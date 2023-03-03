Снова большой прирост: что известно о потерях России в Украине к марту

Ольга Ившина

Би-би-си

20 минут назад

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Автор фото, ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 16071 российского военного, погибшего на войне в Украине. Число подтвержденных потерь вновь в три раза превысило обычные еженедельные цифры. Львиная доля этих смертей пришлась на тех, кто еще недавно жил "на гражданке", - мобилизованных, добровольцев и заключенных.

Только за последнюю неделю Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось подтвердить имена еще 935 погибших.

На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились, в феврале вновь продолжили расти. Это может быть следствием продолжающихся попыток наступления России на Донбассе.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

Всего нам удалось подтвердить гибель 16071 российского военного. Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК (более подробно об этом будет рассказано ниже).

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах на протяжении всего 2022 года.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 32 тысяч человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 144500 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

Потери мобилизованных

Из открытых источников нам известно о смерти 1366 мобилизованных россиян. 40% из них погибли в период с 1 января.

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Это наиболее консервативная оценка числа потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего. Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

Судя по сообщениям с фронтов, призванные с гражданки специалисты сейчас составляют костяк передовых отрядов, которые принимают участие в наступлении в районе Кременной и некоторых других населенных пунктов Донбасса. При этом продолжаются случаи, когда мобилизованных отправляют воевать по специальности, существенно отличающейся от той, по которой их готовили в частях. Это - вместе с недостатками координации между частями и частыми артобстрелами - приводит к дополнительным потерям среди вчерашних гражданских специалистов.

Автор фото, Getty Images

Известно о по меньшей мере 52 мобилизованных, умерших на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Специалисты отмечают, что российская армия оказалась не готова принять, разместить и обучить такую массу людей. В итоге мобилизованных набирали без медосмотра, им не хватало помещений для проживания и качественного обмундирования.

Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи. У восьми человек причиной смерти стал суицид, еще несколько умерли из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя.

Мы продолжаем следить за сообщениями о похоронах военных, погибших при обстреле Макеевки близ Донецка в ночь на 1 января 2023 года. Большинство из них были мобилизованными. На сегодня мы смогли подтвердить гибель 136 военных, погибших при обстреле Макеевки. Это на 47 человек больше, чем заявляло Минобороны России.

Новые тенденции

Число подтвержденных нами по открытым источникам российских потерь за год вторжения в Украину уже превысило официально признанные советские потери в ходе почти десяти лет войны в Афганистане (15051 человек).

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За последние пять месяцев почти половину всех погибших составили люди, недавно пришедшие с гражданки, - добровольцы, мобилизованные и заключенные.

Самые высокие потери сейчас несут отряды, составленные из заключенных. Известно уже о более чем 1600 погибших заключенных. Это почти в два раза больше, чем две недели назад. Отчасти это объясняется тем, что находятся все новые и новые захоронения погибших. Более 100 новых могил заключенных было обнаружено активистом Виталием Вотановским на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края. Всего за февраль было найдено еще два массовых захоронения тех, кто сейчас должен был отбывать срок в колониях, но вместо этого уехал воевать в Украину.

Мы также дополнительно проверили более ранние записи, относившиеся к категории "нет данных", "добровольцы" и "ЧВК" и нашли еще около 400 действующих приговоров, вынесенных этим людям. После этого они были отнесены к категории "заключенные".

Потери наемников ЧВК "Вагнер", пришедших на фронт не из тюрьмы, а с гражданки, также продолжают расти. Изучая их биографии, мы видим, что абсолютное большинство погибающих сейчас ЧВКшников до начала вторжения в Украину не были профессиональными "солдатами удачи". Большинство работали по гражданским специальностям и ранее не принимали участия в операциях в ЧВК "Вагнер" в Сирии или Африке.

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В то же время, мы начали фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев. В течение нескольких месяцев российское командование пыталось поберечь свои лучшие кадровые части, используя в боях соединения ЧВК, добровольцев и мобилизованных. Но, судя по сообщениям с передовой, сейчас уцелевшие отряды спецназа, морпехов и ВДВ начали активно задействовать, надеясь с их помощью добиться успеха в наступлении.

Расклад по регионам

Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области продолжают лидировать по числу потерь.

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Краснодарский край возглавляет список во многом из-за активности местных жителей. О смерти примерно 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать только после изучения захоронений на местных кладбищах.

Большинство погибших из Свердловской и Челябинской областей - это мобилизованные. Именно отряды из этих регионов были первыми отправлены на фронт.

В целом большая часть потерь приходится на жителей экономически неблагополучных регионов. Из собранных нами данных следует, что риск погибнуть на войне в Украине для молодого мужчины из Бурятии и Тывы превышает аналогичный риск для молодого москвича примерно в 100 раз.

В Бурятии сообщили о 489 погибших, в Башкортостане - о 491 погибшем, в Дагестане - о 449 погибших. Для сравнения: известно лишь о 107 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

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Но в то же время внутри республик разница в вероятности смерти для русских и титульных этнических групп незначительна. В абсолютных цифрах большинство погибших составляют этнические русские.

Изучив данные, собранные Би-би-си, волонтерами и "Медиазоной", социологи пришли к выводу, что распределение потерь в первую очередь отражает экономическое неравенство между регионами.

Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

Погибшие офицеры

По мнению ряда экспертов, неудачи российской армии на фронте отчасти могут объясняться нехваткой грамотных командиров. С начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 1795 офицеров.

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Большую часть этих потерь составили младшие офицеры, которые проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива. Они же принимают основные решения на поле боя.

В итоге новые соединения, которые Россия создала из добровольцев и мобилизованных, могут быть гораздо менее эффективны из-за нехватки профессиональных командиров. А сержанты и прапорщики не имеют права принимать значимых решений на поле боя из-за особенностей устройства российской армии.

Найти замену каждому погибшему офицеру непросто. Солдата можно переобучить с одной специальности на другую за пару месяцев. А чтобы подготовить грамотного офицера, нужно минимум четыре-шесть лет. Особенно серьезные потери понес офицерский корпус отрядов спецназа и ВДВ. Восполнить этих специалистов еще на порядок сложнее.

Что известно о потерях "ДНР" и "ЛНР"?

Автор фото, NATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 5400 военных из ДНР и более 1700 военных из ЛНР. Эти данные явно ниже реального числа потерь “народных милиций”.

В соцсетях Би-би-си обнаружила более 4700 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

С учетом этих данных, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 46 тысяч человек погибшими. А вместе с ранеными и пропавшими без вести общие потери пророссийских сил к марту могут превышать 208 тысяч человек.

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) дает схожую оценку. За первый год вторжения пророссийские силы (с учетом ЧВК, а также военных ДНР и ЛНР) потеряли от 200 до 250 тысяч человек ранеными, убитыми и пропавшими без вести.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в более 150 тыс. человек погибшими. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.