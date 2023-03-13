Два гигантских айсберга плывут к британским владениям на юге Атлантики. Один размером с Лондон, второй еще больше

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по научным вопросам

48 минут назад

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Автор фото, BAS Подпись к фото, Айсберг А76а. Подводная часть в десятки раз больше той, что находится над водой

Британские ученые пристально следят за дрейфом двух огромных айсбергов, которые постепенно приближаются к районам, по которым проходят морские пути. Там они могут представлять опасность для коммерческих и рыболовных судов. Таяние айсбергов также оказывает влияние на экологию океанов.

Гигантские глыбы откололись от шельфового ледника Бранта, неподалеку от станции Халли VI Британской антарктической службы (BAS). Постепенно они растают, расколются на мелкие куски и растворятся в океане, но этот процесс может занять десятилетия.

Станция Халли - сезонная, полярники покидают ее на зимний антарктический период, с мая по октябрь. Ученые сфотографировали один из гигантов в самолете, на котором они улетали после окончания рабочего сезона. Айсберг называется A81а и по площади сравним с Лондоном: 1550 кв. км и 1572 кв. км соответственно.

Другая команда исследователей проплыла вокруг его старшего брата, A76, который еще больше, и сравним уже не с Лондоном, а с английским полуостровом Корнуолл: более 3000 кв. км против 3563 кв. км. Айсберг похож на Корнуолл не только площадью, но и по форме: он такой же узкий и длинный. Можно сказать, что он напоминает гигантскую гладильную доску, дрейфующую из антарктического моря Уэдделла в Южную Атлантику.

Британское Королевское научно-исследовательское судно "Дискавери" оказалось рядом с дрейфующим А76 и экипаж воспользовался случаем, чтобы тщательно осмотреть его со всех сторон. На борту находился профессор Герайнт Тарлинг из британского Университета Восточной Англии. Он сказал, что айсберг оказался у них прямо по курсу, и "Дискавери" понадобилось 24 часа, чтобы обойти его по кругу.

"В некоторых местах мы подошли довольно близко, и у нас был действительно хороший обзор. Мы взяли пробы воды со всех сторон берега, используя специальные незагрязненные трубы, находящиеся под кораблем, поэтому у нас есть много образцов для изучения", - отметил Тарлинг в интервью Би-би-си.

Автор фото, BAS Подпись к фото, Айсберг А81а, на котором мог бы уместиться Лондон с пригородами

Огромные плоские айсберги характерны для шельфовых ледников, и такие столообразные глыбы льда часто встречаются как раз в южной части Атлантики. Они могут оказывать значительное влияние на экосистему океана, причем пользы от них не меньше, чем вреда.

С одной стороны, их таяние сопровождается огромным вбросом пресной воды, что может негативно сказаться на жизни некоторых морских организмов. Однако они же высвобождают и немалое количество минеральной пыли, которая вмерзла в нижнюю часть ледника, непосредственно соприкасавшегося с каменной поверхностью Антарктиды, которая полностью скрыта под толстым покровом материкового льда. В этих минералах содержатся питательные вещества, которые стимулируют рост живых организмов, обитающих в открытом океане.

С той поры А76 так и движется на север, уносимый течениями и ветрами в район между Фолклендскими островами и островом Южная Георгия. И первые, и второй являются Британскими заморскими территориями.

Не исключена возможность, что он может повернуть на восток в сторону Южной Георгии и застрять на мелководье вблизи небольшого архипелага из шести необитаемых островов, известных, как Скалы Шаг.

"Если он сядет на мель, то от него будут откалываться небольшие айсберги, которые будут опасными для судов в этом районе", - сказал доктор Марк Бельчиер, директор по рыболовству и окружающей среде в правительстве Южной Георгии и Сандвичевых островов.

"Хотя туристический сезон подходит к концу, рыбный промысел идет круглый год, поэтому небольшие айсберги могут создать некоторые сложности. К тому же проблемы могут возникнуть и у некоторых видов диких животных. С другой стороны, если он развалится зимой, то это будет не так страшно, потому что в более теплый период многие животные могут добывать корм вдали от берега и им не надо постоянно возвращаться на сушу, чтобы кормить молодняк", - пояснил он.

Автор фото, BAS Подпись к фото, A76a: Научно-исследовательское судно "Дисковери" обнаружило его по пути домой

Айсберг A81 откололся от шельфового ледника Бранта в конце января. В этом не было ничего неожиданного. Ученые обнаружили трещины на леднике еще десять лет назад и вообще-то не ожидали, что он продержится так долго.

"Мы знали, что этот кусок ледника скоро отколется, это часть естественного поведения ледника Бранта и не связано с изменением климата, - заявил в пресс-релизе гляциолог BAS Доминик Ходжсон. - Мы постоянно наблюдаем за шельфовым ледником, чтобы обеспечить безопасность работ на станции Халли".

Станция Халли VI перешла на сезонную работу именно из-за опасений, что она может оказаться на отколовшейся части ледника, а эвакуация персонала в зимний период в Антарктиде практически невозможна.

А81 ждет такая же судьба, как и его предшественника - А76: медленно дрейфовать на север, следуя судоходным путям Южной Атлантики.

Команда BAS получила возможность пролететь над айсбергом в конце сезона на пути с закрывшейся на зиму станции.

Оценить масштабы айсберга только глядя на фотографии совсем не просто. При этом следует помнить, что на поверхности находится лишь его небольшая часть.

Если над поверхностью воды высота ледяной глыбы составляет десятки метров, то это значит, что под воду она уходит на сотни. Самые большие айсберги могут весить триллион тонн.