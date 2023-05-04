Короны и коронации. Часть II: семь вопросов и ответов о коронациях британских монархов

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

27 минут назад

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Автор фото, Oli Scarff Подпись к фото, Коронационное кресло Эдуарда I. Он заказал его еще в XIII веке, а служит оно до сих пор

Церемонии коронации монархов Англии и Шотландии, а позднее - Соединенного Королевства, в той, или иной форме существуют вот уже более 1000 лет. Большая часть традиций претерпела изменения, но какие-то сохранили первоначальную форму и смысл.

1. В чем смысл коронации?

Автор фото, Nicky J Sims Подпись к фото, Коронационный портрет Елизаветы II, выставленный в Виндзорском замке к ее платиновому юбилею пребывания на троне

Первые коронации имели двойное значение: подтвердить наследование престола и заручиться поддержкой всевышнего. Первое имело смысл в те времена, когда корона переходила с одной головы на другую причудливым зигзагом, временами минуя наиболее очевидных наследников.

По словам историка Роя Стронга, церемония коронации одновременно "увеличивала влияние церкви и разрешала споры о правопреемственности".

К таким, например, относится коронация Генриха IV, кузена низложенного им короля Ричарда II, и коронация Генриха VII Тюдора, получившего престол благодаря военной победе в битве при Босуорте, а не королевской ДНК.

Автор фото, Culture Club Подпись к фото, Коронационные регалии, которые "принимали участие" в коронации Георга V в 1910 году

Сейчас смена монархов идет строго по правилам, и наследник автоматически становится королем, как только предыдущий монарх испускает последний вздох.

Однако помазание на царство остается самой важной частью церемонии коронации. Сегодня Соединенное Королевство является единственной европейской монархией, сохраняющей эту традицию.

2. Когда в Британии стали короновать королей?

Автор фото, duncan1890 Подпись к фото, Коронация Гарольда Годвинсона, последнего саксонского короля Англии. Особой радости корона ему не принесла - меньше чем через год он потерял и ее, и жизнь. После Гарольда королем стал Вильгельм Завоеватель, первый король Англии, коронованный в Вестминстерском аббатстве

Первые помазания королей в Англии, скорее всего, относятся к VII-VIII векам. Основные моменты церемонии были придуманы Св. Дунстаном, который при жизни был архиепископом Кентерберийским, для коронации короля Эдгара в Батском аббатстве в 973 году. Обязательным элементом коронации, сохраняющимся до сих пор, был обет (клятва), который приносил король, обязуясь служить богу и народу.

Первым королем, коронованным в Вестминстерском аббатстве, был Вильгельм Завоеватель в 1066 году.

Автор фото, Werner Forman Подпись к фото, Коронация Ричарда II и Анны Богемской, иллюстрация из Liber Regalis, хранящейся в Вестминстерском аббатстве

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Примерно в 1382 году было составлено специальное руководство для коронации, богато иллюстрированная книга под названием Liber Regalis, или "Книга королей". Она хранится в Вестминстерском аббатстве, и современные коронации по-прежнему следуют установленному в ней порядку.

В 1603 году король Шотландии Джеймс VI (Яков, по традиционной российской историографии) стал королем Англии Джеймсом I. Он был коронован дважды, как король Англии и как король Шотландии.

Практически все коронационные регалии Англии были уничтожены по приказу Кромвеля, однако золотой сосуд в форме орла (ампулла), куда наливался елей, и коронационная ложка, сохранились. Они являются старейшими предметами, используемыми в церемонии. Считается, что ампулла впервые применялась в коронации Генриха IV в 1399 году. Ложка же еще старше и относится, скорее всего, к XII веку, являясь единственным уцелевшим средневековым изделием королевских золотых дел мастеров.

3. Какой обет дает король?

Автор фото, Universal History Archive Подпись к фото, Ампулла и два вида коронационной ложки. Этот сосуд до сих пор используют для обряда помазания. Крылья орла несколько моложе всего остального и были добавлены, как считается, в XVII веке

В 1689 году английскую и шотландскую корону совместно получили Уильям Оранский и его жена Мария, старшая дочь изгнанного короля Джеймса II. Особых прав на престол у них не было, и свои королевства они получили только по приглашению ряда членов парламента, которых категорически не устраивал король-католик.

Парламент решил ковать железо, пока горячо и тут же внес в коронационный обет изменения, окончательно закрепившие конституционный характер английской монархии: "Архиепископ или Епископ должен сказать: "Клянетесь ли вы управлять народом этого Английского королевства и его доминионами согласно уставам, законам и обычаям, согласованным и принятым парламентом?" А король и королева тогда должны сказать: "Я торжественно клянусь, что так и будет".

Автор фото, Kim Traynor Подпись к фото, Коронация Роберта Брюса, инсталляция в Эдинбургском замке. Насколько нам известно, женщин на ней не было, и уж точно корону они на него не возлагали. Скорее всего, перед нами символическая женщина, представляющая Шотландию

Аналогичные поправки принял и парламент Шотландии, подчеркнув, что "по закону этого королевства ни один папист (католик) не может быть его королем или королевой… и ни один протестантский преемник не сможет осуществлять королевскую власть, пока он или она не принесет коронационный обет".

После формального объединения Англии и Шотландии в единую парламентскую систему в коронационную клятву были внесены следующие изменения: вместо слов "это Английское королевство" будущий монарх должен был говорить "это королевство Великобритании". Первым королем, присягнувшим стране по новой формуле, стал Георг I в 1714 году.

Автор фото, Culture Club Подпись к фото, Памятная открытка, выпущенная к коронации Георга VI. Король с женой и дочерьми (принцесса Елизавета между родителями), Вестминстерское аббатство, коронационное кресло, церемония и процессия перед Букингемским дворцом

Коронация Эдуарда VIII планировалась на 12 мая 1927 года. После того, как он отрекся от престола, в этот же день был коронован его младший брат, король Георг VI.

В коронационную клятву Георга VI тоже были внесены изменения, отражающие конституционную независимость британских доминионов. Архиепископ обратился к королю с вопросом, обещает ли он править народами Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Союза Южной Африки, а также Индийской Империей в соответствии с их законами и обычаями? Король, разумеется, обещал.

4. Кто и как организует коронацию?

Автор фото, Royal Collection Подпись к фото, Коронация королевы Виктории. В этот день погода была прекрасная, а вот на коронацию Елизаветы II - типично английская с серым небом и дождем. Как первое, так и второе царствование были самыми длинными за всю британскую историю

В планировании коронации принимают участие правительство, Тайный совет (совет при монархе, ранее обладавший реальной властью, теперь же имеющий только церемониальное значение), королевский двор и англиканская церковь.

Дату коронации, как правило, определяет правительство и королевский двор. Чаще всего выбирается месяц, когда есть шанс, что погода будет не самой скверной. Начиная с Георга III, все коронации британских монархов приходились на период с мая по сентябрь. Правда, гарантий это все равно не дает. Коронация Елизаветы II пришлась на 2 июня, но целый день лил дождь.

Традиция требует, чтобы коронация монарха была выходным днем.

После того, как все заинтересованные стороны выбирают подходящий день, о нем оповещают народ.

Автор фото, ukhouseoflords Подпись к фото, В обязанности графа-маршала также входит почетное сопровождение Императорской короны Британии в день открытия парламента. Граф-маршал - потомственная должность герцогов Норфолкских. Сейчас этот пост занимает Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк. На фотографии он стоит в центре на втором плане с золотым жезлом в руках. Он одновременно облачен в церемониальное платье графов Норфолк и в церемониальную "униформу" графа-маршала

Организация коронации находится в ведении графа-маршала. Это одна из высших должностей потомственных сановников Великобритании, которую по традиции занимают герцоги Норфолкские. Граф-маршал также отвечает и за организацию похорон монарха и является главным герольдмейстером страны.

Исторически граф-маршал имеет право принять на себя юрисдикцию над Вестминстерским аббатством для организации церемонии. Перед коронацией Елизаветы II в 1953 году аббатство перешло под его контроль на 10 месяцев.

5. Какие практические вопросы приходится решать организаторам коронации?

Автор фото, Jonathan Blair Подпись к фото, Сокровища короны монарху не принадлежат, а как бы выдаются ему или ей во временное пользование. Их постоянное место хранения - лондонский Тауэр. На этом снимке мастер-ювелир Генри Филлипс чистит драгоценные камни, вставленные в корону. Это считается огромной честью, которую он должен исполнять один раз в год. Почет-почетом, но требует умения и времени: как-никак, только в эту корону вставлено 2800 бриллиантов, не считая других драгоценных камней

3 декабря 2022 года королевская семья заявила, что временно изъяла корону Св. Эдуарда из лондонского Тауэра, чтобы "внести необходимые изменения", другими словами, чтобы подогнать ее под размер головы нового монарха. В феврале уже подправленная корона вернулась на свое музейное место.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби (полный титул: "Его превосходительство лорд архиепископ Кентерберийский") признался в одном из интервью, что в преддверии коронации ему снятся "кошмары": "Мне приснилось, что мы в церемонии приблизились к моменту, когда я должен возлагать корону, и тут оказалось, что я ее забыл в Ламбетском дворце (официальная лондонская резиденция архиепископа)".

Автор фото, Angelo Hornak Подпись к фото, Место Скунского камня в коронационном кресле Эдуарда I. Сейчас там пусто, но к коронации камень привезут обратно

Священная реликвия Шотландии - коронационный, или Скунский камень - будет привезена для церемонии в Лондон, после чего вернется обратно. В 1296 году прозванный "молотом шотландцев" Эдуард I вывез камень в Англию и поместил его под коронационным креслом. В 1996 году камень вернули в Эдинбург, при условии, что его будут возвращать для коронаций столько раз, сколько потребуется.

Коронация является государственным мероприятием, все расходы на ее проведение оплачивает правительство. Самой дорогой коронацией в современном эквиваленте была коронация отца покойной королевы Георга VI, которая обошлась более чем в 23 миллиона фунтов.

Основной список гостей составляет правительство. Как правило, иностранные монархи не присутствуют на коронации своих британских коллег, отправляя членов своей семьи как официальных представителей.

Автор фото, Hulton Archive Подпись к фото, На коронации Елизаветы II присутствовало около 8000 гостей. Говорят, что на коронации Карла III их будет гораздо меньше, и что далеко не все члены парламента или представители аристократии могут рассчитывать на приглашение

За музыку, исполняемую на коронации, отвечает магистр музыки Вестминстерского аббатства в сотрудничестве с магистром музыки королевского двора. 18 февраля 2023 года Букингемский дворец сообщил, что на коронации короля и королевы будет исполнено 12 новых, специально заказанных к церемонии произведений, включая коронационный гимн, написанный Эндрю Ллойдом Вебером.

Автор фото, https://www.royal.uk/

Эмблема коронации, которой могут пользоваться любые организации и частные граждане, желающие отпраздновать это событие.

6. Какие дополнительные традиции связаны с коронацией?

Автор фото, Print Collector Подпись к фото, Коронация бабушки Карла III, королевы Елизаветы, супруги Георга VI. Ее короновали одновременно с мужем

Коронация королевы-консорта является частью общей церемонии. Она не должна приносить коронационную клятву. Мужей правящей королевы не коронуют.

Процессия в аббатство, собственно коронация и процессия из аббатства в Букингемский дворец являются обязательной частью всего процесса. Точный порядок шествий и детали службы станут известны позднее.

Традиционно королевские регалии (корону, скипетр и державу) несут впереди коронуемого монарха, чтобы показать, что человек, вошедший в собор, пока еще сувереном не является. На сегодняшний день эта традиция является исключительно символической, так как корона передается в соответствии с законом, поэтому неожиданных бунтов претендентов можно не опасаться.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Король Георг III проводит инспекцию флота в Спитхеде. Картина Джона Клеверли. Король объезжает корабли на шлюпке с королевским штандартом

Еще одной традиционной частью коронации был смотр флота, происходивший на базе королевского ВМФ в Спитхеде, который символизировал роль суверена как главнокомандующего вооруженными силами. Пока что никаких объявлений относительно того, будет ли Карл III проводить его, не было. Скорее всего, учитывая, что это мероприятие требует долгой подготовки, это еще одна традиция, от которой он решил отказаться.

7. Что должен делать монарх после коронации?

Автор фото, Picture Post Подпись к фото, Королева Елизавета II и принц Филипп в ходе коронационного турне в Северной Ирландии

Королева Елизавета II после коронации посетила все свои владения, а также все части Соединенного Королевства. Что именно будет делать новый король, пока неизвестно, но опрос, проведенный в Шотландии, показал, что более половины ее жителей говорят, что не будут считать Карла III своим королем, если он к ним не поедет.

Традиция выпуска в массовое обращение гравюр, изображающих разные аспекты коронации, восходит к Карлу II, который, видимо, рассудил, что лучше быть поближе к народу, нежели изображать недоступное величество и сложить голову на плахе, как это произошло с его отцом. Он же первым заказал себе парадный портрет, на котором был изображен при всех королевских регалиях.

Автор фото, Australia Post Подпись к фото, Почтовая марка Австралии, выпущенная к коронации Елизаветы II