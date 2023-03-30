Разбитые связи. Как выглядят экономические отношения России и Украины после начала войны

Маргарита Ормоцадзе

Для Русской службы Би-би-си

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Накануне полномасштабной войны Украина и Россия оставались крупными торговыми партнерами. После февраля 2022 года товарооборот свелся к статистической погрешности и черному рынку. Русская служба Би-би-си рассказывает, как разрывались экономические связи двух стран.

До февраля 2022 года Россия и Украина сохраняли тесные экономические связи. Так, в 2021 году Украина занимала 15-е место во внешней торговле России - ее доля составляла почти 2%, торговый оборот между странами превышал 12 млрд долларов.

В 2021 году Украина, по данным Росстата, поставила в Россию товаров на 4,2 млрд долларов. А Россия экспортировала в Украину товаров и услуг на 7 млрд. Россия для Украины входила в тройку крупнейших торговых партнеров.

За военный 2022 год торговые показатели были сведены к статистической погрешности. По данным украинской Таможенной службы, если в феврале 2022 года импорт из России в Украину составлял 548 млн долларов, а экспорт - 240 млн долларов, то в марте того же года показатели упали до 43 млн долларов и 4,2 млн долларов соответственно.

Украинская экономика после обретения в 1991 году независимости осталась ориентированной на российский рынок, объясняет Алексей Блинов, начальник аналитического отдела украинского Sense Bank.

"Общие строительные, технологические стандарты, общие системы электроэнергетики, железных дорог, трубопроводов и другие", - говорит он. Связи были очень прочными, и РФ оставалась торговым партнером Украины, несмотря на множество торговых конфликтов.

"Торговые войны были все время. Чего стоит хотя бы до сих пор неурегулированный спор о разделе долгов и активов бывшего СССР", - отмечает Виктор Суслов, министр экономики Украины в 1997-98 гг.

Начало разрыва деловых отношений - 2013-2014 годы, Революция достоинства (многомесячные акции протеста 2013-2014 годов), аннексия Крыма и Донбасс. Только тогда РФ перестала быть основным торговым партнером, а Украина подписала Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

Но при сокращении объемов торговли Россия все равно оставалась одним из крупнейших торговых партнеров Украины. Конец этим отношениям был положен 24 февраля 2022 года.

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"Сильного влияния на российскую экономику непосредственно разрыв отношений с Украиной не оказал. На уровне макростатистики это незаметно", - говорит российский макроэкономист Сергей Алексашенко.

Тем не менее из анализа Би-би-си видно, как разрыв множества связей влияет на стратегические интересы России. Если украинская экономика на фоне войны и помощи от других государств становится более открытой и интегрированной в мировую, то Россия стала изгоем, которой нужно придумывать сложные цепочки поставок, чтобы перевезти товары в страну.

Чудо в страшную ночь

В ночь на 24 февраля 2022 года, перед началом масштабного нападения на Украину, произошло стратегическое для Киева событие. Той роковой ночью в Украине проходил первый эксперимент по формированию автономной от России энергосистемы.

После распада СССР сохранилась общая энергосистема всех стран, ранее бывших советскими республиками, - фактически у этих стран была общая энергетическая инфраструктура, которая совместно управлялась.

Таким образом было легче балансировать потребление и генерацию в больших системах, объясняет директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Система СССР была очень хорошо для этого приспособлена - отчасти поэтому Украина много лет оставалась синхронизированной с энергосистемой России.

По словам Харченко, чем больше энергосистема, тем выше ее стабильность и тем ниже возможные риски. Фактически для Украины и России была одинаково выгодна синхронизация энергосистем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты говорят, что благодаря переключению на энергосистему ЕС Украина смогла избежать полного блэкаута (на снимке - ремонт пострадавших от российских обстрелов электросетей в Харьковской области)

"Но после начала войны на Донбассе в 2014 году в Украине было принято стратегическое решение переключаться на энергосистему ЕС, - говорит Харченко, - Подготовка к началу переключения заняла пять лет". Соответствующий договор с ЕС был подписан в 2017 году.

Главной причиной подготовки переключения стало опасение, что РФ начнет блокировку электричества для Украины, а собственных мощностей страны для обеспечения работы не хватит. Подтверждало это опасение, например, и одно из заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко: "Если вы (Украина - Би-би-си) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами, мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - Би-би-си) вместе с Россией. И электричество".

Технически переключение - это сложный процесс, который заключается в том, что частота энергосистемы Украины синхронизируется с частотой энергосистемы ЕС. Для этого сначала энергосистема Украины отключалась от российской и белорусской, чтобы какое-то время работать в автономном режиме. Потом из такого режима украинская энергосистема начинала синхронизацию с ЕС.

По совпадению, именно в ночь с 23 на 24 февраля украинская энергосистема физически отключилась от российской. Это был тест на способность работать в автономном режиме. Сама синхронизация с Европой была запланирована на 2023 год.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за российских атак в украинских городах время от времени пропадает электричество

После того как 24 февраля 2022 года в 4 утра начались ракетные обстрелы, Украина совместно с партнерами из ЕС в невероятно короткие сроки провела синхронизацию c энергетической системой Европы. Все сходятся в оценках, что в том числе благодаря этому Украина выстояла зимой.

"Переключение происходило в динамике массовой эвакуации людей, но тем не менее за три недели мы синхронизировались с европейской энергосистемой. Особенно во время атак мы поняли, что если бы мы до сих пор работали в синхронизации с энергосистемами РФ и Беларуси, нам бы устроили национальный блэкаут", - уверен Харченко.

Россия при этом потеряла стратегический рычаг влияния. "Экономический убыток РФ тоже есть, но его очень сложно просчитать", - говорит Харченко.

Бензин и дизель

Если отключение от российской энергосистемы стало для Украины очевидным благом, то остановка поставок российского топлива, наоборот, создала проблемы.

Поставки прекратились 24 февраля - это было физически невозможно напрямую, так как у границ Беларуси и РФ шли боевые действия. "Как можно было завозить что-то из РФ, если там фронт?" - говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Украина без бензина. Длинные очереди и дефицит топлива на автозаправках

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В Украине начались проблемы с топливом: многие заправки не работали, к работающим из-за эвакуации и паники стояли гигантские очереди. В марте Украина ввела эмбарго на ввоз российских товаров, хотя физически топливо тогда уже не поставлялось.

Российские ракеты разрушали критическую топливную инфраструктуру. Например, в начале апреля был разрушен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших НПЗ Украины.

"Кризис возник вследствие потери традиционных источников импорта, разрушения нефтебаз и НПЗ, а также невозможности оперативно начать импорт из Европы из-за логистических проблем. 60% рынка топлива - бензина и дизеля - были связаны с поставками из РФ и Беларуси", - говорит Сергей Куюн.

Украинская сторона утверждает, что с весны 2022 года нефтепродукты в РФ не закупаются. Неофициально аналитики говорят о работе серого рынка - нефтепродукты из РФ ввозятся в Украину по документам из других юрисдикций. "Даже юридически формально импорт российских товаров до сих пор не запрещен. Запретили поставки с территории РФ", - уточняет Куюн.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нападение России на Украину в первые месяцы спровоцировало топливный кризис

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов напоминает, что в Украине продолжает работать компания "Лукойл", которая поставляет продукты на украинский рынок. "Думаю, что "Лукойл" везет в Украину нефть из России. Возможно, даже по суше, потому что торговые границы закрыты не полностью, ведь продолжается транзит газа через Украину", - говорит Суверов. Частично поставки нефтепродуктов в Украину идут из Румынии, Болгарии, Польши.

"Разрыв торговли с Украиной для российского рынка топлива стал потерей достаточно крупного рынка, и в перспективе это снижает доходы российских компаний", - считает Суверов.

Ядерное топливо

До 2005 года почти все ядерное топливо Украина закупала у РФ. После "оранжевой революции" в 2005 году на украинский рынок вышла американская Westinghouse.

Ядерное топливо используют, например, для производства энергии в ядерных реакторах. К 2022 году на украинском рынке было два крупных игрока - Westinghouse и российская "ТВЭЛ".

После 24 февраля Украина отказалась от поставок из РФ. Сейчас бесперебойную работу обеспечивают как собственные запасы, так и поставки Westinghouse - компания готова их увеличивать.

Украина заявила о намерении в перспективе самой начать производство ядерного топлива. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что страна заинтересована в том, чтобы стать его поставщиком для Чехии, Словакии, Финляндии и Болгарии. Эти государства отказываются от российского ядерного топлива в пользу других производителей.

Как развивались торговые войны между Россией и Украиной в прошлом

В 2000 годах между Украиной и Россией велись торговые войны - газовые, молочные, трубные, сахарные и многие другие. Газовые войны были одними из самых известных и дорогих - дела разбирались в международных судах.

"В начале 2000-х Россия, ранее закупавшая спирт в Украине, запустила свои мощности спиртовой отрасли. Это вытеснило с российского рынка украинских спиртовиков", - приводит пример Андрей Блинов.

Суслов вспоминает "торговую экспортную блокаду Украины РФ летом 2013 года".

"Началось с проверок всех машин с украинской продукцией. В конце июля 2013-гороссийская санитарная служба ввела запрет на поставки продукции Roshen (в Липецке работала крупная кондитерская фабрика "Рошен", принадлежавшая тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко и закрытая в 2017 году -Би-би-си), в августе таможенники внесли в перечень "рисковых" украинских импортеров", - рассказывает экс-министр экономики. На границе между Украиной и РФ образовались очереди из тысячи фур и вагонов.

Несмотря на все проблемы, 2013 год был высокой точкой торговых отношений между странами. С 2014 года началась война в Донбассе, и торговые цепочки начали рушиться.

До 2014 года РФ была приоритетным рынком для украинских аграриев - туда экспортировалось 15-17% аграрной продукции, в том числе сахар, молоко, кондитерские изделия. Замдиректора украинского Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев рассказывает, что только за 2014 год объемы агроэкспорта в РФ сократились в 2,5-3 раза. К 2021 году рынок уменьшился до 55,5 млн долларов.

Рынок удобрений

"На начало 2022 года Украина продолжала получать от РФ сырье для производства удобрений - аммиак и природный газ. Беларусь была одним из ключевых поставщиков в Украину калия и фосфорных и комплексных удобрений. С февраля 2022 года украинский рынок потерял существенную часть импорта минудобрений - можно говорить о десятках процентов по разным сегментам рынка", - говорит директор по развитию компании "VVM" Сергей Рубан.

Но дефицита удобрений на украинском рынке не возникло из-за падения потребления: около трети сельхозземель, в пограничных и прифронтовых зонах, заминирована или по экономическим и техническим причинам не обрабатывается надлежащим образом.

Более того, куда больший урон сельскому хозяйству нанесла блокировка черноморских портов, уточняет Рубан. С весны 2022 года Россия не давала Украине вывозить украинское зерно через Черное море, что вызвало продовольственный кризис.

Россия вряд ли почувствует потерю украинского рынка удобрений. "Гораздо более серьезной проблемой, кроме санкций против акционеров, стало закрытие прибалтийских портов и аммиачного трубопровода Тольятти-Одесса", - говорит Андрей Сизов из компании "Совэкон". Транзит по стратегическому для РФ аммиакопроводу был остановлен 24 февраля 2022 года. Россия заменила поставки через трубопровод морскими и железнодорожными перевозками.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за войны в Украине не могут обрабатывать многие сельхозземли

ЕС систематически вводила разные пакеты санкций против поставок всех российских удобрений на протяжении 2022 года и ранее.

Машиностроение

Наибольшая доля рынка украинского экспорта в РФ приходилась на машиностроение. В 2013 году, который эксперты называют пиковым в торговле между странами, машиностроение составляло более 26% украинского экспорта в РФ. В 2021 году, по данным украинского Госкомстата, эта доля снизилась до 23%.

"У РФ после разрыва торговых связей с Украиной возникли проблемы с отдельными позициями, такими как двигатели для вертолетов или отдельных классов кораблей", - говорит экономист Сергей Алексашенко.

Например, когда в 2014 году Украина запретила торговлю с российским оборонными предриятиями, Россия потеряла возможность приобретать турбины николаевского завода "Зоря-Машпроект". Для обеих стран это была стратегическая потеря, так как РФ не могла быстро заменить необходимые турбины аналогами, а Украина потеряла рынок сбыта. Украина договорилась о поставках новых турбин в Индию. В 2022 году "Зоря-Машпроект" серьезно пострадал от ракетных обстрелов.

У Украины же с 2014 года были проблемы с запчастями для военно-промышленного комплекса - многие комплектующие производила Россия.

Тем не менее после начала войны в Донбассе в 2014 году и даже в 2022 году через сложные схемы с участием разных стран продолжалась торговля оборудованием. В 2019 году СМИ узнали о том, что запчасти для ВПК Украина закупает в России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вячеслав Богуслаев, владелец завода "Мотор-Сич", был задержан за то, что завод поставлял России технику и после начала войны

Крупный завод "Мотор-Сич" из Запорожья производил двигатели для вертолетов, в том числе военных, которые использовались в российской армии. И после начала войны в Донбассе в 2014 году, и после 24 февраля 2022 года завод поставлял запчасти и двигатели для российских вертолетов через подставные компании в других странах. Владелец завода, "красный директор" Вячеслав Богуслаев, был задержан за это украинскими силовиками осенью 2022 года.

Финансы

К началу конфликта в Донбассе в Украине работали три государственных российских банка - ВТБ, Сбербанк, Внешэкономбанк, а также частные - Альфа-Банк, Петрокоммерц, "Русский стандарт" и другие.

"Русские госбанки кредитовали в Украине крупные государственные предприятия, промышленность, ВПК", - рассказывает ведущий научный сотрудник Академии финансового управления Украины Анатолий Дробязко.

С 2014 года украинский Нацбанк начал "чистку" рынка - более 80 банков было закрыто. Под нее попали только два российских банка - украинская дочка ВТБ и небольшой коммерческий Петрокоммерц-Украина, который много лет обслуживал украинский бизнес "Лукойла".

Лишь девять лет спустя, после начала полномасштабной войны, был решен вопрос с участием в украинском финансовом рынке крупнейших российских госбанков. 25 февраля 2022 года закрыты крупнейшие дочки российских государственных банков - Проминвестбанк (дочка ВЭБ) и Сбербанк.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские банки продолжали работать в Украине даже после 2014 года, хотя многие были этим недовольны

Крупнейший российский частный банк Альфа-банк работал в Украине с 2001 года. После 2014 года именно этот банк провел единственную крупную сделку на украинском банковском рынке, выкупив у итальянской Unicredit крупнейший Укрсоцбанк.

После начала полномасштабной войны украинский Альфа-банк был переименован в Sence Bank и дистанцировался от связей с РФ. Весной 2022 года управление над ним по решению украинских властей передано от акционеров - Михаила Фридмана, Петра Авена и партнеров - независимому управляющему, экс-министру финансов Болгарии Симеону Данкову. Причиной стали санкции западных стран против бизнесменов.

Небольшие коммерческие банки, например, дочка "Русского стандарта" (украинский "Форвард"), были закрыты в марте 2023 года.

Повезло страховщикам с российскими корнями - почти все их украинские дочки после 2014 года были перепроданы и остались на рынке.

В случае с банками такие продажи были намного более дорогостоящими, поясняет Анатолий Дробязко. Да и Национальный банк Украины был против некоторых крупных сделок. Например, белорусские инвесторы после 2014 года интересовались украинскими "дочками" Сбербанка и ВЭБ, но сделка не состоялась.

Последствия разрыва торговых отношений

"Украинские компании расширяют экономический кругозор, получают новые возможности - и это позитивный шаг, на который бы многие не решились без стресса войны", - рассказывает украинский экономист Максим Кухар.

Украина стала более открытой для новых рынков, тогда как Россия, наоборот, стала более закрытой - многие компании ушли из страны. Даже элементарные потребительские товары в Россию ввозят по сложным цепочкам поставок по параллельному импорту.

"Весь 2022 год происходила территориальная переориентация рынков, логично этот процесс будет продолжаться", - говорит Ярослав Ломакин, глава консалтинговой компании Honest and Bright.

И он, и Кухар считают, что будет развиваться теневой рынок торговли между РФ и Украиной. Например, эксперты заявляли, что Украина продолжает покупать российское топливо, которое завозится по европейским документам.

Украина также продолжает обеспечивать транзит газа РФ в Европу, что оплачивается России по международным контрактам. Экономист Владислав Иноземцев подчеркивает, что получаемая Киевом плата за транзит российского газа является несущественной на фоне финансовой поддержки, которую оказывает Украине Запад.

За девять месяцев 2022 года "Газпром" заплатил за транзит газа через Украину около 25 млрд гривен - приблизительно 700 млн долларов. В том же 2022 году Украина получила от западных партнеров 32 млрд долларов помощи, из которых более 14 млрд - гранты. Основные торговые цепочки уже переориентированы с России на другие государства.

"Очевидно, что в ближайшие годы возобновления российско-украинских торговых отношений ждать не приходится. Никакие репарации Россия платить не будет, и о торгово-экономических отношениях между Россией и Украиной можно забыть", - уверен Иноземцев.

Редактор Ольга Шамина

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