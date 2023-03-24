"Мы с Министерством обороны слишком близки". Как семья главкома Салюкова превратила патриотизм в бизнес

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Генерал Салюков на Красной площади

Пока российская армия несет огромные потери в живой силе на востоке Украины, в воинских частях начинают готовиться к привычному главному событию в году для российского Минобороны - парадам Победы 9 мая. Они пройдут по всей стране, командовать главным военным парадом - на Красной площади в Москве - уже десятый раз подряд будет главнокомандующий сухопутными войсками, начальник московского территориального гарнизона генерал армии Олег Салюков. А заработает на организации многочисленных патриотических и военных праздников его семья.

Как это происходит - в расследовании Русской службы Би-би-си.

День открытых люков

1 октября 2022 года российская армия оставила город Лиман в Донецкой области: "В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - заявил тогда генерал-полковник Игорь Конашенков.

Отступавшие из Харьковской области танкисты, мотострелки, артиллеристы и связисты - это все части сухопутных войск, основы российской армии. Численность сухопутных войск превышает полмиллиона человек, а возглавляет их последние девять лет генерал армии Олег Салюков.

Череда поражений российской армии, начавшаяся в начале сентября, вынудила президента Владимира Путина объявить в России частичную мобилизацию, а оставление Лимана было тем более болезненным, поскольку накануне, 30 сентября, российский лидер провел в Кремле церемонию, на которой объявил о вхождении Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей в состав России.

Автор фото, Mil.ru Подпись к фото, День сухопутных войск в парке "Патриот"

Пока российские войска, бросая технику, стремительно отступали из Харьковской области, Святогорска и Лимана, в подмосковном парке "Патриот" готовились отметить День сухопутных войск.

В опубликованной утром 1 октября 2022 года на сайте Кремля телеграмме Владимира Путина говорилось: "Нынешний личный состав сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников". Похвалил их и министр обороны Сергей Шойгу: "Военнослужащие общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи, действуют слаженно и решительно".

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Москвичам и жителям Московской области, которые в тот день собирались посетить парк "Патриот", обещали следующие развлечения: день открытых люков на музейной площадке №1 (это когда посетители могут попасть в боевое отделение танка), детский танкодром, армейские симуляторы управления различной военной техникой и "гвоздь программы" - транспортер МТ-ЛБ с древней зениткой 50-х годов.

Когда отмечать закончили, туристический портал правительства Московской области сообщил 3 октября, что более пяти тысяч человек побывали на празднике: "День начался с богослужения в Главном храме Вооруженных сил России, на котором побывали военные, - рассказывал сайт подмосковного правительства. - После этого на Соборной площади начался концерт, на котором выступили музыканты из роты почетного караула и оркестра Преображенского полка".

Почти полгода спустя, 2 марта 2023 года, ленты российских информационных агентств наполнили тревожные новости о прорыве крупной группы украинских диверсантов на территорию Брянской области. В тот же день родственники мобилизованных из Иркутской области, которые к тому моменту выпустили уже три обращения к властям разного уровня о том, что их бросают на самоубийственные штурмы украинских позиций в районе Авдеевской промзоны, сообщили, что военнослужащие едва ли не в полном составе погибли и "от полка ничего не осталось".

А в московском Доме кино 2 марта по плану прошел праздничный вечер "Патриоты АвтоДора" на тысячу гостей. Приглашенных встречал военный оркестр в холле и ансамбль "Юнармии" на сцене. В зале присутствовали командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, заместитель главкома сухопутных войск Виктор Лизвинский, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, депутат Мосгордумы и сотрудник ВГТРК Андрей Медведев.

"Более 1000 сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» посмотрели на большом экране документальный фильм «Территория», который рассказывает о работе специалистов комплекса городского хозяйства города Москвы, участвующих в восстановлении присоединенных территорий России", - рассказала о мероприятии пресс-служба ГБУ 6 марта. Гостям вручали грамоты и памятные знаки "От благодарного народа ДНР" и "благодарного народа ЛНР".

Автор фото, Avtodor Подпись к фото, Дина Салюкова на празднике "Патриоты АвтоДора"

Праздники в "Доме кино" и подмосковном парке "Патриот" объединяла их организатор - смуглая, миловидная брюнетка с сумкой Burberry на плече, генеральный директор и владелец HQ Agency Дина Салюкова, невестка генерала армии и командующего сухопутными войсками России Олега Салюкова.

"Мы нарисуем любую концепцию"

Креативное агентство HQ Agency (ООО "Эйч Кью Эдженси") было создано в 2016 году, его офис находится в получасе езды от элитного ЖК на Мичуринском проспекте, где Дина Салюкова проживает со своим мужем и состоит в местном домовом чате.

Работу в ивент-агентстве по организации коммерческих мероприятий она совмещает с должностью заместителя начальника управления по связям с общественностью ГБУ "Автомобильные дороги", для которого часть этих праздников делается.

Агентство позиционирует себя как "динамично развивающаяся компания по организации деловых мероприятий" и обещает заказчикам: "Тесное взаимодействие с профильными государственными структурами позволяет наладить диалог между бизнесом и властью".

В открытом доступе на портале госзакупок размещен всего один госконтракт, выигранный агентством на аукционе в 2018 году - на организацию участия мэрии Москвы в международных выставках за 435 тыс. рублей. Той же осенью "Единый информационно-расчетный центр" мэрии, который собирает с москвичей плату за ЖКХ, закупил без конкурса у агентства Салюковой как "единственного поставщика" 500 флэшек и 305 деревянных коробов на сумму около 900 тыс. рублей.

Автор фото, HQagency Подпись к фото, Дина Салюкова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открывают памятник Льву Толстому

Однако в сентябре 2018 года в рамках празднования Дня Москвы агентство также организовывало фестиваль британского пива "Красный лис" в Новокосино. В 2019 году по заказу ГБУ "Автодор" устраивало к 20-летию Дня работников дорожного хозяйства один из этапов Всероссийского фестиваля энергосбережения, отчеты об этих праздниках есть на сайте HQ Agency.

Особенно тесные отношения у агентства сложились с МГИМО, властями Тульской области и Министерством обороны. Дни МГИМО в Тульской области в мае 2019 года сопровождались большим концертом в центре города, в сентябре того же года на территории МГИМО губернатор Алексей Дюмин открывал памятник Льву Толстому, отдельная фишка агентства - корпоративные мероприятия в подмосковном парке "Патриот" Минобороны.

Чтобы проверить публично доступную информацию, корреспондент Би-би-си позвонил генеральному директору агентства Дине Салюковой, представившись региональным чиновником, который заинтересован в проведении серии патриотических мероприятий в своей области.

"Нужно понять, что вам нужно. Какой формат, какое количество гостей, где будет происходить, под это будет формироваться концепция, - объяснила в телефонном разговоре Дина Салюкова. - Патриотические мероприятия проходят постоянно, мы занимаемся этим направлением - тут вопросов нет. Надо понять ваш формат, ваш бюджет, и мы нарисуем любую концепцию, которая вам нужна".

Чтобы не потерять нового потенциального клиента, спустя какое-то время Дина Салюкова сама вышла на связь в WhatsApp и объяснила, почему на сайте агентства связанные с армией мероприятия не упомянуты, хотя конкурентные преимущества ее компании высоки: "Патриотику не всегда хотят показывать. Мы с Министерством обороны очень близки. Я бы даже сказала, слишком близки".

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Главком Салюков с президентом Путиным на учениях "Восток-2018"

Празднование Дня сухопутных войск в парке "Патриот", по ее словам, команда агентства организовывает последние четыре года: "Вся команда организации изначально собрана из ивент-отделов парка 'Патриот' и центра 'Авангард'. Я была замруководителя центра 'Авангард' - запускала его с нуля и проводила в течение 10 месяцев несчетное количество патриотических мероприятий с участием Шойгу и Путина".

В качестве подтверждения своих слов Салюкова прислала выписку из приказа министра обороны Сергея Шойгу "О награждении почетной грамотой Министерства обороны. За оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации" Салюковой Д.Г. от 19 июля 2021 года.

АНО "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" создали в 2019 году мэрия Москвы, правительство Московской области и Минобороны. Власти двух регионов выделили центру на старте по 2 млрд рублей, а военное ведомство - 28,5 га в подмосковном парке "Патриот". Это федеральное учреждение Минобороны финансирует напрямую - парк построили в ударном темпе к форуму "Армия-2015".

В 2015 году главком сухопутных войск Олег Салюков впервые решил праздновать день этих войск в парке "Патриот" и пообещал "по максимуму" использовать его площади "для организации масштабных мероприятий". К тому моменту в парке "Патриот" работали и его сын Дмитрий (отвечал за выставки, маркетинг, рекламу, взаимодействие с историческими клубами и реконструкторами), и его невестка Дина - как раз в 2015 году молодые люди поженились.

"Короче говоря, мы можем все", - завершила разговор с Би-би-си генеральный директор HQ Agency.

Автор фото, Instagram Подпись к фото, Дмитрий и Дина Салюковы

"А потом начинается крысятничество"

"Сидим мы такие с Дмитрием Олеговичем и не понимаем, как нам так повезло", - на фотографии Дина Салюкова позирует за столиком в баре на фоне Адриатического моря. "Дмитрий Олегович привык в Черногории к большим порциям, теперь вот кушаем-с", - на фотографии муж основательницы агентства Дмитрий Салюков.

В запрещенной в России социальной сети Instagram у Дины Салюковой сразу несколько аккаунтов, где выложены одинаковые фотографии с ее свадьбы, за рулем автомобиля, из путешествий в Швейцарию, Нидерланды и Дубай.

Каждый год, судя по фотографиям, супруги посещают репетиции и парады на Красной площади.

Дмитрий Салюков родился в 1982 году в Димитровграде Ульяновской области, где его отец учился в высшем танковом командном училище.

В 2004 году Салюков-младший окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности "Антикризисное управление". Его отец в это время служил в Дальневосточном военном округе - сначала начальником штаба и командующим 35-й армией, а затем командующим войсками всего округа.

Из биографии Дмитрия Салюкова и данных ЕГРЮЛ следует, что еще до окончания академии он пытался заниматься бизнесом в Хабаровске, а после перевода отца в столицу был совладельцем "Экзотик парка" с редкими животными на 47-м километре Калужского шоссе в Новой Москве.

"Приятный, активный молодой человек", - вспоминает Дмитрия Салюкова один из его знакомых по бизнесу.

Совладельцем "Экзотик-парка" был экс-глава управления Россельхознадзора по Москве и Подмосковью Алексей Волков. Он и Салюков-младший вместе работали и в парке "Патриот", где Волков получил пост замдиректора по экономике и развитию. Вскоре его задержала ФСБ, и Басманный суд Москвы приговорил к 7 годам колонии за вымогательство взятки - он обещал за деньги решить вопросы с прокурором Москвы.

Судя по опубликованным СМИ материалам дела, Волков был хорошо знаком и с Салюковым-старшим: например, рассылал гостям приглашение на юбилей генерала в ресторане "Ле Маре".

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, Генерал Салюков командует парадом на Красной площади

В 2010 году Олег Салюков указом президента Дмитрия Медведева был назначен заместителем начальника Генерального штаба и спустя пару лет стал обладателем 95-метровой квартиры в элитном доме в Оружейном переулке в московском районе Хамовники, где его соседями стали глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картополов, спикер Минобороны генерал-полковник Игорь Конашенков и главком дальней авиации Сергей Кобылаш.

Издание The Insider (признано в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией"), ссылаясь на выписку из Росреестра, сообщало, что государство подарило генералу Салюкову квартиру за 70 млн рублей.

Сын же Салюкова в 2010-м впервые поступил на государственную службу. Карьеру он начинал в той же госструктуре, с которой успешно сотрудничает его жена - МГИМО (У) МИД России. Дмитрий Салюков возглавлял там отдел научных проектов и выступал как военный эксперт - помогал проректору МГИМО Алексею Подберезкину анализировать "сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных конфликтов в XXI веке" и самостоятельно размышлял о связях "национального человеческого капитала, оборонно-промышленного комплекса и воздушно-космической обороны".

"Ставка на военную силу в политике в любой ее форме неизбежно означает упор на военное превосходство, которое в XXI веке определяется не столько количеством вооружений, военной техники и личного состава, сколько качеством ВВТ и военнослужащих, а также лиц, принимающих военно-политические решения", - писал Салюков-младший в своей статье о человеческом капитале в ОПК и воздушно-космической обороне.

В августе 2013 года Салюков-младший и его будущая жена Дина стали совладельцами ООО "Монтажспецстрой", которое возглавлял отец Дины Георгий Погосян. Сразу после того, как он передал им свою долю в 50%, эта компания победила в четырех тендерах Главного управления инженерных работ (ГУИР) №2 при федеральном агентстве по строительству Спецстрой, находившемся в ведении Минобороны.

Автор фото, Mil.ru Подпись к фото, Эту фотографию с сайта министерства обороны Дина Салюкова прислала корреспонденту Би-би-си, подписав ее "Это я"

ГУИР строил полигон Центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино Нижегородской области - Минобороны собиралось устроить там лазертаг (систему лазерной имитации боя) по примеру немецкого бундесвера. В июле 2013 года немцы были готовы отправить в Мулино оборудование (50 из 120 млн евро за него были уже уплачены), но монтаж тормозил российский долгострой - военные должны были возвести на полигоне "город" и "поселок" с железнодорожным вокзалом, но отставали от графика на год.

В таком аврале компания сына генерала Салюкова в сентябре-ноябре 2013 года выиграла право поставлять в Мулино на площадки "Бой в городе" и "Бой в поселке 1" бетон, спецтехнику и рабочих. Получив эти подряды, владельцы решили незаметно избавиться от самой фирмы, ее присоединили к зарегистрированному в Казани ООО "Дельфин" - это популярная на рынке схема закрытия компании без проверок, при которой за ее прежние обязательства и долги отвечает правопреемник. Уже в Татарстане правопреемник, поглотив одновременно десяток московских фирм, самоликвидировался.

В мае 2014 года генерал Салюков возглавил сухопутные войска, а заработавшая на строительстве полигона для этих войск компания его сына прекратила свою деятельность.

Но история "Монтажспецстроя" на этом не закончилась. В 2018 году Хорошевский райсуд Москвы рассмотрел уголовное дело заместителя начальника ГУИР №2 по экономике и финансам Юрия Гребцова. Суд установил, что к участию в военно-строительных тендерах компанию Салюкова-младшего и его партнеров допустили незаконно. Ни техники, ни рабочих и никакого опыта, кроме участия в благоустройстве элитного коттеджного поселка "Капитолий" под Москвой за 13 млн рублей, у "Монтажспецстроя" не было.

Не было также заявок ГУИР на его услуги и самих услуг, от выполнения которых зависела их фактическая цена. Однако заказчик оплатил "Монтажспецстрою" все четыре контракта по максимуму, а один из них даже дважды (в него якобы собирались внести изменения) - в целом почти 25 млн рублей.

Потеря этой суммы мало повлияла на финансовое положение военно-строительного управления, говорилось в аудиторском отчете. Полигон для сухопутных войск, возглавляемых генералом Салюковым, к тому моменту стоил уже более 4 млрд рублей, а 50 млн евро, уплаченных за немецкое оборудование, военные потеряли из-за санкций (сейчас на полигоне в Мулино тренируют мобилизованных на войну с Украиной - власти Нижегородской области закупали для них кровати).

Гребцова за использование полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц" приговорили к условному сроку 4 года. Взыскивать 25 млн рублей ущерба потерпевшая структура Спецстроя ни с кого не стала. Уже во время войны арест с принадлежащих Гребцову дома в подмосковной Барвихе, недвижимости в Москве и автомобилей "БМВ Х5 ХDRIVE25D" и "Лексус LX570" был снят.

Автор фото, Dina Salyukova Подпись к фото, Грамота Дины Салюковой от Сергея Шойгу

Сыну генерала Салюкова, его жене и тестю, экс-гендиректору "Монтажспецстроя", как и двум другим совладельцам, не пришлось ни платить, ни отвечать по этому делу - все они фигурировали в суде как свидетели. Салюков-младший, исходя из текста приговора, дал показания, что ничего о сделках компании не знал, денег "и иных ценностей" по ним не получал.

Сам он к этому моменту уже строил карьеру чиновника в столице. С 2017 года Дмитрий Салюков - заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы, где до сих пор продолжает трудиться его жена. Тогда же семья при поддержке мэрии организовала форум для турбизнеса "Путешествуй по России" - муж возглавлял оргкомитет, а жена в качестве генерального продюсера привлекала спонсоров.

16 июня 2020 года распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина Салюков-младший был назначен на должность заместителя префекта Северо-Западного административного округа Москвы. Префект СЗАО с 2015 года - полковник в отставке Алексей Пашков.

В должности его заместителя Дмитрий Салюков курирует вопросы транспорта, связи и гаражного строительства.

"Он занимается сносом гаражей, лично ездит воевать с жителями, потому что все хотят, чтобы их не сносили. Встречается с людьми, рассказывает им какие-то байки, потом привозит дорожников, и они там крысятничают: ворота сдают на металлолом, - рассказывает о работе Дмитрия Салюкова один из муниципальных депутатов, лично знакомый с чиновником. - Я его видел, потому что жители меня приглашают, когда их сносят. Сначала он говорит, что гаражам тут не место, а потом начинается крысятничество".

Депутат напоминает, что бюджет московского округа около 5 млрд рублей, так что место заместителя префекта - отличная стартовая площадка для дальнейшей карьеры в федеральных органах власти. Смысл же работы исполнительной власти на среднем уровне в Москве, по словам собеседника Би-би-си, - выгодное распоряжение городским ресурсом: "Никаких интересов жителей, никаких разговоров о целесообразности, у всех префектов и их заместителей мысли только об инвестициях - снести гаражи, продать кусочек земли девелоперу, чтобы он там что-то построил и все заработали".

В сведениях о доходах Дмитрия Салюкова за 2021 год указаны четыре жилых дома площадью более тысячи кв.м. и пять земельных участков - в целом 2 га. В Москве у его семьи было две квартиры 95,7 и 85,6 кв.м. За год перед началом войны в Украине Дмитрий задекларировал 12,3 млн рублей, а его жена Дина - 8,3 млн рублей, в целом они заработали более 20 млн.

Землей общей площадью в 0,45 га обзавелся к 2019 году и его отец - в тот год он заработал 10,2 млн рублей (его жена - около 200 тыс. рублей), следует из последней опубликованной декларации генерала - через год доход "на гражданке" семьи его сына был в полтора раза выше.

Автор фото, Mikhail Dzhaparidze/TASS Подпись к фото, Генерал Салюков и секретарь российского Совбеза Николай Патрушев на заседании представителей по безопасности стран БРИКС в 2015 году

Более поздние данные о доходах военачальников Минобороны России не раскрывало. В конце прошлого года Владимир Путин разрешил вообще не публиковать декларации госслужащих во время войны.

Приключения "царицы полей"

11 января 2023 года президент Владимир Путин назначил командующим российской группировкой в Украине главу генштаба Валерия Герасимова, а его заместителями сделал прежнего командующего, главкома военно-космических сил Сергея Суровикина, заместителя начальника генштаба генерал-полковника Алексея Кима и главкома сухопутных войск, главу московского гарнизона генерала Олега Салюкова.

Уже на следующий день Салюков прибыл в Беларусь, где проинспектировал "воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах", - на фоне многочисленных публикаций в крупных западных СМИ о том, что Россия, возможно, вновь готовит наступление на Киев с территории своего главного союзника.

Автор фото, MOD of Russia Подпись к фото, Генерал Салюков в Беларуси после назначения заместителем командующего СВО

14 марта вместе с губернатором Александром Богомазом Салюков уже осматривал приграничные районы Брянской области, защиту которых генерал пообещал усилить.

Главкомом сухопутных войск Олег Салюков стал в мае 2014 года. Его предшественник на этом посту генерал-полковник Владимир Чиркин был отправлен в отставку в связи с уголовным делом о взятке в размере $20 тысяч. В августе 2015 года генерал Чиркин был приговорен к пяти годам колонии, но спустя несколько месяцев реальный срок ему заменили на штраф в 90 тысяч рублей и вернули все награды и регалии.

Салюков занимает свой пост дольше всех своих предшественников в истории, включая маршалов Жукова, Конева и Малиновского, на протяжении карьеры он регулярно досрочно получал повышения в звании, а когда в феврале 2019 года ему присвоили звание "генерал армии", на данный момент - высшее звание в российских вооруженных силах, информационные агентства отмечали, что "генерал армии появился в России впервые с 2015 года".

Салюков занимается далеко не только военными проблемами. Когда в марте 2021 года силовики задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, газета "Коммерсант" писала: "Губернатор считается человеком, получившим свою должность благодаря министру обороны Сергею Шойгу. Иван Белозерцев учился в Ульяновском танковом училище вместе с нынешним главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым. У них сохранились теплые отношения, и генерал Салюков рекомендовал господина Белозерцева министру Шойгу, а тот способствовал этому назначению". 17 марта суд в Москве начал рассматривать дело Белозерцева по обвинению в получении взяток в особо крупном размере и незаконном хранении дома пистолета и патронов.

Как главком Салюков как минимум два раза в год дает интервью газете Министерства обороны "Красная звезда" о жизни сухопутных войск, при этом большим разнообразием заголовки этих бесед с генералом не отличаются: "Новые рубежи "царицы полей", "Уверенная поступь "царицы полей", "Мощная поступь "царицы полей", "Победное слово - за "царицей полей", "Мощь "царицы полей" - в статике и динамике", "Царица полей наращивает мощь" и "Могущество "царицы полей" будет возрастать".

Автор фото, Mikhail Grebenshikov/TASS Подпись к фото, Генерал Салюков, министр Шойгу и президент Путин на параде 9 мая

Содержание этих разговоров из года в год тоже примерно одинаковое: командующий рассказывает корреспонденту, в каких международных играх и учениях участвовали российские войска, какие новые образцы вооружения и техники получили военные, какие модернизация и маневры предстоят военнослужащим в следующем году.

Например, в 2018 году генерал уверял читателей "Красной звезды", что командованием "ведётся системная работа по модернизации уже принятых на вооружение комплексов с беспилотными летательными аппаратами и созданию перспективных образцов, которые смогут выполнять не только разведывательные , но и ударные задачи".

В 2019 году рассказывал, как в войсках внедряются современные роботы: "Военные роботы в современных условиях позволяют минимизировать боевые потери и максимизировать эффективность выполнения задач. Использование робототехники связано с выполнением как боевых задач, так и задач всестороннего обеспечения".

А в 2020 году - что в российской армии все хорошо и со средствами связи, и с беспилотниками: "Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления. /…/ В Сухопутных войсках происходит совершенствование системы применения беспилотников, расчеты с комплексами БПЛА уже действуют в интересах общевойсковых подразделений в звене "рота - батальон" и, соответственно, появляются новые типы комплексов, в том числе "коптерного" типа, для решения задач в тактическом звене".

Почему всего этого у российской армии не оказалось к началу вторжения в Украину, генерал Салюков до сих пор не объяснял, но 30 сентября 2022 года, когда в России уже шла мобилизация, он сказал в интервью все той же "Красной звезде": "Всем нам известно выражение: «Пока на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается освобождённой от противника». Так называемая в народе пехота занимала и будет занимать решающую роль в деле удержания освобождённых территорий".

Автор фото, Dina Salyukova Подпись к фото, Грамота, которой главком наградил свою невестку

Чтобы закрепить доверие в отношениях с новым потенциальным заказчиком Дина Салюкова прислала корреспонденту Би-би-си грамоту "за разумную инициативу и профессионализм, проявленные при проведении мероприятий, посвященных празднованию 472-й годовщины со дня образования Сухопутных войск", которую 1 октября 2022 года ей вручил генерал армии Олег Салюков. Его подчиненные в тот момент, бросая технику, отступали из Лимана.

Редактор Анастасия Лотарева

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