Почему многие женщины в Китае отказываются от материнства

Сильвия Чанг

Китайская служба Би-би-си

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2022 году в Китае на каждую женщину приходилось 1,18 ребенка, что существенно ниже показателей предыдущих лет

"Я не могу позволить себе ребенка", - говорит Глория. Она замужем, и ей уже за 30.

Она прикинула, что ребенок обойдется ей в 2400 долларов США в месяц, и это не считая ее остальных ежемесячных расходов.

"Придется тратить 3000 юаней (436 долларов) на ежедневные расходы, такие как питание. 2000 юаней (291 доллар) на детский сад, 1000 юаней ($145) на оплату неполного рабочего дня няни, если ее услуги потребуются, и не менее 10 тыс. юаней ($1456 долларов) на обучение ребенка", - объясняет она.

Глория работает учителем начальных классов на неполную ставку в провинции Гуандун, расположенной на юге Китая.

В этой части страны средняя зарплата в частном секторе составляет около 6000 юаней в месяц (873 доллара).

А поскольку Глория - единственный ребенок в своей семье (следствие политики "одна семья - один ребенок"), она хочет выплатить ипотеку и начать откладывать деньги на содержание своих стареющих родителей. Пенсии есть не у всех, и забота о стариках часто ложится на их детей.

Уменьшающееся население

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, Китаю в самом ближайшем времени грозит кризис стареющего населения при недостаточном количестве работающих граждан. Падающая рождаемость на этом фоне внушает дополнительные опасения

Китай оказался в демографической ловушке: после нескольких десятилетий государственной политики, жестко ограничивающей число детей в семье, население страны стало сокращаться - впервые за 60 с лишним лет.

В 2016 году власти КНР разрешили семьям иметь до двух детей, еще через пять лет допустимое количество детей в семье было увеличено до трех.

Но несмотря на отмену ограничений на число детей в семье, большинство женщин готовы рожать только одного ребенка, либо вообще отказываются от материнства.

Согласно недавнему исследованию, проведенному Китайским центром народонаселения и развития, процент бездетных китаянок вырос с 6% в 2015 году до 10% в 2020-м.

Оно также показало, что китайские женщины детородного возраста, даже если и могут позволить себе несколько детей, этого просто не хотят: в 2021 году среднее желаемое количество детей упало до 1,64 по сравнению с 1,76 в 2017-м.

Автор фото, ROSLAN RAHMAN Подпись к фото, В Сингапуре рождаемость тоже не высока, но женщины по крайней мере говорят, что хотят больше детей

В то время как в других странах юго-восточной Азии, таких как Сингапур, Япония и Южная Корея, коэффициент фертильности тоже ниже двух, большинство женщин говорят, что все-таки хотели бы завести двоих детей. Однако в Китае это не так.

"В этом смысле Китай является исключением, потому что не только фактическая рождаемость невелика, но и желаемое количество детей очень низкое", - говорит доктор Шуан Чен, доцент кафедры международной социальной и государственной политики Лондонской школы экономики и политических наук.

В эти дни в Пекине проходят традиционные "две сессии", - одновременные, но не совместные съезды Народного политического консультативного совещания Китая (НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Впервые за десятилетия в Китае был зафиксирован негативный прирост населения: -0,6 на 1000 человек

На их фоне различные политические советники представляют собственные планы по повышению рождаемости в стране. Идеи выдвигаются самые разнообразные: от помощи незамужним женщинам в том случае, если они захотят заморозить свои яйцеклетки на будущее, до отмены платы за обучение и бесплатные учебники для детей от детского сада до университета.

Есть и другие идеи - например, дать незамужним женщинам и их детям те же права, что женатым родителям и детям, рожденным в браке. Эти изменения уже были введены в провинции Сычуань. Китайское законодательство не запрещает незамужним женщинам рожать детей, но в нем указывается, что, с точки зрения закона, матерью является "женщина, состоящая в браке". Отныне в провинции Сычуань любая незамужняя женщина, если она захочет родить ребенка, может рассчитывать на медицинскую помощь, место для ребенка в школе и социальные выплаты.

Конкуренция с пеленок

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Китае стараются уменьшить число абортов и сделать лечение бесплодия более доступным

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Одна из главных причин, по которой китаянки отказываются от материнства - это высокая стоимость образования и воспитания детей.

В Китае конкуренция со сверстниками начинается практически сразу после рождения ребенка. Родители пытаются устроить детей в хорошую школу, для чего покупают дома рядом с такими учебными заведениями, а также записывают детей в различные кружки и на внеклассные занятия, большая часть которых стоит денег.

"Я не хочу, чтобы рожденный мною ребенок сразу же окунулся в эту беспощадную конкуренцию", - говорит 22-летняя студентка университета по имени Миа.

Она родилась в небольшом городке на севере Китая и довольно быстро обнаружила, что все образование сводится к успешной сдаче экзаменов. Ей удалось сдать непростой вступительный национальный экзамен и попасть в престижный университет в Пекине. Но даже с получением образования конкуренция не заканчивается, потому что выпускникам китайских университетов приходится конкурировать с теми, у кого были средства для обучения за границей.

Автор фото, China News Service Подпись к фото, Ярмарка работодателей для выпускников университетов. У получивших образование за границей есть преимущество

"Любое дополнительное образование требует денег, - говорит Миа, которая сомневается, что сумеет зарабатывать достаточно для того, чтобы ее будущие дети могли получить такие возможности. - А если я не могу обеспечить своему ребенку процветание, то и зачем тогда давать ему жизнь?"

Личная жизнь или карьера?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие женщины опасаются, что рождение детей может негативно сказаться на их карьере

Те женщины, с которыми поговорили журналисты Китайской службы Би-би-си, рассказывали и о том, что им пришлось выбирать между детьми и карьерой, и в итоге они решили остаться бездетными.

На собеседованиях при приеме на работу их спрашивали, не собираются ли они в ближайшее время рожать детей. Если бы они ответили положительно, шансов получить работу у них было бы меньше, не говоря уже о возможном повышении в дальнейшем.

"Баланс между жизнью и работой - это фактор, на который обращают внимание китайские женщины в высших учебных заведениях, когда размышляют, готовы ли они к рождению ребенка", - сказала Би-би-си Юнь Чжоу, доцент кафедры социологии Мичиганского университета.

"Работа для них - это самореализация, - пояснила она. - На рынке труда и так хватает гендерной дискриминации, и женщинам приходится делать непростой выбор между карьерой и рождением ребенка".

"Эгоистка" и "иностранный агент"

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Китайские работодатели могут спросить при приеме на работу, не собирается ли женщина в ближайшее время заводить ребенка. Положительный ответ может сильно уменьшить ее шансы

Миа, как и подавляющее большинство ее сверстников, привыкла делиться своими мыслями в соцсетях. Однажды она записала небольшое видео, в котором объяснила, почему собирается остаться бездетной.

К немалому ее удивлению, оно вызвало целый шквал оскорбительных комментариев.

Многие говорили, что она эгоистка. Другие - что она еще слишком молода, поэтому просто не может принимать такие важные решения. "Тебе еще рано подобное говорить, посмотрим, как ты запоешь, когда тебе будет 40!" - было написано в одном комментарии. "Ставлю 10 000 долларов, ты пожалеешь об этом", - гласил другой.

Некоторые дошли до того, что назвали ее "иностранным агентом", который "подстрекает" женщин не рожать.

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, Вопрос рождения детей упирается в деньги, жилье и возможности развивать карьеру

В мае 2021 года правительство Китая в очередной раз ослабило контроль над рождаемостью, разрешив семьям иметь до трех детей. Эта мера была принята после того, как по результатам переписи стало известно, что в 2020 году в стране родилось всего 12 млн детей, что является самым низким показателем с 1961 года.

Поэтому-то некоторые граждане Китая и считают, что женщина, отказывающаяся рожать детей, "подводит" страну.

"Это мой личный выбор. Я не говорю, что надо запретить рожать детей. Я уважаю тех, кто этого хочет", - возражает Миа.

"Мне пришлось выдержать настоящее сражение"

Но сражаться с собственной семьей может быть еще сложнее, чем с недоброжелателями в соцсетях.

Автор фото, Yuan Xueping Подпись к фото, Семья Юань Сюэпин ожидала, что она выйдет замуж и родит детей, вместо того чтобы учиться

"Мне пришлось нелегко", - рассказывает 34-летняя Юань Сюэпин. Она родилась и выросла в сельской местности, где в семьях от каждой женщины ожидается, что она выйдет замуж и родит мальчика для продолжения рода. Она же с самого начала говорила, что рожать детей не намерена.

Ни она, ни ее старшая сестра не смогли получить высшее образование, несмотря на то, что Сюэпин была одной из лучших учениц в школе. Только их младшему брату родители оплатили обучение в университете.

"Мои родители всегда говорили: "Какой смысл девушке учиться? Рано или поздно ты выйдешь замуж и останешься дома, чтобы воспитывать своих детей", - вспоминает Юань Сюэпин.

Когда ее тетя того же возраста развелась и была вынуждена в одиночестве воспитывать двоих детей, она окончательно разочаровалась в замужестве.

"Я больше не верю в институт брака", - говорит она. Она уехала из дома в город и теперь наслаждается независимостью: "Я читаю и встречаюсь с друзьями в свободное время. Я чувствую себя свободной".