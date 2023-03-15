Уголовные дела о реабилитации нацизма в России: попытка власти избавиться от дискуссий о прошлом

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Dimitar DILKOFF/AFP

После третьего президентского срока Владимира Путина в России стало активно расширяться "антинацистское" законодательство: появлялись и неоднократно дополнялись уголовные и административные статьи за реабилитацию нацизма, осквернение воинской памяти и отрицание "исторической правды". Эти законы якобы должны защищать от распространения нацистской идеологии, но чаще они запрещают критику советской власти, и судят по этим статьям за картинки и высказывания в соцсетях.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как в России устроено "законодательство против реабилитации нацизма" и как оно влияет на историческую дискуссию о прошлом.

В начале марта 2022 года в Иваново судья распустил коллегию присяжных - уже после того, как она вынесла вердикт по делу о реабилитации нацизма, и отправил дело на пересмотр.

По этому делу обвиняется местный архитектор Сергей Волков, который вел телеграм-канал о неоязыческой культуре. Летом 2021 года Волков выразил там мнение, что во время Великой Отечественной войны немецкие войска не замыкали вокруг Ленинграда полное кольцо, а у советских властей была возможность отправлять туда продовольствие. Однако, писал Волков, Сталин якобы бросил Ленинград как "ненужный и почти захваченный", до 1941 года он был "крепким союзником" Гитлера и, как считает Волков, виновен в развязывании войны "не меньше".

Через год за это высказывание на Волкова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Свой пост он удалил и даже выступил с опровержением - покаялся, что написал пост "скоротечно", "не изучив перед этим" материалы о блокаде Ленинграда и "доверившись непроверенным фактам". Однако от суда это Волкова не спасло.

Суд начался в середине 2021 года, дело рассматривала коллегия присяжных. В марте присяжные вынесли свой вердикт и показали его судье перед оглашением, но тот решил в последний момент распустить коллегию - свое решение она не успела огласить.

Автор фото, Petr Kovalyov/TASS Подпись к фото, По мнению экспертов центра "Сова", в высказываниях Волкова о блокаде Ленинграда не содержалось дискриминации или пропаганды насилия - а значит, и нет повода для уголовного преследования

Присяжные были распущены якобы из-за нарушения тайны совещательной комнаты: судья заявил, что кто-то из сотрудников суда услышал, как присяжные обсуждали вынесенный, но еще не оглашенный вердикт.

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Сам Волков свою вину не признает. Его защита считает, что присяжные вынесли оправдательный вердикт и именно из-за этого судья, увидев его, решил распустить коллегию. Дело было отправлено на на пересмотр уже с новой коллегией присяжных, писала "Медиазона" (признана в России СМИ-иноагентом).

"Необычные интерпретации, незнание, неверное изложение, даже намеренное искажение исторических фактов не должны являться поводом для уголовного преследования", - комментирует это уголовное дело центр "Сова", занимающийся мониторингом проблем национализма и ксенофобии (признан в России "иностранным агентом").

Центр отмечает, что под уголовные дела не должны подпадать высказывания, не содержащие дискриминации или пропаганды насилия, а их в посте Волкова не было. Волкова судят за реабилитацию нацизма, хотя действия нацистов он не восхвалял, а только критиковал советскую власть, заявляет центр.

Волков и его адвокат не ответили на сообщения и звонки Би-би-си.

"Идеологическое законотворчество"

Случай Сергея Волкова далеко не единственный. В России сложилась практика уголовных и административных дел не только за критику советской власти, но и за возложение ответственности за войну на Сталина, и даже за мемы с Гитлером.

Более того, в стране применяются сразу несколько уголовных и административных статей за то, что российская власть считает "оправданием нацизма", и законодательство в этой области только пополняется и ужесточается.

Различные законы о запрете реабилитации или пропаганды нацизма называются "мемориальными законами" и существуют во многих странах. В России в 1995 году был принят федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне".

Это был один из первых мемориальных законов в современной России: он провозглашал необходимость беречь память о защитниках СССР в войне и не допустить любые проявления фашизма. Изначально это был закон, закрепляющий основания для празднования 9 мая и для различных наград и премий, связанных с Великой Отечественной войной. Однако, начиная с третьего срока Путина, в этот закон стали вносить дополнения, на основе которых вводили различные запреты и наказания, связанные с "недопущением нацизма" или "увековечиванием памяти".

Автор фото, Yuri KADOBNOV/AFP Подпись к фото, День защитника Отечества раньше назывался Днем советской армии. По антуражу он и сейчас выглядит именно так (на фото - почетный караул у Вечного огня в Москве, 23 февраля 2023 г.)

В 2001 году была введена административная статья за распространение нацистской или экстремистской символики (20.3 КоАП). "В то время была актуальна тема борьбы со всякими неонацистскими движениями, - рассказывает глава центра "Сова" Александр Верховский. - С точки зрения правоохранительных органов это, видимо, понималось как профилактика".

С момента появления статьи 20.3 и до 2015-го по ней заводилось по несколько сотен дел в год. В 2015 году счет впервые превысил полторы тысячи дел, а каждый из последующих лет таких дело было уже больше двух тысяч.

Это связано с тем, что после 2014 года статья стала разрастаться - кроме самой нацистской символики, там появился, например, запрет на символику, "сходную с нацистской". В итоге для уточнения этой формулировки правительство поручило составить список организаций, сотрудничавших с нацистским режимом, а также организаций, которые отрицают факты, установленные приговорами Нюренбергского и других послевоенных трибуналов.

Но никакого списка составлено не было. "И это, в общем, не случайно, потому что невозможно разумно выйти из этого положения [размытых и непонятных формулировок]", - рассказывает Верховский.

За неоднократное распространение нацистской или экстремистской символики предусмотрено уже уголовное наказание. Этот механизм сходен с "дадинской статьей" - после нескольких административных нарушений следует уже уголовное. По этой антиэкстремистской статье (282.4 УК РФ) может грозить наказание до 4 лет колонии.

Такая же ситуация - и с уголовной статьей о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ), по которой судят Сергея Волкова. О ее введении в России задумывались давно, первые проекты появились еще в 2009 году, но приняли ее только в 2014-м, на фоне аннексии Крыма и начавшейся войны в Донбассе.

Автор фото, Oleg Nikishin/Getty Images Подпись к фото, Ультранационалистические марши одно время были чуть ли не обычным делом в Москве (на фото - демонстрация в День национального единства, ноябрь 2005 г.)

"Как раз тогда был расцвет публицистики о признанных террористическими и запрещенных украинских организаций типа "Правый сектор", "Азов". То есть любое обсуждение их отношения к гитлеровской Германии стало криминальным", - говорит адвокат проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев, который работал по делам, связанных с "нацизмом".

В статью также было введено наказание за "заведомо ложные сведения" о деятельности СССР во время Второй мировой. Адвокат Селезнев называет "опасным составом" такой "запрет исторических фейков": "На сегодняшний день за любые исторические исследования и публикации о том, что кто-то, кроме гитлеровской армии, совершал военные преступления, можно привлечь".

Но, спустя несколько лет, в этот уголовный закон стали добавлять такие расплывчатые нормы, как запрет на оскорбление памятников и клевету на ветеранов.

"Это проблема нашего законодательства. Когда законотворцы видят какую-то проблему, они стараются придумать под нее быстренько закон, а если не получается придумать отдельный, то часто получается каким-то совершенно разным образом часто дополнить уже существующий", - комментирует Верховский. Он отмечает, что закон запрещает осквернение символов воинской славы, но при этом в России нет закрепленного списка, в котором эти символы бы перечислялись.

Дополнение о запрете клеветы на ветеранов появилось в 2021 году, как раз после уголовного дела против Алексея Навального, который нелестно высказался по поводу того, что ветеран Великой Отечественной снялся в ролике, пропагандирующем поправки в Конституцию России. Навального за это приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей.

Курс на "мемориальность"

Этот государственный курс на "мемориальность" был окончательно закреплен в России в 2020 году, когда Путиным были внесены поправки в Конституцию. В основном законе появилась отдельная статья, гласящая, что Россия является правопреемницей СССР, "сохраняет память предков" и "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды". Отдельно заявляется, что "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Наконец, в 2022 году появилась административная статья 13.48 КоАП. Она вводит наказание за публичное отождествление советской и нацистской власти. Эта же статья запрещает и отрицание "решающей роли советского народа" в победе над гитлеровским режимом.

Разница между этой новой административной статьей и уголовной - о реабилитации нацизма - в "широте составов", комментирует юрист Селезнев. Административная вводит прямой запрет на "отождествление целей, решений и действий" советской и нацистской власти во время войны.

Уголовная же статья более широкая - в ней и отрицание фактов, и одобрение преступлений, и распространение заведомо ложных сведений, и различные формы осквернения памяти. "Здесь значение имеет работа эксперта-лингвиста. Какие конкретно значения, какие конкретно формулировки [использовал обвиняемый]", - говорит Селезнев.

"Форма воспитания общества"

Если до 2020-го уголовных дел по реабилитации нацизма было меньше десяти в год, то сейчас речь идет уже о нескольких десятках таких дел ежегодно.

Чаще всего их заводят из-за постов в социальных сетях и исторических мемов. В 2020 году из-за карантина шествие "Бессмертный полк" не могло быть проведено и перешло в онлайн-формат. Тогда сразу несколько уголовных дел по этой статье завели на тех, кто залил на сайт "Бессмертного полка" фотографии Гитлера или других нацистских лидеров. Также довольно много дел по этой статье заводится на тех, кто осквернил Вечный огонь - например, попытался приготовить на нем еду или пошутил для привлечения внимания в соцсетях.

Автор фото, Vlad Karkov/SOPA Images Подпись к фото, Ежегодную акцию "Бессмертный полк" власти России тоже стараются использовать в своих интересах

Например, в 2021 году по этой статье оштрафовали жителя Волгограда за то, что тот выложил серию "Тома и Джерри", где была изображена свастика и нацистская фуражка. На бездомного из Миасса тоже завели дело о реабилитации нацизма - из-за того, что он сушил носки на Вечном огне. Как реабилитацию нацизма правоохранители трактовали и поведение школьниц из Анапы, которые решили от Вечного огня прикурить и снять это на видео.

В Следственном комитете России есть даже специальное управление, которое занимается именно такими вопросами "исторической правды", говорит Станислав Селезнев. По его словам, это же управление периодически заводит уголовные дела о каких-либо преступлениях, совершенных нацистской армией на территории России.

Несмотря на уголовный характер статьи, реальные сроки по ней дают чрезвычайно редко; чаще всего суд избирает штраф и иногда - исправительные работы, следует из приговоров, опубликованных в системе ГАС "Правосудие". Это отмечает и Александр Верховский: "Эти дела являются формой, ну, просто воспитания общества".

Есть уже много случаев, когда уголовные дела по этой статье не доходили до суда именно по этой причине, говорит Верховский: "Человека помурыжат, газеты про это напишут. То есть все поймут, что государство защищает некие ценности, а потом дело можно и закрыть".

Сдерживание критики коммунистического режима

Однако заметно, что по этой статье все чаще привлекают совсем не тех, кто действительно прославляет фашизм, а тех, кто выступает с критикой коммунистического режима или сравнивает действия советской и нацистской армии, добавляет юрист Селезнев.

Известны случаи, когда по статьям "за нацизм" привлекали активистов или критиков действующей власти. Последний такой случай - оппозиционера Леонида Гозмана (признан "иностранным агентом") арестовали на 15 суток по новой административной статье за отождествление деятельности СССР и гитлеровской Германии. Поводом стал пост Гозмана, написанный еще в 2020 году, в котором он заявил, что НКВД "еще страшнее", чем СС, потому что "убивали своих".

В 2021 году активисту "Яблока" в Воронеже Павлу Сычеву запретили участвовать в выборах в Госдуму из-за того, что на него было заведено административное дело о демонстрации нацистской символики. Поводом для дела стала картинка с Путиным в нацистской форме, которая была опубликована в паблике, который администрировал Сычев.

Автор фото, Yevgeny Khaldei/TASS Подпись к фото, Чтобы против тебя в России завели уголовное дело, совсем не обязательно сомневаться в справедливости вердиктов Нюрнбергского трибунала - достаточно сказать что-то, чего в приговоре трибунала нет

Такая же история случилась с магаданским активистом Дмитрием Журовым - в 2021 году ему на год запретили участвовать в выборах из-за картинки, на которой была немецкая каска М40 со свастикой. Изображение свастики стало причиной для возбуждения дела, и Журов не смог участвовать в выборах в Госдуму.

При этом в 2023 году суд решил прекратить уголовное дело против петербургского профессора Владимира Матвеева, который назвал Холокост "мифом" и усомнился в правдивости данных о миллионах погибших евреев. Дело о реабилитации нацизма закрыли по истечению срока давности.

Сообщалось, что возбуждено дело против сотрудников международного историко-просветительского общества "Мемориал", занимавшегося расследованием преступлений тоталитарных режимов ХХ века и добивавшегося реабилитации репрессированных и помощи их семьям.

Бывший юрист "Мемориала" Кирилл Коротеев говорил Би-би-си, что "статья 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма используется для преследования за любую критику советских властей во Второй мировой войне. Отрицать факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, для этого не нужно - достаточно сказать что-то, чего в приговоре Нюрнбергского трибунала просто нет".

Запретить любое сомнение

Российские власти, принимая новые "мемориальные законы", часто ссылаются на защиту "исторической правды" и на то, что похожие законы приняты во многих странах Европы. Однако европейские мемориальные законы направлены в первую очередь против отрицания Холокоста, отмечает российский исследователь Николай Копосов.

Первый такой мемориальный закон был принят в Германии в 1985 году, однако и до того немецкие суды выносили приговоры за отрицание Холокоста - по другим статьям.

Автор фото, PIERO CRUCIATTI/AFP Подпись к фото, Тема Холокоста по-прежнему болезненна для многих стран Европы. На фото - мурал итальянского художника Александро Паломбо "Путь 21. Симпсоны в Освенциме" (26 января 2023 г., Милан). С этой платформы (путь 21) в 1943 году в нацистские лагеря были депортированы около 1200 евреев

Классическим мемориальным законом считается французский "закон Гэссо" 1990 года - он не только вводит наказание за отрицание Холокоста, но и говорит о запрете на дискриминацию по признаку этнической, национальной или религиозной принадлежности, а также дает определение "преступлениям против человечности".

Именно закон Гэссо послужил основой для решения Евросоюза, в 2008 году предписавшего своим членам криминализировать отрицание Холокоста.

В некоторых странах Восточной Европы мемориальные законы запрещают и отрицание преступлений коммунистического режима.

Отличие многих европейских законов от российского мемориального законодательства заключается в том, что в центральной Европе они продвигались левыми политиками и имели цель сохранить память "угнетенных групп" и память о преступлениях "собственного государства", отмечал историк Иван Курилла.

В России же законы принимались "про-государственными правыми политиками", которые стремятся создать " героический национальный нарратив" и запретить "любое сомнение в исторической правоте собственного государства".

Еще в 2014 году, когда закон о реабилитации нацизма был только принят, Курилла отмечал, что его формулировки совсем не соответствуют заявленным целям, приравнивая "осквернение" воинских символов к "реабилитации" нацизма. Этот его тезис только подтверждается сложившейся судебной практикой - уголовными делами за картинки, насмешки и высказывания.

"Приравнивание хулиганства к оправданию нацизма размывает смысл последнего как уникального Зла", - писал в 2014 году Курилла.

Сворачивание исторической дискуссии

Тогда же, в 2014 году, российское Вольное историческое общество пыталось бороться против введения нового закона. В открытом письме к российским властям историки обращали внимание на то, что закон фактически закрывает возможность независимой исторической дискуссии о роли СССР во Второй мировой войне.

"Превращение истории Второй мировой войны в "канонический нарратив", закрытый для критики и новых вопросов, станет ударом по историческому сознанию россиян, в котором память о войне играет центральную роль. В результате российские историки потеряют возможность отстаивать научные позиции в спорах с носителями альтернативных взглядов на Вторую мировую войну и роль в ней Советского Союза", - писали в своем обращении историки.

Первый приговор по статье о "реабилитации нацизма" был вынесен в 2016 году по делу, которое как раз касалось вопроса о роли СССР во Второй мировой. Пермского автослесаря Владимира Лузгина приговорили к штрафу за репост статьи о том, что в 1939 году "коммунисты и Германия совместно напали на Польшу". "Приведенная фраза из поста, пусть и в несколько прямолинейной формулировке, вполне соответствует твердо установленным исторической наукой фактам", - высказало тогда свое мнение Вольное историческое общество. Лузгин обратился в ЕСПЧ с жалобой, но дело пока не рассмотрено.

Адвокат Селезнев сравнивает суть статьи о реабилитации нацизма со статьей о военных фейках, которая появилась после вторжения России в Украину. Реальная цель обеих этих статей - прекращение общественной дискуссии о деятельности и советского, и российского руководства, говорит он.

"[Не должно быть] никаких сомнений в том, что советский воин был однозначно молодец, освободитель. И ни в коем случае нигде не совершал никаких противоправных деяний. Теперь сомневаться в этом нельзя под угрозой уголовного преследования", - резюмирует Селезнев.

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