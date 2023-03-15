В России снова судят за анекдоты. Многодетному отцу из Касимова грозит три года тюрьмы

Наталия Зотова

Би-би-си

40 минут назад

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Автор фото, Vasily Bolshakov/vk.com

На отца троих детей из Рязанской области Василия Большакова завели уголовное дело за анекдот про войну в Украине. На него написали несколько доносов и за другие посты в соцсетях. Как выяснила Би-би-си, обыск и уголовное дело сорвали планы Большаковых покинуть Россию - они собирались родить четвертого ребенка в Аргентине.

"- Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

-Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…"

За этот опубликованный в начале ноября пост во "Вконтакте" 38-летнему Василию Большакову из города Касимова грозит три года тюрьмы. Дело завели по статье за дискредитацию вооруженных сил: с начала войны по ней регулярно заводят уголовные дела за антивоенные высказывания.

Как отмечает юрист Анастасия Буракова, это не первое уголовное дело за политический анекдот в новейшей истории России. Но предыдущие случаи произошли до полномасштабного российского вторжения в Украину и не имели отношения к теме войны.

14 февраля к Большакову пришли с обыском. У Большаковых трое маленьких детей от 2 до 7 лет, они ждут четвертого. Поначалу силовики с Василием обращались жестко. "Жена у меня уже сильно беременная. Она вышла и спросила - зачем вы это делаете, он же не сопротивляется. И они поуспокоились", - рассказывает он.

Дата на постановлении о возбуждении уголовного дела получилась символическая: 24 февраля 2023 года.

Донос за анекдот

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Василий Большаков работает программистом, а еще он предприниматель. В родном Касимове владеет тайм-клубом "Логово" - местом для досуга, где проводят праздники, играют в "мафию" и настольные игры. "Это не про деньги, а про то, чтобы молодежь не спивалась, - объяснил Большаков в разговоре с Би-би-си. - У нас в городе совсем нечем заняться, и молодежь пьет".

Дохода, по его словам, тайм-клуб ему не приносит: "Я это делал для коммьюнити. Он еще будет 5-10 лет окупаться, но работает - и ладно. Я сейчас его из-под своей юрисдикции вывожу, чтобы ему не доставалось из-за моих приключений".

Приключения Василия начались еще весной 2022 года: на его комментарий во "Вконтакте" кто-то пожаловался в правоохранительные органы. Тогда его лишь оштрафовали: уголовное дело заводится только за повторную дискредитацию вооруженных сил в течение года. После этого осенью на Большакова написали еще три доноса, говорит он и подтверждает его адвокат.

Василий с жалобщиками лично не знаком. "У меня комментарии были в стиле того, что люди [из России], которые там [в Украине - Би-би-си] воюют - они по законодательству РФ уголовники. Людям это не нравится", - рассуждает он.

Дело об анекдоте завели после доноса. И этот донос - не единственный: на Большакова написали еще два заявления за другие его высказывания в интернете. Его адвокат Андрей Курятников не исключает, что эти заявления могут привести к новым уголовным делам.

Уехать из России не успели

А постов и комментариев во "Вконтакте" Василий писал действительно много. Он ужасался рекламе ЧВК "Вагнер", интересовался, когда во "дворце Путина" в Геленджике откроют музей коррупции, писал, что у СССР были признаки фашистского государства.

"Сам я такой человек - не из тех, кто за революцию, но вот именно молчать мне тяжело. Это очень плохо для нашей страны - молчать", - говорит он сейчас.

Автор фото, Vasily Bolshakov/vk.com Подпись к фото, Василий Большаков с женой

После начала войны супруги стали думать об отъезде. Окончательно их подтолкнуло покинуть Россию объявление мобилизации: они с детьми перебрались в Турцию и жили там несколько месяцев. Четвертого ребенка Большаковы хотели рожать уже в Аргентине: там выдают гражданство по праву рождения. Семья собиралась остаться в Южной Америке навсегда. Но перед отъездом решили заехать домой: продать машину, доделать дела.

Из-за уголовного дела Большаковы застряли в России. После обыска изъяли загранпаспорт Василия, он находится под подпиской о невыезде.

"Свободу слова никто не отменял"

Состава преступления - то есть той самой дискредитации армии - в посте Большакова нет, считает его адвокат. "Мое мнение, что сама по себе статья носит дискриминационный характер. Свободу слова никто не отменял. И в этом высказывании нет никакой дискредитации. Это анекдот, который, видимо, имеет хождение в народе, люди его рассказывают", - сказал Курятников Би-би-си.

Само дело выглядит диким даже для него. "Если бы я вернулся в прошлое на 30 лет назад и рассказал об этом своему дедушке, он бы, наверное, не поверил и сказал бы: мы это давно пережили, людей уже не могут сажать за анекдоты, - говорит адвокат. - А вот, оказывается, могут".

Антрополог Александра Архипова, которая изучает в том числе современный фольклор - мемы, анекдоты, высмеивающие власть, - заметила, что с начала войны шутки редко становились в России материалом для уголовных дел.

"Преследуются в основном deadly серьезные осуждающие высказывания. Причем как прямые (антивоенный плакат), так и не-прямые (ленточка, желто-голубые шнурки), - рассуждает антрополог. - Но вот анекдот никогда не оказывался такой политической дискредитацией".

"Получается, что внутренний принцип "наказываем за серьезные высказывания" был нарушен? Но в любом случае семиотическая граница "дискредитации" подвинулась очередной раз", - написала Архипова в своем телеграм-канале.