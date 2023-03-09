"Охота на миллиардеров". Почему в Китае пропадают бизнесмены и к чему может привести политика Си Цзиньпина

Питер Хоскинс

Отдел бизнеса Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бао Фань бесследно исчез 27 февраля 2023 года. Он не первый и видимо не последний миллиардер Китая, пропавший, скорее всего, по инициативе властей

В феврале в Китае пропал крупный бизнес-посредник в области высоких технологий - Бао Фань. Это событие вновь привлекло внимание к относительно недавно появившемуся в Китае феномену: исчезновению миллиардеров.

Бао основал финансовую компанию China Renaissance Holdings, в список клиентов которой входят такие интернет-гиганты, как Tencent, Alibaba и Baidu, и которая считается одной из главных компаний в технологическом секторе страны.

История с неожиданным исчезновением Бао развивалась традиционно: сначала он пропал без вести, а через несколько дней его компания заявила, что он "помогает расследованию, проводимому соответствующими органами Китайской Народной Республики".

Автор фото, GREG BAKER Подпись к фото, Сразу после исчезновения Бао Фаня акции его компании на рынке упали на 27%

В традицию вошло и то, что мы до сих пор не знаем, какой именно правительственный орган проводит расследование, какова его цель и где именно находится "сотрудничающий" с ним Бао.

Это - не первая таинственная пропажа китайского бизнес-лидера. В последнее время эта неприятность случилась с несколькими из них, включая главу и основателя интернет-гиганта китайской экономики - Albaba Group, Джека Ма.

Исчезновение миллиардеров, конечно, привлекает немало внимания, но пропадают и менее заметные граждане, особенно после участия, например, в антиправительственных демонстрациях или кампаниях за права человека.

Автор фото, Wang HE Подпись к фото, Джек Ма в 2019 году на вручении наград сельским учителям

Есть мнение, что то, что произошло с Бао Фанем, это - заметный, но далеко не единственный пример того, как президент страны Си Цзиньпин ужесточает свой контроль на китайской экономикой.

Глава China Renaissance стал "сотрудничать с властями" в преддверии ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на котором на этой неделе были объявлены планы крупнейшего за последние годы пересмотра системы финансового регулирования Китая.

Власти решили создать новый единый орган надзора за финансовым сектором, который, по их словам, закроет все лазейки в законодательстве, возникшие потому, что за различные аспекты триллионной финансовой индустрии Китая отвечают и разные службы.

Только в 2015 году из деловой и общественной жизни были изъяты, как минимум, пятеро руководителей крупных компаний, включая и председателя финансово-промышленного конгломерата Fosun International, Го Гуанчана. На Западе он, главным образом, известен тем, что владеет футбольным клубом английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон Уондерерс".

Автор фото, Jack Thomas - WWFC Подпись к фото, Го Гуанчан прибыл посмотреть матч своей команды. Это уже после его ареста и освобождения. В чем именно обвиняли Го Гуанчана и почему его отпустили, пока что так широкой публике не известно

Го Гуанчан пропал без вести в декабре, а потом так же неожиданно и появился, после чего пресс-служба его компании заявила, что он "помогал властям в расследовании".

Два года спустя китайско-канадского бизнесмена Сяо Цзяньхуа куда-то увезли прямо из дорогого гонконгского отеля. Он был одним из самых богатых людей Китая, но в прошлом году попал в тюрьму, как было сказано, за коррупцию.

В марте 2020 года миллиардер Жэнь Чжицян, возглавлявший крупнейшую государственную строительную компанию Hua Yuan Property Company, исчез после того, как назвал Си Цзиньпина "голым клоуном", не сумевшим справиться с пандемией.

Автор фото, NICOLAS ASFOURI Подпись к фото, Полицейский фургон увозит Жэнь Чжицяна из суда после вынесения приговора. Главная "вина" магната недвижимости состояла в том, что у него были тесные связи в правительственных и партийных кругах и к любым его высказываниям люди прислушивались

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В том же году после очень короткого судебного разбирательства, длившегося всего один день, Жэнь был признан виновным в коррупции и приговорен к 18 годам тюремного заключения. Власти заявили, что он свою вину признал и оспаривать приговор не намерен.

Но, наверное, самым известным из пропавших миллиардеров был основатель Alibaba Джек Ма. На момент исчезновения (в конце 2020 года) он был самым богатым человеком в Китае, а пропал - после того, как позволил себе критически высказаться о надзорных органах финансового сектора страны. И это, несмотря на то, что он пожертвовал почти 10 млрд долларов на выполнение программы КПК "Всеобщее процветание", которая, по словам Си Цзиньпина, направлена на нивелирование неравенства в обществе.

В Китае его не видели вот уже более двух лет, никаких обвинений ему предъявлено тоже не было, и где он сейчас находится - никто не знает. Хотя в последние месяцы поступали сообщения, что его, вроде бы, видели в Японии, Таиланде и Австралии.

Власти Китая продолжают настаивать, что преследование некоторых из самых богатых людей страны вызвано исключительно требованиями закона и направлено на искоренение коррупции. Но дело в том, что это закручивание гаек происходит после десятилетий либерализации экономики, которая, на сегодняшний день является второй экономикой мира.

Автор фото, China News Service Подпись к фото, Alibaba является клоном Amazon и пользуется огромной популярностью у потребителей. Компания по-прежнему процветает, а вот где находится ее создатель - большой вопрос

Эта либерализация и привела к тому, что в стране появился целый ряд мультимиллиардеров, которые, благодаря своему огромному богатству, обладали и немалым влиянием.

Теперь же, как считают некоторые наблюдатели, Коммунистическая партия под руководством Си Цзиньпина хочет их этого влияния лишить и сосредоточить в своих руках всю полноту власти.

Основанием для подобного мнения является то, что влияние крупного бизнеса, особенно его технологической отрасли, возросло благодаря политике предшественников Си: Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао.

Ранее внимание Пекина было сосредоточено на традиционных центрах силы и власти, таких, как армия, тяжелая промышленность и местные партийные органы.

Автор фото, Lintao Zhang Подпись к фото, Президиум на съезде Всекитайских представителей. Си - в самом центре, в одиночестве на фоне красной лестницы. Ему уже удалось сосредоточить в своих руках почти всю власть в стране, теперь он подчиняет и экономику, в том числе и ее частный сектор

Си Цзиньпин по-прежнему держит их в крепко сжатом кулаке, но решил распространить свой контроль и на ранее не охваченные партийными интересами отрасли экономики, включая и высокие технологии. Это происходит под предлогом выполнения той самой заявленной им политики "Всеобщего процветания".

"Иногда эти процессы организованы таким образом, чтобы послать недвусмысленное предупреждение целой группе людей", - сказал Би-би-си старший сотрудник аналитического центра The Economist Intelligence Unit Ник Марро.

"В конце концов, это действительно свидетельствует о намерении централизовать контроль и власть над определенной частью экономики, что было ключевой чертой стиля управления Си в последнее десятилетие", - добавил он.

"Пекин по-прежнему озабочен тем, чтобы крупные технологические платформы и их главные игроки не увеличивали свое влияние, потому что в этом случае с ними будет непросто справиться, поскольку обладая самостоятельностью, они с большей вероятностью пойдут против предпочтений Пекина", - отметил Пол Триоло, глава отдела китайской и технологической политики в консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Автор фото, STR Подпись к фото, В Китае разрыв между бедными и богатыми растет. Впрочем, растет он во всем мире, но не во всем мире у власти находится коммунистическая партия, которая проповедует всеобщее равенство

Пекин утверждает, что ключом к успеху политики "Всеобщего процветания" является верховенство закона, который должен одинаково строго применяться и к богатым, и к бедным.

Коммунистическая партия опасается, что если не решить проблему растущего разрыва в уровне благосостояния между различными слоями общества, которая, по мнению многих ее деятелей, является весьма серьезной, то она может потерять свои позиции. По некоторым свидетельствам на Си Цзиньпина давят представители ультралевого крыла коммунистов, которые хотят вернуться к своим социалистическим корням.

Но таинственные исчезновения миллиардеров, также как и отношение Пекина к бизнесу в целом, могут иметь серьезные непредвиденные последствия.

Автор фото, VCG Подпись к фото, Эта фотография сделана 5 марта 2023 года. Их жизнь весьма далека от жизни миллиардеров, а высказывания Мао по-прежнему находят отклик в их сердцах

Некоторые наблюдатели считают, что правительство рискует потерять позиции Китая на мировом рынке, если продолжит давить на талантливых предпринимателей.

"Опасность для Пекина состоит в том, что нацелившись на технологических миллиардеров, он одновременно отпугивает молодых предпринимателей в этой области, которые хотят стать Джеками Ма будущего", - сказал Пол Триоло.

Похоже, что президент Си это осознает, поэтому в своем выступлении перед делегатами ВСНП на этой неделе он подчеркнул важность частного сектора китайской экономики. При этом в той же речи он призвал предпринимателей "быть богатыми, но и ответственными; богатыми, но и добродетельными; богатыми, но и любящими".

После того, как в прошлом месяце в Китае появилось новое агентство по финансовому регулированию, банкиров предупредили, что им не следует брать пример со своих "гедонистических" западных коллег.

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, Китай увеличил расходы на оборону на 7,5%, но эти деньги требуется откуда-то брать. Частный сектор и финансы ощутимо пополняют казну, но мешают социалистическим принципам

Это явно свидетельствует о том, что следующим объектом в поле зрения Си Цзиньпина будет финансовая система.

"В последние месяцы мы видим, как первые признаки "Всеобщего процветания" просачиваются и в финансовые услуги. Особенно это касается премий для руководителей высшего звена и разрыва в оплате труда между менеджерами и младшим персоналом", - сказал Ник Марро.

На данный момент неизвестно, поможет ли охота на миллиардеров значительно усилить личную власть Си Цзиньпина.