"Мясные штурмы". Зачем российских мобилизованных передали в подчинение "народных республик"

Илья Барабанов, Сергей Горяшко, Ольга Ившина, Анастасия Лотарева, Ольга Просвирова

Русская служба Би-би-си

44 минуты назад

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Автор фото, Vadim Savitskiy/TASS Подпись к фото, Хотя российские власти обещали, что мобилизованные будут проходить обучение перед отправкой на фронт, к их навыкам у воевавших в Донбассе на стороне России есть много вопросов

Пока в центре внимания мировых СМИ остается штурм Бахмута наемниками Евгения Пригожина, российские мобилизованные продолжают записывать жалобы Владимиру Путину. Они недовольны тем, что из теробороны их переподчиняют командованию аннексированных ДНР и ЛНР и отправляют в лобовые штурмы украинских укрепрайонов. В армиях самопровозглашенных республик, в свою очередь, недовольны низкой мотивацией и навыками свежего пополнения. Мобилизованных пытаются успокоить руководители из родных регионов. Судя по позициям сторон - мобилизованных и военного командования сепаратистов - до единства в российской армии еще очень далеко.

Российских мобилизованных, которых отправили на войну с Украиной, передают в подчинение командирам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после чего они оказываются на передовой, где несут большие потери. За последние недели три группы мобилизованных из разных российских регионов записывали видеообращения с жалобами на происходящее.

Претензии военнослужащих от ролика к ролику повторяются: воевать приходится оружием времен Второй мировой войны, у военных нет средств воздушной разведки, а перед отправкой в атаку им не выдается никаких письменных приказов об этом. Так что после гибели военнослужащих ни один из офицеров не будет нести за это ответственности, утверждают военные на видео.

Как они себе представляют отдачу письменного приказа к атаке - участники видеообращения не уточняют. Ни в одном военном наставлении не сказано, что комбриг, комбат или комроты должны обходить окопы и раздавать каждому бойцу под роспись письменный приказ о начале наступления. Распоряжение о начале так называемой специальной военной операции Путин как верховный главнокомандующий огласил еще 24 февраля прошлого года - для военных этого достаточно.

В большинстве роликов их лица скрыты или неразличимы из-за темноты. Общения с журналистами и они, и их родственники в основном избегают.

Власти чаще всего решают проблемы одним и тем же способом - сначала отрицают, что мобилизованных используют как штурмовиков, затем отводят жалующихся с передовой.

"Можете сажать, жизнь дороже"

"Мы, мобилизованные из Калининградской, Мурманской и Архангельской областей, обращаемся к верховному главнокомандующему Путину В.В. по вопросу, что перед нами не ставится конкретной стратегии и тактики. Отправляют на штурм. Нет взаимодействия с командирами подразделений. Отсутствует огневая поддержка. Нет средств ночного и дневного наблюдения. Отсутствует бронетехника. Нет артиллерийской подготовки", - очередное такое обращение мобилизованных появилось в телеграм-каналах во вторник 7 марта.

Автор фото, Evgeniy Epanchintsev/TASS Подпись к фото, Пока министерство обороны утверждает, что мобилизованные обучены и снабжены всем необходимым, они продолжают записывать ролики с жалобами к президенту Путину

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По словам мобилизованных, сначала личный состав, которому обещали службу в теробороне, а не на линии фронта, перебрасывают в зону боевых действий, а затем переподчиняют их командованию частей из аннексированных самопровозглашенных республик Донбасса. Те не считаются с потерями среди мобилизованных из российских регионов, используя их как "пушечное мясо" при штурме украинских позиций.

"Мы не штурмовое подразделение, нас готовили как тероборону. И при первом нашем штурме погибло шесть человек в одном окопе, - говорится в жалобе военнослужащих из Калининградской, Мурманской и Архангельской областей. - Просим вас обратить очень жесткое внимание подготовке штурмов пятой бригады имени Захарченко, где используют мобилизованных, не подготовленных для данных задач. Меры просим принять в очень срочном порядке, так как в отношении нас уже готовятся взыскательные меры, в том числе нас обещают закрыть в подвалах, проводить беседы один на один и находить бунтовщиков. У нас нет бунтовщиков. Это мнение лично каждого человека. Каждый прожил кто 30, кто 40 лет, имеем семьи, детей, высшее образование, и за каждое слово мы подпишемся отдельно".

Мобилизованные заблуждаются относительно обещания отправить их на службу в территориальную оборону. Во-первых, военное командование само решает, кого и куда отправить, а кто, кому и что обещал - его не касается. Во-вторых, служба в территориальной обороне не означает гарантию службы в тылу. Бойцы украинской теробороны бились за Киев, Харьков, Мариуполь и другие города наравне с другими подразделениями ВСУ.

Автор фото, Baikal_people Подпись к фото, Российские мобилизованные заявляют, что не хотят бессмысленно гибнуть в лобовых штурмах украинских позиций

Жалоба, судя по всему, привела к тому, что недовольных попытался успокоить полковник, командир из Калининграда. Видеозапись этого разговора опубликовал канал "Осторожно новости". На видео не видно лиц мобилизованных, но они рассказывают о самоубийственных штурмах и конфликте с армией самопровозглашенной ДНР. "Вы понимаете, говорю, что мы погибнем все там? В первом, во втором бою максимум? Ну и что, говорит, не вы первые, не вы последние", - пересказывает диалог со своим командиром из ДНР один из мобилизованных. Он же утверждает, что местный командир обещал мобилизованным: "Вы как хотите, я отсюда выйду по-любому"; а также разделяет личный состав на местных, донецких военных и российских. "Они сами разделяют армию", - эмоционально комментирует другой мобилизованный.

Штурмы на этой встрече мобилизованные описывают так: "Забегаешь туда [к украинским позициям] под пулеметным огнем - бам, тут же ВОГ падает [выстрел осколочный гранатометный], отсиделся, восемь сигарет выкурил, руки трясутся, потому что очко играет в любом возрасте от такой херни. И тут же тебе говорят: выходить надо снова [на штурм]".

Мобилизованные на видео требовали отправить их служить в тероборону, к чему их и готовили: "Мы не оказываемся служить в теробороне, как нас призывали, но идти штурмовать мы отказываемся. Можете сажать, жизнь дороже. Я в тюрьме деньги буду зарабатывать и отправлять семье".

"У меня нет задачи сажать, - тихо ответил им полковник. - Я услышал - позиция слабоватая". В ответ мобилизованные предупредили, что уйдут пешком или уедут из зоны боевых действий на такси. Еще один рассказал о покончившем с собой военном, который не смог второй раз снова пойти на штурм: "Вы видели здесь лужу крови? Человек не пошел на штурм, нажал на спусковой крючок, потому что понимал куда идет".

Автор фото, Telegram Video Подпись к фото, Обращения родственников мобилизованных к командованию и президенту начали появляться сразу после их появления на фронте

"Что в голове того, кто это чудное решение придумал?"

С одной стороны, в Кремле считают Донецкие и Луганские "народные республики" своими новыми территориями. С другой - российские законы и правила на них в полной мере пока не распространяются. Переподчинение мобилизованных командирам ДНР и ЛНР и их подключение к штурмам украинских укрепрайонов - не уникальная практика. Впрочем, ее критикуют и военные самопровозглашенных республик.

"Мобилизованных начали направлять в состав ДНР больше после референдума, когда она стала российским субъектом, - говорит на условиях анонимности один из них. - Делается это для равномерного распределения сил и средств. В народной милиции сейчас с кадрами прямо таки плохо!"

По его словам, "старая гвардия" уходит в частные военные компании, потому что там лучше платят и лучше снаряжение. "А новые приходят служить либо по мобилизации, кто не попрятался, либо те, кому работать негде, а в Россию не пускали. Мотивации нет, воевать некому, держатся только на костяке, на идейных, на коллективе! А в ДНР все ждут, когда они уже по настоящему станут Россией!" - сказал собеседник Би-би-си. Жалобы мобилизованных он комментирует философски: "Поколение выросших на компьютерных играх не понимает, что все хорошее мы сами себе строим".

Другой собеседник Би-би-си, командующий одним из подразделений Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, отзывается о прибывающем пополнении крайне резко, впрочем, виня в этом не самих мобилизованных, а Министерство обороны России.

Автор фото, Maksim Sluckiy/TASS Подпись к фото, Многие мобилизованные, едущие в Украину, еще не знают, что их там ждёт

"Дело в том, что *** [чертово] Минобороны в рот *** [использовало] здравый смысл! - начинает Алексей (попросил изменить имя в целях безопасности) и сразу же извиняется за нецензурную брань. - Надо понимать, что НМ ЛНР была измождена и выбита уже к началу февраля. У нас не бегали, как в Донецке [речь о мобилизации, объявленной в "республиках" 19 февраля, еще до начала полномасштабного вторжения], но это для вас [имеет в виду Россию] война началась 24 февраля, мы тут вообще-то с 2014-го стоим".

О том, что взамен высоких потерь его личного состава будут теперь поступать российские мобилизованные, он узнал в приказном порядке в один из приездов в Луганск. "Оформлением штаб занимается, ну дали мне доходяг, у половины что-то свое купленное, у половины не то что разгрузок нет, а в кроссовках приезжают". Военной подготовки у них действительно не было, как и рассказывают мобилизованные в своих жалобах. Алексей надеялся, что к нему в подразделение попадут мужчины с военным или боевым опытом, но воевавший в первую чеченскую войну оказался только один. Он же, по словам командира, оказался самым толковым и мотивированным. "Остальные были на слаживании полторы недели и автомат видели два раза", - говорит он.

Алексей рассказывает, что в штабе ему прямо сказали, что новых мобилизованных можно использовать в "мясных штурмах". На вопрос, что это такое, он усмехается и говорит, что "врагу не пожелаешь". Про "мясные штурмы" говорили еще мобилизованные из Донецка и Луганска, когда их после формального обучения кидали в первые ряды на штурм Мариуполя, не считаясь с потерями, чтобы сберечь более ценных, обученных бойцов. Бои под Бахмутом многие сравнивают с Верденом - долгой и кровавой битвой Первой мировой войны, не принесшей успеха ни одной из сторон.

По словам Алексея, те командиры, что воюют в Донбассе на стороне сепаратистов с 2014 года, тоже крайне недовольны сложившейся ситуацией. "Вагнера" ****** [ведут себя вызывающе], но те хоть воюют. Что в голове того, кто это чудное решение придумал, я не знаю - бабло, наверное, и побыстрее Херсон сдать. Людей жалко, но, конечно, жалеть на месте их никто не будет, и мы жалеть не можем".

Автор фото, Telegram Video

"Какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет"

Ролики с жалобами мобилизованных начали появляться сразу после того, как первые отряды из них оказались на передовой. Обычно они сетуют на одни и те же вещи: плохое обеспечение, избиения, пренебрежение к их проблемам со стороны командования. Русская служба Би-би-си подробно описывала, на что чаще всего жалуются новобранцы российской армии.

К марту жалобы пошли практически ежедневным потоком. Так, в понедельник, 6 марта, с обращением к верховному командованию выступили мобилизованные из Белгородской области. Старший лейтенант Олег Касумов - так представился на видео мужчина в военной форме, стоя на фоне группы своих выживших подчиненных, - заявил, что отказывается выполнять поставленные перед ним задачи, поскольку его взвод третий день подряд несет потери.

По словам офицера, его соединение из мобилизованных должно было обеспечивать территориальную оборону Белгородской области, чем они в Шебекино и занимались до первых чисел марта. А затем их присоединили к Первому армейскому корпусу самопровозглашенной ДНР. Касумов утверждает, что мобилизованных за 14 часов довезли в Донецк, отобрали личные вещи и военные билеты, после чего "загнали штурмовать деревни абсолютно неготовый личный состав".

"От выполнения боевых задач мы не отказываемся, но только в составе вооруженных сил Российской Федерации, - заявил офицер. - Но нас погнали сразу по прибытии штурмовать деревни. Без рекогносцировки, без связи, без разведки. Привязки к местности мы не имеем, карт не знаем, в общем, какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет, вот все, что осталось от моего взвода".

Опубликовавшая обращение жительница Белгорода Полина Косенко 7 марта сказала Би-би-си, что "вопрос решился, коллектив [родственников мобилизованных] пока доволен", а с журналистами она общаться не будет "в силу известных причин".

"Известной причиной" может быть губернатор Вячеслав Гладков, который после жалоб белгородских мобилизованных встретился с их родственниками вместе с военным прокурором. "Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны. Сегодня отправляю своего представителя к нашим ребятам", - написал глава региона. Гладков при этом заверил, что военную подготовку белгородцы прошли.

Чуть раньше оперативный штаб Белгородской области сообщил, что военнослужащие, записавшие обращение, не имеют отношения к территориальной обороне, как они утверждали ранее, поскольку их призвали на службу в рамках мобилизации. Скриншот этого ответа оперштаба опубликовал телеграм-канал Astra. Помимо этого, в штабе также подчеркнули, что данная воинская часть прошла необходимую военную подготовку.

Автор фото, Yevgeny Yepanchintsev/TASS Подпись к фото, Учения мобилизованных в Чите в ноябре 2022 года

"Не бойтесь, пацаны! Приезжайте сюда!"

С аналогичными жалобами еще с января начали выступать мобилизованные и их жены из Иркутской области. Первое было опубликовано 24 января. Мобилизованные 1439-го полка рассказали, что их готовили как тероборону, но "закинули в штурмовую группу" на территорию самопровозглашенной ДНР. Военные утверждали, что за два дня потеряли двоих убитыми и 19 ранеными.

Во втором видеообращении 25 февраля мобилизованные рассказали о распределении в первую Славянскую бригаду ДНР, которая входит в "народную милицию". За день из них сформировали штурмовые отряды и отправили "на убой" - штурмовать авдеевский укрепрайон. В обращении они говорили, что по тем, кто отказывается идти в штурмовики, командиры якобы "стреляют из автоматов и БМП".

Оказавшиеся в госпитале бойцы утверждали, что при штурме Авдеевской промзоны (в этом пригороде Донецка, где ВСУ обустраивали свои позиции восемь лет, линия фронта после 24 февраля 2022 года почти никак не изменилась, несмотря на многочисленные попытки штурмов - Би-би-си) командование положило едва ли не целый полк. После вмешательства властей и вывода бойцов с позиций их жены прекратили общаться с журналистами и стали оценивать потери более скромно.

Уже 26 февраля глава Иркутской области Игорь Кобзев написал, что скоро военных переведут "к новому месту службы". На следующий день военные снова пожаловались, что их отправляют на штурм без подготовки, угрожают статьей за дезертирство и обещают отправить в наступление, из которого они не вернутся. По их словам, попытавшегося заступиться за них замполита полка задержали и увезли.

3 марта в ДНР поехали представители правительства Иркутской области, ветераны войн в Афганистане и Чечне. По словам губернатора Кобзева, они должны "наладить взаимодействие" мобилизованных с полком в "ДНР". Уже 5 марта член делегации из Иркутска, единоросс Яков Миндрулев назвал информацию о больших потерях недостоверной: "Живы и находятся в добром здравии большое количество наших ребят", - написал он.

Через два дня сибирские мобилизованные вновь записали видеообращение к Путину. "Мы, мобилизованные из Иркутской, Новосибирской области и Красноярского края полка 1439, 3 батальона, 9 и 10 роты, просим вас применить какие-либо меры по поводу того, что нас передали под руководство Первой Славянской бригады Донецкой Народной Республики и отправляют на штурм укрепрайонов без какой-либо поддержки и артиллерии и тяжёлой техники. Одним словом, отправляют на убой", - говорит на видео один из мужчин. Все они стоят в тёмном помещении, их лица закрыты балаклавами. Последнее видео "Людям Байкала" прислала жена мобилизованного из Иркутской области.

Минобороны отвечает на жалобы мобилизованных публикациями интервью с другими мобилизованными военными в своем телеграм-канале. Там мужчины (тоже с закрытыми балаклавами лицами) рассказывают о прекрасных условиях службы и полезном обучении, а также призывают земляков: "Не бойтесь, пацаны! Приезжайте сюда!" По прокремлевским телеграм-каналам распространяют видео c жалобами мобилизованного, но якобы украинского. На видео мужчина в форме ВСУ жалуется на отвратительную подготовку мобилизованных, которых отправляют в Бахмут.

Автор фото, Evgeniy Epanchincev/TASS Подпись к фото, Еще год назад Владимир Путин обещал, что никаких призывов резервистов из запаса не будет

Почему штурмы укрепрайонов не приводят к успехам

Девятый месяц российские войска и наемники ЧВК "Вагнер" штурмуют Бахмут, не прекращаются попытки наступательных действий и на других участках фронта.

С начала 2023 года чаще всего сообщения о гибели мобилизованных приходили с авдеевского и угледарского участков фронта. С первых дней вторжения российские войска пытались на этих участках отодвинуть линию фронта от Донецка, но до сих пор так и в этом не преуспели.

Лобовые атаки российских частей на возводившиеся на протяжении восьми лет украинские укрепрайоны ожидаемо ведут к высоким потерям наступающих. Весной и летом 2022 года на этих участках фронта массово гибли мобилизованные жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Когда наступательный потенциал этих частей был сточен, их начали заменять - сначала кадровыми российскими военными, потом добровольцами, а затем и мобилизованными по сентябрьскому указу Путина.

На пагубность подобных маневров неоднократно указывали многие. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, воюющий на стороне ДНР с 2014 года, так комментировал 2 марта очередную неудачную операцию российских войск по прорыву линии фронта: "Всё нормально с танками и прочим - просто условия их применения нужно готовить глубокой и интенсивной артподготовкой и последующим сопровождением. Вот почему столько внимания к нашей артиллерии и её работе. А если нет снарядов или состояние артиллерии не позволяет так вспахивать оборону, как нужно? Не наступать там, где артиллерия не отработала эффективно! Ещё раз: не наступать!"

Владимир Путин еще в июне прошлого года уверял, что военные будут действовать на этих участках фронта совсем иначе.

"На этом направлении воюют местные жители - это корпуса, сформированные из жителей Донецка и, соответственно, чуть севернее Луганска, - рассказывал о своей военной стратегии президент России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. - Воюют они очень хорошо, отлично. Но штурмовать эти укрепрайоны - это, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведёт к большим жертвам со стороны атакующих сил". Путин уверял, что контрбатарейная борьба ведется, а преимущество в артиллерии очень большое.

Но судя по продолжающемуся потоку роликов с жалобами со стороны мобилизованных, российское командование продолжает штурмовать украинские позиции в лоб. И поток жалоб на "снарядный голод" не утихает.

Автор фото, Пресс-служба Минобороны РФ Подпись к фото, Мобилизованные на учениях перед отправкой на фронт

Растущие потери

На начало марта известны имена 1404 мобилизованных, погибших в ходе вторжения России в Украину. Эти данные удалось собрать Би-би-си совместно с "Медиазоной" (признана властями России иноагентом) и командой волонтеров на основе открытых источников. 40% из этих мобилизованных погибли после 1 января 2023 года.

Это наиболее консервативная оценка числа потерь среди мобилизованных, поскольку Би-би-си учитывает только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего. Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

В последние четыре месяца примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь среди тех, кто еще недавно был гражданским специалистом.

При этом число подтвержденных еженедельных потерь российских военных продолжает расти уже третий месяц. Весь 2022 год каждую неделю публиковались данные о 200-300 погибших, в январе эти цифры выросли до 500-600, а в феврале до 800-900 имен еженедельно.

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