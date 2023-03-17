Скачок смертей заключенных: что известно о потерях России за 13 месяцев войны

11 минут назад

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На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 17 375 российских военных, погибших на войне в Украине. Особенно большие потери несут отправившиеся на фронт заключенные. С начала года погибло не менее 1000 человек, которые должны были отбывать наказание в российских тюрьмах.

За последние две недели Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 1304 погибших, что по прежнему существенно выше, чем средние показатели 2022 года. В течение первого года вторжения российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

К середине марта нам удалось подтвердить гибель 17 375 российских военных. Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 13 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять около 35 тысяч человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 157 500 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска. Кроме того, не удается установить даже примерно количество военных, пропавших без вести.

Смерти мобилизованных

Из открытых источников нам известно о смерти 1583 мобилизованных россиян. 46% из них погибли в период с 1 января.

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Это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По сообщениям с фронтов, призванные с гражданки специалисты сейчас составляют костяк передовых отрядов, которые принимают участие в наступлении в районе Кременной и некоторых других населенных пунктов Донбасса. При этом продолжаются случаи, когда мобилизованных отправляют воевать по специальности, существенно отличающейся от той, по которой их готовили в частях. Это - вместе с недостатками координации между частями и частыми артобстрелами - приводит к дополнительным потерям среди вчерашних гражданских специалистов.

Мы продолжаем следить за сообщениями о похоронах военных, погибших при обстреле Макеевки близ Донецка в ночь на 1 января 2023 года. Большинство из них были мобилизованными. На сегодня мы смогли подтвердить гибель 139 военных, погибших при обстреле Макеевки. Это на 48 человек больше, чем заявляло Минобороны России.

Известно о по меньшей мере 52 мобилизованных, умерших на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи. У восьми человек причиной смерти стал суицид, еще несколько умерли из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя.

Потери заключенных

Подпись к фото, Захоронения на кладбище города Березовский в Свердловской области. На каждой могиле виден венок с символикой, используемой ЧВК "Вагнер"

Только за последние две недели стало известно о гибели еще более 400 заключенных. Судя по некрологам, большинство из них были участниками сражений за Бахмут. Всего установлены имена 2092 заключенных российских колоний, погибших в ходе боевых действий на территории Украины.

На прошедшей неделе было обнаружено новое массовое захоронение людей, предположительно воевавших в составе ЧВК "Вагнер". Близ города Берёзовский в Свердловской области местные жители увидели 67 недавно появившихся могил. На каждой из них лежал черно-красно-желтый венок с изображением эмблемы, используемой ЧВК "Вагнер", а также венки в цветах флага России с двуглавым орлом.

На видео, опубликованном журналистами местного издания, удалось различить имена на восьми захоронениях. По меньшей мере четверо из похороненных оказались полными тезками заключенных, которые сейчас должны отбывать наказание, в том числе за тяжкие преступления.

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

В частности, Вадим Дубынин убил ветерана Второй мировой войны и украл у нее четыре медали. По материалам дела, парень проник в дом 90-летней женщины ночью и стал искать деньги. От шума женщина проснулась, и Дубынин избил ее металлическим предметом. От полученных травм ветеран войны скончалась на месте.

Валерия Александрова из Троицка приговорили к семи годам лишения свободы за попытку убить свою сожительницу за то что она, по словам Валерия, "оскорбляла его нецензурно". По материалам дела, Александров нанес женщине по меньшей мере семь ударов ножом, она избежала смерти во многом благодаря тому, что активно защищалась и пыталась выхватить нож.

Юрий Пилюгин - еще один полный тезка "вагнеровца", захороненного в Березовском, был осужден на девять лет за убийство знакомого, который попросил его помочь починить крышу. Согласно материалам суда, закончив работу, мужчины начали распивать водку. Через несколько часов "на почве личных неприязненных отношений" Пилюгин нанес знакомому три удара по голове "тупым, твердым предметом" и семь ударов ножом, из-за чего хозяин квартиры скончался.

Вадим Марченко, согласно судебным документам, в очередной раз вышел из колонии летом 2019 года, пробыл на свободе чуть больше полугода, за это время совершил 11 краж и получил новый срок - четыре года заключения.

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Всего найдено уже четыре места массовых захоронений людей, воевавших в составе ЧВК "Вагнер": под Луганском (37 могил), в поселке Фряново Московской области (22 могилы), в станице Бакинская Краснодарского края (422 могилы) и близ города Березовский (67 могил). На первых трех кладбищах хоронили преимущественно погибших заключенных. Родственники некоторых погибших, похороненных на этих кладбищах, не знали об их смерти и сообщили Би-би-си, что несколько месяцев пытались выяснить их судьбу.

"Как в ЧВК сказали, после смерти они три дня ищут родственников, если не могут найти, то просто увозят туда, где дали место в России, хоронят сами", - рассказали сотрудники ритуальной службы кладбища в Березовском журналистам местного издания "Екатеринбург-онлайн".

Захоронение в станице Бакинской растет самыми быстрыми темпами. С декабря число могил там увеличилось в девять раз (с 47 до 422).

Элита и гражданские

Только по подтвержденным данным, более 3100 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, десантники, морские пехотинцы и военные пилоты. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

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Несмотря на серьезные потери, которые понесли отряды спецназа и ВДВ, они все еще остаются важнейшей составляющей российской военной группировки на территории Украины.

Мы продолжаем фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев. В течение нескольких месяцев российское командование пыталось поберечь свои лучшие кадровые части, используя в боях в первую очередь соединения ЧВК и добровольцев.

Но, судя по сообщениям с передовой, сейчас отряды спецназа, морпехов и ВДВ получили пополнение за счет людей, привлеченных с гражданки. Эти рекруты явно имели очень немного времени на подготовку. Но сейчас их активно задействуют, надеясь с их помощью добиться успеха в наступательных операциях на Донбассе.

Расклад по регионам

Краснодарский край (714 погибших) и Свердловская область (664 погибших) продолжают лидировать по числу потерь.

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На третьем месте в конце марта оказалась Бурятия (567 погибших). В целом экономически неблагополучные регионы продолжают лидировать по числу потерь.

Известно о 551 погибшем из Челябинской области, 526 погибших из Башкортостана и 459 погибших из Дагестана. Для сравнения: известно лишь о 107 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

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С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Изучив данные, собранные Би-би-си, волонтерами и "Медиазоной", социологи пришли к выводу, что распределение потерь в первую очередь отражает экономическое неравенство между регионами. Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

Погибшие офицеры

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и старших офицеров. Всего с начала вторжения известро о гибели 1849 офицеров. 486 из них были в звании от майора и выше.

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Еще до начала российского вторжения в Украину военные эксперты отмечали, что российской армии не хватает опытных младших офицеров и сержантов, которые по идее должны составлять костяк профессиональной армии.

Затем - уже в ходе боевых действий - Россия потеряла более 1300 лейтенантов и капитанов. Потеря этих командиров - огромный урон для любого соединения, поскольку именно младшие офицеры в российской армии обычно решают, как именно будут выполняться приказы, поставленные командованием. Их решения могут сберечь или уничтожить десятки солдат и сержантов. Именно младшие офицеры обычно проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива. Они же принимают основные решения на поле боя.

Многие специалисты - как на Западе, так и в России - обратили внимание на хаотичные действия российских военных в феврале при попытке наступления на город Угледар в Донецкой области. Там в результате неудачной атаки могли погибнуть десятки, а по некоторым данным, даже около сотни морпехов.

В начале вторжения морские пехотинцы потеряли десятки своих командиров - первые полгода каждый четвертый погибших морпех был офицером. Каждый из них имел за плечами годы обучения и тренировок. Те, кто пришел на смену убитым офицерам, гораздо менее подготовлен и опытен.

Что известно о потерях самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Автор фото, Rosgvardia press service

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 7 тысяч военных "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4800 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий ДНР и ЛНР и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 47 тысяч человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 211 500 человек.

По оценке разведки США, если считать убитых и раненых, общие потери России в Украине на конец января превысили 188 тысяч человек.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в более 150 тыс. человек. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.