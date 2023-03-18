"Мне не за что платить штраф". Интервью с Максимом Покровским, на которого завели дело о "дискредитации" армии РФ

Екатерина Седлярова

Русская служба Би-би-си

54 минуты назад

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Автор фото, Dinara Khairova Подпись к фото, Максим Покровский на съемках клипа песни "Украина. Год войны"

На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского в России завели административное дело за "дискредитацию" армии. По административной статье, по которой его обвиняют, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Покровский известен своими оппозиционными высказываниями, из-за его гражданской позиции в 2021 году концерты группы отменяли. С начала вторжения России в Украину "Ногу свело!" записывает антивоенные песни и публикует антивоенные видеоклипы. Собирается ли Максим Покровский платить штраф, сохранил ли отношения с музыкантами из московской рок-тусовки и готов ли поехать с концертами в Украину - об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

Би-би-си: Где вы сейчас находитесь, что делаете?

Максим Покровский: Мы сейчас находимся в Испании, играем концерт в городе Аликанте. Это часть мирового антивоенного тура группы "Ногу свело!", мы начали его в начале года по Европе и США.

Би-би-си: Вы живете в Штатах уже несколько лет?

М.П.: Да, я живу в Штатах почти семь лет, у меня есть американское гражданство. Часть моей семьи живет в Штатах, американский дивизион группы "Ногу свело!" базируется в Нью-Йорке, за исключением саксофонистки Оли, которая живет в Европе, нашего менеджера и моего сына Ильи, который тоже живет в Европе.

Би-би-си: Давайте сразу спрошу вас про протокол о "дискредитации", который на вас составили. Как вы о нем узнали?

М.П.: Я узнал об этом по пути из Англии во Францию. Журналисты, мои друзья, мне и моей жене Тане скинули новость из "Медузы", откуда-то еще. Юристы "Агоры" предложили нам свою поддержку, они знакомились в суде с моим делом. Это дело касается песни "Нам не нужна война", нашей первой антивоенной песни. Это не является дискредитацией армии.

Би-би-си: Вы будете штраф платить, если назначат?

М.П.: Я очень надеюсь, что нет, потому что юристы собираются нас отбить, мне не за что платить штраф. А если они нас не отобьют, мы подадим апелляцию. А если нам не поможет апелляция, то мы подадим в комиссию по правам человека. Пока мы не исчерпаем все возможности защитить себя в вышестоящих инстанциях, мы по закону можем не платить. Как ни странно, они назначили судебное заседание на 27 марта. В этот день запланирован наш следующий релиз, песня будет называться "Романтика тюрьмы".

Би-би-си: Ничего себе совпадение.

М.П.: Именно "ничего себе совпадение". В план мы это внесли минимум за недели полторы до того, как узнали про дело, которое на меня завели в гражданском суде.

Би-би-си: Кстати, о клипах. Где вы снимали последний клип "Украина. Год войны"?

М.П.: Мы снимали в Бруклине, в одной из церквей.

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Би-би-си: И вы там поете на украинском. Планируете выпустить альбом на украинском языке?

М.П.: До этого я никогда по-украински не пел. Много лет назад я хотел спеть песню "Лилипутская любовь" на украинском языке. Но, что называется, руки не дошли. Пока у нас нет особо активных телодвижений в области украинского языка за одним исключением - есть полностью переведенная на украинский язык песня "Украина. Год войны". Но поскольку мы сейчас много работаем в туре, я пока не могу к этому приступить, нужно заниматься, учить украинский. В песне "Украина. Год войны" припев и повтор исполняются на украинском языке. Собственно, это единственное, что я пока по-украински исполнил, он мне дался не очень легко.

Би-би-си: А как будто бы прямо вот как родной.

М.П.: Он и есть родной. Я наполовину украинец. Но родной, который я не знаю.

Би-би-си: Если вы наполовину украинец, у вас, значит, могут быть родственники в Украине.

М.П.: У меня есть родные в Днепре.

Би-би-си: Они там до сих пор живут, живы, не ранены?

М.П.: Да, слава богу.

Би-би-си: Как вы общаетесь? Я знаю, у некоторых людей есть конфликт, не все украинцы готовы продолжать общаться с родственниками из России.

М.П.: Мной мои гордятся. Мы общаемся не очень много, не каждый день, больше переписываемся, редко созваниваемся.

Би-би-си: Общаетесь ли вы с российской музыкальной тусовкой? Обсуждаются ли в тусовке запреты концертов, военные темы?

М.П.: Я общаюсь с ограниченным количеством людей из московской рок-тусовки. Один из них Дима Спирин из группы "Тараканы". Пару людей я не хочу называть, они исключительно антивоенно настроены, но в менее безопасном положении, чем я.

Когда началась война, я взялся писать песню "Нам не нужна война" [из-за которой завели административное дело - Би-би-си]. Был ряд музыкантов, к которым я обратился и получил в разной форме отказ. Эта ситуация меня абсолютно оттолкнула и полностью убила во мне желание общаться с моими коллегами. Хотя, как я сказал, какие-то люди остались, и я очень ценю этих людей.

Би-би-си: Как вы думаете, почему так мало музыкантов, которые открыто высказываются против войны?

М.П.: Это больной вопрос. Есть музыканты, которые поддержали войну. Все ли они понимают, что они сволочи или не все, я не знаю. Есть основания полагать, что среди них есть искренние дебилы. Остальные, на мой взгляд, делятся на две категории. Первая - которым все вообще по барабану.

Би-би-си: "Я вне политики"?

М.П.: "Вне политики" говорит третья категория, о которой я вам скажу буквально через несколько секунд. Вторая категория - те, которые действительно находятся в серьезной опасности, в силу финансовых и юридических причин они не могут покинуть Россию или не настолько обеспечены, что могут просто поменять свою жизнь. А вот есть категория, которые очень хорошо это могут сделать, которые давно себе заработали на обеспеченную старость. И эти как раз начинают вести себя "мы как бы вне политики". Очень легкое решение вопроса. Это любой мудак может сказать. В данном случае это не мудак, это хитрец. Я таких называю двухстульчатами.

Автор фото, Dinara Khairova Подпись к фото, Клип "Украина. Год войны" снимался в одной из церквей Бруклина

Би-би-си: Вам наверняка пишут поклонники, слушатели, зрители. Что пишут? Как реагируют? Отвалилась ли российская часть? Ругают ли вас из России?

М.П.: Разумеется, стало огромное количество украинцев в подписчиках. Первое и второе места делят по количеству просмотров Россия и Украина, это вот по последнему видео "Украина. Год войны". Русские отвернулись, равно как и повернулись многие за то, что мы делаем. Но у меня нет пока ощущения, кого больше - отвернувшихся или повернувшихся.

Би-би-си: Готовы ли вы поехать в Украину с концертами?

М.П.: Однозначно да, с точки зрения нашего желания. Но мы не совсем готовы поехать по двум другим причинам. Первая - это все-таки этическая проблема. Мы не хотим, чтобы это выглядело, что мы едем в Украину пиариться перед самими украинцами и так далее. Мы хотим и понимаем, что поддержим таким образом украинцев. Но на фоне той большой травмы, которую испытывает украинский народ, мы пока в настоящий момент не созрели. Вторая причина техническая - в Украине запрещены концерты русскоговорящих коллективов. Я же не могу приехать на концерт и исполнить одну песню "Украина. Год войны", если я даже разучу ее целиком [на украинском]. Еще парочку надо каких-то. На английском шесть могу. Значит, будет шесть песен на английском, одна на украинском. Ну, переведем мы еще на украинский язык "Лилипутскую любовь", но все равно пока не целый концерт.

Би-би-си: До какой степени может дойти ваша поддержка Украины? Готовы переводить беженцам или донатить ВСУ?

М.П.: Мы недавно отправили машину скорой помощи, не лично мы, но… Мы предпочитаем ограничиваться гуманитарными целями, то есть сохранением жизни тех, кто пострадал.

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