"А почему вы так не любите ФСБ?": в Ярославле мать и дочь стали фигурантками дел о терроризме

Амалия Затари

Би-би-си

28 минут назад

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Автор фото, Family archive Подпись к фото, Светлана Зотова считает, что ее 19-летняя дочь Валерия стала жертвой провокации со стороны сотрудников ФСБ

ФСБ обвинила жительницу Ярославля и мать двоих детей Светлану Зотову в оправдании терроризма и призывах к экстремизму за два комментария в телеграме. Ее старшая дочь 19-летняя Валерия с середины февраля этого года находится под арестом по обвинению в покушении на теракт. По версии следователей ФСБ, она пыталась поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных. Зотова считает, что ее дочь стала жертвой провокации ФСБ - с прошлого года ей писал некий "Андрей из ВСУ" и настойчиво уговаривал совершить поджог.

"Гибнут наши пацаны". Дело против матери

Домохозяйка Светлана Зотова жила в Ярославле в одной квартире вместе с мужем и двумя дочерьми 13 и 19 лет, пока в середине февраля к ним домой не пришли с обыском сотрудники ФСБ. Они забрали из дома компьютеры и телефоны и сказали, что их старшая дочь Валерия задержана по статье о теракте.

Сама Валерия незадолго до обыска ушла из дома "гулять с друзьями" - больше Зотова ее не видела. Сейчас старшая дочь Зотовых находится в ярославском СИЗО - ее обвиняют в покушении на теракт. По версии следователей ФСБ, она пыталась поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных.

Вечером 14 марта домой к Зотовым снова постучали сотрудники ФСБ. Когда Светлана Зотова открыла дверь, за ней стояли люди в штатском, которые предоставили ей "корочку" и попросили проехать с ними в отдел, "так как у них возникли дополнительные вопросы".

Одного из пришедших Зотова узнала - по ее словам, он уже был в их квартире во время обыска после задержания дочери. Когда Зотова вышла из квартиры, то увидела, что в подъезде помимо сотрудников ФСБ ее ждал еще и ОМОН. "Я сразу поняла, что здесь что-то не так", - вспоминает она.

В отделе ФСБ, куда сначала доставили Зотову, один из сотрудников спецслужбы стал кричать на нее матом, вспоминает она: "Он стал орать, что я "тварь *****", что в Украине гибнут "наши пацаны", говорил, что "мы тебя сейчас в*** [врежем], и ты нам все расскажешь". Замахивался на меня, но не ударил".

Через некоторое время Зотову отвезли в другой отдел, где следователь сообщил ей, что теперь террористическую статью вменяют не только ее дочери, но и ей самой. Так Зотова узнала, что она стала подозреваемой по статьям о призывах к терроризму и его оправдании (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).

Суть обвинений

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Светлана Зотова - оппозиционерка. Еще до войны она выходила на одиночные пикеты - в поддержку Алексея Навального, после его отравления боевым ядом "Новичок", а также в поддержку протестующих в Хабаровске, когда там были протесты после ареста губернатора - теперь уже бывшего - Сергея Фургала.

Зотова не поддерживает вторжение России в Украину, и в октябре прошлого года суд назначил ей административный штраф в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Поводом стало то, что она написала на продуктовом ларьке недалеко от дома красной краской "Слава Украине", а рядом оставила букет желто-голубых хризантем с подписью "Прости нас, Украина".

14 марта сотрудники ФСБ в отделе, куда доставили Зотову, спросили, как она относится к "специальной военной операции", и она ответила, что отрицательно. Также ей задавали вопрос о взрыве на Крымском мосту, который произошел в начале октября прошлого года, - считает ли она произошедшее диверсией или терактом. На этот вопрос Зотова отвечать отказалась.

Обвинение ей официально предъявили спустя два дня, 16 марта. Тогда ее снова вызвали в отдел, но на этот раз она уже пришла с адвокатом, и не стала отвечать на вопросы следователя, сославшись на 51-ю статью Конституции. Саму Зотову отпустили, взяв с нее подписку о невыезде.

По версии следствия, Зотова оставила несколько комментариев к посту, опубликованному в сентябре прошлого года в телеграм-канале "Боец анархист". Следствие усмотрело в этих комментариях призывы к экстремизму. При этом содержание этих комментариев ей так и не озвучили, сказав лишь, что один начинается со слова "мирные", а второй - со слов "русские у вас" (орфография сохранена, прим. Би-би-си).

Канал "Боец анархист" принадлежит "Боевой организации анархо-коммунистов" - леворадикальным активистам, которые борются против войны в Украине радикальными методами. На данный момент они взяли на себя отвественность за две диверсии на железных дорогах, подрыв вышки сотовой связи и подрыв железнодорожного моста, ведущего к одному из объектов минобороны.

Корреспондент Би-би-си прочитал комментарии к посту в канале "Боец анархист", указанному в постановлении о привлечении Зотовой в качестве обвиняемой, и на момент написания заметки среди них не было комментариев, начинающихся со слов "Мирные" или "Русские у вас".

Другой комментарий, по версии следствия, Зотова оставила к посту в телеграм-канале "Украина 24/7". Его текст следствие также не приводит, называя только его начало ("Все правильно") и конец "(проиграл"). В этом комментарии следователи ФСБ усмотрели оправдание терроризма и призывы к нему, а речь в комментарии, который якобы оставила Зотова, шла о взрыве на Крымском мосту.

"Украина 24/7" - украинский новостной телеграм-канал. Би-би-си прочитала комментарии к посту, о котором пишет следствие, и на момент написания заметки там действительно содержался комментарий о взрыве на Крымском мосту, начинающийся со слов "Все правильно". Его авторство установить затруднительно, так как в аккаунте, который оставил комментарий, вместо имени и фамилии используются цифры.

На допросе после предъявления обвинения 16 марта Зотову просили подтвердить авторство этих комментариев, но так и не озвучили их содержание, поэтому подтвердить или опровергнуть то, что комментарии оставила она, женщина не смогла, и не стала отвечать на дальнейшие вопросы следствия.

"Текст этих комментариев следователи не приводят, и на допросе 16 марта ее просили подтвердить авторство этих комментариев буквально словами "кавычки открываются, "мирные", кавычки закрываются". Понятно, что ни один вменяемый человек прокомментировать это не может. Сами эти слова не несут смысловой нагрузки, и общеизвестных негативных маркеров не содержат", - сказал Би-би-си адвокат Зотовой Егор Антонов.

По его словам, сама Зотова рассказала ему, что 14 марта сотрудники ФСБ задавали ей много вопросов, не вошедших в протокол. Согласно ее рассказу, Зотова тогда держалась бойко: "Они меня спрашивали про этот Крымский мост, а я отвечала: "Что вы пристали ко мне со своим Крымским мостом, Россия уже год бомбит Украину".

"Я им говорю: это ваша ФСБ подставила мою дочь, я уверена на 200%. А они мне отвечают: "А почему вы так ФСБ не любите?". Потому что, говорю, вы сидите в телеграме, ловите таких вот дурочек, сажаете, а себе - погоны", - добавляет Зотова.

Автор фото, family archive

"Андрей из ВСУ". Дело против дочери

19-летняя Валерия Зотова жила с родителями и работала на складе в продуктовом магазине "Магнит". Вечером 16 февраля она ушла из дома, сказав матери, что идет гулять с друзьями. В 11 вечера мать забеспокоилась: дочь так и не вернулась домой, а ей на следующий день нужно было идти на работу.

Примерно в час ночи на 17 февраля домой к Зотовым пришли сотрудники ФСБ с обыском. Светлана Зотова на тот момент находилась дома одна - муж уехал в командировку, а младшая дочь ушла на ночь к подруге. Силовики изъяли технику, а Зотовой сказали, что ее дочь задержали по террористической статье.

17 февраля суд отправил Валерию Зотову в СИЗО по обвинению в покушении на теракт. По версии следствия, она пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным в Ярославле. 20 февраля в соцсетях появилось видео задержания Зотовой. На нем голос за кадром командует: "Полиция, ****, из машины ****. Руки за голову, *****!". После этого на видео видно, что из машины вытаскивают девушку, кидают ее на снег лицом вниз и надевают за спиной наручники.

После задержания силовики записали видео с Зотовой, на котором она говорит, что задержана "за общение с украинским представителем СБУ Андреем", что "за денежное награждение давала им информацию о том, что происходит на территории России", "фотографировала здание сбора пункта помощи мобилизованным" и "давала информацию о его местоположении".

Светлана Зотова считает, что ее дочь стала жертвой провокации. По ее словам, еще осенью прошлого года Валерия познакомилась в одном из украинских телеграм-каналов с неким Андреем, который представился военнослужащим украинской армии и пытался с ней флиртовать.

Ее мать была в курсе нового знакомого дочери: "Она мне сказала: "Мама, я тут с украинцем познакомилась и общаюсь. Я ей сказала: "Будь осторожна, потому что в этих украинских каналах сидят фсбшники. Это я знаю точно".

По словам Зотовой, "Андрей" писал ее дочери, что находится на войне, и если с ним что-то случится, то его друзья ей об этом сообщат. Сообщения он писал Валерии на украинском языке, добавляет ее мать. В конце года с Валерией действительно через аккаунт "Андрея" связался другой человек, который представился его "командиром" и сообщил, что "Андрей" получил серьезное ранение и находится в коме.

Перед Новым годом "командир" стал звонить Валерии и "уговаривать ее на какую-то ерунду, подорвать что-то", но та отказывалась, рассказывает Зотова. В один из разов трубку, по ее словам, взяла она сама и сказала, что ее дочь никуда не пойдет. В январе, по ее словам, Валерии снова стал писать "Андрей", который уже якобы поправился, и также стал уговаривать Зотову "что-то взорвать".

"Обычно она мне все это рассказывала. Она им отвечала, что никуда не пойдет, что не хочет сидеть, просила "закрыть эту тему". И тут 16 февраля все это произошло. Она мне еще утром сказала, что ей опять написал "Андрей", - вспоминает Светлана.

Арест Зотовой стал неожиданностью для семьи и друзей. Ее мать называет дочь "трусихой", подруга Зотовой Кристина также в разговоре с Би-би-си описала Валерию как тихую и спокойную по характеру. Сама Кристина не верит, что ее подруга могла готовить поджог.

Кристина также была в курсе общения Валерии с "Андреем", и по ее словам, пыталась предостеречь подругу. У самой Кристины отец находится в Украине как контрактный российский военный: "Я ей говорила: "не общайся". У меня отец находится там. "Лер, мало ли чего, мы же не знаем, кто это. Близко к себе не подпускай, но подробностей не рассказывай о себе, ни где живешь, ни где работаешь".

Валерия, по словам Кристины, подругу не послушала. Однажды "Андрей" попросил у Зотовой назвать ее адрес, вспоминает Кристина: "Он ей сказал: "Я хочу тебе подарок сделать, скажи свой адрес, приедет курьер. Он приехал, она вышла, забрала цветы с запиской "от твоего украинского друга".

"Мы с ней даже из-за этого поругались, - продолжает Кристина, - Я говорю: "Лер, ты же не знаешь, кто он, откуда и зачем. А она отвечает, что он ей внушил доверие, писал красивые слова. Короче, ссал в уши".

По словам Кристины, ей Валерия не рассказывала, что ее украинский знакомый пытался уговорить ее на поджог. Кристина предполагает, что Зотова не стала ей этого рассказывать из-за отца-военного, боялась, что подруга начнет переживать.

У самой Зотовой есть молодой человек, которого в конце прошлого года забрали в армию. По словам матери Зотовой и Кристины, после начала службы ему почти сразу предложили заключить контракт и поехать воевать в Украину. Дочь, по словам матери, очень переживала из-за этого и уговаривала его отказаться, в итоге он так и поступил.