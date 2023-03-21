Порнозведа и президент. Кто такая Сторми Дэниелс и почему ее слова о Дональде Трампе могут повлиять на президентские выборы в США

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп категорически отвергает все обвинения актрисы в свой адрес

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает своего ареста в рамках расследования дела о платеже в размере 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. По данным обвинения, за эти деньги Трамп пытался купить молчание актрисы накануне президентских выборов 2016 года.

Решение о том, выписывать ли ордер на арест Трампа, должен в ближайшее время принять окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг. Если это произойдет, Трамп станет первым в истории американским президентом, обвиненным в совершении уголовного преступления - хотя сам он эти обвинения категорически отвергает.

Би-би-си отвечает на основные вопросы по поводу этого скандального дела.

Кто такая Сторми Дэниелс?

Сторми Дэниелс (а точнее Стефани Клиффорд - именно так актрису зовут на самом деле) родилась в 1979 году в штате Луизиана.

Свою карьеру в киноиндустрии для взрослых она начинала в качестве исполнителя, но в 2004 году занялась написанием сценариев порнофильмов и их режиссурой.

Выбранный актрисой псевдоним имеет двойное происхождение: имя она позаимствовала у дочери бас-гитариста группы Mötley Crüe Никки Сикса; а фамилию - с рекламного плаката американского виски Jack Daniels (Клиффорд - южанка, а в рекламе утверждалось, что это - любимый напиток жителей этого района США).

Несколько раз ей доводилось появляться на экране в обычных голливудских фильмах в роли самой себя - например, в лентах "Немножко беременна" (Knocked Up) и "Сорокалетний девственник" (The 40 Year Old Virgin), а также в клипе на песню Wake Up Call группы Maroon Five.

В 2010 году Дэниелс публично заявляла о намерении баллотироваться в Сенат США от штата Луизиана, однако вскоре отказалась от этих планов - поскольку, по ее собственным словам, многие избиратели попросту отказывались воспринимать ее кандидатуру всерьез.

В чем она обвиняет Трампа?

История взаимоотношений Сторми с будущим президентом началась в июле 2006 года, когда Трамп и не помышлял о переезде в Белый дом, довольствуясь ролью состоятельного бизнесмена и харизматичного ведущего популярных телешоу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дэниелс утверждает, что познакомилась с Трампом еще в 2006 году

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Именно тогда, по словам Дэниелс, состоялась их первая встреча - на благотворительном турнире по гольфу, проходившем в курортной зоне у берегов озера Тахо, на стыке штатов Калифорния и Невада.

В 2011 года она дала изданию In Touch Weekly интервью, полный текст которого был опубликован лишь в январе 2018-го. Там она, в частности, рассказывает, как Трамп пригласил ее на ужин и она зашла за ним в его номер.

"Он растянулся на диване, смотрел телевизор или что-то такое, - вспоминала она в интервью. - Надеты на нем были пижамные штаны".

Дэниелс утверждает, что прямо там же, в номере отеля, пара занялась сексом - что сам Трамп, по словам своего адвоката, категорически отрицает.

Если рассказ актрисы соответствует действительности, всего за четыре месяца до описываемых событий в семье Трампов родился последний ребенок - младший сын Бэррон.

В телеинтервью, вышедшем в эфир в марте 2018 года, Сторми Дэниелс заявила, что ей угрожали, предупреждая, чтобы она никому не рассказывала об этом происшествии.

По ее словам, в 2011 году - вскоре после того, как она согласилась дать интервью In Touch Weekly, - на автостоянке в Лас-Вегасе к ней подошел мужчина, настоятельно посоветовавший ей "оставить Трампа в покое".

Почему спустя столько лет эту историю вспомнили снова?

В январе 2018 года в газете Wall Street Journal появилась статья, в которой было сказано, что за месяц до победы Трампа на выборах президента США, то есть в октябре 2016 года, адвокат будущего президента Майкл Коэн выплатил актрисе 130 тыс. долларов.

Как уверяло издание, эта сумма была частью достигнутого соглашения, по которому актриса обязалась не обсуждать это дело в прессе и в целом на публике.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп с женой Меланией и младенцем Бэрроном

Разве это незаконно?

Строго говоря, сам факт выплаты нарушением не является. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов - а уже это, в свою очередь, можно квалифицировать как уголовное преступление.

В теории прокуратура может обвинить Трампа и в нарушении выборного законодательства, поскольку попытка кандидата скрыть факт выплаты актрисе круглой суммы была продиктована желанием скрыть информацию об этой внебрачной связи от избирателей.

Но намерение скрыть преступление путем фальсификации финансовой документации - обвинение куда более серьезное, поскольку формально такие действия квалифицируются не как административное правонарушение, а уже как уголовное преступление.

Предъявят ли Трампу обвинения?

Решение о том, предъявлять ли экс-президенту США формальные обвинения, должен принять окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг.

Чтобы понять, достаточно ли у прокуратуры доказательств для начала судебного преследования, Брэгг созывал для консультации большое жюри присяжных. Однако несмотря на это, единственным человеком, способным ответить на вопрос, предъявят ли Трампу обвинение (и если да, то как скоро) - остается сам окружной прокурор.

На прошлой неделе адвокаты Трампа сообщили, что бывшему президенту была предоставлена возможность выступить перед большим жюри, а это можно считать верным признаком того, что расследование близко к завершению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За непосредственное участие в сделке Майкл Коэн получил тюремный срок

В 2018 году адвокат Майкл Коэн предстал перед судом, признав себя виновным в нарушении правил финансирования избирательной кампании - в том числе и в том, что в ходе президентской кампании 2016 года по поручению Трампа он пытался купить молчание Сторми Дэниелс (а также еще одной женщины).

20 марта еще один бывший юрисконсульт президента, Роберт Костелло заявил большому жюри, что Коэн передал деньги Сторми Дэниелс без участия самого Трампа.

Сторми Дэниелс уже также встречалась с прокурорами, участвовавшими в расследовании.

Почему это важно?

Многие сторонники президента Трампа - включая и представителей правых религиозных кругов - стараются особо не фокусироваться на его поступках многолетней давности и пропускают мимо ушей обвинения, которые в его адрес высказывали женщины.

Однако скандал со Сторми Дэниелс может привести к тому, что Трампа вызовут в суд для дачи показаний. В таком случае эта весьма неоднозначная история получит еще большую огласку (а возможно, попутно еще и обрастет подробностями) - что особенно неприятно в момент, когда Трамп заявил о желании вновь баллотироваться на пост президента.

По данным опроса, проведенного на этой неделе агентством Reuters и социологической компанией Ipsos, около 44% республиканцев считают, что Трамп должен отказаться от участия в президентской гонке, если ему предъявят уголовные обвинения.

Впрочем, как полагает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, формально продолжить президентскую кампанию Трампу не помешает ни обвинение в уголовном преступлении (если его выдвинут официально), ни даже обвинительный приговор по этому делу.