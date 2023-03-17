В России новая волна повесток в военкоматы: кто их получает и что это значит

Наталия Зотова, Елизавета Фохт

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Yegor Aleev/TASS

Власти уже нескольких российских регионов объявили о массовой рассылке повесток в военкоматы. Правозащитники сообщают, что таких регионов гораздо больше и волна повесток охватила уже почти всю Россию. Би-би-си изучила заявления властей и спросила у правозащитников: подготовка ли это к весеннему призыву или начало новой волны мобилизации?

Что происходит?

В пятницу власти республики Марий Эл объявили, что военкоматы "в плановом режиме" раздают повестки для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. К тому же для находящихся в запасе запланированы военные сборы, которые "в последние годы по ряду причин, в том числе и из-за пандемии, реально не проводились", сказано на сайте правительства республики.

Официально это шестой российский регион, в котором в последние несколько дней началась массовая раздача повесток. До этого местные власти Липецкой, Воронежской, Ярославской, Пензенской областей и Ханты-Мансийского автономного округа признавали, что повестки действительно носят. Но правозащитники получают подобные сообщения почти со всей территории России. Согласно подсчетам главы ассоциации "Агора" Павла Чикова, повестки снова начали раздавать более чем в 40 регионах.

Корреспонденту "Новой газеты. Европа" положили повестку в почтовый ящик в Москве. В ней говорится, что его просят прийти "для уточнения документов воинского учета".

Похожую повестку получил и один из читателей Би-би-си. Еще одному позвонили из военно-учетного стола в подмосковном Долгопрудном и предложили заключить контракт с минобороны на срок до года.

Как объясняют происходящее власти?

Вручение гражданам повесток для уточнения данных - это обычная практика, а новая волна мобилизации в Кремле сейчас не обсуждается, заявил 15 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

У региональных властей, которые официально признали рассылку повесток, есть две версии того, зачем это делается. Первая - людей приглашают в военкоматы просто для уточнения данных. В Воронежской области настаивают на том, что единственная цель вручения повесток - актуализация данных воинского учета. Телеграм-канал правительства Липецкой области объяснил это оцифровкой базы данных военкоматов.

Вторая версия - запасников ждут на военных сборах. Про сборы говорило, например, правительство Тюменской области, а также республики Марий Эл.

Третью версию - что таким образом на войну ищут добровольцев - выдвинули правозащитники, а не чиновники.

С Би-би-си связался наш читатель Игорь (имя изменено). Ему позвонили из военно-учетного стола подмосковного города Долгопрудного, где он состоит на учете. "Прямо спросили, не хочу ли я послужить и заключить контракт с Минобороны на 3, 6 или 12 месяцев. Я вежливо отказался, на чем и попрощались, - рассказал он. - Все было вежливо, без нажима. Звонок занял 30 секунд". "Интересно, что мне за 40, я не служил, военную кафедру не заканчивал - вроде самый последний кандидат на заключение контракта. Видимо план, посписочный обзвон. Уверен, что повестки для этого же - при посещении попытаться сагитировать заключить контракт", - добавляет Игорь.

Что говорят правозащитники и юристы?

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Раздача повесток происходит накануне весеннего призыва в армию: обычно он начинается 1 апреля. Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" (признана властями России "иноагентом") Сергей Кривенко признает, что практика выдавать потенциальным призывникам повестки до начала призыва - вполне обычная.

Но исключать, что власти на самом деле проводят подготовку к мобилизации или стремятся завербовать "запасников" на контрактную службу, нельзя, говорит он. Правозащитники из "Гражданин. Армия. Право" пока не заметили значительного всплеска обращений и жалоб, касающихся приглашения в военкомат.

В организации "Призыв к совести" отмечают, что к ним поступают жалобы от двух разных категорий получателей повесток: потенциальных срочников, которых могут призвать в армию в рамках весенней кампании, и россиян, находящихся в запасе. Последних приглашают в военкоматы для сверки данных о воинском учете или отправки на военные сборы. Именно для этой категории высок риск попасть под новую волну мобилизации.

По словам сотрудников "Призыва к совести", сейчас в день юристы получают по несколько обращений о повестках, но пока поток жалоб не такой масштабный, как это было осенью 2022 года.

Алексей Табалов из "Школы призывника" тоже не замечает такого вала обращений, как было осенью прошлого года после объявленной Путиным мобилизации. Он сказал Би-би-си, что к ним сообщения приходят именно от потенциальных призывников, например, от выпускников вузов, а направлять им повестки - это ежегодная, обычная практика военкоматов: "Их вызывают для "уточнения данных", а по факту или вручают повестки на призыв или пытаются досрочно (до начала призыва) провести медицинское освидетельствование, что незаконно".

Но отдельные случаи, когда людей прямо из военкомата забирают в армию, тоже есть. Одно из обращений, полученных "Призывом к совести", касается мужчины, которого силой увезли на военные сборы прямо из собственной квартиры. Повестку россиянин, который находился в запасе, получил на работе, а вскоре участковый пришел к нему домой. В своей жалобе семья мужчины рассказала, что у него отобрали телефон и связи с ним нет. Сейчас историю проверяют правозащитники. Би-би-си по просьбе "Призыва к совести" не называет регион, где живет мужчина. Власти этого региона официально подтверждали, что направляют жителей на "плановые" военные сборы.

Григорий Свердлин из проекта "Идите лесом", помогающего избежать мобилизации, рассказал Би-би-си, что ему известно четыре случая, когда получившие повестку "новой волны" пошли в военкомат. Всех четверых, по его словам, забрали в армию как мобилизованных. Но он признает, что это слишком маленькая выборка, чтобы делать какие-то выводы: "Большая часть тех, кто к нам обращается, в военкомат не пошли. Люди сейчас более "образованные".

17 марта, в разгар рассылки повесток, Роскомнадзор заблокировал в России сайт проекта "Идите лесом".

В "Призыве к совести" говорят, что правозащитники организации не сталкивались ни с одним случаем мобилизации после октября 2022 года.

Юрист "Призыва к совести" обратил внимание Би-би-си на интересную деталь: повестки будущим призывникам, которые видели правозащитники, выписаны не на апрель, а на май. Это необычная практика, считают в организации. В теории, говорят юристы, это может быть косвенным признаком того, что в апреле власти хотят провести дополнительную мобилизацию, а призыв сдвинуть на более позднее время, но подчеркивают, что доказательств тому нет.

Российские власти тоже неоднократно отрицали планы проведения новой мобилизации, несмотря на отсутствие военных успехов в Украине. Но, как известно, указ Путина о проведении "частичной мобилизации" от 21 сентября 2022 года отменен не был.

Из самых разных регионов России поступают сообщения о новой волне раздачи повесток в военкоматы. Власти, как правило, объясняют это необходимостью "актуализировать данные воинского учета".

Нас интересует личный опыт тех, кто получил такую повестку. Если вы или ваши близкие получили повестку с предписанием явиться в военкомат, напишите нам через форму по ссылке. Мы гарантируем анонимность, если вы о ней попросите.

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