Бороться с коррупцией в Украине будет человек, подозреваемый в коррупции. Что известно о Семене Кривоносе?

час назад

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Автор фото, FACEBOOK СЕМЕН КРИВОНОС Подпись к фото, Семен Кривонос обещает сделать работу НАБУ максимально прозрачной

В Украине назначен директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Им стал Семен Кривонос, ранее занимавший должность главы государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ).

Избрание кандидатуры на эту должность в ходе прозрачного и конкурентного отбора стало одним из главных условий, поставленных Киеву со стороны западных партнеров - соответствующих антикоррупционных структур других стран.

После официального назначения Кривоноса кабмином премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил его взять к себе заместителями двух других кандидатов, вошедших в финальную тройку претендентов на пост - Сергея Гупяка из управления Госбюро расследований в Хмельницкой области и Романа Осипчука, возглавляющего Управление внутреннего контроля НАБУ.

Согласно официальной информации с сайта ДИАМ, Семену Кривоносу 40 лет, он родился в Мариуполе, имеет высшее образование в области агрономии, государственного управления и правоведения.

В 2007-2015 гг. работал в районной администрации Киева, а также в структурах министерства юстиции в Одесской и Киевской областях. С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни.

Затем некоторое время работал адвокатом, а в 2021 году был назначен председателем государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Нечистая биография

Между тем председатель правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин усомнился в том, что избрание Кривоноса стало результатом честной борьбы.

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Согласно посту в его "Фейсбуке", существует достаточно оснований полагать, что новый руководитель НАБУ имеет тесные связи с одним из заместителей главы офиса президента Андрея Ермака.

По данным Шабунина, жена Семена Кривоноса Галина Польшинская была начальницей отдела обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА), когда первым замглавы органа работал Алексей Кулеба.

По данным издания Bihus.info, в период противостояния киевской мэрии и офиса президента за контроль над столицей департамент Кулебы в КГГА был единственным, где не проводились полицейские обыски.

В феврале 2022 года КГГА была переименована в Киевскую областную военную госадминистрацию, а Кулеба стал ее главой.

24 января 2023 года Алексей Кулеба был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Также Семен Кривонос, по словам Шабунина, связан с бывшим бизнес-партнером Кулебы по ООО "Аспер Эстейт" Тимуром Ткаченко.

"В декларации за 2018 год Ткаченко указывал, что пользуется квартирой жены Кривоноса (Г. Польшинской) в Киеве", - сообщает председатель правления ЦПК.

При этом, по его словам, все это не означает, что деятельность Кривоноса будет контролироваться с Банковой улицы, но дает почву для обоснованных подозрений.

Кроме того, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает назначение Кривоноса директором НАБУ сомнительным еще и потому, что, как он выразился, избран "человек с нулевым опытом расследования коррупции".

Не первая попытка

Уже на ранних этапах конкурса на должность главы НАБУ активисты и пресса предполагали, что победителем станет именно Семен Кривонос.

Он давно пытался устроиться в эту структуру, и в 2016 году даже выиграл гонку среди претендентов на должность главы Одесского управления бюро. Но в последний момент от назначения отказался.

Примерно в то же время издание "Слідство.Інфо" выпустило сюжет о наличии у семьи Кривоноса большого количества земельных участков в Киевской и Полтавской областях.

Журналисты не исключают, что его отказ от должности в Одесском управлении НАБУ может быть связан с их расследованием, в котором отмечалось, что официальные доходы Кривоноса недостаточны для покупки такого количества земли.

Он объяснял это тем, что часть участков унаследовал.

В понедельник после своего назначения главой НАБУ Семен Кривонос записал видеообращение, в котором поблагодарил правительство за доверие и пообещал обеспечить максимальную открытость в своей работе.