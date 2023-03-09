Поимка подозреваемого в атаке на российский самолет А-50 в Мачулищах оставляет много вопросов; ассоциация журналистов признана экстремистской. Главное в Беларуси за неделю

9 марта 2023, 04:36 GMT

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Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, 29-летний Николай Швец признался на камеру, что якобы он осуществил атаку дронами на российский военный самолет по заданию СБУ.

Александр Лукашенко объявил, что силовики раскрыли нападение с помощью дронов на российский военный самолет А-50 26 февраля. В нападении сознался на камеру якобы агент СБУ, которому теперь может грозить смертная казнь. Белорусская ассоциация журналистов признана экстремистской. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

Силовики раскрыли атаку на российский самолет - и что с этим не так

7 марта Александр Лукашенко проводил церемонию награждения силовиков и на ней пустился в длинный рассказ, из которого следовало: атаку дронов на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи 26 февраля организовали "украинские спецслужбы и их пособники".

Он рассказал, что гражданина России и Украины, "айтишника или хорошо разбирающегося в технологиях", начали готовить к проведению терактов еще восемь месяцев назад.

Якобы не он сам, но люди из той же группы атаковали аэродром в Энгельсе (Саратовская область). А потом человек был "маршрутирован" на территорию Беларуси, откуда и совершил атаку дроном на аэродром с российской военной техникой.

Вечером 7 марта КГБ Беларуси опубликовало видео задержания человека - судя по антуражу, это происходило в одном из домов дачного поселка. Человек, глядя на камеру, сказал, что его зовут Николай Швец и это он совершил атаку на самолет по приказу СБУ.

КГБ сообщило о возбуждении против него уголовного дела по статье о терроризме. Наказание по ней в Беларуси предусматривает смертную казнь.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Лукашенко о том, кто и как атаковал А-50

Тем не менее, в этом деле много противоречий.

28 февраля в Минской области действительно появились милицейские листовки о розыске "уроженца Крыма Николая Швеца". Однако задержанный человек родился в Кривом Роге.

Объединение BYPOL, куда входят покинувшие Беларусь оппозиционные силовики, первым сообщило об атаке на аэродром и первым опубликовало видеозапись этой атаки. Глава этого объединения Николай Азаров говорит, что человек по имени Николай Швец здесь не при чем, это сделали другие люди, и они уже покинули Беларусь.

Издание "Зеркало" опознало дом, где происходило задержание. Соседи по дачному поселку сказали, что никого похожего на Николая Швеца тут раньше никогда не видели. Само задержание, как утверждают в правозащитном центре "Весна", прошло в доме, хозяина которого силовики увезли раньше, а дверь опечатали. При этом обыски и задержания проходили и в других домах садового товарищества.

Украинские власти заявили, что не причастны к диверсии на аэродроме Мачулищи. Российские власти атаку и разоблачения Лукашенко не комментировали.

Белорусская ассоциация журналистов стала "экстремистским формированием". Впрочем, запретили ее раньше

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КГБ Беларуси заявил, что в список "экстремистских формирований" (в нем уже больше ста наименований) внесена Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

БАЖ была создана в 1995 году, двумя годами позже стала ассоциированным членом Международной федерации журналистов. С тех пор у нее было 1,3 тыс. участников. В основном, это сотрудники независимых изданий - она была альтернативой официальному Белорусскому союзу журналистов.

БАЖ работала по всему спектру журналистской деятельности: здесь была создана декларация принципов профессионального журналиста; организация проводила обучающие семинары, оказывала профессиональную юридическую поддержку.

Давление со стороны властей БАЖ испытывала с 2000-х, но оно кратно усилилось после президентских выборов 2020-го года. Тогда организация требовала не блокировать в стране интернет, не задерживать работавших на акциях протеста журналистов.

В мае 2021-го совместно с организацией "Репортеры без границ" опубликовала доклад, из которого следует, что Беларусь стала самой опасной страной Европы для профессионального сообщества.

В августе Верховный суд Беларуси постановил ликвидировать организацию. В обосновании, которое 7 марта этого года привело КГБ, говорится, что члены БАЖ "ведут экстремистскую деятельность".