Би-би-си отстранила ведущего Гари Линекера из-за твита о мигрантах. Теперь корпорация в центре скандала

50 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Гари - наш главный ведущий футбольных и спортивных передач, равных ему в этом нет", отметило руководство Би-би-си в заявлении о временном отстранении Линекера

Британская вещательная корпорация Би-би-си оказалась в центре скандала после того, как ведущий футбольной программы Match of the Day и бывший футболист Гари Линекер опубликовал твит с критикой новых жестких планов британского правительства по борьбе с нелегальной миграцией. Линекера отстранили, а его соратники бойкотируют Би-би-си, отказываясь от участия в программах корпорации.

Один из самых узнаваемых личностей в стране, бывший профессиональный футболист, а ныне популярнейший комментатор Гари Линекер во вторник написал в твиттере, что формулировки властей о мигрантах, прибывающих в страну через Ла-Манш на небольших лодках, сравнимы с риторикой Германии 30-х годов.

Из-за этого поста в адрес Линекера прозвучали обвинения в нарушении принципа беспристрастности, основополагающего для Би-би-си, и вещатель решил временно отстранить его от ведения популярной субботней телепередачи "Матч дня", анализирующей футбольные игры Премьер-лиги.

"Гари - наш главный ведущий футбольных и спортивных передач, равных ему в этом нет", - отмечается в заявлении Би-би-си.

"Мы никогда не говорили, что Гари должен воздерживаться от выражения собственного мнения по важным для него вопросам, но мы говорили, что он должен воздерживаться от того, чтобы вставать на ту или иную сторону по вопросам, касающимся политических партий, или в резонансных политических спорах", - так объяснило руководство Би-би-си свое решение.

Но голоса сторонников Линекера, отмечающих, что он не штатный представитель Би-би-си, работающий на новостях или политических программах, а известная личность мира спорта, становятся все громче.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Знаменитый музыкант Fatboy Slim на своем концерте в пятницу вывесил портрет Гари Линекера

Из солидарности с Линекером его коллеги-комментаторы и футболисты стали отказываться вести "Матч дня" в эти выходные, или даже участвовать в нем или других футбольных передачах Би-би-си. В результате их бойкота телеканалам и радиостанциям Би-би-си пришлось отменить несколько часов освещения субботних футбольных матчей Премьер-лиги в своем эфире.

В защиту Линекера выступил и союз журналистов Bectu, глава которого назвала глубоко тревожным решение Би-би-си временно отстранить Линекера.

"Оно создает такое впечатление, как будто [Би-би-си] поддалась политическому давлению со стороны министров и сняла с эфира человека за то, что он не согласен с политикой нынешнего правительства", - отметила в своем заявлении глава Bectu Филиппа Чайлдс.

С этим утверждением согласился и бывший генеральный директор Би-би-си Грег Дайк, заявивший, что отстранять Линекера было неправильно.

"Настоящая проблема сейчас заключается в том, что Би-би-си этим подорвала свой собственный авторитет, поддавшись на давление со стороны правительства", - сказал Дайк.

О чем высказался Линекер

Во вторник министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман поделилась в парламенте планами того, как нынешнее консервативное правительство собирается автоматически высылать почти всех мигрантов, прибывающих в страну нелегальным образом, без возможности подать прошение об убежище.

"Если вы прибудете сюда нелегально, вы не сможете здесь остаться. Вас задержат и депортируют в вашу родную страну, если она является безопасной, или в третью безопасную страну - такую, как Руанда", - заявила глава Хоум-офиса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За 2022 год в Британию на небольших лодках прибыло 45 тыс. нелегальных мигрантов, но в разы больше прошений рассматривают Германия, Франция и другие страны Европы, как в абсолютных цифрах, так и из расчета на душу населения

По словам Браверман, почти все просители убежища прибывают в Британию через другие безопасные страны, но вместо того, чтобы оставаться там и добиваться статуса беженца в этих странах, они пользуются услугами контрабандистов, за большие деньги перевозящих нелегалов к берегам Британии.

"Наша система прошений об убежище не справляется", - сказала Браверман, имея в виду очередь из 166 тыс. заявок, накопившихся в Хоум-офисе за несколько лет при острой нехватке сотрудников.

"За гранью добра и зла"

Радикальное предложение автоматически депортировать всех нелегалов вызвало бурю критики со стороны оппозиции, гуманитарных организаций и известных личностей, назвавших его жестоким, невыполнимым на практике и нарушающим международное законодательство.

К этим голосам присоединился и Гари Линекер, который запостил в твиттере видео с заявлением Браверман, сопроводив его комментарием: "Боже мой, это за гранью добра и зла".

Затем, отвечая на один из комментариев, обвиняющих его в игнорировании ситуации с "нашествием нелегалов", Линекер добавил: "Никакого нашествия нет. Мы принимаем намного меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Это предложение просто безмерно жестоко, направлено на самых уязвимых людей и написано языком, не сильно отличающимся от риторики Германии 30-х годов".

Это не первый раз, когда мнение Гари Линекера вызвало бурную реакцию общественности.

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В 2018 году он присоединился к общественной кампании, выступавшей за повторный референдум о брексите в надежде на его отмену, отметив, что "с брекситом все очень и очень плохо".

В то время позиция руководства Би-би-си заключалась в том, что раз Линекер спортивный ведущий, а не политический, правила о беспристрастности на него не распространяются.

В феврале 2022 года в ответ на призыв тогдашней главы британского МИД Лиз Трасс к клубам Премьер-лиги бойкотировать финал Лиги чемпионов в России, он написал: "А ее партия вернет обратно все деньги, пожертвованные донорами из России?"

В тот раз, после жалобы зрителя, руководство Би-би-си заявило, что твит нарушил правила о беспристрастности, и менеджеры обсудили эту ситуацию с ведущим.

Линекер также ругал политиков, голосовавших против более жесткого контроля за водоочистительными компаниями, которые, как показали недавние расследования, регулярно сбрасывают неочищенную канализационную воду c фекалиями в реки и моря страны.