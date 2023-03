Порнозведа и президент. Кто такая Сторми Дэниелс и почему ее слова о Дональде Трампе могут повлиять на президентские выборы в США

Кто такая Сторми Дэниелс?

Несколько раз ей доводилось появляться на экране в обычных голливудских фильмах в роли самой себя - например, в лентах "Немножко беременна" (Knocked Up) и "Сорокалетний девственник" (The 40 Year Old Virgin), а также в клипе на песню Wake Up Call группы Maroon Five.