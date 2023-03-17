Индийские студенты-медики возвращаются в Украину закончить обучение. Почему они не могут доучиться дома?

8 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Львов расположен на западе Украины, но здесь также звучат сигналы воздушной тревоги из-за российских ракет

Журналист Би-би-си Джугал Пурохит поговорил с несколькими студентами из Индии, которые учились в украинских вузах, были эвакуированы на родину после начала войны, но вскоре стали возвращаться в Уураину, несмотря на угрозу жизни. Почему они не могут продолжить образование у себя на родине и что будут делать, если ситуация в Украине обострится еще больше? Оригинальный материал на английском языке можно прочитать здесь.

Риши Двиведи - один из тысяч индийских студентов, эвакуированных из Украины год назад. Но сейчас он снова учится во Львове, несмотря на войну и угрозу его безопасности.

"Воздушные тревоги, предупреждающие нас о ракетных атаках или дронах, звучат в среднем по четыре раза в день", - рассказывает Би-би-си 25-летний Риши.

Он родом из Каннауджа, города в северной провинции Уттар-Прадеш. Учится на пятом курсе Львовского национального медицинского университета на бакалавра хирургии.

Его вывезли из страны после российского вторжения год назад, но в октябре прошлого года он решил вернуться и закончить обучение.

Подпись к фото, Риши Двиведи не исключает, что ему снова придется бежать из Украины, если ситуация обострится

После того, как в самом начале войны 22-летний индийский студент-медик погиб под обстрелом, Индия эвакуировала из Украины 23 тысячи своих граждан, включая 18 тысяч студентов.

Но многие - в большинстве своем студенты-медики - с тех пор вернулись, игнорируя рекомендации индийского правительства. По их словам, у них нет выбора, если в будущем они хотят стать врачами.

Двиведи - один из 1100 граждан Индии, проживающих в настоящий момент в Украине. В основном студенты обосновались в таких городах, как Львов, Ужгород и Тернополь на западе страны. Российские ракеты достают и сюда, но эти города находятся далеко от зоны активных боевых действий на востоке Украины.

Граждане Индии - не единственные иностранцы, решившие вернуться. В ходе работы над этим материалом мы встретили во Львове студентов из Африки.

"Остается гадать, удастся ли нам завершить обучение. Когда над головой слышишь вертолеты или самолеты, невозможно заснуть. Каждый раз думаешь, не атака ли это", - говорит Шришти Мозес, студент четвертого курса Львовского мединститута.

Из-за перебоев в подаче электроэнергии Мозес был вынужден переехать в более дорогую квартиру в районе, где с электричеством все более благополучно. Сам он из города Дехрадун на севере Индии.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В результате российской ракетной атаки во Львовской области на прошлой неделе погибли пять человек

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Так зачем же в таких условиях возвращаться в Украину?

Эксперты говорят, что большинство индийских студентов-медиков хочет вернуться на родину после окончания вуза. Но для того, чтобы практиковать дома, им нужно разрешение Национальной медицинской комиссии (NMC) - индийского регулятора в сфере медицинского образования.

Когда война в Украине заставила студентов прервать обучение, министр образования Индии заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы они получили дипломы врачей.

Ассоциация медиков Индии попросила распределить таких студентов по индийским колледжам. С таким же предложением выступили и местные власти отдельных штатов.

Министерство внутренних дел страны пошло дальше и попросило частные медицинские вузы взять вернувшихся студентов к себе в качестве единоразового исключения.

Но минздрав Индии отклонил эти просьбы и предложения. В июле прошлого года министерство выпустило заявление, в котором говорилось, что нет никаких оснований для перевода студентов иностранных медицинских вузов в индийские колледжи.

Многие студенты, вернувшиеся из Украины, даже не пытаются пробиться в местные институты из-за большой конкуренции и высокой стоимости обучения.

Подпись к фото, Вайшали Сетия уехала из Украины в марте и вернулась обратно в ноябре

Вайшали Сетия учится в Национальном медицинском университете Тернополя. В марте прошлого года он покинула Украину через границу с Венгрией, но в ноябре вернулась.

"NMC выпустила распоряжение, что индийские студенты, поступившие в иностранные вузы после ноября 2021 года, должны закончить эти вузы, если хотят, чтобы их дипломы были признаны в Индии", - говорит Сетия, уроженка Фаридабада, пригорода Дели.

Она поступила в тернопольский вуз в декабре 2021 года, всего за несколько месяцев до войны, заставившей ее вернуться домой.

"Нас часто спрашивают, почему мы вернулись в Украину. У нас не было выбора", - говорит Вайшали.

По данным министерства здравоохранения Индии, 3964 студента, учившиеся прежде в Украине, перевелись в университеты в других странах.

170 человек продолжают обучение в украинских вузах, переехавших временно в более безопасные места.

Глава минздрава Индии также заявил, что индийские студенты-медики, завершившие обучение за границей до 30 июня 2022 года, имеют право сдать специальный экзамен, позволяющий получить лицензию на работу по специальности в Индии.

Но все это не имеет никакого значения для студентов, которые сейчас вернулись в Украину. А те, кто этого не сделал, оказались в подвешенном состоянии.

Подпись к фото, Дипак Кумар (справа) не возвращается в Украину из опасений семьи за его безопасность. А в Индии не может заплатить за оставшееся обучение

Дипак Кумар из штата Бихар на востоке Индии говорит, что хотел бы вернуться в Украину, но его семья против.

"Моя семья противится этому, опасаясь за мою безопасность", - говорит он.

По его словам, он мог бы получить место в частном индийском медицинском колледже, но не сделал этого из-за высокой стоимости обучения.

"У нас даже на Украину не было денег, и мой папа продал часть своей земли, что оплатить мое обучение".

Студенты, с которыми встретилась Би-би-си, говорят, что полный медицинский курс в Украине стоит дешевле, чем полкурса в частном вузе в Индии.

Мритьянжай Кумар, чей сын Шашанк вернулся доучиваться во Львов, рассказал нам, что частное заведение на родине стоит примерно 7,2 млн рупий (87 тыс. долларов), а вуз в Украине просит почти в три раза меньше - порядка 2,5 млн рупий.

Наш первый собеседник во Львове Риши Двиведи говорит, что в первый месяц после возвращения индийских студентов вокруг них было много ажиотажа, но сейчас все стихло. Каждый день наполнен неуверенностью в завтрашнем дне.

"Мы сказали родителям, что если ситуация еще больше обострится, и нам придется бежать, в этот раз нам никто не поможет. Мы постараемся найти способ выехать через ближайшую границу", - говорит он.