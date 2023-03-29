Падение Сайгона: семь причин, по которым США проиграли войну во Вьетнаме

Марк Ши

корреспондент Би-би-си

40 минут назад

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Автор фото, Getty Images

После окончания Второй мировой войны Америка окончательно закрепила за собой статус богатейшей страны земного шара, и власти страны не сомневались, что и в смысле военной мощи сверхдержава даст фору любому потенциальному сопернику.

Однако после почти восьми лет ожесточенных сражений в Индокитае, несмотря на все брошенные туда ресурсы, деньги и живую силу, Вашингтон проиграл войну, уступив армии Северного Вьетнама и его союзникам с юга, партизанского движения Вьетконг ("Национа́льный фронт освобожде́ния Ю́жного Вьетна́ма").

Последние боевые подразделения США покинули Вьетнам ровно 50 лет назад, 29 марта 1973 года. Спустя полвека мы попросили экспертов напомнить, как же так случилось, что ту военную кампанию американцы проиграли.

Дело было на пике холодной войны, когда страны коммунистического и капиталистического лагерей изо всех сил противостояли друг другу.

Франция, катастрофически ослабленная Второй мировой, пыталась удержать свою требующую независимости колонию в Индокитае силой, но безуспешно. По итогам Женевской конференции 1954 года Вьетнам был разделен на прокоммунистический Север (со столицей в Ханое) и проамериканский Юг (столица - Сайгон).

Однако с уходом французов конфликт в стране не завершился. Опасаясь, что к коммунистическому лагерю примкнет и южная половина Вьетнама - а вслед за ней, возможно, и соседние страны, - Вашингтон ввязался в войну, растянувшуюся на долгие годы и унесшую миллионы жизней.

Основных причин, по которым мощнейшая военная машина мира потерпела поражение от отрядов повстанцев и новоиспеченного государства в бедном уголке юго-восточной Азии, исследователи этой войны называют семь. Би-би-си попросила двух признанных экспертов в этой области кратко прокомментировать каждую из них.

Поставленная Пентагону задача была слишком масштабной

Автор фото, Corbis via Getty Images Подпись к фото, На пике конфликта число американских военнослужащих во Вьетнаме перевалило за полмиллиона

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Вести войну на противоположной стороне планеты - задача не из простых.

На пике военных действий во Вьетнаме насчитывалось более полумиллиона американских солдат.

Администрации в Вашингтоне это означало колоссальные финансовые затраты. В 2008 году Конгресс подсчитал, что расходы на войну во Вьетнаме составили в общей сложности порядка $686 млрд (это почти $1 трлн в сегодняшнем эквиваленте).

Правда, за время Второй мировой войны США потратили вчетверо больше - и оказались в итоге на стороне победителей. Кроме того, у Пентагона уже был недавний опыт ведения войны на большом расстоянии - а именно в Корее, - поэтому в своих силах американцы были абсолютно уверены.

В первые годы войны руководство США было настроено оптимистично, отмечает эксперт по международной и оборонной политике США из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Люк Миддап.

"Одна из наиболее странных особенностей Вьетнамской войны состоит в том, что власти США были полностью осведомлены обо всех проблемах - например, скептики повторяли, насколько тяжелы для армии США местные географические условия. И несмотря на все это, вплоть до 1968 года американские власти были уверены, что в конечном счете победа будет за ними", - говорит Миддап.

Однако в итоге уверенность эта испарилась. Особенно сильно по ней ударило начавшееся в 1968 году Тетское наступление коммунистов, а закончилось противостояние тем, что Конгресс попросту отказался продолжать финансировать военные действия, и в 1973 году американские солдаты покинули Индокитай.

Миддап считает, что посылать солдат во Вьетнам Соединенным Штатам, возможно, вообще не стоило. Разделяет эту точку зрения и профессор Туонг Ву, возглавляющий в Университете штата Орегон факультет политологии.

Армия США не была готова сражаться в подобных условиях

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Густые джунгли в некоторых частях Вьетнама стали проблемой для обеих сторон

Немало голливудских фильмов снято на тему того, как молодые американские солдаты с трудом выживают в диких джунглях, а их враги, местные партизаны, передвигаются по тропическим зарослям привычно и ловко, заманивая противника в засаду.

"Воевать в условиях, в которых оказались американские солдаты, будет сложно любой крупной армии, - соглашается Миддап. - В некоторых местах джунгли там настолько густые, что в юго-восточной Азии таких больше вообще нигде нет".

При этом эксперт считает, что преимущество вьетнамских военных и партизан в джунглях было все же не столь большим, как сейчас принято считать.

"Армии Северного Вьетнама и повстанцам Вьетконга вести войну в этих условиях было тоже невероятно сложно", - уверяет он.

По его словам, на руку партизанам тут скорее всего сыграло то, что они имели возможность самостоятельно выбирать время и место удара, а кроме того, нередко могли уходить от противника через границу с Лаосом, где американским солдатам, как правило, было запрещено их преследовать.

Профессор Ву считает, что поражение американцы потерпели главным образом из-за того, что сконцентрировали внимание на борьбе с повстанцами из Вьетконга.

"Повстанцам с юга никогда не удалось бы победить Сайгон", - объясняет эксперт.

Именно эта стратегическая ошибка, по мнению Ву, позволила регулярным силам Северного Вьетнама почти незамеченными войти в Южный - и в конечном итоге одержать победу.

Проиграть войну Вашингтон заставили собственные избиратели

Автор фото, Corbis via Getty Images Подпись к фото, Антивоенные демонстрации собирали огромное количество протестующих

Этот конфликт часто называют "первой телевизионной войной". По уровню освещения в СМИ ему не было равных.

По оценке Национального архива США, в 1966 году 95% американских домохозяйств имели собственный телевизор, и ежедневно транслировавшиеся в новостях военные кадры демонстрировали ужасы вооруженного конфликта куда нагляднее всего, что американцы видели до того.

Именно поэтому во время Тетского наступления такое сильное впечатление на американцев произвели съемки боев у здания посольства США в Сайгоне. Наблюдать, как повстанцы Вьетконга пробираются в самое сердце правительства южан, при желании можно быть чуть не в режиме реального времени.

Начиная с 1968 года СМИ говорили и писали о войне в основном с осуждением. По телевизору и в газетах можно было увидеть кадры мирных жителей, убитых ни за что ни про что или до смерти замученных пытками. Американцы пришли в ужас и начали выступать против войны.

В стране было сформировано мощнейшее антивоенное движение, которое проводило протестные акции и другие мероприятия по всей стране.

На одной такой демонстрации, 4 мая 1970 года, проходившей у здания Государственного университета Кента (штат Огайо), национальная гвардия США застрелила четырех мирных активистов.

"Расстрел в Кентском университете" вывел антивоенные настроения в стране на новый уровень.

Автор фото, Corbis via Getty Images Подпись к фото, Протестующие часто вступали в столкновения с полицией

Крайне непопулярная у обывателя отправка на войну молодых мужчин самым чудовищным образом отразилась на моральном духе нации, когда в новостях американцам показали длинную вереницу гробов с телами американских солдат, возвращающихся на родину.

За время войны во Вьетнаме погибли или пропали без вести порядка 58 тысяч американских военнослужащих.

Профессор Ву отмечает, что в этой области у Севера было серьезное преимущество: хотя потери северян были значительно выше, тоталитарное правительство Вьетнама полностью контролировало СМИ, так что писали и говорили журналисты лишь то, что им разрешалось.

"США и Южный Вьетнам не имели ни возможности, ни желания оказывать на общественное мнение такое влияние, какое оказывали коммунисты, - подчеркивает он. - На вооружении последних стояла исполинская машина пропаганды, границу власти держали на замке, а любое инакомыслие подавлялось. Тех, кто протестовал против войны, ожидали реальные тюремные сроки".

Проигрыш США "войны за сердца" вьетнамцев

Автор фото, Corbis via Getty Images Подпись к фото, Одно подозрение в сочувствии вьетконговцам - а профессор Ву полагает, что коммунистам там сочувствовал примерно каждый третий - было достаточным поводом для ареста

Это был исключительно жестокий конфликт, и в его ходе американские войска применяли ужасные вооружения.

Напалм (горючее вещество на основе нефти, которое при поджигании достигает температуры 2700 градусов по Цельсию, некрепко прилипая к любой поверхности) и агент "оранж" (еще один химикат, который применяли, чтобы лишить врага возможности укрыться в лесу, а заодно на корню уничтожали урожай, обрекая местных жителей на голод) нанесли особенно серьезный ущерб, особенно сельскому населению.

Выполняемые американскими военными задания "найти и уничтожить" привели к гибели множества невинных граждан. В 1968 году в ходе так называемой "резни в Ми Лае" американские солдаты убили несколько сотен мирных жителей, вписав в историю этой войны самый зловещий эпизод.

Все это в итоге привело к тому, что гражданское население страны - которое, возможно, и не склонялось к прямой поддержке вьетконговцев, - было чуть не поголовно настроено против армии США.

"Нельзя сказать, что большинство жителей южного Вьетнама были убежденными коммунистами - большинство из них просто хотели жить своей жизнью и любым способом держаться в стороне от войны", - говорит доктор Миддап.

Профессор Ву согласен, что склонить вьетнамцев на свою сторону американцам не удалось.

"Вторжение иностранной армии вообще редко приносит местным жителям радость - чужих солдат все же, как правило, не любят", - напоминает эксперт.

У коммунистов был выше боевой дух

Автор фото, Hulton Archive/Getty Images Подпись к фото, Возможно, войска коммунистов были лучше мотивированы

Доктор Миддап считает, что, в целом, люди, которые выбрали в этом конфликте сторону коммунистов, сражались куда более самоотверженно, чем те, кого призвали воевать на стороне южан.

"Существуют исследования, проведенные США во время войны, которые подтверждают, что коммунистов часто допрашивали," - говорит он.

"И Министерство обороны США и Корпорация Рэнда (НИИ, связанный с военными США) проводили исследования мотивации и боевого духа, изучая мотивацию вьетконговцев и вьетнамцев к войне. Вывод, к которому они все единодушно приходят, заключается в том, что вьетнамцев мотивировало восприятие своей борьбы как патриотической - они боролись за объединение страны под одной властью", - добавляет Миддап.

Коммунистические силы продолжали борьбу, несмотря на огромное количество потерь, что тоже свидетельствует о силе их боевого духа. Американские лидеры были одержимы идеей подсчета потерь: если им удавалось уничтожать войска врага быстрее, чем эти войска могли быть заменены, от коммунистов ждали, что те должны потерять волю к борьбе.

За время войны север потерял убитыми около 1,1 млн солдат, однако коммунисты успешно продолжали вводить в бой все новые и новые отряды вплоть до самого окончания войны.

Профессор Ву не уверен, что боевой дух северян был значительно сильнее, но признает, что индоктринация, которой подвергались северные войска, настраивала на победу куда сильнее.

"Они могли заставить людей верить в то, что их дело правое. При помощи полностью подконтрольной системы образования и мощнейшей машины пропаганды людей можно было превращать в пули", - поясняет он.

Погрязшие в коррупции власти южан не пользовались популярностью у своего народа

Автор фото, Hulton Archive/Getty Images Подпись к фото, Президент США Ричард Никсон предсказал, что после ухода американских войск Южный Вьетнам падет

Доктор Миддап считает, что основной проблемой, стоявшей перед властями южной части страны, было недоверчивое отношение собственного населения и не до конца разорванные связи с бывшей метрополией.

"Разделение на Северный и Южный Вьетнам всегда было искусственным, это порождение холодной войны, - объясняет он. - Нет никаких культурных, этнических или языковых причин, которые бы оправдывали разделение Вьетнам на два государства".

Он полагает, что на юге в какой-то момент начало доминировать религиозное меньшинство - католики.

Составляя на тот момент лишь 10-15% местного населения (подавляющее большинство вьетнамцев - буддисты), они чаще других бежали с юга на север, опасаясь преследования. Это привело к образованию в южной политике, как выражается доктор Миддап, "критической массы" католиков. Члены властной верхушки южан, в том числе и первый президент Южного Вьетнама Нго Динь Зием, имели в США влиятельных католических друзей - включая и президента Джона Кеннеди.

Такое доминирующее положение религиозного меньшинства "сделало южновьетнамское государство непопулярным среди населения, подавляющее большинство которого составляли буддисты", говорит доктор Миддап.

Он полагает, что это привело к кризису легитимности южновьетнамской власти, когда большинство жителей страны считали собственное правительство "импортированным" - наследием французского колониализма, ведь до того католики воевали на стороне французов.

"А уж присутствие полумиллиона американских солдат лишь еще больше подчеркивало тот факт, что правительство страны полностью зависит от иностранцев, во всех возможных смыслах, - добавляет доктор Миддап. - Южный Вьетнам никогда не был политическим проектом, за который многие были готовы бороться и умирать".

Все это по словам Миддапа ставит вопрос о том, следовало ли вообще отправлять американские войска для поддержки государства, власти которого погрязли в коррупции.

"От рождения и до последнего дня своего существования [Республика Вьетнам] была невероятно коррумпированной страной, что лишь усугублялось огромным потоком помощи со стороны США с 1960 по 1975 годы, что полностью вывело экономику Южного Вьетнама из состояния баланса", - говорит он.

Это означало, что "ни одну должность - хоть гражданскую, хоть военную, нельзя было занять, не заплатив взятки", что имело для вооруженных сил самые глубокие последствия.

"США, в свою очередь, это не давало возможности создать в Южном Вьетнаме собственную надежную, компетентную армию", - говорит он.

"А поэтому совершенно неизбежным - и неизбежность эту позже признал [президент США] Ричард Никсон - представлялось будущее, в котором после ухода американских войск из страны государство Южного Вьетнама падет".

США и юг столкнулись с ограничениями, с которыми не сталкивался север

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Профессор Ву говорит, что вьетконговцам были доступны тактические приемы, недоступные югу и союзникам

Профессор Ву не согласен с тем, что поражение южного Вьетнама было неизбежным, и считает, что американские ученые, изучающие Вьетнам, обычно ищут оправданий.

"Они хотят найти виновных в поражении, и самыми легкими кандидатами на роль виновных являются южные вьетнамцы", - говорит он, добавляя, что масштабы коррупции и преференций, предоставляемых католикам, в отчетах США преувеличены.

"Коррупция была распространена, но не настолько, чтобы привести к поражению в войне. Она приводила к множеству недочетов и неэффективной работе отдельных военных частей, но в целом южновьетнамская армия воевала очень недурно", - уверяет он.

Настолько недурно, что, по мнению профессора Ву, силам южан - потерявшим за время войны от 200 до 250 тысяч военнослужащих - было бы вообще лучше вести все боевые действия самостоятельно, ограничив помощь со стороны американцев поставкой вооружений и финансированием.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эвакуация южно-вьетнамских солдат и оборудования

Профессор Ву полагает, что решающим фактором в итоге стала способность севера на протяжении очень долгого времени поддерживать существование в режиме тотальной войны, что более либеральному южному режиму не удалось.

Благодаря особенностям политической системы, общественность на севере верила в идеи войны и меньше знала о числе жертв.

"США и Южный Вьетнам просто не смогли формировать общественное мнение так же, как это делали коммунисты", - напоминает профессор Ву.

Автор фото, Corbis via Getty Images

"Несмотря на огромные потери, север Вьетнама сохранял боеспособный мобилизационный резерв", отмечает он, что позволяло при необходимости просто давить врага живой массой, чего армия южан позволить себе никак не могла.