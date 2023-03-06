Бороться с иностранной пропагандой в Twitter больше некому. Расследование Би-би-си

15 минут назад

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Автор фото, Reuters

После того как Twitter возглавил новый владелец компании Илон Маск, проплаченная госпропаганда распространяется на этой платформе практически без всяких преград, показало расследование Би-би-си. Основная причина состоит в том, что в Twitter почти не осталось сотрудников, которые бы занимались модерацией, то есть отслеживали новые публикации пользователей и проверяли их на предмет дезинформации.

Отдел Би-би-си по борьбе с дезинформацией опубликовал в понедельник результаты своего расследования о том, как изменилась работа соцсети "Твиттер" с октября 2022 года, когда Маск завершил сделку о покупке компании.

Возглавив Twitter, Маск распорядился уволить около половины из 7500 сотрудников, работавших в компании на момент сделки. Большую часть своего существования соцсеть была финансово убыточной, и Маск сразу заявил, что попытается найти для нее новые источники дохода - и пути сокращения расходов.

Десятки сотрудников Twitter, нынешних и бывших, с которыми связалась корреспондент Би-би-си Марианна Спринг, считают, что своими изменениями Маск нанес качеству сервиса колоссальный урон.

По их словам, за последние месяцы в соцсети заметно участились случаи агрессивной риторики, нападок троллей, разжигания ненависти и женоненавистничества, а кроме того в "Твиттере" стало намного больше пропаганды и информационных манипуляций от агентов иностранных государств.

Для этого расследования собственный анализ оскорбительных комментариев в "Твиттере" провели и специалисты из Центра иностранной журналистики при Университете Шеффилда в Великобритании. В качестве примера они изучали словесные нападки в адрес самой Спринг, которая регулярно получает в "Твиттере" оскорбления от троллей за своих репортажи, вскрывающие факты дезинформации.

Результаты работы университетского центра подтверждают слова сотрудников компании Twitter о возросшей интенсивности харассмента в соцсети. За последние месяцы в адрес Спринг стало приходить втрое раза больше оскорблений, чем раньше.

Пропаганда и сексуальная эксплуатация детей

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Разработка механизмов, направленных на борьбу с оскорблениями и дезинформацией в соцсети, была одним из приоритетных направлений работы Twitter в последние годы - до прихода в компанию Маска.

Теперь же, как показывают свидетельства бывших и нынешних сотрудников компании, из-за проведенных Маском увольнений (и массового ухода по собственному желанию сотрудников, не готовых работать с новым руководством) следить за агрессией и информационными манипуляциями в контенте стало практически некому.

Одним из бывших сотрудников Twitter, который пошел на контакт с Би-би-си, был Рэй Серрато. Он работал в команде специалистов, отслеживавших посты и комментарии от так называемых "агентов влияния" иностранных государств, которые ведут информационные кампании по дискредитации демократии в целом, а также направленные против конкретных диссидентов и журналистов.

По его словам, он и его коллеги были загружены сообщениями, проплаченными иностранными государствами, буквально каждый день. Теперь же от бывшей команды Серрато не осталось практически никого: разогнали почти всех, а масштабы работы сократились до минимума.

Подпись к фото, По словам бывшего сотрудника Twitter Рэя Серрато, команда по отслеживанию проплаченной госпропаганды в "Твиттере" сократилась втрое

"Твиттер" был пристанищем для журналистов, где они могли безбоязненно высказываться, выступая с критикой властей, где их голоса могли быть услышаны. Но я не уверен, что такое положение дел сможет продолжаться и впредь" , - говорит Серрато.

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами - так называемыми субъектами угрозы - от России до Китая", - объясняет бывший эксперт Twitter.

Еще одна область работы Twitter, по которой серьезно ударили увольнения сотрудников, судя по свидетельствам инсайдеров, - это выявление деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией детей.

Недавно потерявший свое место специалист, которого Спринг называет именем "Рори", работал в команде, отыскивавшей в соцсети сообщения, касающиеся надругательств над детьми, и сообщавшей о них в полицию.

"Подобный контент мы выявляли каждый день", - утверждает он. Но после того как Twitter возглавил Маск, команда Рори с 20 человек сократилась до 6-7. И этого, по его словам, совершенно недостаточно - с учетом огромного объема работы.

"Нельзя просто так прийти руководить компанией - и ни с того ни с сего решить, что ты обладаешь всеми необходимыми для этого знаниями… и можешь иметь дело с [сексуальной эксплуатацией детей], не имея специалистов в штате", - удивляется Рори.

Представители Twitter заявляют, что всего за месяц удалили 400 тысяч профилей, чтобы сделать соцсеть более безопасной. Но на это Рори отвечает, что важная сторона работы его отдела заключалась в эффективной передаче подозрений правоохранительным органам, и без нее владельцы удаленных профилей просто создадут себе новые.

Защита от оскорблений

Другой жертвой радикальных сокращений Маска, как показало расследование, стал отдел дизайна контента, который, в том числе, разрабатывал инструменты для предупреждения пользователей о возможной дезинформации и защиты от агрессивной риторики.

Именно этот отдел придумал всплывающие окошки, предлагающие автору потенциально опасного или оскорбительного сообщения задуматься и отредактировать его перед публикацией. Впервые они появились в 2020 году.

"В общей сложности 60 процентов пользователей либо удаляли, либо редактировали свои ответы, когда у них открывались эти подсказки. Но что еще более интересно, получив их один раз, пользователи потом писали на 11% меньше оскорбительных сообщений, чем до этого", - цитирует результата внутреннего исследования Twitter об эффективности инструмента Лиза Дженнингс Янг, бывшая глава отдела дизайна контента.

Подпись к фото, Лиса Дженнингс Янг работала над механизмами, предотвращающими агрессию в "Твиттере"

Теперь, по словам Дженнингс Янг, которая сама ушла из компании в ноябре, после роспуска ее отдела работать над подобными проектами больше некому.

Ради эксперимента корреспондент Марианна Спринг попробовала опубликовать ответ на сообщение в "Твиттере" с пожеланием смерти: "Сотрудники Twitter ленивые лузеры, спрыгните все с моста Золотые Ворота и сдохните". Подсказки с предложением отредактировать текст соцсеть ей не предложила, хотя, как объяснила Дженнингс Янг, именно для такого рода сообщений и был разработан этот механизм - жестоких, но без очевидных ругательных слов, которые легко ловятся фильтрами.

Просьба об интервью

Как объясняет Марианна Спринг, она сделала все, чтобы добиться от нынешнего руководства Twitter реакции на слова бывших сотрудников компании.

Спринг писала Маску имейлы, твиты и даже инициировала в "Твиттере" опрос в надежде привлечь его внимание.

В опросе приняли участие около 40 тысяч пользователей, из которых 89% высказались за то, чтобы Маск дал Марианне интервью. Однако даже после этого глава Twitter не отозвался.

Автор фото, Tom Traies Подпись к фото, С тех пор, как Маск возглавил Twitter, а вдрес Марианны Спринг стало приходить в три раза больше оскорблений, чем раньше

Спринг отмечает, что (по имеющейся у нее ее информации) в команде Twitter, отвечающей за связи с общественностью, не осталось никого: те сотрудники, что не были уволены новым руководством, написали заявление по собственному желанию.