Россияне в Сербии подстегнули спрос на гомеопатию

Йована Георгиевски

Би-би-си

13 минут назад

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Подпись к фото, Гомеопатические препараты можно купить в аптеках Белграда

С прибытием все большего числа граждан России в Сербию, где в настоящее время проживает не менее 140 тысяч человек, растет спрос на гомеопатию — разновидность альтернативной медицины.

В Сербии гомеопатия официально признана как метод лечения, но в мировых научных кругах до сих пор спорят о ее эффективности. "Русские, которые приходят в аптеку, где я работаю, чаще всего ищут гомеопатические препараты — они там очень популярны, потому что широко рекламируются", — говорит Лиза, фармацевт из России, последние три года живущая в Сербии.

Сторонники гомеопатии, в том числе фармацевты и врачи, утверждают, что это "эффективный и научно обоснованный метод лечения", к тому же "очень дешевый". Однако "нет убедительных и неопровержимых доказательств того, что гомеопатические лекарства имеют эффект", заявила в 2017 году рабочая группа Консультативного совета Европейской академии наук, объединяющего ученых из 25 стран Европейского союза.

В том же году комиссия по борьбе с лженаукой Российской Академии наук постановила, что гомеопатия "не имеет научной основы", но это не привело к изменению законодательства в стране. Каждый пятый гражданин России хотя бы раз в жизни пробовал лечиться гомеопатией, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного шесть лет назад.

Подобных исследований в Сербии не проводилось, так что процент людей, верящих в эффективность гомеопатии, не известен.

За гомеопатической консультацией в Сербии можно обратиться в некоторые частные клиники и кабинеты. Однако записаться на прием к гомеопату в государственных медицинских учреждениях невозможно.

Гомеопатия — это разновидность альтернативной медицины, развившаяся из традиционных методов лечения.

В Сербии гомеопатия была официально признана методом в 2005 году, и закон признает ее формой "дополнительной медицины".

За и против

Вадиму около 50 лет, и большую часть жизни он страдает респираторной аллергией, из-за которой периодически испытывает затруднения с дыханием.

"Я не использовал никаких химических веществ в течение 12 лет — я принимаю только гомеопатические препараты", — сказал он Сербской службе Би-би-си. Он переехал в Сербию из Москвы два с половиной года назад и поселился в городе Нови-Сад.

Автор фото, BBC/Jo Holland Подпись к фото, Гомеопатические препараты в основном изготавливаются из растительных компонентов

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Вадим отмечает, что он "ничего не имеет против" традиционной медицины, но признает, что неохотно принимает такие лекарства, как антибиотики.

"Я не люблю химию, я бы принимал ее, если бы мне действительно пришлось, но, к счастью, я никогда не был в такой ситуации", — добавляет он. Хотя Вадим является сторонником гомеопатии, Лиза признает, что коллеги часто шутят над ней.

"Среди российских фармацевтов о гомеопатических препаратах часто говорят так: если ты примешь эту таблетку, то через неделю простуда пройдет, а если не примешь, то через семь дней поправишься", — говорит она.

Лиза отмечает, что выбор гомеопатических препаратов на прилавках в Сербии "намного меньше", чем в России, но не хочет называть препараты, так как считает, что это может побудить людей их покупать. "Часть завозится из России, они часто есть в так называемых российских аптеках", — говорит Лиза.

Она добавляет, что российские покупатели часто бывают потрясены, когда видят цены на привычные препараты, которые в Сербии "в 10-12 раз дороже".

Вадим покупает гомеопатические препараты в аптеках, а то, что не может найти, заказывает по почте из России. Согласно сербскому закону о почтовых услугах, отправка медицинских препаратов по почте в Сербии запрещена, а биодобавки - разрешены.

Он говорит, что, "кроме высоких почтовых расходов и долгого ожидания", у него пока не было проблем. В Белграде всего две специализированные гомеопатические аптеки, и одна из них - это гомеопатический центр "Евремовац".

"Покупателей из России становится все больше", — говорит Би-би-си Ирена Стойкович, фармацевт этой аптеки. Она отмечает, что гомеопатические препараты "полностью безопасны и могут использоваться в качестве дополнительной терапии".

"Некоторые люди выбирают лечение исключительно гомеопатией, но бывают ситуации, когда необходимо принимать лекарства", — добавляет она.

Агентство лекарственных средств и медицинских изделий подтвердило Сербской службе Би-би-си, что в Сербии зарегистрировано всего 15 гомеопатических препаратов.

Альтернативной медициной в Сербии могут заниматься только высококвалифицированные медицинские работники, объясняет юрист Душан Раякович.

Он также говорит, что медицинские работники, желающие заниматься гомеопатией, должны пройти обучение продолжительностью 1200 часов за период времени, который не должен быть короче 36 месяцев (трех лет).

"Планка для практики гомеопатии установлена высоко — условием преподавания йоги является 90 часов тренировок", — говорит Раякович. На основании полученного образования они могут приобрести лицензию Министерства здравоохранения на занятие комплементарной медициной.

На момент публикации Минздрав Сербии не ответил на вопрос журналиста Би-би-си о том, сколько таких разрешений было выдано.

Раякович напоминает, что оказание медицинских услуг без соответствующей профессиональной квалификации является уголовным преступлением, а минимальное предусмотренное наказание — три года лишения свободы.

Где российские пациенты ищут гомеопатов?

В поисках гомеопатов русские, живущие в Сербии, чаще всего остаются в кругу людей, говорящих на русском языке.

Находят их с помощью объявлений в интернете, в том числе в "телеграме".

Автор фото, Reuters/Lukas Barth

"Обследование у гомеопата — это своего рода интервью с пациентом", — говорит гомеопат Мирьяна Мадич из Нови-Сада, получившая образование 20 лет назад в России.

По ее словам, именно поэтому консультации часто проводятся онлайн.

Людмила Сазонова, врач-гомеопат и эндокринолог, которая уже несколько лет живет в Нови-Саде, говорит, что с большинством пациентов она общается через интернет и что они приезжают из разных стран.

"Я на пенсии и у меня нет практики, я просто консультирую людей в интернете", — сказала Сазонова Сербской службе Би-би-си, добавив, что оказывает услуги "на волонтерских началах".

Раякович указывает, что гомеопатические обследования должны проводиться исключительно в медицинских учреждениях и частных врачебных кабинетах. Он также отмечает, что важно убедиться в том, какой квалификацией обладают люди, рекламирующие себя как гомеопаты.

"В Сербии нет общедоступного реестра, где пациенты могли бы сами проверить, какие разрешения есть у человека, у которого они планируют лечиться. Однако каждый пациент имеет право запросить у медицинского работника лицензию на работу, а также лицензию на практику конкретного метода комплементарной медицины", — добавляет он.