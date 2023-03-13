Гарри Линекер вернется в эфир Би-би-си. Корпорация пересматривает правила в отношении соцсетей

13 марта 2023, 10:43 GMT Обновлено 7 минут назад

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Автор фото, PA Media

Ведущий футбольной программы Match Of The Day, бывший футболист Гарри Линекер договорился с руководством Би-би-си о возвращении в эфир после разгоревшегося в минувшие выходные скандала. Ранее комментатор был вынужден приостановить участие в телепрограммах Би-би-си из-за своих твитов, в которых он резко раскритиковал планы британского правительства по борьбе с нелегальной миграцией.

"Гарри - важная часть Би-би-си, и я знаю, как много значит Би-би-си для Гарри. С нетерпением жду его появления в наших программах в предстоящие выходные", - заявил генеральный директор корпорации Тим Дэйви.

После отстранения Линекера многие другие спортивные комментаторы корпорации отказались выходить в эфир в знак солидарности с ним. В результате в минувшие выходные Match Of The Day и некоторые другие футбольные программы Би-би-си были выпущены без ведущих и какого-либо комментария.

В своем заявлении Дэйви принес извинения за перебои в вещании и признал, что правила Би-би-си в отношении публикаций в социальных сетях сотрудников могут трактоваться по-разному. Теперь Би-би-си проведет независимую проверку этих правил - и уделит особое внимание фрилансерам (к числу которых относится и Линекер), работа которых не связана с освещением новостной повестки.

"Я рад, что мы нашли путь для продвижения вперед. Я поддерживаю подобный пересмотр и с нетерпением жду возвращения в эфир", - говорится в заявлении Гарри Линекера.

Пересмотр правил

По словам гендиректора Би-би-си Тима Дэйви, Гарри Линикер в беседе с руководством согласился придерживаться существующих правил ведения сотрудниками своих соцсетей, пока не будут объявлены результаты независимой проверки и возможного пересмотра.

"Это сложная задача - добиться правильного баланса, когда у людей разные контракты и роли в эфире, а также с учетом того, что в социальных сетях они общаются с разными аудиториями. Свод правил Би-би-си в отношении соцсетей сотрудников должен помогать в решении сложных ситуаций, и я осознаю, что для этого он должен быть приведен в соответствие. Он должен быть четким, сбалансированным и уместным", - заявил Дэйви.

Линекер поблагодарил руководство Би-би-си за понимание ситуации, но не приминул в одном из своих твитов снова коснуться темы нелегальной миграции, которая легла в основу скандала.

"Какими бы сложными ни были последние несколько дней, они никак не могут сравниться с ситуацией, когда люди вынуждены бежать из своего дома от войны и преследований в поисках убежища вдали от своей земли. Приятно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны многих из вас", - написал Линекер в твиттере.

В чем суть скандала

Линекер - один из самых узнаваемых личностей в стране, бывший профессиональный футболист, а ныне популярнейший комментатор - во вторник написал в твиттере, что формулировки властей о мигрантах, прибывающих в страну через Ла-Манш на небольших лодках, сравнимы с риторикой Германии 1930-х годов.

Из-за этого поста в адрес Линекера прозвучали обвинения в нарушении принципа беспристрастности, основополагающего для Би-би-си, и вещатель решил временно отстранить его от ведения популярной субботней телепередачи Match Of The Day ("Матч дня"), анализирующей игры Премьер-лиги.

Однако голоса сторонников Линекера, отмечавших, что он не штатный представитель Би-би-си, работающий на новостях или политических программах, а известная личность мира спорта, становились все громче. В результате бойкота коллег Линекера телеканалам и радиостанциям Би-би-си пришлось отменить несколько часов освещения субботних футбольных матчей Премьер-лиги в своем эфире.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Знаменитый музыкант Fatboy Slim на своем концерте в пятницу вывесил портрет Гари Линекера

О чем высказался Линекер

Во вторник министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман поделилась в парламенте планами того, как нынешнее консервативное правительство собирается автоматически высылать почти всех мигрантов, прибывающих в страну нелегальным образом, без возможности подать прошение об убежище.

"Если вы прибудете сюда нелегально, вы не сможете здесь остаться. Вас задержат и депортируют в вашу родную страну, если она является безопасной, или в третью безопасную страну - такую, как Руанда", - заявила глава Хоум-офиса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За 2022 год в Британию на небольших лодках прибыло 45 тыс. нелегальных мигрантов, но в разы больше прошений рассматривают Германия, Франция и другие страны Европы, как в абсолютных цифрах, так и из расчета на душу населения

По словам Браверман, почти все просители убежища прибывают в Британию через другие безопасные страны, но вместо того, чтобы оставаться там и добиваться статуса беженца в этих странах, они пользуются услугами контрабандистов, за большие деньги перевозящих нелегалов к берегам Британии.

"Наша система прошений об убежище не справляется", - сказала Браверман, имея в виду очередь из 166 тыс. заявок, накопившихся в Хоум-офисе за несколько лет при острой нехватке сотрудников.

"За гранью добра и зла"

Радикальное предложение автоматически депортировать всех нелегалов вызвало бурю критики со стороны оппозиции, гуманитарных организаций и известных личностей, назвавших его жестоким, невыполнимым на практике и нарушающим международное законодательство.

К этим голосам присоединился и Гари Линекер, который запостил в твиттере видео с заявлением Браверман, сопроводив его комментарием: "Боже мой, это за гранью добра и зла".

Затем, отвечая на один из комментариев, обвиняющих его в игнорировании ситуации с "нашествием нелегалов", Линекер добавил: "Никакого нашествия нет. Мы принимаем намного меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Это предложение просто безмерно жестоко, направлено на самых уязвимых людей и написано языком, не сильно отличающимся от риторики Германии 1930-х годов".

Это не первый раз, когда мнение Гари Линекера вызвало бурную реакцию общественности.

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В 2018 году он присоединился к общественной кампании, выступавшей за повторный референдум о брексите в надежде на его отмену, отметив, что "с брекситом все очень и очень плохо".

В то время позиция руководства Би-би-си заключалась в том, что раз Линекер спортивный ведущий, а не политический, правила о беспристрастности на него не распространяются.

В феврале 2022 года в ответ на призыв тогдашней главы британского МИД Лиз Трасс к клубам Премьер-лиги бойкотировать финал Лиги чемпионов в России, он написал: "А ее партия вернет обратно все деньги, пожертвованные донорами из России?"

Тогда, после жалобы зрителя, руководство Би-би-си заявило, что твит нарушил правила о беспристрастности, и менеджеры обсудили эту ситуацию с ведущим.

Линекер также ругал политиков, голосовавших против более жесткого контроля за водоочистительными компаниями, которые, как показали недавние расследования, регулярно сбрасывают неочищенную канализационную воду c фекалиями в реки и моря страны.