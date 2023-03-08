Полвека за решеткой. Выйдет ли на свободу Чарльз Бронсон, отсидевший почти 50 лет?

Яна Литвинова

Би-би-си

39 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большую часть своей жизни Чарльз Бронсон (Сальвадор) провел за решеткой - причем главным образом за преступления, совершенные уже в тюрьме

В Британии проходят публичные слушания Комиссии по условно-досрочному освобождению: решают, можно ли выпустить из тюрьмы Чарльза Бронсона. Ему на сегодняшний день принадлежит национальный рекорд по длительности пребывания за решеткой.

Кто такой Чарльз Бронсон, и почему он так долго сидит в тюрьме?

Кто такой Чарльз Бронсон?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За время пребывания в тюрьме о нем был снят фильм и написана не одна книга, но пока статус знаменитости свободы ему не принес

На самом деле никакой он не Чарльз, и даже не Бронсон. Его настоящее имя - Майкл Петерсон, которое он сам поменял на Чарльза Бронсона в честь голливудского актера, хорошо известного бывшим советским гражданам по затертым кассетам в видеосалонах. На данный момент в документах он официально именуется Чарльзом Сальвадором - в честь знаменитого художника Сальвадора Дали.

Кроме того, в 2001 году, находясь в тюрьме, он женился на женщине из Бангладеш и ненадолго принял ислам, сменив имя на Чарльза Али Ахмеда. Правда, эту очередную перемену он официально не зарегистрировал и, разведясь с женой через четыре года, вернулся и к прежнему имени, и к прежней вере.

Но для удобства давайте будем называть его Бронсоном.

Родился он в 1952 году во вполне уважаемой семье, и был, по словам родственников, вежливым, умным и любящим мальчиком.

Как же так получилось, что столь примерный ребенок превратился в мускулистого бандита, получившего печальную известность за особо агрессивное поведение в тюрьме? Никто не знает.

Автор фото, David Long Подпись к фото, Тюремная психиатрическая больница в Ашуорте - одной из тюрем, где содержали Чарльза Бронсона

Мальчик Майкл был хорошо воспитан, неглуп и популярен среди школьных друзей. Его родители, Эйра и Джо Петерсон, руководили клубом Консервативной партии в валлийском курортном городке Аберистуит, а дядя в 1960-70-е годы даже избирался местным мэром.

Тетя Майкла (Чарльза) Эйлин Пэрри несколько лет назад рассказала Би-би-си, что племянник ее всегда отлично ладил с другими детьми, был вежлив и ни с кем не дрался. На неверный путь, по ее словам, мальчика толкнуло стечение обстоятельств: семья переехала в Мерсисайд (городская агломерация, включающая в себя Ливерпуль), где он связался с дурной компанией - и, как говорится, пошло-поехало.

Послужной список

Бронсон (Сальвадор) накопил впечатляющее количество преступлений и приговоров, вынесенных за противоправные действия по обе стороны тюремной ограды.

Судите сами:

1974 г. - вооруженное ограбление с нанесением телесных повреждений;

1978 г. - умышленное нанесение телесных повреждений;

1985 г. - нанесение телесных повреждений;

1985 г. - нанесение уголовно наказуемого ущерба;

1993 г. - нанесение тяжких телесных повреждений;

1994 г. - два эпизода незаконного лишения свободы (взятие заложников);

1997 г. - шантаж, угроза убийством;

2000 г. - незаконное лишение свободы;

2007 г. - драка (с тюремными надзирателями);

2014 г. - нанесение телесных повреждений (начальнику тюрьмы).

Автор фото, Kleon3 Подпись к фото, Тюремный комплекс в Тэмзмид, слева направо: тюрьмы Его Величества: "Айсиз", "Белмарш" и "Тэмзсайд". Бронсон содержался в центральной, где он и взял в заложники двух заключенных

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За этим сухим перечислением скрывается богатая преступная и тюремная биография. Впервые Бронсон оказался за решеткой в возрасте 22 лет, получив первый срок - семь лет лишения свободы - за вооруженный грабеж.

Срок этот, впрочем, не единожды продлевался, поскольку заключенный Бронсон повадился нападать и на тюремный персонал, и на товарищей по несчастью. За эти нападения он и получал дополнительные сроки - в 1975, 1978 и 1985 годах.

Из тюрьмы он вышел лишь в 1987 году, проведя за решеткой 13 лет - вместо изначальных семи. Однако уже через 69 дней вернулся в ставшую ему привычной среду обитания, получив очередной срок - и снова семь лет - за ограбление ювелирного магазина.

Отсидев второй раз, Бронсон снова вышел на свободу - и опять ненадолго: через несколько недель он попал обратно уже окончательно. Новый восьмилетний срок - за попытку ограбления - с тех пор неоднократно продлевался, поскольку к нему поочередно добавляли наказания за насильственные преступления, совершенные уже за решеткой.

Автор фото, Keith D Подпись к фото, Тюрьма в городе Кингстон-апон-Халл в Йоркшире - памятник викторианской архитектуры, с интерерами которого Бронсон познакомился не по своей воле

Например, в 1997 году он взял в заложники начальника тюрьмы и троих заключенных, за что ему добавили пять лет. Еще через два года в тюрьме города Кингстон-апон-Халл он захватил в заложники учителя рисования, г-на Дэниелса (Бронсон увлекся изобразительным искусством, отсюда и имя Сальвадор в честь Дали) и не отпускал его почти двое суток (44 часа).

К счастью, телесных повреждений он бедняге не нанес, но тот оказался настолько травмирован, что отказался возвращаться на тюремную работу.

За это деяние он получил условный пожизненный срок. Это означает, что, когда особо неисправимый рецидивист совершает очередное преступление (но не убийство, за него пожизненный срок дается автоматически), у юридической системы лопается терпение и она отправляет его в тюрьму, вроде бы, навсегда, но с правом получить условно-досрочное освобождение, допустим, через четыре года. Но, даже если он и унюхает воздух свободы, то все равно будет находится под наблюдением полиции до конца дней своих. А любое нарушение вернет его в тюрьму уже без всякой судебной волокиты.

Бронсону, впрочем, это не грозит, поскольку на свободу он так и не вышел. Более того, для него пришлось создать специальное тюремное отделение, чтобы хоть как-то снизить риск, который он представляет для персонала и других заключенных.

Автор фото, Derek Harper / Wandsworth Prison / CC BY-SA 2.0 Подпись к фото, В тюрьме Уондсворт на западе Лондона Бронсон пытался отравить двух заключенных

В общей сложности за свою 70-летнюю жизнь он провел в тюрьме почти полвека, причем его поведение было настолько буйным и непредсказуемым, что тюрьмы перебрасывали его друг другу как ту самую горячую картофелину, которую крайне сложно удержать в руках.

Можно сказать, что, если Бронсон и не смог насладиться видами родной страны, он, безусловно отлично познакомился с ее пенитенциарными учреждениями, перепробовав более 120 из 141 места заключения, из имеющихся в Соединенном Королевстве. На сегодняшний день это абсолютный рекорд.

К тому же часть этого времени пришлась на тюремные больницы особого режима, в которых держат и как-то лечат душевнобольных или неуравновешенных преступников.

"Почти что ангел"

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В 2017 году Бронсона снова не выпустили по УДО

Открытые слушания по делу Бронсона, растянулись на три дня. Завершить их планируется в пятницу, 10 марта, но уже за закрытыми дверями - поскольку комиссия намерена обсудить некие "конфиденциальные подробности".

Впрочем, первые два дня заседаний проходили максимально публично. За всю историю британской юриспруденции это лишь второй процесс, на котором журналистам и общественности предоставили возможность следить за слушаниями в прямом эфире, в режиме реального времени.

В первый день из трех заключенный заявил, что теперь уже "почти что ангел" - по сравнению с тем, каким был раньше, назвал себя "тюремным активистом на пенсии" и пообещав "шороха за решеткой" больше не наводить.

Автор фото, Mirrorpix Подпись к фото, Во время одной из своих эскапад Бронсон вылез на крышу тюремной больнице строго режима "Бродмур". Свободы это ему, однако, не принесло

На вопрос, почему он сменил фамилию с Бронсона на Сальвадора, он ответил, что "Бронсон был мерзким ублюдком", пояснив свое заявление следующим образом: "Я был не слишком хорошим человеком, и даже мне самому Бронсон не нравился. Сальвадор же - человек мира. Теперь у меня на душе спокойно".

На самом деле, понять, раскаивается Бронсон, или нет, не так уж просто. По его собственным словам, он не в восторге от того, что в разное время держал в заложниках общим счетом 11 человек, но этого и не стыдится.

"Сожалею ли я? Может быть. Сделаю ли так еще раз? Однозначно - нет", - заявил он на слушаниях.

Он также признал, что обошелся с учителем рисования не слишком гуманно, надев ему на шею удавку и дефилируя с ним по тюремному коридору. Бронсон сказал, что, если выйдет на свободу, то хотел бы выпить с Дэниелсом чаю и искренне попросить у него прощения. Учитывая полученную травму, тот вряд ли на это согласится.

"Люблю навести шороху!"

Автор фото, Humbert Auction Подпись к фото, Не совсем понятно, почему Бронсон вызывает такой не слишком здоровый интерес, но клок сбритой им бороды был продан на акционе за 100 фунтов

Создается впечатление, что в качестве главного аргумента своей защиты Бронсон решил использовать тезис о том, что на самом деле все, что он проделывал, - это, мол, он просто развлекался, а никаких гнусных намерений при этом на самом деле не имел.

Например на вопросы о том, почему он продолжал буйно вести себя, уже находясь в тюрьме, он ответил, что, мол, любит "навести шороху", как и "любой мужик".

А когда его спросили, зачем он как-то разделся догола и намазался сливочным маслом, он ответил: "Это была лучшая проделка в моей жизни. Чертовски здорово вышло!"

На сегодняшний день Бронсон считается заключенным, представляющим среднюю степень риска для персонала и других осужденных, но по-прежнему содержится в центре строго надзора для особо опасных преступников в тюрьме Вудхилл, неподалеку от города Милтон-Кинс.

Автор фото, LEON NEAL Подпись к фото, Рисунок Бронсона в руках одного из гостей на похоронах знаменитого организатора и участника "Великого ограбления поезда" Ронни Биггса (3 января 2014 г.). Биггс был частью банды, которая ограбила поезд Night Mail Trast, шедший из Глазго в Лондон 8 августа 1963 года, захватив 2,6 млн фунтов стерлингов - рекорд по тем временам, сегодня эквивалентный 46 млн фунтов (54 миллиона евро или 75 миллионов долларов)

Это означает, что 23 часа в сутки он проводит в одиночной камере. Теоретически его следовало бы выпускать чаще, но в тюрьме просто не хватает персонала. Сам Бронсон считает, что на этом этапе его жизни - главным образом учитывая преклонный возраст - его следовало бы выпускать как минимум на восемь часов в день.

"Высокий риск для общества"

Трудно сказать, велики ли шансы Бронсона на условно-досрочное освобождение. Однако тюремный психолог сообщил комиссии, что его печально известный пациент по-прежнему будет представлять опасность для общества, вне зависимости от того, освободят ли его полностью, или же переведут в тюрьму открытого типа.

Автор фото, Humbert Auction Подпись к фото, "Внутри, вид спереди", этот рисунок Бронсона был продан почти за 1000 фунтов

Больше всего его беспокоит, что после стольких лет заключения, солидная часть которого прошла в одиночной камере, он просто не сможет справиться со своими эмоциями, если попадет в менее жесткие условия содержания.

Правда, он пытается как-то подготовится к возможному освобождению, учится бороться с паникой и делает дыхательные упражнения. При этом главной отдушиной для него стало рисование, в которое он уходит с головой. Работы Бронсона пользуются пусть и не большим, но все-таки спросом.

Например, в 2014 году, альбом его рисунков был продан за 30 000 фунтов стерлингов (36 000 долларов США). Собственно говоря, именно его художественные работы принесли заключенному Бронсону менее скандальную известность.

Автор фото, Humbert Auction Подпись к фото, "Внутри. Вид сзади" - рисунок Бронсона из той же серии

Это - уже восьмое слушание по условно-досрочному освобождению Бронсона. Предыдущие семь результата не принесли. У комиссии есть три варианта: освободить его, перевести в тюрьму с более мягким режимом или оставить там же, где сейчас.