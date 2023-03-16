Забастовка в Wildberries: как деятельность профсоюзов в России изменилась после начала войны в Украине

Анастасия Голубева, Ольга Шамина

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Petr Kovalev/TASS

В России на этой неделе начали забастовку сотрудники маркетплейса Wildberries - они требовали отменить систему штрафов за возврат заказа покупателем и уже добились уступок со стороны компании. До этого крупные акции удавалось организовать работникам той же Wildberries и профсоюзу "Курьер" - в них участвовали тысячи человек из разных городов. Активно боролись против увольнений и сотрудники IKEA. Но можно ли говорить о расцвете профсоюзов в России на фоне войны и экономического кризиса?

"Бунт" в Wildberries

Забастовка сотрудников части пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries началась в эту среду. Некоторые пункты выдачи приостановили работу еще накануне, а в Москве несколько человек даже пришли к офису компании.

"Все менеджеры уволились, зарплату не платят", "Уважаемые, дорогие клиенты! Массовая забастовка по всей стране" - объявления, которые вывешены на пунктах выдачи в разных городах, публикуют и в тематическом телеграм-канале.

Там же ведется и перекличка тех, кто присоединился к акции, а ее саму называют "бунтом", который должен распространиться от Дальнего Востока до аннексированного Россией Крыма. Действия руководства Wildberries объясняют "диктатом капитализма", призывают не бояться "за свои семьи, кредиты и съемные квартиры" и даже осознать себя "Человеком, у которого есть права, достоинство".

СМИ сообщают, что к акции присоединились несколько тысяч пунктов выдачи по всей стране. Некоторые владельцы этих пунктов даже выставили объявления об их продаже на "Авито".

Wildberries - это маркетплейс, то есть компания-посредник между покупателями и тысячами продавцов. Компания обеспечивает обработку заказов в и их доставку - как раз в эти самые пункты выдачи, где купленные товары могут забрать покупатели.

Российские маркетплейсы после начала войны стали одними из главных бенефициаров "параллельного импорта", так как смогли продавать товары ушедших из страны брендов. Это привело к росту нагрузки на работников. Кроме того, на маркетплейсах массово появились подделки - это и стало причиной нынешней забастовки. Сотрудники пунктов жалуются, что Wildberries штрафует их за возврат товаров с браком или несоответствующих описанию.

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В самом маркетплейсе забастовки сначала не заметили: компания сообщила РБК, что заказы сейчас можно получать без ограничений. Затем компания заявила, что приостановила сотрудничество с "партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога". Несколько пунктов выдачи были закрыты и из них начали вывозить товары.

На конфликт обратили внимания даже власти. Wildberries должна выполнять нормы трудового законодательства, заявил журналистам министр труда России Антон Котяков, пообещав разобраться в ситуации. "Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой, будет внеплановая проверка либо нет". Впрочем, о проведении проверки уже сообщила прокуратура Московской области, ситуацию обещают обсудить и в Госдуме.

Автор фото, t.me/wb_pravda_sotrudnikov

После поднявшегося скандала сотрудникам начали возвращать деньги, снятые в качестве штрафов. В заявлении компании говоритя, что она временно приостанавливает списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров и отменяет более 10 тысяч штрафов за такое нарушение, выявив их некорректность.

Это не первая успешна акция профсоюза работников Wildberries. Перед Новым годом в телеграм-канале "Правда сотрудников" начали публиковаться жалобы сотрудников складов на переработки, плохую организацию разгрузки и сортировки товаров. За несколько дней до 31 декабря сотрудники устроили кампанию в соцсетях - фотографировались с плакатами требуемого рабочего графика - с 10 утра до 6 вечера.

В итоге профсоюз заявил, что работникам удалось добиться сокращения рабочего дня на три часа и работать не до 10 вечера, как этого хотело руководство, а до 19 часов.

"Больше всего руководство боится объединенных действий рабочих, - говорится в заявлении профсоюза. - Сильны работники только тогда, когда объединяются и вместе планируют, как надавить на руководство".

Профсоюз Wildberries называет себя "объединением" и сотрудников маркетплейса, и профсоюзных активистов. Связаться с ним можно только через анонимный чат в "Телеграме" - на вопросы Би-би-си в профсоюзе не ответили. Только после начала мартовской забастовки у профсоюза появился публичный спикер - Дмитрий Козлов. В Wildberries также не комментировали его деятельность.

Помимо Wildberries, в России действуют еще несколько новых небольших профсоюзов - например, "Курьер", появившийся в 2020 году и объединяющий работников сферы доставки. Их деятельность была наиболее заметна после начала войны.

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Профсоюз "Курьер", появившийся в 2020 году, объединяет работников сферы доставки

Самым крупным профсоюзным объединением в стране остается прогосударственная Федерация независимых профсоюзов (ФНПР). В ней состоит более 100 профсоюзов и более 20 млн человек. Издание РБК в 2016 году выпустило о нем большое расследование: ФНПР еще со временем СССР владеет большим количеством недвижимости и зарабатывает на госконтрактах.

В противовес ФНПР в нулевых годах появилось еще одно профсоюзное объединение - Конфедерация труда России. Сразу после начала войны КТР даже выступила с антивоенным заявлением, призывая к "возобновлению мирного диалога". Однако численность этой организации значительно меньше, чем в ФНПР - в КТР состоят около 2 миллионов человек.

Профсоюзная деятельность не охватытвает даже половины всех работающих людей в России. Общая же тенденция такова, что численность профсоюзов снижается - в 1990-е годы в профсоюзах состояли 65 миллионов человек, втрое больше, чем сегодня. В 2022 году забастовок или других организованных действий среди рабочих было существенно меньше, чем за предыдущие годы, писал "Секрет фирмы".

Борьба и уголовные дела

Скрытность организаторов профсоюза Wildberries понятна. Похожей тактики придерживается профсоюз "Курьер", лидер которого стал фигурантом уголовного дела.

Профсоюз, только появившись, начал сразу с активных протестных действий - с забастовки работников доставки Delivery Club в 2020 году. Претензии возникли из-за того, что долгое время не выплачивалась зарплата 280 курьерам, устроенным в фирмы-посредники. Из-за этих задержек у них возникли трудности с жильем и пропитанием. "Завтра это может случиться с каждым из нас", - говорилось в призыве к забастовке.

В итоге в июле 2020 года у офиса Mail.ru, владеющей Delivery Club, действительно собралось несколько десятков курьеров, а также другие активисты и журналисты. Через два дня профсоюз заявил, что компания выплатила курьерам положенную зарплату.

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Курьеры во время забастовки в Москве в июле 2020 года

Спустя некоторое время у "Курьера" появился чат-бот в "Телеграме", куда свои жалобы могли оставлять сотрудники доставки по всей стране. Получив обращение, профсоюз писал письма работодателям с требованием решить проблему, а если ответа не было, организовывал пикеты или забастовки. По итогам этих акций удавалось добиться точечных результатов - отдельным работникам выплачивали положенные деньги, снимали штрафы или восстанавливали на работе.

Локальные требования курьеров на местах к концу 2022 года превратились в многодневную забастовку во многих городах России. Профсоюз предложил курьерам не выходить на смены и устраивать очереди на кассах, чтобы надавить на "Яндекс" - монополиста в сфере доставки еды. Среди требований профсоюза - пересмотреть жесткую систему штрафов, уменьшить зоны доставки, повысить оплату и ввести трудовые договора с курьерами.

Забастовка длилась пять дней, в ней приняли участие почти 4 тысячи курьеров из 15 российских городов, отчитались в профсоюзе. В некоторых городах проходили пикеты в поддержку курьеров, а сами работники доставки записывали видео и рассказывали о жестких условиях труда и маленьких выплатах.

Однако в "Яндексе" заявляли, что никакой забастовки не было в принципе. Пресс-служба компании выступила с новостью, что в первый день забастовки на смену вышли даже на 12% больше курьеров, чем обычно. Также в СМИ именно в дни забастовки появились материалы о том, что курьеры в крупных городах могут зарабатывать до 160 тысяч рублей в месяц. Эти данные тоже были предоставлены пресс-службой "Яндекса". Профсоюз "Курьер" после этого обвинил "Яндекс" в организации проплаченной информационной кампании, чтобы отвлечь внимание от забастовки.

"Курьер" изначально делал ставку на активное информационное сопровождение акций: в телеграм-канале профсоюз делится плакатами и картинками, которые можно распечатать или опубликовать в соцсетях; постит фотографии уличных акций и листовок в поддержку курьеров и придумывал яркие хештеги вроде "ДеливериХлам".

Акции "Курьера" в 2022 году проходили на фоне уголовного дела против одного из создателей профсоюза Кирилла Украинцева. В апреле 2022 году к нему пришли с обыском. На него завели уголовное дело по "дадинской статье" - за неоднократные нарушения порядка проведения митингов. Причем нарушениями обвинение посчитало не сами акции, а размещаемые Украинцевым анонсы о многочисленных курьерских забастовках, которые проводил профсоюз.

Пока шло следствие и суд Украинцев находился в СИЗО. В феврале его приговорили к году и 4 месяцам колонии, но с учетом периода, проведенного в изоляторе, Украинцева освободили в зале суда. После этого публично он себя никак не проявлял (и не ответил на сообщения Би-би-си).

Профсоюз Wildberries и "Курьер" объединяет не только то, что они предпочитают активные действия. Но и то, что они работают в одной и той же области - доставке и сфере услуг. Этот сектор бурно рос во время пандемии - из-за этого и обострились проблемы с зарплатой и трудоустройством работников.

"Появились условия для того, чтобы работники добивались уступок от работодателей. Компании пытались нажиться на ситуации с коронавирусом", - говорит независимый политик Михаил Лобанов. Он сам - профсоюзный активист и создатель профсоюза "Университетская солидарность", объединяющего работников вузов. По его словам, время от времени появляются новые инициативы, "приходят люди с энтузиазмом и пытаются эту сферу [услуг] оживить".

В проблемах сотрудников сферы услуг можно увидеть глобальную "систему эксплуатации" в России, говорит Кирилл, знакомый со многими профсоюзными деятелями и организующий круглые столы на эту тему (его имя изменено, он попросил об анонимности из-за того, что сам работает в этой же отрасли).

Автор фото, t.me/courier_fight

В России очень популярны такие услуги, как доставка еды или такси - из-за своей низкой стоимости и доступности. Одна из составляющих успеха этой сферы - это "бесправность работников", говорит Кирилл. Относительно низкие цены объясняются тем, что сотрудники трудоустроены не напрямую, а через компании-посредники или вообще как пользователи приложения, которые получают деньги за услуги. Это позволяет компаниям вводить самые разные условия работы: от ненормированного графика до больших штрафов за нарушения.

По его словам, в России есть много дешевой рабочей силы, людей, которые готовы даже на такие унизительные условия работы. "И политическая система в том числе на этом строилась - создать безмолвный рабочий класс, который на это будет готов", - размышляет он.

Как профсоюз испугал IKEA

Прогосударственный ФНПР в 2022 году действовал также активно - хотя до забастовок не доходило. Профсоюз сыграл роль в конфликте российских работников IKEA с уходящей из страны шведской компанией.

"Икея, мы остаемся!" - публикации с такими плакатами и хештегами сотрудники компании начали выкладывать летом 2022 года. IKEA после начала войны объявила об уходе из России. Сотрудникам это не понравилось: они хотели сохранить работу.

Кампанию организовал профсоюз работников IKEA, появившийся еще семь лет назад, рассказывает Би-би-си Александр Илларионов, один из его организаторов.

Сам Илларионов раньше работал сварщиком на заводе "Форд", а затем переключился на работу в профсоюзе работников лесных отраслей. Этот профсоюз входит в ФНРП. А вот в IKEA Илларионов никогда не работал.

Активисты из профсоюза работников лесных отраслей начали ездить на заводы и магазины шведской компании, организовывали там ячейки нового профсоюза IKEA и рассказывали работникам про возможные коллективные действия, вспоминает активист.

"Второе дыхание началось год назад, когда из-за политических событий корпорации решили пересмотреть работу в России", - рассказывает он.

Уход IKEA с российского рынка был длительным и болезненным. Шведская компания объявила о прекращении деятельности в России в июле 2022 года, долго распродавала оставшиеся товары, а затем еще дольше искала новых покупателей - и для своих магазинов, и для фабрик, которые производили ее продукцию.

Автор фото, Pavel Pavlov/Anadolu Agency

В профсоюзе следили за этим процессом и не понимали, зачем IKEA хочет увольнять сотрудников, ведь как только она продаст заводы, новым владельцам придется нанимать их заново. Как только IKEA объявила об уходе с российского рынка, профсоюз начал свою кампанию.

Любая профсоюзная деятельность работает по принципу эскалации, описывает свою стратегию Илларионов. Но эскалация в этом случае заключалась в основном в нескольких раундах опросов сотрудников и присоединении их к профсоюзу.

В IKEA, видимо, не хотели обострения и забастовки, поэтому и пошли на уступки. Компания предложила сохранить занятость сотрудникам заводов еще на год. Правда бонусы решили не выплачивать, но работникам было достаточно и сохранения рабочих мест.

Из-за желания побыстрее продать бизнес IKEA в итоге была вынуждена пойти на уступки сотрудникам, полагает Илларионов. Если бы работники устроили забастовку, компании пришлось бы вести с ними длительные переговоры и это сказалось бы на сроках сделки, говорит он. Би-би-си направила запрос в IKEA, но не получила ответа.

Сроки сделки действительно несколько раз смещались. Сначала в компании хотели продать заводы до конца 2022 года, теперь рассчитывают успеть в первой половине 2023 года. Совсем недавно были названы покупатели - две небольшие и не слишком известные компании, которые много лет работают на этом рынке.

Успех профсоюза сотрудников IKEA Александр Илларионов объясняет именно тем, что работа там велась не один год. "Как любое изучение иностранного языка: если тебе внезапно понадобилось заговорить на языке, то ты все равно сразу не сможешь этого сделать. Требуется системная подготовка", - описывает Илларионов стратегию профсоюзов.

По его словам, три года назад почти никто из работников завода "Икея-Дыбенко" в Петербурге не хотел участвовать в профсоюзе. Но когда "грянул гром" в марте 2022 года, о желании участвовать объявили около 150 человек из 700 работников завода.

"Почва была подготовлена, все уже объяснялось многократно", - говорит Илларионов. Но он уточняет, что профсоюз договаривается только о решении конкретных проблем - "объединились, добились и разбежались".

"Вспышки" и точечные требования

Несмотря на кажущийся масштаб и профсоюзных акций, и начавшихся репрессий против их участников, о всплеске рабочего движения в России говорить не приходится, считает участвующий в деятельности профсоюзов Кирилл.

По его словам, мы видим не всплеск, а вспышки. "Мы видим точечные требования, точечные акции, реагирование на ухудшающуюся экономическую ситуацию. А вот в целом как? Например, 40 человек выйдут на пикеты, им поднимут зарплату условно. Вот одно решение, одна акция, она способна что-то менять глобально?" - размышляет он.

Об этом же говорит и Илларионов из профсоюза IKEA. Он также называет акции сотрудников Wildberries и членов "Курьера" "вспышками", на которые собираются "товарищи из ряда небольших политических организаций".

Илларионов и Кирилл - по сути оппоненты, хотя они и одинаково описывают состояние российских профсоюзов. Илларионов - представитель большого прогосударственного ФНПР.

Кирилл называет ФНПР конформистским. Сам он задумывался над созданием профсоюза таксистов, но пока считает, что эта идея не выгорит.

Илларионов также скептично относится к идее профсоюзного движения в сфере услуг из-за того, что там "текучка - люди приходят и уходят". А для успешного развития профсоюза нужно "перспективное предприятие", говорит он. В целом он считает, что протестовать надо в определенных рамках - без жесткого противостояния с властями и обострения ситуации.

"Что мешает, если есть силы курьеров, сделать то же самое, но не на улице, а в помещении офиса? Придите, устройте флешмобчик", - предлагает он. Илларионов также настаивает на том, что большинство коллективных действий работников не публичны, так как их цель - решить проблемы с менеджментом.

Кирилл описывает примерно тот же расклад: профсоюзные работники чаще всего пишут жалобы в прокуратуру или трудовую инспекцию, а не бастуют. О том, что работники выбирают "челобитную вместо бунта", писало и издание "Секрет фирмы".

Правда, после 24 февраля 2022 года эта работа приносит мало успехов: правоохранительные и трудовые органы "перестали вообще что-либо отвечать, либо отвечают иногда устно, типа ребята, ну, куда вы рыпаетесь", делится наблюдениями Кирилл. Сейчас профсоюзное движение в России, по его словам, занимается не требованиями, а просьбами.

Но даже в такой ситуации работа становится все опаснее: развиваться дальше в России во время войны и политических преследований довольно сложно - профсоюзы в основном пытаются сохранить структуру. Проблема же новых и активных профсоюзов заключается в том, что они зачастую держатся на одном человеке, лидере.

"Любые угрозы власти гасят на расстоянии, превентивно. Взяли одного человека, одного, и после этого профсоюз уже как бы и не профсоюз", - говорит он.

Возможно, поэтому, сейчас активные профсоюзы предпочитают конспирацию и общение через боты в "Телеграме", как в случае с Wildberries.

Михаил Лобанов также отмечает опасность профсоюзной деятельности: "Тебе явно не благоволят силовые структуры, общая государственная линия. А с другой стороны, у тебя есть работодатель, для которого ты непосредственная угроза лишения доходов и других проблем".

Но Лобанов не так пессимистичен: он считает, что власти не смогут полностью пресечь низовую самоорганизацию людей. Он приводит в пример ситуацию с мобилизацией в России - когда родственники неправомерно мобилизованных привлекали внимание к этому и добивались отмены призыва.

Тема профсоюзов снова вошла в "горизонт видимости", отмечает Лобанов. На фоне недавних профсоюзных акций и экономического кризиса пресса общество и сами наемные работники снова хотя бы вспомнили о том, что профсоюзные действия возможны, считает Лобанов.

"Если не будет скачка в откровенный фашизм, это будет все прорываться, - говорит Михаил Лобанов. - Тема профсоюза переоткрыта. И она так или иначе связана с надеждами на демократизацию общества".

Он отмечает, что в 90-е годы демократизацию связали с рыночной экономикой, а сейчас борьба за демократию ассоциируется с появлением низовых структур - и профсоюзов, и активистских сетей.

"Демократия - это когда люди коллективно определяют свою жизнь. Работа и сфера труда для большинства людей - это основная часть жизни. И важно наличие каких-то структур, сетей, через которые возобновляются общественные кампании и дискуссии. Профсоюзами это называется или как-то иначе - это не так важно", - заключает Лобанов.

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