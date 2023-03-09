Сергей Зуев лишился поста ректора "Шанинки". Университет находится на грани развала

Анастасия Голубева, Сергей Горяшко

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, MSSES.RU Подпись к фото, Экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев

В Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как "Шанинка" в честь ее создателя Теодора Шанина, сменился ректор. Занимавший этот пост больше 10 лет Сергей Зуев с 2021 года находится под уголовным делом о мошенничестве. В назначении нового ректора активно участвовал Алексей Кудрин. "Шанинка" - один из последних независимых от государства вузов России. Смена ректора означает конец привычной жизни этого университета.

Новым ректором "Шанинки" станет Мария Сигова, заявили в самом университете. Такое решение было принято, чтобы "усилить управленческую команду" и стабилизировать положение университета, в том числе финансовое, говорится в заявлении.

"Это конец [для "Шанинки"]", - говорит один из собеседников Би-би-си, близкий к университету.

Такая внезапная замена ректора стала неожиданностью для сотрудников университета - несмотря на то, что слухи о возможных изменениях и скором развале вуза ходили давно.

"Главный вопрос был - как довести студентов до защиты дипломов, за это все переживали. Потому что было очевидно, что до нового набора [в 2024 году] "Шанинка" не доживет, так как идут какие-то переговоры", - говорит источник, близкий к университету.

"Конкретная фамилия ректора, и что смена будет такой быстрой и в такой форме - не звучало", - добавляет он. Другой источник Би-би-си, знакомый с ситуацией, подтверждает, что преподаватели не были уведомлены о скорой смене ректора.

Решение о смене ректора приняли учредители, говорит источник Би-би-си, близкий к вузу. По его словам, после начала уголовного дела на Сергея Зуева в "Шанинке" ходили разные слухи о том, что привычная жизнь университета скоро закончится.

"Были слухи, что объявят "иноагентом". Все время ждали чего-то такого", - говорит он.

Также после начала полномасштабного российского вторжения в Украину четыре декана (руководителя образовательных направлений) и многие преподаватели "Шанинки" покинули Россию. Одного из деканов, Виктора Вахштайна, возглавляющего направление социологии, власти России признали "иностранным агентом". Несколько бывших преподавателей "Шанинки" после начала войны объявили о создании нового факультета Liberal Arts в Черногории.

Что останется от "Шанинки"?

Один из бывших сотрудников "Шанинки" (он попросил об анонимности, чтобы обезопасить оставшихся в университете коллег) рассказал Би-би-си, что во вторник новая ректор побывала в МВШСЭН, пообщалась с ее руководством и учредителями.

"Про нее учредители говорят, что она доверенное лицо, антикризисная фигура, введенная в том числе для погашения долга университета и восстановления финансовой устойчивости", - сказал собеседник Би-би-си.

Сергей Зуев останется научным руководителем школы, добавил источник.

Долги у вуза возникли после того, как часть спонсоров отказались поддерживать школу из-за уголовного дела в отношении Зуева, объяснил собеседник Би-би-си.

Автор фото, Msses.ru

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Ректора, согласно уставу Шанинки, назначает общее собрание учредителей. Учредителями университета, на данный момент, остаются Фонд "Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара", Фонд "Новое экономическое образование" и Фонд "Экономической политики". На общих собраниях учредителей, по словам источника Би-би-си, одними из главных участников ранее были научный руководитель Института Гайдара Сергей Синельников и Владимир Мау (пока он руководил РАНХиГС и находился в России), но на этот раз основную роль в назначении нового ректора сыграл человек, который вообще в состав учредителей не входит - экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Формально он связан с "Шанинкой" как член совета попечителей вуза. Во вторник состоялась встреча коллектива университета с Сиговой и Кудриным. Встреча с новым ректором прошла спокойно, а разговор с Кудриным был более бурным. "Кудрин клялся и божился, что не допустит изменения расписания и профессорско-педагогического состава", - сказал еще один собеседник Би-би-си, работающий в вузе.

Главное обещание Кудрина, по словам собеседников Би-би-си, - не трогать действующие программы вуза и преподавателей, а также дать возможность доучиться студентам, которые выпускаются в 2023 году.

Смена ректора также связана со сменой руководства в РАНХиГС, предполагает другой источник Би-би-си, близкий к университету. "Шанинка" тесно сотрудничала с президентской академией, но в 2022 году ее ректор Владимир Мау также стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, вскоре после этого он покинул пост ректора РАНХиГС. "Шанинку" стало некому защищать, и новому ректору РАНХиГС она сейчас явно не нужна, полагает источник, знакомый с ситуацией.

Существует и план по слиянию "Шанинки" с другим университетом - как один из возможных вариантов, но это не окончательное решение, подчеркивает бывший сотрудник МВШСЭН. По его словам, предполагается, что университету необходим некий ребрендинг, но в чем он будет состоять - непонятно.

Мария Сигова являеся ректором Банковского института имени Анатолия Собчака. По сообщению издания The Moscow Times, возможно слияние "Шанинки" с этим институтом. Слухи о том, что "Шанинку" могут объединить с другим вузом, а именно с институтом Собчака, ходили по университету, но не долго, подтверждает источник, знакомый с ситуацией.

Незадолго до смены ректора в "Шанинке" прошла встреча администрации с преподавателями и некоторыми студентами. На встрече велись разговоры о том, что учредители "Шанинки" до конца года могут организовать слияние с другим университетом для того, чтобы избавиться от репутационных потерь, рассказали Би-би-си два собеседника, присутствовавших на встрече.

Преподаватели, уехавшие из России после начала войны и оставшиеся в "Шанинке", будут окончательно разделены, предполагает в разговоре с Би-би-си экс-сотрудник университета. "Обещают сохранить Шанинку - а что останется? Несколько программ уже закрылись. Британских дипломов больше не будет, британских стандартов качества образования - тоже. Открытость миру? С этим сложно", - перечисляет в разговоре с Би-би-си бывший сотрудник университета.

Сейчас в университете стоит вопрос о том, как "Шанинка" доживет в нынешнем виде до конца учебного года, говорит действующий сотрудник. "Если нам говорят, что все останется по-старому, зачем приводить такого ректора? Нашлось бы десятка полтора людей академических, интеллектуалов, которые бы сейчас согласились возглавить "Шанинку". Нашлось бы кем заменить Зуева, когда бы он получил приговор", - отмечает он.

В то же время, сотрудник отмечает, что провести в "Шанинке" чистку, слить ее с другим вузом или закрыть - будет трудно посреди учебного года: "Курсы оплачены и забюджетированы, уволенным посреди учебного года надо будет выплачивать компенсации, а подготовка объединения вузов займет много времени".

Последнее, впрочем, собеседник Би-би-си считает почти неизбежным: "Иначе я не вижу смысла в таком назначении, если человек руководит двумя вузами сразу".

Никаких решений о слиянии "Шанинки" с другими образовательными учреждениями на данный момент нет, сказали Би-би-си в пресс-службе университета.

"Шанинку" с 2011 года возглавлял Сергей Зуев, который также работал директором Института общественных наук в РАНХиГС. При нем "Шанинка" стала заметным независимым университетом, в котором работали ведущие российские ученые и преподаватели.

В 2021 году Зуев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве - "Шанинку" обвинили в том, что ее специалисты якобы выполнили некачественное социологическое исследование, но все равно получили за него бюджетные деньги.

Уголовное дело против Зуева в самой "Шанинке" и в российской образовательной среде называли попыткой развалить университет за его независимость. С начала уголовного дела в "Шанинку" неоднократно приходили с проверками из прокуратуры и среди прочего проверяли содержание образовательных программ.

Смена ректора произошла на следующий день после того, как суд начал по существу рассматривать дело Сергея Зуева.

Кто такая Мария Сигова?

Мария Сигова имеет степень доктора экономических наук, работала ректором Международного банковского института и директором института финансовых кибертехнологий в Финтехе. Также числится экспертом Рособрнадзора.

По данным сообщества "Диссернет", докторская диссертация Сиговой содержит значительные заимствования. Она защищала диссертацию в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, который, по данным "Диссернета", является одной из "диссерорезных фабрик" - в университете было защищено более 200 диссертаций, содержащих большой уровень плагиата или нарушающих университетскую этику.

Практически все доступные научные статьи Сиговой написаны в соавторстве. Одна из ее статей была написана в 2013 году в соавторстве с ее отцом и матерью - экономистами, работающими в менеджменте образования.

До работы в академической среде она работала в компании "Базовый элемент", принадлежащей Олегу Дерипаске. В 2019 году Сигова избралась муниципальным депутатом петербургского района Дворцовый округ от "Единой России".

Проблемы "Шанинки"

"Шанинка" - один из первых (и немногих в России) негосударственных университетов.

Особенность "Шанинки" заключается в партнерстве с британскими университетами - Университетом Манчестера и Университетом Ковентри. После окончания многих "Шанинских" программ выпускники получают двойные дипломы британских университетов. Также "Шанинка" активно сотрудничала с РАНХиГС и выдавала совместные с академией дипломы.

Проблемы у "Шанинки" начались в 2018 году, когда Рособрнадзор лишил вуз государственной аккредитации. Но это позволило ему продолжать существовать, так как помимо российских дипломов, "Шанинка" выдавала еще и двойной диплом Манчестерского университета.

Аккредитации "Шанинка" лишилась из-за "смехотворных претензий", говорили в 2018 году собеседники Би-би-си. Например, программа по направлению "юриспруденция" не получила аккредитацию из-за отсутствия "учебного зала судебных заседаний". При этом такой зал был, и проверяющая комиссия его видела, уверяли в вузе.

Тогда сотрудники университета связывали проверки и отзыв аккредитации с давлением со стороны ФСБ. Спустя два года аккредитацию вернули.

"Претензии Рособрнадзора к частным вузам часто носили бумажный характер, а, например, научно-исследовательская работа и международная активность не учитывались", - писала в 2018 году газета "Ведомости". Она тоже связывала деятельность Рособрнадзора с интересами ФСБ, которая была недовольна независимостью частных вузов и их контактами с западными организациями.

В 2021 году дело на ректора Сергея Зуева было заведено из-за возбужденного ранее дела о мошенничестве на экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ее обвинили в махинациях с бюджетными деньгами, выделяемыми на образовательные проекты. Она же, по версии следствия, пролоббировала заказать у "Шанинки" исследования в области образования в целях хищения бюджетных денег.

Русская служба Би-би-си разбирала экспертное заключение, которое легло в основание обвинения против Зуева. В нем эксперты выдвигают к "Шанинке" формальные претензии - например, отсутствие ссылок на научные источники, или отсутствие "практикоориентированности" в анализе работы.

В 2021 году собеседники Русской службы Би-би-си говорили, что уголовное дело против Раковой, которое и повлекло дело Зуева, началось после того как министром просвещения стал Сергей Кравцов. Именно после прихода Кравцова на должность министра просвещения в 2020 году бюджетные контракты с "Шанинкой были расторгнуты, а информация о них передана в правоохранительные органы.

До своего министерского поста Кравцов возглавлял Рособрнадзор, экспертом которого является новый ректор Сигова. Именно при Кравцове "Шанинка" была лишена государственной аккредитации.

В 2016-2018 ведомство Кравцова лишило аккредитации и лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге, что также вызвало протест в академическом сообществе.

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