Москва возмущена поставками Украине снарядов с обедненным ураном. Но такие боеприпасы есть и у России

час назад

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Автор фото, STAN HONDA/AFP via Getty Images Подпись к фото, 25-миллиметровые снаряды с обедненным ураном армии США

Замминистра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди подтвердила, что Лондон передает Украине артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.

Это заявление вызвало крайне резкую реакцию российских властей, в том числе президента Владимира Путина. Но украинские и российские эксперты по вооружениям сообщают, что боеприпасы с обогащенным ураном производятся и в России.

В ответ на парламентский запрос одного из своих коллег Голди сообщила: "Наряду с предоставлением Украине основных боевых танков Challenger-2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран".

"Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", - добавила она.

Российские власти отреагировали на это известие с нескрываемым раздражением, пригрозив, что серьезно подумают над тем, как на это ответить.

Что такое обедненный уран

Обедненный уран - побочный продукт при производстве обогащенного урана.

Он отличается высокой плотностью и прочностью и благодаря этим качествам используется как при производстве брони для военной техники, так и боеприпасов - преимущественно, сердечников для бронебойных снарядов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский танкист учиться заряжать пушку Challenger-2

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Обедненный уран не обладает высокой радиоактивностью, хотя и считается токсичным и канцерогенным.

Как сказано на сайте Европейского союза, боеприпасы с применением обедненного урана применялись в ходе войн в Персидском заливе, а также в Сербии и Косово. Их использование вызвало опасения относительно угрозы для здоровья в результате воздействия распыленного урана. Сайт ЕС отмечает, что в ходе нескольких исследований достаточных доказательств вредности вещества найдено не было, но выводы экспертов трактуются по-разному.

В свою очередь сайт Агентства США по охране окружающей среды отмечает, что обедненный уран опасен в случае, если он проникает внутрь организма.

В резолюции о применении обедненного урана, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году, сказано со ссылкой на исследования МАГАТЭ, "что радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана, высвободившимися в результате применения соответствующих боеприпасов, не является значительной".

"Однако в тех случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, находящихся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", - говорится в резолюции.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию, в которой сказано, что исследования, проведенные соответствующими международными организациями, не обеспечивают достаточно полного представления о масштабах возможных долгосрочных последствий для человека и окружающей среды, вызванных применением оружия и боеприпасов, содержащих обедненный уран.

"Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше"

Кремль заявил, что расценит использование таких боеприпасов в Украине как "грязную бомбу".

Владимир Путин сказал во вторник, что Россия вынуждена будет отреагировать, если Великобритания начнет поставки Киеву боеприпасов с наконечниками из обедненного урана, предназначенных для танков Challenger-2.

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - сказал Путин.

Премьер-министр Британии Риши Сунак говорил, что танки Challenger-2 прибудут в Украину уже в марте.

Белый дом сообщил, что на данный момент планов поставлять подобные боеприпасы в Украину у США нет.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что поставка Киеву снарядов с обедненным ураном будет означать, что Запад готов идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права.

Российский министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналиста о возможном приближении ядерного столкновения, заявил, что на этом пути пройдена еще одна ступенька.

"Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше", - заявил Шойгу. Он добавил, что намерения Британии подвигают к серьезным раздумьям по поводу того, как Россия может на это ответить.

Анализ. Москву заботит не токсичность снарядов, а их пробивная способность

Павел Аксенов, военный обозреватель Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Снаряды с обедненным ураном использует британский танк Challenger-2

Подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана, о которых говорила замминистра обороны Великобритании баронесса Голди, это не какое-то экзотическое оружие, а штатный боеприпас, который используют многие армии мира.

Такие снаряды состоят из тонкого сердечника, который изготавливают из тяжелых и прочных сплавов с применением вольфрама или обедненного урана, и оболочки, которая, напротив, должна быть легкой.

Сердечник с виду похож на стрелу с оперением. Идея заключается в том, чтобы снаряд разгонялся в канале ствола орудия как обычный боеприпас, а уже во время полета, избавляясь от оболочки, но не сильно теряя в массе, превращался бы в тонкую "стрелу", которая не встречает большого сопротивления воздуха. Такой снаряд может лететь на огромной скорости и, сталкиваясь с броней, выделять большую кинетическую энергию - основной поражающий фактор бронебойного снаряда.

Подкалиберные снаряды - один из самых эффективных боеприпасов для борьбы с бронетехникой, их применяли еще во Второй мировой войне, ими вооружают все современные танки. Многие из них используют обедненный уран.

Для пушки L30 танка Challenger-2 разработаны два типа таких боеприпасов - L26A1 и L27A1. Для пушки Rheinmetall Rh-120, которой вооружены германский Leopard-2 и американский Abrams M1, также разработаны подкалиберные снаряды с урановыми сердечниками.

В СССР и России такие снаряды разрабатывались с 1980-х годов. Так для пушки 2А46М-4, которой вооружены танки семейства Т-80 и пушки 2А46М-5, которую устанавливают на Т-90А и Т-90М, несколько лет назад был создан снаряд 3БМ59 "Свинец-1" с урановым сердечником. Еще один, более распространенный танковый боеприпас с применением обедненного урана - 3БМ32 "Вант".

При этом в СССР и России создавались также танковые снаряды с использованием вольфрамовых сплавов.

Впрочем, пока нет подтвержденных данных о том, что армия РФ использует боеприпасы с обедненным ураном в ходе войны против Украины.

Обедненный уран в военном деле применяется не только в снарядах - пластины из этого материала используют в многослойной броне типа Chobham в некоторых модификациях танков Abrams.

Однозначного мнения о том, насколько может быть вреден для здоровья обедненный уран, который используют в конструкции снарядов, нет, но это очень эффективные боеприпасы с высокой бронепробиваемостью.

И в любом случае для тех, кто находится в танке, в который попал такой снаряд, возможная токсичность его сердечника - наименьшая из проблем, которые он может причинить.