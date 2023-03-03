Рейд "диверсантов" в Брянскую область. Кто и зачем его устроил и другие вопросы (на некоторые из которых пока нет ответов)

час назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, О том, что происходит в Брянской области на границе с Украиной, и сегодня известно немногое

Главным событием этой недели в России стал "рейд диверсантов" в Брянскую область, случившийся утром 2 марта. Российские власти объявили, что в два приграничных села проникла "украинская диверсионно-разведывательная группа". Сообщения чиновников и СМИ о том, что происходило на границе, разнились и порой противоречили друг другу. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Украинские власти связь с "диверсантами" отрицают. А ответственность за инцидент в итоге взял на себя некий "Русский добровольческий корпус".

Би-би-си задает главные вопросы к произошедшему в Брянской области (и пытается ответить хотя бы на некоторые из них).

Что все-таки происходило во время "рейда" в Брянскую область?

Первым о проникновении "диверсантов из Украины" в Брянскую область около 10:30 МСК в четверг сообщил ее губернатор Александр Богомаз. Глава региона объявил, что "атака" произошла в Климовском районе в селе Любечане - оно находится в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы.

Богомаз объявил, что диверсанты "обстреляли движущийся автомобиль", в результате "один житель погиб" и был ранен ребенок. Позже он объявил о гибели еще одного местного жителя 1966 года рождения. Затем губернатор сообщил о том, что Климовский район якобы атаковали "украинские беспилотники" и в результате "сброса" с одного из них загорелся дом в селе Сушаны. Сушаны находятся менее чем в получасе езды от Любечан. От села до границы - около километра.

В течение нескольких часов в российских СМИ и телеграм-каналах каждые несколько минут появлялись разные версии происходящего в селах. Агентства (например, ТАСС и "РИА Новости") и блогеры со ссылкой на анонимные источники сообщали о захвате заложников - их предполагаемое число разнилось от нескольких до десятков человек - то ли в Любечанах, то ли в Сушанах. Другие ресурсы писали о "расстреле школьного автобуса".

Правда, ни о заложниках, ни об атаке на "школьный автобус" ничего не знали местные власти. Позже врио замгубернатора Брянской области и вовсе заявила, что все школы региона находятся на дистанционном обучении. Не могли источники СМИ определиться и с полом пострадавшего ребенка (а собеседники SHOT даже ошибочно утверждали, что он погиб).

Позже Владимир Путин сказал, что диверсанты атаковали "гражданскую" "Ниву", в которой "сидели дети". Путин в четверг должен был ехать на Ставрополье, на на фоне "рейда" в Брянскую область свой визит отменил. Инцидент в Брянской области он назвал терактом.

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ФСБ, отвечающая за охрану границы, в своих сообщениях была лаконична и около 12:45 МСК сообщила лишь о том, что силы министерства обороны "проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". О якобы произошедшем "боестолкновении" с "диверсантами" со ссылкой на источники в "силовых структурах" писал и ТАСС.

Примечательно, что в течение дня в соцсетях так и не появилось фотографий или видео инцидента, снятых местными жителями: во время происшествий такого масштаба подобное отсутствие фото- и видеосвидетельств случается нечасто. Зато вскоре после заявления ФСБ в СМИ разошлись два ролика, на которых мужчины в военной форме и с желтыми повязками позируют у фельдшерского пункта в селе Любечане и на фоне почтового отделения. В отдалении слышны автоматные очереди. На записи они называют себя бойцами "Русского добровольческого корпуса" и призывают граждан России "поднимать бунт и сражаться".

Автор фото, t.me/russvolcorps Подпись к фото, Скриншот видео, опубликованного "добровольческим корпусом"

С бойцом "Корпуса" на условиях анонимности поговорили "Важные истории" (издание признано в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией"). Он заявил изданию, что на "задаче" якобы было 45 человек: " Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали".

После 14:00 по московскому времени ТАСС сообщил, что диверсанты "не проявляют признаков активности" и, вероятно, самостоятельно вернулись на территорию Украины. ФСБ через несколько часов заявила, что группу якобы "выдавили" из Брянской области.

Ближе к вечеру телеканалу "Дождь" (признан в России "иностранным агентом") удалось поговорить с жителями и Любечан и Сушан и составить более ясное представление об инциденте. Житель Любечан рассказал каналу, что в селе убили двух человек - одного "из соседней деревни" и одного местного жителя (это соответствует официальным сообщениям властей Брянской области).

Жительница Сушан рассказала, что "диверсанты" пришли в село около 9 утра. По ее словам, после обстрела со стороны этой группы в селе сгорел дом, кроме того, была подорвана водокачка. Уже к обеду бойцы вернулись на территорию Украины. Жертв в Сушанах, по словам жительницы, нет. Правда, сама она "диверсантов" не видела, потому что закрылась в доме - но их видели ее соседи.

Материал с подробностями случившегося утром 3 марта опубликовала газета "Коммерсант". Из общения газеты с местными жителями следует, что основные события якобы происходили в Любечанах. Проникшая туда группа "загоняла в дома местных жителей, отбирала у них мобильные телефоны, а мужчинам сковывала руки пластиковыми наручниками". Одного из сопротивлявшихся селян застрелили.

Кроме того, утверждает газета, члены группы обстреляли "Ниву", водитель которой каждое утро отвозил детей в школу (как это согласуется с сообщениями о том, что в Брянской области школы работают на дистанционном обучении, неясно). Шофер был убит, находившийся в салоне мальчик - ранен. После этого раненый помог другим детям, девочкам, выбраться из машины.

В рейде, утверждает "Коммерсант", участвовало до 20 человек. Это противоречит тому, что говорил источник "Важных историй". В СМИ накануне появились оценки числа "диверсантов" вплоть до 50 человек - сколько их было на самом деле, до сих пор неясно.

К утру пятницы ФСБ, спустя сутки после инцидента, опубликовало видео - якобы с места событий. Видеоролик состоит из нескольких фрагментов. На первых двух видны тела погибших мужчин в автомобилях - одна из машин сильно повреждена. Кроме того, в ролике есть несколько фотографий с минами и гильзами, которые лежат просто на земле.

К этому видео тоже есть вопросы. Например, в той самой "Ниве", за рулем которой, предположительно, сидел погибший водитель, подвозивший детей, не разбито ни одного стекла.

Каким образом "диверсанты" смогли перейти границу, а затем беспрепятственно уйти обратно?

Еще в начале февраля власти Брянской области отчитались об укреплении границы с Украиной. Губернатор Богомаз публиковал в своем телеграме фотографии со встречи с "командующими группировкой прикрытия государственных границ".

"Работа, проведенная по строительству защитных сооружений и опорных пунктов, получила высокую оценку командования Вооруженных сил РФ", - хвастался губернатор.

Но всего три недели спустя "диверсионная группа", судя по всему, беспрепятственно смогла пересечь госграницу и войти в брянские села. Как объясняет военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев, система охраны госграницы на опасном направлении - это сложный комплекс, и одних оборонительных сооружений наподобие надолбов, противотанковых рвов, окопов, дотов и рядов колючей проволоки недостаточно. Чтобы закрыть участок границы, необходимо большое количество профессиональных бойцов-пограничников и средства технического контроля.

Подобная система действовала на границах СССР, но с его распадом у России возникли новые границы с бывшими союзными республиками, которые были совершенно не обустроены - никаких свидетельств, что на них до или во время войны с Украиной удалось построить мощную защиту по "советскому" образцу, нет.

До конца не ясно, когда российские силовики узнали об инциденте и как на него отреагировали. ФСБ и источники государственных агентств днем в четверг писали о боестолкновениях с "диверсантами". Но никаких свидетельств того, что такие боестолкновения действительно происходили, нет. В подобной ситуации в сети обычно появляются свидетельства с хотя бы косвенными признаками боев - например, можно предположить, что жители ближайших населенных пунктов заметили бы колонны силовиков, движущихся в села. Но таких сообщений 2 марта не появилось.

Более того, жительница Сушан, говорившая с "Дождем", утверждала, что на самом деле российские военные прибыли в село только в районе 16:30 - к тому моменту диверсанты уже давно ушли с российской территории. Кроме того, можно предположить, что если бы у российских властей были доказательства "боев с националистами" (например, взятые в плен, убитые или хотя бы видео с места событий), то они уже были бы опубликованы.

Днем 2 марта сразу несколько СМИ стали писать о том, что в Кремле в связи с инцидентом готовится "экстренное" заседание Совета безопасности. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это опроверг. Позже выяснилось, что встреча Совбеза под руководством Путин планируется на пятницу, 3 марта.

Чиновники и СМИ со вчерашнего дня дали несколько объяснений происходящему. ФСБ объявила, что "вылазку диверсантов" удалось пресечь, "выдавив" их в Украину. Спецслужба также утверждает, что по группе нанесли "массированный артиллерийский удар" (доказательств, что такой удар имел место, нет). Силовики якобы пошли именно на такую тактику для того, чтобы "избежать жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры".

Более подробную версию случившегося, ссылаясь на анонимные источники, приводит "Коммерсант". Те "немногочисленные силовики", которые находились в приграничной зоне Климовского района, не смогли защитить Любечане из-за того, что были заняты ликвидацией пожара в Сушанах - там (якобы после атаки беспилотника) горели дома.

Более того, "Коммерсант" утверждает, что одновременно с проникновением диверсантов экстренные службы стали получать звонки о захвате заложников, убитых и раненых не только в Любечанах и Сушанах, но и в других населенных пунктах. "По одной из версий, звонки были также организованы украинской стороной с тем, чтобы посеять панику и страх, а заодно попытаться рассредоточить силы правоохранителей", - пишет газета. "Источник" этой версии "Коммерсант", правда, не указывает. С украинской стороны никаких ее подтверждений нет.

Что за "Русский добровольческий корпус" и как он связан с Украиной?

С самого начала событий в Брянской области украинские власти заявили, что никак не связаны с инцидентом и никаких "диверсионно-разведывательных групп" в Россию не отправляли.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал случившееся "классической провокацией", заметив при этом, что "партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее". Спикер Погранслужбы Андрей Демченко сказал "Украинской правде", что "Украина - не агрессор", а основная задача службы - это "оборона и защита от страны-оккупанта".

А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, назвав Россию образованием с большим количеством внутренних конфликтов, прямо упомянул "Российский добровольческий корпус" (РДК): Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры".

После того как в телеграм-каналах распространилось видео РДК, СМИ достаточно быстро опознали одного из мужчин на нем. Его зовут Денис Капустин, более известен он под псевдонимами Денис Никитин и White Rex.

О Никитине, как об одном из самых влиятельных правых радикалов Европы и стороннике "превосходства белой расы", неоднократно писали западные СМИ. Вот что известно о биографии 38-летнего россиянина: он родился в Москве, но впоследствии его семья переехала в Германию, получив право на проживание в стране благодаря еврейским корням. Там Никитин увлекся околофутбольной культурой и боями без правил и, по его собственным словам, стал "скинхедом".

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, На снимке - автомобили Следственного комитета РФ в селе Новый Ропск Брянской области

Впоследствии Никитин вернулся в Россию и стал участником радикального фанатского движения ЦСКА. В 2008 году Никитин открыл собственный бренд White Rex, торгующий одеждой с неонацистской символикой. Кроме того, он организовывал в России и за рубежом бои без правил, в которых участвовали ультраправые активисты со всей Европы.

Украинское издание "Заборона", исследовавшее биографию Никитина, писало, что в 2016 году вместе с сотнями другими российских хулиганов тот участвовал в знаменитой драке с англичанами на чемпионате Европы по футболу во Франции. В 2019 году россиянину запретили въезд в Европу. В 2017 году он приехал в Украину, где продолжил заниматься организацией боев. С 2018 года, писала "Заборона", Никитин заметно сократил активность в соцсетях. Der Spiegel писал, что украинские полицейские задерживали его по подозрению в торговле наркотиками, но официально эти данные не подтверждали.

Предположительно, Никитин создал РДК в 2022 году. Сомнений в том, что он находится в Украине, нет: в октябре прошлого года он вместе с соратниками дал пресс-конференцию в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина". О Никитине и РДК подробно рассказывал украинский канал ТСН, который говорил, что они "воюют за Украину".

Никитин утверждает, что его подразделение никак не связано с так называемым легионом "Свобода России", в который якобы входят добровольцы-россияне, воюющие за Украину (о его реальной деятельности известно мало). Судя по телеграм-каналу РДК, его члены действительно участвуют в боях на передовой.

BBC News Украина, подробно изучавшая деятельность РДК для этого материала, назвала и других его участников. Среди них, например, Илья Богданов - бывший старший лейтенант пограничного управления ФСБ из Владивостока, который в 2014 году переехал в Украину и впоследствии воевал в составе корпуса "Правый сектор" (в России признан экстремистским и запрещен).

В одном из комментариев в фейсбуке Богданов описывает РДК так подразделение, состоящее из добровольцев, в прошлом воевавших в "Правом секторе", "Азове" (признан в России террористическим образованием и запрещен) и других подразделениях. Судя по всему, в прошлом году бойцы РДК действовали на запорожском и донецком направлениях.

"Все наши бойцы разделяют правые консервативные взгляды, мы стоим на традиционалистском фундаменте", - так Никитин описывал идеологию подразделения. Из его заявлений следует, что РДК действует вместе с подразделениями ВСУ. Но официального статуса у группы нет. Украинские гражданские и военные чиновники также никогда не заявляли о сотрудничестве с таким подразделением.

Зачем нужен был рейд?

За сутки спустя после инцидента ни у СМИ, ни у наблюдателей так и не появилось внятного ответа на вопрос о том, кому и зачем нужно было проникновение РДК в Брянскую область. Нет его и у Би-би-си.

Как отмечает BBC News Украина, в Украине новости о "захвате пограничных сел" восприняли как "фейк российских медиа". Многие накануне вспомнили о похожих событиях годовой давности, предшествовавших началу полномасштабного вторжения России в Украину - например, обстреле "российского пограничного пункта", который выглядел как обычный сарай.

Вот уже год российские власти во главе с Владимиром Путиным оправдывают вторжение в Украину необходимостью "денацификации" страны, говоря о якобы засилье "националистов" в Киеве. Никитин, лидер ультраправого движения, в это видение мира вполне укладывается.

С другой стороны, спустя год после начала широкомасштабной войны Путину вряд ли нужно искать дополнительные поводы, оправдывающие войну в Украине. Объявить дополнительную мобилизацию или продолжать эскалацию конфликта власти России могут и без таких "инцидентов". Более того, никакой значительной реакции на случившееся, если не считать грозных заявлений, со стороны России пока так и не последовало.

Кроме того, бойцы РДК, взявшие на себя ответственность за рейд, судя по всему, еще с прошлого года действуют в Украине. Сам Никитин, как пишет BBC Украина, в интервью признавался, что чувствовал недоверие со стороны украинских Вооруженных сил. Можно предположить, что если бы "диверсанты" действовали по "заданию" российских властей, то деятельность группы, скорее всего, была бы прекращена уже давно.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

3 марта украинские официальные лица продолжали настаивать, что не имеют никакого отношения к событиям в Брянской области. "Все это прямые последствия потери контроля внутри России. И все это следствие войны... Украина к внутренним конфликтам в России не причастна", - написал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в твиттере.

Такая трактовка событий напоминает обычную реакцию украинских властей на регулярные инциденты с дронами, с начала войны происходящие в российских регионах. Последний такой налет беспилотников произошел на прошлой неделе. А в начале декабря прошлого года дроны поразили аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. На схожесть этих эпизодов указывает и сам Подоляк - в своем твите он ставит "нападение партизан на населенные пункты" в один ряд со "взрывами на ответственных объектах" и "атаками неопознанных дронов на регионы РФ".

Российские власти каждые раз обвиняют в этих инцидентах Украину. Основания считать, что за ними стоят именно украинские военные, есть и у журналистов - Би-би-си рассказывала об этом. Но в Киеве никогда прямо не признают причастность к подобным событиям, часто комментируя их с иронией. Официально украинские власти не признавали даже свою причастность к потоплению крейсера "Москва" - это событие считается одним из самых чувствительных ударов по имиджу российской армии за время войны.

Правда, обвинять Украину в тактике "отрицания" российским властям было бы сложно, ведь они сами придерживаются ее многие годы. Владимир Путин только спустя недели признал участие "вежливых людей" в захвате Крыма (а полноценно о роли российских военных в аннексии рассказал и вовсе через год). Годами Россия отрицала существование ЧВК "Вагнер" или участие российских военных в войне в Донбассе.

​​С военной точки зрения сложно сходу придумать хоть одну причину, по которой события в Брянской области могут быть выгодны Киеву прямо здесь и сейчас: приграничные брянские села не похожи на объекты военной инфраструктуры, поражаемые "безымянными дронами". С психологической точки зрения, рейд "диверсантов" показал, что граница защищена совсем не так, как хотелось бы думать Москве, а у Украины появляется все больше поводов говорить о "российских партизанах".

Вероятно, чтобы понять истинное значений событий, произошедших на границе в Брянской области, придется ждать до конца войны.

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