работать".

Позже Орлов опубликовал свою фотографию с комментарием "Ихтамникогданебыло. Снова в деле". На фото он одет в военную форму с шевроном "Новороссия". "Ихтамникогданебыло" - это отсылка к его же книге "Ихтамнет" о "фантастических приключениях несуществующих солдат" - про войны в Донбассе и Сирии. Там он воевал наемником, не в составе регулярной российской армии. "Несуществующими" солдаты названы, вероятно, потому что власти долгое время отрицали присутствие российских военных в Донбассе.

В книге встречаются жуткие эпизоды про насилие и убийства: "Руки и плечи в татуировках. У кого руническая вязь, где скандинавские руны, кресты и прочее, прочее. Как шутил Комбат, проще будет жмуров опознавать и пазлы из рук-ног складывать. И тут Роджер поставил жирную точку:

- Я научу вас, как надо умирать."

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Или:

" - Ты убивал?

- Как неожиданно. - Он тихо рассмеялся. - Обычно в этом месте Дудь спрашивает: "Ты дрочишь?"

- И?

…

- Убивал. Нет - не чувствовал, нет - не жалею, нет - во сне не приходят. А теперь откровенность за откровенность".

В мае Орлов в своем телеграм-канале комментировал взятие российской армией Попасной - небольшого города в Луганской области. "Ходят официальные "трассера", что Папасное взяли чеченцы. Не согласен: Папасное честно выстрадали Вагнера и морпехи. Потери понесли колоссальные, а их победу по каким-то причинам приписывают тиктокерам, - написал Орлов. - Почему СМИ как черт ладана боятся произнести название чвк? Как в той песне: жопа есть, а слова нет" (орфография автора сохранена - Би-би-си).

Украина включила Орлова в санкционные списки еще до начала полномасштабной войны. Под санкции он попал в 2021 году как снайпер-разведчик ЧВК "Вагнер" - очевидно, за участие в войне в Донбассе. Связь Орлова с вагнеровцами подтверждает и другое: на его могиле на Морском кладбище во Владивостоке установлен флаг ЧВК (фотография есть у Би-би-си).

"На Донбасс для борьбы с неонацистами"

Сын Орлова Андрей, с которым связалась Би-би-си, не знал, что в честь его отца переименовали школу во Владивостоке. Ему было известно только, что его именем назвали класс в учебном заведении в районе, где они жили.

Андрей подтвердил, что его отец воевал в Сирии и Донбассе.

- В качестве кого он там воевал? Его называют наемником ЧВК "Вагнер".

- Я не уверен, что могу распространяться о таких вещах. Можно сказать, что он туда отправился добровольцем. Его позвали - он поехал.

При этом в 2022 году Орлов воевал в Украине в составе российской армии, утверждает его сын. Отец рассказывал ему, что после Сирии он не захотел участвовать в неофициальных войсках - ему не понравилось, как там все обстояло. "По его словам, сейчас все в ЧВК очень плохо", - говорит Андрей.

Автор фото, www.school14.pupils.ru Подпись к фото, На сайте школы в название тоже внесли изменения

Почему именно 14-я школа во Владивостоке была названа в честь Орлова, его сын ответить с уверенностью не смог - Орлов-старший там не учился. "Отцовские друзья среди военных и близкие к администрации Владивостока сразу после похорон старались увековечить его имя во Владивостоке или Надеждинске. Вероятно, они все-таки пробили администрацию, и вот так вышло", - рассказал Андрей Орлов.

14-й школой до войны руководил нынешний начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования городской администрации 29-летний Максим Кильчевский. В 2021 году он рассказывал про себя и школу Путину в Ново-Огарево на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" (это президентский проект). Путин восхищался молодым директором и называл его "карьерюгой".

Кильчевский сказал Би-би-си, что это школа пришла к ним с инициативой переименования: "Кто-то обратился [в школу] либо из однокурсников, либо одноклассников, либо друзей, либо знакомых". В школе же говорят, что все было ровно наоборот - "предложило управление".

Кто именно пролоббировал переименование школы, сын Орлова не знает. Один из соратников его отца - Артур Потапов - в 2020 году был избран секретарем приморского отделения "Справедливой России". Он же - член избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. Глава местного отделения "Матерей России", бывший вице-губернатор региона Татьяна Заболотная говорила, что Потапов и Орлов - лучшие друзья, они вместе уходили на "спецоперацию".

Потапов, как и Орлов, в 2021 году тоже попал под украинские санкции - в списках его называют снайпером-разведчиков 2-й разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер". В интервью Потапова местному СМИ есть их совместные фотографии в военной форме.

Сын Орлова сказал, что Потапова в Украине контузило, а когда его отца хоронили, Потапов лежал в госпитале, но собирался снова ехать воевать. Участников СВО в интервью Потапов называет героями и считает, что эту идею надо продвигать среди школьников. Связаться с ним Би-би-си не удалось.

В школе корреспонденту Би-би-си прочитали биографию Орлова - как про него рассказывали школьникам на линейке: там говорится, что в 2014 году он уехал в Донбасс для "борьбы с неонацистами", а в 2015-2018 годах участвовал в военных операциях в Сирии.

Каждого школьника - за "парту героя"

Переименование школ в честь участников войны России против Украины теперь уже не редкость. Погибших делают примером для подражания в целом ряде регионов: Би-би-си обнаружила названные в честь убитых в Украине военных школы в Амурской и Белгородской области, Башкортастане, Брянской и Воронежской области, Дагестане, Калужской, Новосибирской, Ростовской области, Татарстане и Ульяновской области - везде вносились изменения в учредительные документы.

В некоторых регионах в школах проводят пропагандистские акции, в том числе прославляя наемников ЧВК "Вагнер". В сельской школе в Тюменской области, например, в феврале появилась "парта героя" в честь погибшего вагнеровца (это проект "Единой России"). По этому поводу в школе организовали торжественное мероприятие, на котором замглавы района сделала важное уточнение, сказав, что у этого военного не было судимостей.

На войну в Украину представители ЧВК "Вагнер" не первый месяц вербуют заключенных в российских колониях. Их вывозят на фронт после помилования президентом и снятия судимости. В начале января на фасаде саратовской школы установили мемориальную доску своему выпускнику, погибшему в Украине - на фронт он отправился из колонии, где сидел за убийство и незаконное хранение оружия.

Все эти мероприятия, на которых вспоминают участников кровопролитной войны в Украине, - не частная инициатива. Ими занимаются Минпросвещения, "Единая Россия" и Российское военно-историческое общество (РВИО). В декабре их пропагандистские инициативы разрослись до форума, который назвали "Школа героя".

Объясняя их значимость, на форуме в очередной раз рассказали про "идущий в наступление нацизм". Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объяснял, для чего переименовывают школы: равнение, по его словам, должно быть на тех, кто отдал свою жизнь - "самое дорогое, что у них есть" - на борьбу с фашизмом, неонацизмом, "которые присутствуют на Украине". А "Единая Россия" решила не мелочиться и предложила посадить за "парту героя" каждого российского школьника и обклеить лицами "героев" и их "подвигами" стены в школах.

Автор фото, YouTube/ Istoriya.RF Подпись к фото, Форум "Школа героя" - проект Минпросвещения, "Единой России" и РВИО

В проекте бюджета на 2023 год на разработку и реализацию мер по патриотическому воспитанию учащихся выделено 573,3 млн рублей. Запланированные на 2022 год расходы на эти цели были еще выше - 788,3 млн рублей. Понять, сколько сейчас тратят на конкретные проекты, невозможно - эти данные скрыты.

Но по госзакупкам можно отследить некоторые расходы. Кроме "Школы героя", Минпросвещения и РВИО через пару месяцев после начала войны организовали детско-юношеское движение "Сила в правде". Чтобы попиарить проект, они провели очередной школьный исторический форум. Он проходил там же, где и "Школа героя" - в московском Музее Победы. Для проведения форума один только музей заключил шесть договоров на сумму 16,1 млн рублей.

Герой России "в общем смысле"

В постановлении администрации Владивостока о присвоении школе №14 имени Орлова говорится, что он - Герой России. Так же его называют и на официальном сайте школы. В руководстве школы Би-би-си тоже уверенно сообщили про героя, а на вопрос, как появилась эта формулировка в названии, сказали: "Это нам дало управление".

Сын Орлова утверждает, что такой награды у его отца нет. По его словам, ему дали только орден Мужества посмертно. "В данном случае героя России используют в общем смысле", - предположил Андрей.

"Мы получили информацию об этом инциденте, мы работаем с ним", - сказал Би-би-си Максим Кильчевский из администрации Владивостока в ответ на вопрос про "героя". На остальные вопросы он отвечать отказался и отправил корреспондента Би-би-си в пресс-службу.

В справке про Орлова, которую зачитал Би-би-си представитель школы, сказано, что тот погиб при выполнении боевой задачи в ходе штурма Берестового в Украине. Это село в Бахмутском районе Донецкой области - о его захвате "власти" самопровозглашенной ДНР заявили 20 июля прошлого года. Другой российский военный, участвовавший в боях в Берестовом, рассказывал Би-би-си, что село, в котором находится 21 дом, они пытались занять полторы недели.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Разрушенные здания в Бахмуте Донецкой области, который российская армия пытается захватить уже более полугода

Орлов, по словам его сына, не считал, что Украину надо "денацифицировать", а война для него была "просто работой": "Он посчитал, что раз война началась, значит, в кулуарах политики произошло что-то критическое. Пусть лучше воюют люди, желающие и умеющие воевать, чем я или в принципе кто-то из гражданских. А патриотизм его, как мне кажется, идет из желания оправдать свою любовь к войне и нахождение на ней. Возможно, это спасло его от ПТСР и других психологических проблем".

Переименование школы сын Орлова считает "немного диким". "Не сходится с моей позицией по поводу происходящего, хоть и понятно в нынешней госповестке, - объяснил Андрей. - Я против всего происходящего, со всех сторон. Все просто катят мир в тартарары, а начала наша страна. Да и не такой славы хотелось отцу".

При участии Ольги Ившиной

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