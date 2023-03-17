Украина запомнит, кто ей помогал, а кто нет - Кулеба в интервью Би-би-си

44 минуты назад

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После войны Украина будет строить отношения с другими странами с учетом того, поддерживали они украинцев или нет, - заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Выбор, который каждая нация сделала после полномасштабного вторжения России, будет учтен при построении будущих отношений", - сказал украинский премьер.

Кулеба вновь призвал Запад активизировать поставки оружия ВСУ.

"Если доставку откладывают на один день, значит, кто-то погибнет на передовой", - сказал он.

В ходе интервью глава МИД рассказал о том, как, по его мнению, закончится война, прокомментировал роль Китая и посетовал, что папа римский еще не посетил Украину.

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Украина после вторжения России почти сразу почти начала получать военную поддержку от западных государств, однако многие страны Африки, Азии и Южной Америки остались в стороне.

Некоторые из них традиционно симпатизируют России, некоторые озабочены экономическими потерями, другие говорят, что Запад, помогая Украине, напрасно затягивает войну.

Кулеба заявил, что странам, которые не поддержали Украину после вторжения России, "плохо повели себя во время этой войны и плохо отнеслись к Украине", в будущем придется расплатиться за это.

Сейчас Украина зависит от западной помощи и военной поддержки, и эта ситуация сохранится в средне- и долгосрочной перспективе, признал Кулеба. Однако после окончания войны огромные объемы экспорта зерна из Украины дадут ей значительное экономическое влияние, особенно в развивающихся странах мира.

"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна себя вела , как относилась к Украине в самый мрачный момент ее истории. не будет учитываться при построении будущих отношений, то эти люди просто не знают, как работает дипломатия", - сказал он.

"Война - это время, когда нужно делать выбор. И каждый выбор был зафиксирован", - добавил Кулеба.

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Кулеба считает, что западные союзники не оказали Украине военную поддержку достаточно быстро, потому что не были готовы к конфликту такого масштаба.

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее, - сказал он. - Если доставку чего-то откладывают даже на один день, значит, кто-то погибнет на передовой. Это значит, что тот, кто мог остаться в живых, погибнет".

Больше всего в боеприпасах нуждаются в Бахмуте, который украинские силы удерживают более семи месяцев, несмотря на постоянные атаки россиян.

Кулеба заявил, что ему "эмоционально очень сложно" из-за потерь, которые несет Украина на востоке страны.

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Россия, говорит Кулеба, пока не демонстрировала желания сесть за стол переговоров.

"Любая война заканчивается за столом переговоров… Но моя цель как министра иностранных дел - убедиться, что Украина оказалась за столом переговоров после решающего успеха на поле боя", - сказал министр.

Для этого необходимо, чтобы коалиция союзников Украины была как можно более широкой, и Кулеба выразил сожаление, что в нее пока не входит Католическая церковь.

"Мы глубоко сожалеем, что папа римский не нашел возможности посетить Украину с начала войны", - сказал министр.

Китай также до сих пор не идет навстречу попыткам Украины добиться встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского (ожидается, что китайский лидер 20-22 марта посетит Москву).

Кулеба сказал, что Зеленский готов к телефонному разговору с председателем КНР, и добавил: "Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент... когда он готов вооружить Россию".

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Некоторые аналитики предполагают, что поддержка Украины в США может снизиться после президентских выборов в следующем году. Но глава МИД Украины считает, что не так важно, кто победит на этих выборах.

"Самая большая роскошь, которой Украина пользуется в отношениях с США, - это двухпартийная поддержка со стороны демократов и руспубликанцев", - говорит Кулеба.

На стороне Украины есть еще один решающий фактор, говорит Кулеба.

"Исторически Украину несправедливо недооценивали, и я сожалею, что понадобилось кровопролитие и разрушительная война, чтобы мир понял, насколько мы круты".