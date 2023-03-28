Фирма Clearview собрала в соцсетях миллиарды фото лиц. Полиция в США обращалась к ее базе миллион раз

Джеймс Клэйтон & Бен Дерико

Би-би-си

45 минут назад

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Автор фото, Spencer Whalen / EyeEm

Компания Clearview, разрабатывающая программы для распознавания лиц, обработала около миллиона поисковых запросов для различных полицейских служб США, сообщил Би-би-си ее основатель и генеральный директор Хоан Тон-Тхат.

По его словам, в распоряжении компании сейчас находятся около 30 млрд изображений пользователей, полученных в основном из социальных сетей - без разрешения их владельцев.

В Европе и Австралии Clearview уже не раз штрафовали на миллионы долларов за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Критики считают, что использование программ Clearview полицией фактически делает любого гражданина подозреваемым во всех преступлениях сразу.

"Всякий раз, когда у полицейских есть фотография подозреваемого, они будут сравнивать ее с вашим лицом", - говорит Мэтью Гуарагилия из Electronic Frontier Foundation.

Миллион поисков - это данные самой компании, в полиции их не подтверждают. Однако есть одно редкое признание: полиция Майами сообщила Би-би-си, что использует это программное обеспечение для раскрытия всех видов преступлений.

Разработанная Clearview система позволяет правоохранителям загрузить фотографию лица и найти совпадения в базе данных из миллиардов собранных изображений. Затем программа показывает, где это лицо встречается в интернете.

Программное обеспечение Clearview считается одним из самых точных в мире.

Подпись к фото, Хоан Тон-Тхат, основатель и генеральный директор компании Clearview AI, в беседе с Би-би-си

Американский союз гражданских свобод (ACLU) ранее уже обратился в суд штата Иллинойс, обвиняя Clearview в нарушении законодательства о неприкосновенности частной жизни. После этого большинству американских коммерческих компаний запрещено сотрудничать с Clearview.

Для полиции, однако, сделано исключение. По словам Тон-Тхата, программное обеспечение компании используют сотни полицейских управлений по всей стране.

Полицейские, однако, не говорят, пользуются ли они программами Clearview. В нескольких либеральных городах, таких как Портленд, Сан-Франциско и Сиэтл, ее программное обеспечение запрещено.

Обычно о технологии распознавания лиц полиция говорит неохотно, использование подобных программ полицией преподносится публике как средство раскрытия самых тяжких насильственных преступлений.

Однако представитель полиции Майами Армандо Агилар в интервью признал, что его коллеги используют программы Clearview для раскрытия всех видов преступлений, от убийств до магазинных краж.

По его словам, система используется около 450 раз в год и помогла раскрыть несколько убийств.

При этом критики системы утверждают, что ее использование практически не регулируется действующим законодательством.

Подпись к фото, Помощник начальника полиции Майами Армандо Агилар

Агилар утверждает, что полиция Майами относится к распознаванию лиц как к подсказке. "Мы не производим арест только потому, что нам подсказывает алгоритм, - говорит он. - Мы либо вносим этого человека в список лиц для идентификации свидетелями, либо вообще раскрываем дело традиционным способом".

Ошибочная идентификация

Существует уже несколько прецедентов, когда система распознавания лиц неверно идентифицировала людей. Однако, принимая во внимание, сколь неохотно полицейские говорят об этом, можно полагать, что на самом деле таких случаев гораздо больше.

Тон-Тхат утверждает, что не знает ни одного случая ошибочной идентификации личности с помощью системы Clearview. Он признает, что полиция совершала незаконные аресты с использованием технологии распознавания лиц, но относит их к "плохой работе полиции".

Компания Clearview часто ссылается на исследования, которые показывают, что точность ее работы близка к 100%. Но эти цифры часто основаны на фотографиях стандартного вида, какие делаются при аресте.

В действительности, точность алгоритмов Clearview зависит от качества изображения, загруженного в систему, что признает и ее основатель.

Правозащитники настаивают, чтобы полицейские органы документировали те случаи, когда они пользуются Clearview, и чтобы ее точность открыто проверялась в суде. Они хотят, чтобы ее алгоритм тщательно изучили независимые эксперты, и скептически относятся к заявлениям самой компании.

Кейтлин Джексон - адвокат по уголовным делам из Нью-Йорка, которая ведет кампанию против использования полицией системы распознавания лиц.

"Я думаю, идея о том, что этот алгоритм невероятно точен - это попытка выдать желаемое за действительное, - говорит она. - Нет никакого способа убедиться в этом, если использовать изображения в естественных условиях, например, снимки с камер видеонаблюдения".

Подпись к фото, Кейтлин Джексон, адвокат из Нью-Йорка

Тон-Тхат сказал Би-би-си, что не готов свидетельствовать в суде о точности алгоритмов компании.

"Мы не хотим в суде свидетельствовать о точности алгоритма... потому что следователи используют другие методы, чтобы его проверить ", - говорит он.

По словам Тон-Тхата, недавно он предоставил систему Clearview адвокатам защиты по отдельным делам. Он считает, что и прокуроры, и защитники должны иметь одинаковый доступ к этой технологии.

Использование программы распознавания лиц уже приводило к оправдательным приговорам. Например, в прошлом году с Эндрю Конлина из города Форт-Майерс во Флориде, были сняты обвинения после того, как с помощью Clearview был найден важный свидетель.

В 2017 году Конлин был пассажиром в машине, которой управлял его друг. Автомобиль попал в аварию, водителя выбросило из салона, и он погиб. Самого Конлина вытащил из обломков случайный прохожий, однако он покинул место происшествия, не дав показания полиции.

Следователи заподозрили, что Конлин сам был за рулем, и предъявили ему обвинение в убийстве.

У адвокатов было изображение прохожего, вытащившего Конлина из машины, сделанное нательной камерой одного из полицейских. Незадолго до суда Тон-Тхат разрешил им использовать программу Clearview в деле.

"Этот искусственный интеллект вывел его на экран примерно за три-пять секунд, - сказал Би-би-си адвокат Конлина Кристофер О'Брайен. - Это было феноменально".

Подпись к фото, Эндрю Конлин

Найденный таким образом свидетель Винс Рамирес заявил в суде, что вытащил Конлина с пассажирского сиденья. Вскоре после этого обвинения были сняты.

Но даже несмотря на то, что в отдельных случаях алгоритмы Clearview оказались эффективны и помогли найти виновных и оправдать невиновных, критики компании считают, что за это приходится платить слишком высокую цену.