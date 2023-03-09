Зачем правящей партии Грузии нужен закон российского образца об "иностранных агентах"

час назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Тбилисская молодежь вышла протестовать против закона об иностранных агентах под флагами Евросоюза

Правящая партия Грузии, защищая проект закона об "иностранных агентах", уверяет, что он не противоречит демократическим принципам, что Грузия продолжит успешно двигаться к членству в Евросоюзе и что это оппозиция, а не власть, действует в интересах России. Оппоненты власти внутри Грузии называют эту риторику шизофренической, а западные эксперты говорят, что закон подорвет европейские перспективы Грузии и, соответственно, может втянуть ее в российскую орбиту.

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, выступая 8 марта, на следующий день после первого массового протеста против нового "Закона о прозрачности иностранного влияния", заявил, что рассуждения о влиянии этого закона на перспективы получения Грузией статуса страны-кандидата в ЕС - это спекуляции.

"Мы пойдем вперед с христианством к Европе! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы", - заявил Кобахидзе, в русле политики "Грузинской мечты" совмещая риторику о традиционных ценностях и суверенитете с заверениями в верности европейскому курсу.

Кобахидзе заявил, что протест у парламента в ночь с 7 на 8 марта был попыткой переворота, и такими попытками оппозиция будто бы может "привести российские танки в Грузию так же, как в августе 2008 года".

Бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, ныне оппозиционер Валерий Чечелашвили сказал в эфире видеоканала политкомментатора Гелы Васадзе, что фразами о неизменности европейского курса люди у власти пытаются обмануть большую часть грузинских избирателей.

"Эти люди, которые этот закон инициируют, они очень хорошо понимают, что антиевропейские посылы очень непопулярны сегодня в Грузии - и они пытаются черное замаскировать белым. Но это не пройдет", - сказал Чечелашвили.

Чечелашвили отмечает, что в Европе ключевые фигуры "Грузинской мечты", включая премьер-министра Ираклия Гарибашвили, произносят проевропейские речи, а дома говорят, что оппозиция и независимые организации и пресса подрывают государственность на полученные деньги из-за рубежа; все страны ЕС и США говорят, что проект закона об иноагентах не соответствует демократической практике, а "Грузинская мечта" и ее сателлит, сочинившая законопроект фракция "Сила народа", уверяют - как и российские власти в отношении своего проекта 10 лет назад - что он аналогичен таким же законам в США.

Автор фото, "Новости с Кавказа" Подпись к фото, Аналитик Гела Васадзе и бывший замглавы МИД Грузии Валерий Чечелашвили считают риторику правящей партии "шизофренической"

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"Это, так сказать, явное раздвоение сознания. Это называется шизофрения", - заявил Чечелашвили.

Многие грузинские и зарубежные комментаторы задаются вопросами, почему это законопроект появился именно сейчас и зачем он понадобился правящей партии.

Авторами "Закона о прозрачности иностранного влияния" выступили депутаты от фракции "Сила народа" - это формально отколовшееся от "Грузинской мечты" более откровенно антизападное крыло, которое, впрочем, голосует в парламенте вместе с ГМ. "Грузинская мечта" полностью поддержала проект.

На вопрос о времени появления конкретного ответа у большинства комментаторов пока нет, но что касается цели, то практически все, кто не аффилирован с "Грузинской мечтой" и ее сателлитами, инициировавшими проект, говорят, что он может стать инструментом давления на критиков власти, а в будущем может быть по примеру России превращен и в инструмент репрессий.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Создатель партии "Грузинская мечта", российско-грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили официально ушел из политики, но некоторые политобозреватели все равно называют его де-факто правителем Грузии. И неформальные связи с российской элитой Иванишвили, по некоторым признакам, сохранил.

"[Закон] будет использован для дискредитации гражданских организаций и активистов, а также для создания правовой базы для контроля над организациями гражданского общества", - считает профессор грузинского Государственного университета Илии Давид Афрасидзе - один из 29 грузинских и иностранных экспертов, опрошенных организацией "Грузинский институт политики".

Как пишет издание JAM-News, все опрошенные грузинские эксперты единогласны в том, что законопроект является аналогом российского и преследует примерно те же цели.

Валерий Чечелашвили считает, что правящей партии часто не хватает аргументов в открытой дискуссии с оппонентами о проблемах страны - и поэтому она хочет заткнуть рот оппозиции и независимым некоммерческим организациям.

Политолог Гела Васадзе в упомянутой беседе с Чечелашвили предложил самое простое объяснение.

"Я думаю, этот закон им был нужен не для того, чтобы 15 или сколько там неправительственных организаций прищемить или оппозиционные медиа лишить финансирования, - сказал Васадзе, - а прежде всего для того, чтобы показать обществу, той же оппозиции: а мы вот и так можем, и у нас это пройдет, нам это сойдет с рук".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несмотря на заверения правящей партии, что законопроект будет принят лишь после рассмотрения в Венецианской комиссии, на вторую ночь тбилиссцы вновь вышли протестовать против него

Если правы те, кто считает, что посредством нового закона правящая партия Грузии хочет укрепить свою власть, то в жертву этому желанию она приносит перспективы интеграции Грузии в Европу - хотя надежды на прием страны в ЕС и так довольно призрачны.

Эксперт по Восточной Европе из Немецкого совета по внешней политике Штефан Майстер считает, что Грузия уже "свернула с пути евроатлантической и европейской интеграции".

Майстер отмечает, что у Грузии была солидная база реформ, наработанная во времена президента Михаила Саакашвили (которого нынешние власти посадили в тюрьму), но сейчас, из-за давления властей на оппозицию, свободную прессу и независимые организации, она эту фору постепенно теряет.

"Такой закон уничтожит важное преимущество, которое Грузия имеет перед другими постсоветскими странами, и сблизит ее с российской политической культурой и репрессивной политикой, - считает Штефан Майстер. - Всякое соглашательство и компромиссы с Россией, всякая кампания дезинформации в русле российских нарративов будут не только отрицательно влиять на политическую культуру страны, но и сожгут мосты к европейской и трансатлантической интеграции. Могу утверждать это, основываясь на моих беседах в брюссельских учреждениях и в странах ЕС".

"Грузинская мечта" раз за разом демонстрирует, что ни в малейшей степени не заинтересована в соблюдении верховенства закона, - говорит профессор шведского Университета Мальмё Кристофер Берглунд. - Уже были расправы над оппозиционными политиками и важнейшими СМИ, а теперь этот законопроект создает условия для преследования и НКО тоже. Для ЕС не имеет смысла оказывать финансовую и тем более политическую поддержку государству, которое демонстрирует наглое пренебрежение его ценностями".

Эксперт по странам бывшего СССР, политолог из американского Колумбийского университета Линкольн Митчелл, впрочем, напоминает, что в отношениях Грузии ЕС новый законопроект об "иноагентах" уже мало что изменит.

"Принятие такого закона не поможет делу европейской интеграции Грузии, но многие в Европе уже и так переставили Грузию в конец очереди, так что принятие закона вроде этого в любом случае не станет решающим фактором", - сказал Митчелл.

Штефан Майстер, Кристофер Берглунд и Линкольн Митчелл были среди опрошенных "Грузинским институтом политики".

В прошлом году, когда Евросоюз в ускоренном порядке дал официальный статус страны-кандидата в ЕС Украине и заодно с ней - Молдове, третья постсоветская страна, мечтающая вступить в ЕС, Грузия, этот статус не получила.

Вместо этого Евросоюз выдвинул 12 условий, которые Грузия должна была выполнить, чтобы иметь шанс получить статус кандидата уже в этом, 2023 году.

Как считает издание JAMnews, пишущее о политике трех стран Южного Кавказа, законопроект противоречит по крайней мере двум из этих 12 пунктов-условий: тем, где говорится о необходимости создания условий для работы свободной и независимой прессы и для участия общественности (и общественных организаций) в принятии решений на всех уровнях власти.