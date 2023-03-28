Вывоз детей из Украины в Россию: отвечаем на все главные вопросы

Нина Назарова

Русская служба Би-би-си

40 минут назад

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Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой - их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Би-би-си отвечает на все главные вопросы про вывоз детей из Украины в Россию: что это за дети и сколько их, что конкретно с ними происходит, действительно ли их подвергают пропагандистской обработке и с чем мы имеем дело - с эвакуацией или геноцидом?

Что произошло?

Международный уголовный суд (МУС) подозревает президента Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Полностью ордера на арест не были опубликованы из соображений безопасности жертв и свидетелей, однако генеральный прокурор базирующегося в Гааге суда Карим Хан в отдельном заявлении объяснил, что речь идет о детях из приютов и детских домов на оккупированных территориях Украины.

"Инциденты, выявленные моим Управлением, включают депортацию по меньшей мере сотен детей, взятых из приютов и детских домов. Мы утверждаем, что многие из этих детей впоследствии были переданы на усыновление в Российскую Федерацию. Закон в Российской Федерации был изменен президентскими указами, изданными президентом Путиным, чтобы ускорить получение [детьми] российского гражданства, облегчив их усыновление российскими семьями", - заявил прокурор МУС.

"Мое Управление утверждает, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их собственной страны".

На какие правовые нормы ссылается прокурор МУС?

В своем заявлении прокурор Карим Хан уточняет, что "на момент этих депортаций украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции". Она называется "О защите гражданского населения во время войны" и прямо запрещает принудительное перемещение или депортацию гражданского населения с территории оккупированного государства.

В Конвенции подчеркивается, что оккупирующая держава "ни в коем случае" не должна менять гражданское состояние детей. Это значит, что украинских детей нельзя переводить в российское гражданство.

"Россия - участница Женевских конвенций, поэтому аргументы про то, что власти ничего плохого не делали и Международный уголовный суд нам не указ, как минимум не очень состоятельны", - сказала Би-би-си Наталия Секретарева, юрист Центра защиты прав человека "Мемориал".

Международное право признает границы Украины такими, какими они были в начале 2014 года - до российской аннексии Крыма и захвата других регионов страны. Таким образом, эти территории считаются оккупированными и действие Женевской конвенции распространяется на всех детей и в целом на гражданское население на них.

Признает ли факт вывоза детей-сирот Россия?

Да. Российские чиновники, и прежде всего сама уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, с гордостью рассказывают о вывозе украинских детей-сирот в Россию, устройстве их в семьи и выдаче им гражданства.

При этом Львова-Белова, комментируя обвинения МУС, заявила, что власти РФ не делают ничего противозаконного: "Мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, то есть насильственно вывезен на территорию России".

При каких обстоятельствах дети из Украины в принципе попадают в Россию?

Насколько известно Би-би-си, сейчас большинство детей из Украины, оказавшихся в России без родителей, относятся к одной из трех групп.

Первая группа - дети-сироты из интернатов и других социальных учреждений. Вывоз их в Россию начался еще в середине февраля 2022 года, до полномасштабного российского вторжения. Сначала детей вывозили из интернатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем, по мере того как Россия оккупировала новые украинские территории, - из Херсонской, Запорожской, Николаевской и других областей. Сирот в том числе забирали с собой российские войска при отступлении.

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Российские власти называли такой вывоз детей эвакуацией и спасением. Мария Львова-Белова с самого начала была организатором и публичным лицом этого процесса, она под телекамеры встречала поезда с детьми и позже передавала их под опеку в семьи. Процесс широко освещался в государственных СМИ - как сами перемещения, так и многочисленные мероприятия с участием детей (к ним, среди прочих, приезжали с подарками российские губернаторы).

Несмотря на обилие репортажей, сколько именно сейчас на территории России находится детей-сирот из Украины, неизвестно. Би-би-си запросила актуальную цифру в пресс-службе Марии Львовой-Беловой и ожидает ответа. В октябре 2022 года на официальном сайте уполномоченной писали, что в разное время в России находились "1,5-2,5 тысяч детей".

Подсчитать или же перепроверить число сирот из Украины по открытым данным затруднительно: детей активно перемещают между регионами и между учреждениями как внутри России, так и внутри оккупированных территорий. Например, по словам пресс-службы Львовой-Беловой, почти все сироты из учреждений самопровозглашенной ЛНР уже вернулись обратно в регион (Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию). Кроме того, нет уверенности, что в российских СМИ появляется полная информация обо всех перевезенных детях.

Вторая группа детей из Украины - это дети прежде всего из Харьковской и Херсонской областей, выехавшие во время оккупации в августе-октябре 2022 года в оздоровительные лагеря в Краснодарский край и в аннексированный Крым. После освобождения украинской армией их родных городов и сел дети и родители оказались по разные стороны фронта (Би-би-си подробно рассказывала об этом на примере города Балаклея - дети оттуда уехали отдыхать в Геленджик и застряли там на неопределенный срок).

Формально родители отправляли детей в лагеря отдыха в Россию добровольно, но многие матери объясняли Би-би-си и другим журналистам, что их подтолкнула к этому сама ситуация оккупации: обстрелы и страх за жизнь и психическое здоровье детей.

После того как дети и родители оказались разделены линией фронта, российские власти не стали возвращать детей в Украину организованно, объявив, что забрать их родители могут лично. Таким образом изначально в России застряли сотни детей, но за прошедшие месяцы большинство родителей смогли приехать из Украины и забрать их домой. "Более 2000 детей уже вернулись к своим семьям", сейчас их остается 56, сообщила в соцсетях сама Мария Львова-Белова.

Несмотря на то, что большинство детей из лагерей отдыха смогли воссоединиться с родителями, сам факт их продленного пребывания в России может считаться военным преступлением, говорит следственная комиссия ООН в своем докладе, опубликованном в марте 2023 года: "Российские власти нарушили свое обязательство по международному гуманитарному праву всячески содействовать воссоединению семей, разлученных в результате вооруженного конфликта. Такое поведение может также приравниваться к военному преступлению в виде неоправданной задержки в репатриации гражданских лиц".

"Дети чувствовали глубокий страх быть навсегда разделенными с родителями, опекунами или родственниками", - пишут также члены комиссии ООН.

Международный уголовный суд про эту группу детей публично ничего не говорил.

Наконец, еще одна группа - дети, которые оказались разлучены с родными в ходе боевых действий или же чьи родители погибли или пропали без вести. Про таких вывезенных детей российские власти публично сообщают меньше всего. Еще в апреле 2022 года директор департамента Минпросвещения Лариса Фальковская говорила, что в Россию ввезли 100 детей из, по формулировке чиновницы, "освобожденных территорий Украины" (откуда именно были дети и что с ними стало, Би-би-си неизвестно). Позже Мария Львова-Белова рассказывала о 31 ребенке, "найденном в подвалах жилых домов" Мариуполя. По состоянию на осень прошлого года в России оставались 27 из них. В ноябре уполномоченная также упоминала "минимум о ста детях, находящихся в подвалах Бердянска и Мелитополя". Би-би-си запросила информацию об их судьбе и ожидает ответа.

В реальности разделенных семей и ситуаций, в которых это происходит, гораздо больше. Би-би-си подробно рассказывала историю шести детей, которые оказались без родителей в осажденном Мариуполе, потом были вывезены в самопровозглашенную ДНР и несколько месяцев пытались воссоединиться с приемными родителями.

Многие СМИ писали про мариупольца Евгения Межевого, которого разлучили с его тремя детьми во время так называемой фильтрации - мужчину отправили в лагерь в Еленовку на территории самопровозглашенной ДНР, а детей увезли в Подмосковье (позже Межевой смог забрать их и уехать в Европу). Известны истории Киры Обединской и Ильи Матвиенко - их родители погибли в Мариуполе, после чего детей вывезли на подконтрольную России территорию (позже за ними смогли приехать родственники).

По словам программного директора благотворительной организации "СОС Дитячі містечка Україна" Дарьи Касьяновой - фонд в том числе занимается поиском родственников вывезенных в Россию детей и возвращением детей в Украину, - можно говорить о десятках таких случаев. При этом даже если родители действительно погибли, в Украине или Европе обычно получается найти кровных родственников, готовых заботиться о ребенке.

Сколько сейчас таких детей в России?

По украинским данным, количество депортированных и принудительно перемещенных в Россию детей сейчас составляет 16210 человек. Это поименный список, созданный на основе заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей. Найти его можно на сайте "Дети войны". По словам ​​уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, информация по каждому ребенку проверяется органами и по каждому случаю заводится уголовное дело.

По словам Дарьи Касьяновой, список может быть не исчерпывающим: "После каждого возвращения детей в Украину мы узнаем о новых [остающихся в России] детях, о которых не было известно".

При этом цифры, которые в разных обстоятельствах называли российские власти, в сумме разительно меньше, чем 16 тысяч.

"У нас есть понимание, что это число с сайта "Дети войны", созданного в Украине, но какие конкретно истории за ним стоят и относится ли к ним Россия, мы не знаем", - ответили Би-би-си в пресс-службе Марии Львовой-Беловой на просьбу прокомментировать такую разницу в данных.

А разве это не эвакуация - ведь часть детей реально вывозили из-под обстрелов?

Нет. Четвертая Женевская конвенция (статья 49) однозначно говорит о том, как можно эвакуировать гражданское население, в том числе детей.

Во-первых, эвакуировать детей можно, только если этого требует безопасность населения или особо веские соображения военного характера. "При этом Международный трибунал по бывшей Югославии подчеркивал, что оккупирующая сторона не может ссылаться на обеспечение безопасности населения, если она же и является основным источником опасности", - уточняет юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Наталия Секретарева.

Во-вторых, эвакуация возможна только в ближайшие безопасные районы, по возможности "только вглубь оккупированной территории" (и не дальше). "Распределение детей по всей территории самой большой в мире страны этому не очень соответствует", - объясняет Наталия Секретарева.

В-третьих, у государства есть обязанность вернуть эвакуированное население немедленно после того, как боевые операции в этом районе будут закончены. "Действия России, скажем так, не похожи на экстренную временную эвакуацию. Тем более этому не соответствует практика распределения детей в российские приемные семьи и выдача им паспортов", - говорит эксперт.

По нормам международного права, истинная эвакуация предполагает открытие гуманитарных коридоров в сторону страны гражданства, а если это невозможно - привлечение третьих стран и международных организаций, введение их гуманитарных конвоев.

Однако, по словам ​​уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, Россия ни разу не согласовывала гуманитарные коридоры для вывоза детей на территорию, подконтрольную Украине.

Напротив, Би-би-си известны случаи, когда военные прямо мешали выезду детей в регионы под контролем Украины. В частности, детей из Мариуполя, о которых писала Би-би-си, остановили при попытке выбраться по гуманитарному коридору в Запорожье и, несмотря на их протесты, перевезли в Донецк. Другой пример - случай в апреле 2022 года, когда депутат Госдумы и замруководителя фракции "Единой Россия" Игорь Кастюкевич, узнав из социальных сетей, что в церкви в Херсоне прячется группа сирот, ожидающих эвакуацию на подконтрольную Украине территорию, лично поучаствовал в поиске и вывозе детей.

"Если ты один и младше 18 лет, тебя останавливают и перевозят, не спрашивая твоего желания и решения", - говорит Би-би-си программный директор "СОС Дитячі містечка Україна" Дарья Касьянова.

Следственная комиссия ООН также пришла к выводу, что "ни в одной из ситуаций, рассмотренных Комиссией [всего были рассмотрены 164 случая - Би-би-си], перемещения детей, как представляется, не отвечали требованиям, установленным международным гуманитарным правом. Перемещения не были оправданы соображениями безопасности или медицинскими показаниями. Как представляется, нет никаких признаков того, что перемещение детей на подконтрольную украинскому правительству территорию было невозможным".

Что происходит с детьми-сиротами в России?

Генеральный прокурор МУС Карим Хан использует в своем заявлении слово "усыновление" (adoption), однако это не совсем точно. По факту речь идет об иной юридической форме семейного устройства - опеке. При этом в быту это вещи достаточно близкие: при опеке ребенок также живет в семье, взрослые являются его законными представителями и могут воспитывать его, в зависимости от обстоятельств, вплоть до совершеннолетия. Однако его фамилия, отчество, данные о его родителях остаются прежними, и отменить решение об опеке можно быстро, без суда.

С апреля 2022 года сирот из Украины российские власти стали распределять под опеку в российские семьи - сначала детей из самопровозглашенной ДНР, позже из ЛНР. Под опекой, по подсчетам Би-би-си, оказались и как минимум семь детей, "найденные в подвалах" Мариуполя. Один из них, 15-летний на тот момент Филипп Головня, попал в семью самой уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Изначально сирот распределяли по регионам точечно, судя по всему, в приемные семьи с опытом. "Когда детские дома вывозили с Донбасса, а осенью из Херсонской области, очень активно в разных регионах убеждали приемные семьи забрать этих детей. Спустили сверху поручение устроить детей, и опеки, у которых на учете стоят действующие приемные родители, их обзванивали", - объясняет Би-би-си специалистка "Института развития семейного устройства" Дина Магнат (сам Институт никак не связан с этими процессами, отдельно уточняет Магнат).

Би-би-си брала интервью у женщины из Подмосковья, в чью семью попал мальчик из Донбасса, и она действительно рассказывала, что появление в семье приемного ребенка из самопровозглашенной ДНР стало для нее полной неожиданностью - ей позвонили из министерства соцзащиты и объявили, что их выбрал мальчик-подросток.

При этом, насколько можно судить по открытым данным, темпы размещения детей в российские семьи снизились - в октябре аппарат Марии Львовой-Беловой заявлял, что всего устроено 350 детей, а полгода спустя, в марте 2023-го, 380 детей в 19 регионах России - то есть за полгода цифра увеличилась только на 30 человек. Би-би-си запросила комментарий о причинах в пресс-службе Львовой-Беловой и ожидает ответа.

Дина Магнат предполагает, что одно из объяснений может заключаться в том, что буквально закончились семьи, готовые брать детей: "Жители учреждений [в Украине] - это такие же дети по социальному статусу, как жители российских детских домов. Это дети подросшие, это группы братьев и сестер, это дети со сложным здоровьем, дети со сложным социальным анамнезом. А сверху еще травма войны. Это не маленькие голубоглазые детишечки, ни разу не мечта усыновителей. Даже если не говорить про этичность и законность, просто на бытовом уровне, чтобы их растить, должна быть опытная приемная семья. Возможно, этот ресурс исчерпан".

На официальном сайте Марии Львовой-Беловой говорится, что сейчас обсуждается вопрос о включении детей-сирот из самопровозглашенной ЛНР в общероссийский федеральный банк данных сирот.

С лета 2022 года, после указа Путина, детям-сиротам из Украины стали в упрощенном порядке выдавать российское гражданство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в частности, публиковал в своем телеграм-канале видео с одной такой церемонии, она проходила в доме правительства Московской области.

По наблюдениям Дины Магнат, сейчас оформление гражданства носит "тотальный, массовый характер".

Мария Львова-Белова неоднократно говорила в интервью, что российское гражданство необходимо детям-сиротам для оформления всех положенных им льгот и доступа к государственной медицине. Несмотря на то, что изначально применительно к детям-сиротам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР речь шла о временной опеке, "теперь, когда дети стали гражданами России, временное опекунство может стать постоянным", сказала уполномоченная.

Украинский МИД, после того как Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства детям-сиротам из Украины, выступил с заявлением, что "Путин фактически узаконил похищение детей". Четвертая Женевская конвенция действительно запрещает во время военных конфликтов и оккупации менять гражданский статус детей (см. выше).

Комиссия ООН в своем докладе также пришла к выводу, что эти практики - нарушение международного права: "Меры по получению гражданства и размещению в семьи, которые могут иметь серьезные последствия для личности ребенка, являются нарушением права ребенка на сохранение своей личности, включая гражданство, имя и семейные отношения".

"Выдача российского гражданства и передача детей в приемные семьи, как представляется, создает рамки, в которых некоторым детям придется в итоге остаться в Российской Федерации", - заключает комиссия ООН.

Украина заявляет, что это геноцид, но разве геноцид это не когда убивают?

Не только: статья II "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" включает в определение геноцида "насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую".

При этом Международный уголовный суд обвинений в геноциде пока никому не предъявлял. Следственная комиссия ООН тоже заявила, что по состоянию на март 2023 года не нашла надежных подтверждений того, что Россия проводит в Украине именно политику геноцида в строго юридическом смысле.

"Мы не находим, что в Украине был геноцид. Тем не менее мы, конечно, следим за всякого рода свидетельствами в этом отношении", - сказал глава комиссии, норвежский судья Эрик Мёсе.

Но ведь говорят, что детям точно лучше в семье, чем в детском доме - может быть, тогда неважно, в какой стране?

"Когда говорят, что из Украины вывезли сирот, это неправда - большая часть детей, которые находились у нас в интернатных учреждениях, это дети, у которых есть родственники", - говорит Би-би-си программный директор благотворительной организации "СОС Дитячі містечка Україна" Дарья Касьянова. По словам эксперта, только 5% детей в интернатах Украины - это биологические сироты (для сравнения, в России их доля 10-12% - Би-би-си).

"Все остальные дети имеют родственников: или бабушек-дедушек, или это могут быть родители в сложных жизненных обстоятельствах, или родители, которые по заявлениям отдали своих детей. Но что это не сироты повсеместно, это очевидно", - говорит Касьянова.

Би-би-си действительно известны примеры, когда у отданных под опеку в российские семьи детей оставались родственники на оккупированных территориях. В одном случае у двух братьев, которых в апреле увезли в Подмосковье, оставалась бабушка в Мариуполе (выжила ли она, Би-би-си неизвестно). В другом - у мальчика-подростка осталась в Донецке старшая сестра. В третьем - у группы братьев и сестер остался в Донецке мобилизованный старший брат.

По словам Дарьи Касьяновой, в каждом из случаев, с которыми работала ее организация, в итоге удавалось найти кровных родственников, готовых забрать ребенка и заботиться о нем, даже если сами дети в силу возраста, шока или по другим причинам не могли сразу их вспомнить и назвать их имена.

Видели новости про лагеря по перевоспитанию - это какие-то специальные лагеря? Что там происходит?

В феврале 2023 года вышло исследование Йельского университета, посвященное идеологической обработке украинских детей. Оно было сделано по открытым данным в рамках проекта Conflict Observatory - это американская программа по расследованию российских военных преступлений в Украине.

Главный вывод доклада: не менее 6 тысяч украинских детей и подростков из оккупированных территорий побывали в лагерях отдыха по всей России и в аннексированном Крыму, где их подвергали идеологической обработке - "российскоцентричному" академическому, культурному, патриотическому или военному воспитанию.

Речь не идет о том, что в России строятся какие-то специальные "центры перевоспитания" - нет, это уже существующие обычные оздоровительные лагеря, куда теперь российские чиновники отправляют и украинских детей.

Важно понимать, что докладе речь идет не только сиротах, но и о живущих в семьях детях, вывезенных во время оккупации на отдых (см. выше) и позже вернувшихся к себе домой в Украину, а также - о детях с оккупированных территорий, приезжавших на короткие смены. Таким образом, делают вывод авторы исследования, идеологическая обработка затрагивает огромное количество детей.

О коротких сменах "по интеграции и психологической реабилитации" регулярно рассказывает сайт Марии Львовой-Беловой (их, в частности, финансирует "Тинькофф Банк"). В ноябре сообщалось, что на такие смены съездили уже около тысячи детей из оккупированных регионов.

Реально ли происходит россификация украинских детей?

Да. Форматы и степень идеологической обработки могут быть разными, однако есть многочисленные свидетельства, что так или иначе она происходит. В частности, одна из задач "реабилитационных" поездок в лагеря, о которых пишут на сайте уполномоченной, - "знакомство с образовательными возможностями и культурой России".

Сама Мария Львова-Белова также публично рассказывала о смене мировоззрения у детей из Украины на примере все тех же детей, "найденных в подвалах Мариуполя". "Когда мы их привезли на территорию Московской области, чтобы они немножечко восстановились, началась история, что они негативно отзывались о президенте [Путине], говорили всякие гадости, пели гимн Украины, "Слава Украине" и все такое", - говорила она на одном из выступлений в Общественной палате.

Вскоре после того как дети были переданы под опеку в приемные семьи в России, их взгляды, по словам Львовой-Беловой, быстро поменялись: "Мы начали спрашивать ребят: "Вот вы говорите, Россия плохая. Ну хорошо, пусть Россия будет плохая, у вас есть возможность сейчас вернуться", - рассказывала тогда уполномоченная. - Никто из детей не захотел возвращаться, все сказали: "Нам здесь очень хорошо". Поэтому да, есть вот этот некий какой-то негатив, может быть, вначале, но потом он преобразуется в любовь к России".

В феврале 2023 года Би-би-си обнаружила, что в Ростовской области президентский грант почти на 3 миллиона рублей (около 40 тысяч долларов) получил проект "Помощь детям-сиротам Донбасса". В описании авторы прямо говорят, что дети из самопровозглашенных ЛДНР проходят "процесс смены Родины" и им нужно прививать "русский мир".

"Некоторые дети из освобожденных территорий, попавшие в детские дома, были воспитаны в украинской парадигме и сейчас проходят сложный и травмирующий психологический процесс смены Родины. Их также необходимо поддержать, как путем уменьшения стресса, так и привив традиции патриотизма и русского мира", - так звучит цитата из обоснования проекта.

Еще один способ индоктринации - обучение детей по российским школьным программам. По словам программного директора "СОС Дитячі містечка Україна" Дарьи Касьяновой, ей известны случаи, когда родители на оккупированных территориях не хотели, чтобы их дети ходили школу и учились по российским программам, после чего оккупационные власти начинали угрожать изъятием ребенка из семьи.

Есть также свидетельства возвращенных из оздоровительных лагерей детей о том, что их принуждали петь гимн России или же даже били, когда они говорили что-то в поддержку Украины.

Получилось ли у Украины вернуть на родину хоть кого-то из детей?

Да, 324 ребенка, сообщает сайт "Дети войны". Насколько известно Би-би-си, большинство из них - это те самые дети, поехавшие в оздоровительные лагеря и застрявшие там после изменения линии фронта (см. выше). Иначе говоря, это дети, у которых есть родители и за которыми смогли лично приехать и забрать их матери (мужчин призывного возраста из Украины во время войны не выпускают, поэтому за детьми, как правило, ездят женщины).

Мария Львова-Белова неизменно заявляет, что "если мы понимаем, что найдутся законные представители [детей], мы тут же сделаем все, чтобы воссоединить эти семьи". Уполномоченная также рассказывала, что 15 детей вернули в восемь семей по личным обращениям их родственников из Украины (при каких обстоятельствах эти семьи были разделены, Би-би-си неизвестно).

Однако по факту вся организация и трудности процесса воссоединения чаще всего ложатся на самих матерей. В репортаже про детей из Балаклеи Харьковской области Би-би-си подробно рассказывала, на что приходится идти семьям, чтобы оплатить дорогу до ребенка и обратно домой: одна из жительниц города была вынуждена продать свой старый автомобиль и потратить все сбережения.

Пересечь украинско-российскую границу сейчас невозможно, поэтому добираться нужно через Европу. "Туда неделя, назад неделя, четыре страны, и вот наш ребенок здесь", - говорила Би-би-си еще одна женщина.

"Препятствий из серии "нет, не отдадим", не чинится, - говорит Би-би-си Дина Магнат. - Но при этом может быть неудобная бюрократия, при этом родственникам приходится самим ехать за детьми из Украины в Россию с документами. Это дорого, это долго, это страшно. Семье действительно приходится напрягаться, обращаться за помощью к волонтерам".

В Украине есть благотворительные фонды, помогающие родителям забрать своих детей, в том числе оплачивающие дорогу. В частности, этим занимаются организация "СОС Дитячі містечка" и фонд "Save Ukraine".

Также известен случай, когда группе детей из приюта в Николаевской области, которых сначала вопреки их воле вывезли в Херсонскую область, а потом в Россию, удалось выбраться в Грузию благодаря усилиям руководительницы учреждения.

Порой настаивают на возвращении и сами дети. Уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал историю подростка Сергея из-под Мариуполя. Мальчика отдали под опеку в российскую семью, однако он написал сообщения с просьбой о помощи и затем смог выбраться в Украину. Историю еще двоих детей из Мариуполя, которые попросили вернуть их из самопровозглашенной ДНР на территорию, подконтрольную Украине, рассказывал "Дождь" (признан властями РФ "иноагентом").

В марте 2023 года Украина приняла закон о принудительной эвакуации детей из зон боевых действий. По новым правилам, полиция должна предложить родителям эвакуацию, а если семья не хочет уезжать, один из родителей обязан выехать с ребенком. В случае и его отказа полицейский при свидетелях может забрать ребенка и вывезти его самостоятельно.

Как объясняла координатор фонда "Save Ukraine", юрист Мирослава Харченко, это необходимо не только для физического выживания детей, но и в том числе для предотвращения их вывоза российскими военными в Россию.

Сейчас под механизм принудительной эвакуации подпадает только Бахмут - город в Донецкой области, который с лета прошлого года штурмует российская армия. "Но для самого Бахмута это постановление принято слишком поздно, потому что он уже недели две как закрыт. По нашей информации, которую мы получаем от местных, из 38 детей, о которых говорила украинская сторона, часть уже вывезли в РФ", - уточняла две недели назад Харченко.

В докладе мониторинговой миссии ООН, вышедшем на прошлой неделе, действительно говорится, что в Бахмуте остаётся уже 32 ребёнка.

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