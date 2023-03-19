"Видимость политической конкуренции". Как проходят парламентские выборы в "Новом Казахстане"

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Алматы

час назад

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Автор фото, AFP

В Казахстане в воскресенье проходят очередные выборы в парламент, которые аналитики называют заключительным этапом обновления системы правления президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Пришедший к власти в 2019 году Токаев приступил к политическим реформам в прошлом году, после того как в январе власти жестко подавили массовые протесты, переросшие в беспорядки.

Изменения на разных уровнях власти проходят в рамках главной реформы Токаева, получившей название "Новый Казахстан" ("Жана Казахстан" на казахском), в основе которой лежат социальные, экономические и политический реформы "слышащего парламента".

В июне прошлого года Токаев провел всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию, в ноябре - досрочные выборы президента, на которых победил. Выборы в верхнюю палату парламента (Сенат) состоялись в январе 2023 года.

Спустя всего два месяца казахстанцы пойдут голосовать за депутатов Мажилиса (нижней палаты) и маслихатов - местных советов в областных и районных центрах, а также в городах республиканского значения.

Новшества и агитация

Нынешние выборы в нижнюю палату отличаются тем, что к ним допустили депутатов-самовыдвиженцев. До этого депутатов избирали только по партийным спискам. Всего власти определили 29 одномандатных округов по всей республике.

Казахстанцы будут голосовать за депутатов Мажилиса по партийным спискам и за депутата по своему округу, затем - за депутата маслихата по партийным спискам (области, города или села, где они проживают) и по своему округу.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Кандидатов в депутаты больше 600, агитационные листовки буквально заполонили улицы городов Казахстана

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70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Депутаты в маслихаты областей будут избираться также по смешанной системе в пропорции 50:50. Депутаты по районам и городам республиканского значения будут избираться только по одномандатным округам.

Новшества также были введены в законопроект о выборах в Мажилис. Число депутатов сократили со 107 до 98 человек. Допуск к выборам кандидатов облегчили, снизив порог регистрации для участвующих в выборах партий в четыре раза. Теперь для регистрации партиям нужно собрать 5 тысяч подписей вместо прежних 20 тысяч.

Высокий регистрационный порог считается в Казахстане одной из главных проблем для оппозиционных партий, которые отсеиваются еще до начала предвыборной гонки.

Кандидаты в депутаты, выдвинутые по партийным спискам, в большинстве своем - уже действующие депутаты и, по оценкам аналитиков, лояльны власти. Эти кандидаты составят 70% всей нижней палаты или 69 человек, которых выберут из списков семи зарегистрированных партий.

Среди них - провластная партия Аманат (бывшая Нур-Отан) и другие силы. Предвыборную гонку оживили кандидаты по одномандатным округам, однако это - лишь видимость политической конкуренции, утверждает казахстанский политолог Димаш Альжанов.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Большинство кресел по мажоритарной системе займут депутаты провластной партии Аманат

"Несмотря на регистрацию оппозиционных кандидатов и критиков Токаева, система контроля за выборами и подсчетом голосов не поменялась. Все избирательные комиссии, от центральной до участковых, формируются из [членов] тех же семи пропрезидентских партий, плюс там находятся назначаемые акиматами бюджетники. То есть администрация президента контролирует результат выборов", - говорит он.

Эксперты также отмечают большое количество и разнообразие агитационных материалов. В общей сложности кандидатов насчитывается более 600, голосовать за них будут 12 млн зарегистрированных избирателей, но сколько из них придет в итоге на участки - неизвестно.

"Среда играет против них"

За неделю до выборов бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope и центр Paper Lab опубликовали результаты опроса, по результатам которого большинство казахстанцев не определилось, за кого будет голосовать.

"62,5 % граждан считает, что ни одна из партий, участвующих в выборах, не представляет их интересы. При этом 22,5%, напротив, убеждено, что в списке партий есть их представители. 15% затруднились ответить на данный вопрос", - говорится в исследовании.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Президент Токаев - бывший дипломат и выпускник МГИМО

Социолог Серик Бейсембаев описал средний портрет кандидата в депутаты: "Почти 80% из них - мужчины, средний возраст - 49 лет. Чаще всего это мужчина-казах. Кандидатов младше 34 лет всего 11% от общего числа. Женщин-кандидаток - лишь 20%".

Прошлый созыв нижнего парламента также не отличался гендерным равенством - женщин в нем было 28 из 107 человек.

Ограничений для кандидатов всего два: быть не младше 25 лет и проживать в Казахстане последние 10 лет. Но на деле административных преград для регистрации внесистемных кандидатов довольно много, говорят эксперты.

Чаще всего к выборам не допускают в связи с несоответствиями в налоговой декларации, даже незначительными. Семь лет назад экоактивистка Асия Тулесова не была допущена к выборам из-за разницы в 0,5 цента на банковском счету, в этом году она была исключена из списков из-за отсутствия патента по давнему контракту.

Откровенно оппозиционных или критикующих власть кандидатов так или иначе исключают из предвыборной гонки, отмечает политолог Альжанов.