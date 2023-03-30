Дональд Трамп, возможно, скоро будет арестован - ему решили официально предъявить уголовное обвинение

30 марта 2023, 21:57 GMT Обновлено 3 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп отрицает заявления Сторми Дэниэлс

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. Как сообщают американские газеты, за это в четверг проголосовало Большое жюри присяжных суда Манхэттена.

Это одно из нескольких расследований против Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Об этих отношениях Сторми Дэниэлс рассказала в интервью в 2011 году.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс.

Теперь, после решения присяжных, ожидается, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг официально предъявит Трампу обвинение.

Живущему во Флоридле Трампу, вероятно, будет предписано явиться в суд в Нью-Йорке, где он будет официально арестован. У него возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют, как всех подозреваемых по уголовным делам, анфас и в профиль, и затем состоится первое слушание по делу.

В заявлении по поводу решения Большого жюри Дональд Трамп обвинил прокурора Брэгга, созвавшего это жюри, в том, что он "делает грязную работу за Джо Байдена".