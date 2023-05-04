Короны и коронации. Часть II: семь вопросов и ответов о коронациях британских монархов
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
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Церемонии коронации монархов Англии и Шотландии, а позднее - Соединенного Королевства, в той, или иной форме существуют вот уже более 1000 лет. Большая часть традиций претерпела изменения, но какие-то сохранили первоначальную форму и смысл.
1. В чем смысл коронации?
Первые коронации имели двойное значение: подтвердить наследование престола и заручиться поддержкой всевышнего. Первое имело смысл в те времена, когда корона переходила с одной головы на другую причудливым зигзагом, временами минуя наиболее очевидных наследников.
По словам историка Роя Стронга, церемония коронации одновременно "увеличивала влияние церкви и разрешала споры о правопреемственности".
К таким, например, относится коронация Генриха IV, кузена низложенного им короля Ричарда II, и коронация Генриха VII Тюдора, получившего престол благодаря военной победе в битве при Босуорте, а не королевской ДНК.
Сейчас смена монархов идет строго по правилам, и наследник автоматически становится королем, как только предыдущий монарх испускает последний вздох.
Однако помазание на царство остается самой важной частью церемонии коронации. Сегодня Соединенное Королевство является единственной европейской монархией, сохраняющей эту традицию.
2. Когда в Британии стали короновать королей?
Первые помазания королей в Англии, скорее всего, относятся к VII-VIII векам. Основные моменты церемонии были придуманы Св. Дунстаном, который при жизни был архиепископом Кентерберийским, для коронации короля Эдгара в Батском аббатстве в 973 году. Обязательным элементом коронации, сохраняющимся до сих пор, был обет (клятва), который приносил король, обязуясь служить богу и народу.
Первым королем, коронованным в Вестминстерском аббатстве, был Вильгельм Завоеватель в 1066 году.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Примерно в 1382 году было составлено специальное руководство для коронации, богато иллюстрированная книга под названием Liber Regalis, или "Книга королей". Она хранится в Вестминстерском аббатстве, и современные коронации по-прежнему следуют установленному в ней порядку.
В 1603 году король Шотландии Джеймс VI (Яков, по традиционной российской историографии) стал королем Англии Джеймсом I. Он был коронован дважды, как король Англии и как король Шотландии.
Практически все коронационные регалии Англии были уничтожены по приказу Кромвеля, однако золотой сосуд в форме орла (ампулла), куда наливался елей, и коронационная ложка, сохранились. Они являются старейшими предметами, используемыми в церемонии. Считается, что ампулла впервые применялась в коронации Генриха IV в 1399 году. Ложка же еще старше и относится, скорее всего, к XII веку, являясь единственным уцелевшим средневековым изделием королевских золотых дел мастеров.
3. Какой обет дает король?
В 1689 году английскую и шотландскую корону совместно получили Уильям Оранский и его жена Мария, старшая дочь изгнанного короля Джеймса II. Особых прав на престол у них не было, и свои королевства они получили только по приглашению ряда членов парламента, которых категорически не устраивал король-католик.
Парламент решил ковать железо, пока горячо и тут же внес в коронационный обет изменения, окончательно закрепившие конституционный характер английской монархии: "Архиепископ или Епископ должен сказать: "Клянетесь ли вы управлять народом этого Английского королевства и его доминионами согласно уставам, законам и обычаям, согласованным и принятым парламентом?" А король и королева тогда должны сказать: "Я торжественно клянусь, что так и будет".
Аналогичные поправки принял и парламент Шотландии, подчеркнув, что "по закону этого королевства ни один папист (католик) не может быть его королем или королевой… и ни один протестантский преемник не сможет осуществлять королевскую власть, пока он или она не принесет коронационный обет".
После формального объединения Англии и Шотландии в единую парламентскую систему в коронационную клятву были внесены следующие изменения: вместо слов "это Английское королевство" будущий монарх должен был говорить "это королевство Великобритании". Первым королем, присягнувшим стране по новой формуле, стал Георг I в 1714 году.
Коронация Эдуарда VIII планировалась на 12 мая 1927 года. После того, как он отрекся от престола, в этот же день был коронован его младший брат, король Георг VI.
В коронационную клятву Георга VI тоже были внесены изменения, отражающие конституционную независимость британских доминионов. Архиепископ обратился к королю с вопросом, обещает ли он править народами Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Союза Южной Африки, а также Индийской Империей в соответствии с их законами и обычаями? Король, разумеется, обещал.
4. Кто и как организует коронацию?
В планировании коронации принимают участие правительство, Тайный совет (совет при монархе, ранее обладавший реальной властью, теперь же имеющий только церемониальное значение), королевский двор и англиканская церковь.
Дату коронации, как правило, определяет правительство и королевский двор. Чаще всего выбирается месяц, когда есть шанс, что погода будет не самой скверной. Начиная с Георга III, все коронации британских монархов приходились на период с мая по сентябрь. Правда, гарантий это все равно не дает. Коронация Елизаветы II пришлась на 2 июня, но целый день лил дождь.
Традиция требует, чтобы коронация монарха была выходным днем.
После того, как все заинтересованные стороны выбирают подходящий день, о нем оповещают народ.
Организация коронации находится в ведении графа-маршала. Это одна из высших должностей потомственных сановников Великобритании, которую по традиции занимают герцоги Норфолкские. Граф-маршал также отвечает и за организацию похорон монарха и является главным герольдмейстером страны.
Исторически граф-маршал имеет право принять на себя юрисдикцию над Вестминстерским аббатством для организации церемонии. Перед коронацией Елизаветы II в 1953 году аббатство перешло под его контроль на 10 месяцев.
5. Какие практические вопросы приходится решать организаторам коронации?
3 декабря 2022 года королевская семья заявила, что временно изъяла корону Св. Эдуарда из лондонского Тауэра, чтобы "внести необходимые изменения", другими словами, чтобы подогнать ее под размер головы нового монарха. В феврале уже подправленная корона вернулась на свое музейное место.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби (полный титул: "Его превосходительство лорд архиепископ Кентерберийский") признался в одном из интервью, что в преддверии коронации ему снятся "кошмары": "Мне приснилось, что мы в церемонии приблизились к моменту, когда я должен возлагать корону, и тут оказалось, что я ее забыл в Ламбетском дворце (официальная лондонская резиденция архиепископа)".
Священная реликвия Шотландии - коронационный, или Скунский камень - будет привезена для церемонии в Лондон, после чего вернется обратно. В 1296 году прозванный "молотом шотландцев" Эдуард I вывез камень в Англию и поместил его под коронационным креслом. В 1996 году камень вернули в Эдинбург, при условии, что его будут возвращать для коронаций столько раз, сколько потребуется.
Коронация является государственным мероприятием, все расходы на ее проведение оплачивает правительство. Самой дорогой коронацией в современном эквиваленте была коронация отца покойной королевы Георга VI, которая обошлась более чем в 23 миллиона фунтов.
Основной список гостей составляет правительство. Как правило, иностранные монархи не присутствуют на коронации своих британских коллег, отправляя членов своей семьи как официальных представителей.
За музыку, исполняемую на коронации, отвечает магистр музыки Вестминстерского аббатства в сотрудничестве с магистром музыки королевского двора. 18 февраля 2023 года Букингемский дворец сообщил, что на коронации короля и королевы будет исполнено 12 новых, специально заказанных к церемонии произведений, включая коронационный гимн, написанный Эндрю Ллойдом Вебером.
Эмблема коронации, которой могут пользоваться любые организации и частные граждане, желающие отпраздновать это событие.
6. Какие дополнительные традиции связаны с коронацией?
Коронация королевы-консорта является частью общей церемонии. Она не должна приносить коронационную клятву. Мужей правящей королевы не коронуют.
Процессия в аббатство, собственно коронация и процессия из аббатства в Букингемский дворец являются обязательной частью всего процесса. Точный порядок шествий и детали службы станут известны позднее.
Традиционно королевские регалии (корону, скипетр и державу) несут впереди коронуемого монарха, чтобы показать, что человек, вошедший в собор, пока еще сувереном не является. На сегодняшний день эта традиция является исключительно символической, так как корона передается в соответствии с законом, поэтому неожиданных бунтов претендентов можно не опасаться.
Еще одной традиционной частью коронации был смотр флота, происходивший на базе королевского ВМФ в Спитхеде, который символизировал роль суверена как главнокомандующего вооруженными силами. Пока что никаких объявлений относительно того, будет ли Карл III проводить его, не было. Скорее всего, учитывая, что это мероприятие требует долгой подготовки, это еще одна традиция, от которой он решил отказаться.
7. Что должен делать монарх после коронации?
Королева Елизавета II после коронации посетила все свои владения, а также все части Соединенного Королевства. Что именно будет делать новый король, пока неизвестно, но опрос, проведенный в Шотландии, показал, что более половины ее жителей говорят, что не будут считать Карла III своим королем, если он к ним не поедет.
Традиция выпуска в массовое обращение гравюр, изображающих разные аспекты коронации, восходит к Карлу II, который, видимо, рассудил, что лучше быть поближе к народу, нежели изображать недоступное величество и сложить голову на плахе, как это произошло с его отцом. Он же первым заказал себе парадный портрет, на котором был изображен при всех королевских регалиях.
После него это вошло в традицию, и каждый последующий монарх позировал художнику в полном монаршем облачении. Образ монарха, сидящего на троне, гравировался для использования на официальных печатях и монетах. К коронации Елизаветы II были выпущены специальные почтовые марки. Уже подтверждено, что они будут выпущены и к коронации Карла III.