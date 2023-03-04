Против сотрудников ликвидированного "Мемориала" возбуждено уголовное дело

24 минуты назад

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Автор фото, MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Подпись к фото, правозащитный центр "Мемориал" и историко-просветительское общество "Мемориал" были ликвидированы по решению суда в 2021 году

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников международного историко-просветительского общества "Мемориал", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Официального подтверждения этой информации нет. "Мемориал" в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.

Дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма. Имена сотрудников, против которых оно возбуждено, не сообщаются. Эта статья предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

"Новое дело против сотрудников бывшего "Мемориала" - это отдельный абсурд, потому что "Международный Мемориал" ликвидирован и сотрудников его не существует в природе", - сказал Би-би-си пожелавший остаться анонимным юрист, ранее работавший в "Мемориале".

"Международный Мемориал" занимался расследованием преступлений тоталитарных режимов ХХ века, добивался реабилитации репрессированных и помощи их семьям.

В начале февраля СК начал проверку "Мемориала" по этой же уголовной статье. Схожие обвинения в суде по иску о ликвидации "Мемориала" высказывал прокурор, затрагивал эту тему и президент России.

"Статья 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма используется для преследования за любую критику советских властей во Второй мировой войне. Отрицать факты, установленные Нюрнбергским трибуналом для этого не нужно - достаточно сказать что-то, чего в приговоре Нюрнбергского трибунала просто нет. При этом неважно, правду человек говорит или нет, - так решил Верховный суд России еще в 2016 году в деле Владимира Лузгина", - прокомментировал Би-би-си практику применения этой статьи руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" и бывший юрист "Мемориала" Кирилл Коротеев.

Владимир Лузгин - пермский слесарь, фигурант одного из первых процессов о реабилитации нацизма. Суды всех инстанций признали его виновным за репост статьи неизвестного автора "5 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль".

Ошибка в базе данных

Как сообщил собеседник ТАСС, следствие считает, что сотрудники "Мемориала" "приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации".

Поводом для проверки, которая, вероятно, привела к возбуждению уголовного дела, стало обращение в СК организации "Ветераны России". Об обращении с жалобой в СКР с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала" за "отрицание фактов преступлений нацистских пособников" организация сообщила 27 декабря 2022 года.

В самом "Мемориале" включение в списки жертв политических репрессий лиц, связанных с нацистами, не отрицали, но утверждали, что это была ошибка, которую, к тому же исправили сами сотрудники общества.

Между тем, спустя три месяца после этого с критикой "Мемориала" выступил президент России Владимир Путин.

"Вы сказали, что "Мемориал" является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. Я так к этому всегда и относился. Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Вот что они обнаружили..." - говорил Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Автор фото, Щербак Александр Подпись к фото, По словам Яна Рачинского, при составлении таких огромных баз данных неизбежно возникают отдельные ошибки

В августе 2021 года председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский сказал, что в такой большой работе ошибки неизбежны.

"Составлению больших баз данных неизбежно сопутствуют ошибки, даже при максимально благоприятных условиях. Будь то проект "Подвиг народа", реализуемый при содействии Министерства обороны, база данных жертв Холокоста в Яд-Вашеме или база жертв политического террора в СССР, составляемая "Мемориалом", - при миллионах персоналий все проверить невозможно", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте "Мемориала".

Повод для преследования

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Поводом для истории, которая привела к проверке "Мемориала" и, вероятно, к возбуждению уголовного дела, стала публикация в социальной сети израильского историка, бывшего сотрудника Мемориального центра "Яд ва-Шем" Аарона Шнеера, который заметил ошибку в списках "Мемориала".

Сам Шнеер в интервью Newsru.co.il сказал, что сожалеет о том, что его публикация была использована российскими СМИ против "Мемориала".

"Как я уже написал на эту тему, я думаю, что, к сожалению, моя августовская публикация стала неким "триггером", который могли использовать люди, которые хотят уничтожить "Мемориал" по иным причинам. Но я убежден, что этому послужила даже не моя публикация, а то, как ее использовали так называемые "журналисты", публиковавшие свои материалы по ее следам", - сказал израильский историк.

Он объяснил природу подобных ошибок отсутствием доступа ко многим документам, к которым нет доступа у историков в России и других странах.

"Разумеется, их нет [возможностей изучить документы] и у "Мемориала", поэтому им приходится работать с менее точными документами, и неудивительно, что они допускают ошибки. Ведь в России закрыты не только архивы ФСБ, но и некоторые коллекции документов местных архивов. К сожалению, в сегодняшней России закрываются многие фонды и доступ к архивам, которые были открыты после перестройки", - сказал Шнеер.

По его словам, ошибки случаются и в работе "Яд ва-Шем". "Яд ва-Шем" часто обвиняют в том, что в наших базах данных фигурируют имена еврейских полицейских в гетто или членов Юденратов, не понимая того, что евреи были обречены на смерть в любом случае - не в силу того, какие функции они выполняли и какую роль играли, а в силу своей национальности. И это не ошибка. Все эти люди должны быть в базе "Яд ва-Шема", ибо они жертвы официальной государственной нацистской политики тотального уничтожения евреев", - сказал он.

При этом Ааарон Шнеер высоко оценивает работу "Мемориала".

Ликвидация и Нобелевская премия мира

Зимой 2022 года Верховный суд России окончательно ликвидировал "Мемориал" по иску Генпрокуратуры. При этом поводом для ликвидации были другие обвинения.

Претензии прокуратуры сводились к случаям отсутствия маркировки статуса "иноагента" в материалах "Мемориала" - в то время, когда четких требований к тексту маркировки не было.

Кроме того, организацию обвиняли в дискредитации органов государственной власти и создании "лживого образа СССР как террористического государства".

"Мемориал" был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи.

Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора. Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

В октябре 2022 года "Международный Мемориал" получил Нобелевскую премию мира, разделив ее с основателем белорусской правозащитной организации "Весна" Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод.